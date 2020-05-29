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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 71 إصابة جديدة مؤكدة لـ"كورونا" خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7714 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 182347 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وكشفت المعطيات الرسمية عدم تسجيل أية حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات عند 202 حالة إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 76 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5271 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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تعليقات الزوّار (19)
طلقو الناس تعيش حياتها و حلو الحدود و حليو الناس ترجع للمنازل ديالها و باركة من لفهامات لعوجة و تخبيو راسكم فالتراب بحال النعامة
مع هاته الارقام لا شيء تغير. فلننتظر الاسوأ في القادم من الأيام . الصيف والحرارة وعيد الأضحى وسنرجع إلى منازلنا لنعاود الحجر .
فلنتق الله في أنفسنا ووطننا ونحترم التباعد الاجتماعي ونأخذ الحيطة والحذر في تعاملنا.
الفيروس مازال بيننا