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المغرب يسجل 71 إصابة جديدة مؤكدة لـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 71 إصابة جديدة مؤكدة لـ"كورونا" خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 29 ماي 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7714 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 182347 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكشفت المعطيات الرسمية عدم تسجيل أية حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات عند 202 حالة إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 76 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5271 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - انسان الجمعة 29 ماي 2020 - 18:10
اتوقع ان كورونا ستستمر لسنة او سنتين اخرى على الاقل
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-36
2 - عثمان الضاو الجمعة 29 ماي 2020 - 18:10
كفانا استحمارا إذا لاحظ جميع الاخوان منذ بدأ هذا الوباء فقد توفي 202 و هذه مجرد مسرحية ليعرف الجميع أن نسبة الانتحار و القتل العمد و قتل الأصول و الفروع و وو فقد زادت عن 300 أو أكثر منذ بداية الأزمة حلل و ناقش
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-71
3 - امال الجمعة 29 ماي 2020 - 18:10
الحمد لله الحالات الجديدة التي تم اكتشافها اليوم اغلبيتها من المخالطين كل هذه اخبار تبشر بالخير .اللهم اخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق
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69
4 - ادريس الجمعة 29 ماي 2020 - 18:10
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بدون تعليق
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28
5 - براهيم الجمعة 29 ماي 2020 - 18:11
الحمد لله على كل حال. سنبقى متفائلين لكن حداري من التقة الزائدة. المرجو من الحومة أن تجد لنا حل مع المدارس الخاصة التي ستدخل المواطن المغلوب على أمره حالة إكتئاب أخطر من إكتئاب الحجر الصحي . هرمنا
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38
6 - anass الجمعة 29 ماي 2020 - 18:11
أحسن مايمكن فعله ينساو هاد المؤتمر الصحفي لي كان بقاو حاضين فيه شحال تزاد شحال نقص ونفكروا في المستقبل ونساو هاد كورونا
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6
7 - hamza الجمعة 29 ماي 2020 - 18:11
بغينا اليوبي يرجع كتحس بيه كيعطيك الميتجدات و كيعيش معاهم
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16
8 - وردة الجمعة 29 ماي 2020 - 18:12
اللهم ارفع عنا هذا الوباء برحمتك يا أرحم الراحمين
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33
9 - said الجمعة 29 ماي 2020 - 18:13
الحمد لله مدام حالات الشفاء في ارتفاع وحالات الوفيات مستقرة فهذا يبشر بالخير ونسأل الله عزوجل أن يرفع عنا هذا الوباء والمزيد من تطبيق حالة الطوارئ الصحية وسيكون كل شيء بخير بإذن الله
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23
10 - aziz الجمعة 29 ماي 2020 - 18:14
المغرب يواصل السيطرة على الفيروس وهو في طريقه للتحكم فيه، الإصابات في تراجع مستمر وهي أصبحت بأعداد قليلة ، نسب الشفاء في تحسن، الوفيات في حدها الأدنى، إن شاء الله سيحصل الفرج قريبا......لكن "خصنا مانشوفوش الربيع ونساو الحافة".. فلا بد للمواطن في هذا الوقت بالذات أن يكون حذرا وذلك بالإستمرار في الإلتزام بالتدابير الوقائية المعمول بها وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي واستعمال المعقمات، وعلى الدولة أن تكون أكثر حذرا بخصوص رفعها التدريجي للحجر الصحي بالنسبة للمواطنين ، وكذا بالنسبة لاستئناف مختلف المرافق أشغالها، وذلك لكي لا تظهر موجة جديدة لهذا الفيروس، ونفس الشيء بالنسبة لعودة المواطنين المغاربة العالقين بمختلف دول العالم و كذا فتح المطارات لأن هذا الوباء هو وباء عالمي يمكن أن يتم القضاء عليه محليا لكن تواجده في دول أخرى قد يسبب في إعادة انتشاره من جديد في أي مكان لا قدر الله لكون العالم عبارة عن قرية صغيرة، والله المستعان ..... !!!
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16
11 - هشام الجمعة 29 ماي 2020 - 18:14
نتمنى من الله ان يزول هدا الوباء قبل حلول عيد الاضحى.
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22
12 - جميعة من أكادير الجمعة 29 ماي 2020 - 18:14
الحمد والشكر لله رب العالمين الحالات في انخفاض مستمر و لله الحمد و حتا الوفيات منذ مدة لم تسجل أية وفاة. اللهم ارفع عنا هذا الوباء و ارحم الموتى و اشف المصابين يارب
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10
13 - الكرموسي الجمعة 29 ماي 2020 - 18:14
اللهم ارفع مقتك و غضبك عنا يا أرحم الراحمين
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15
14 - HSAINE الجمعة 29 ماي 2020 - 18:14
الحالة تخيف ، بدأ العدد يرتفع خلال هذا الاسبوع ،فعلا كلام وزير الصحة مهم بأنه الرفع يجب ان يكون تدريجي و مع كامل الحذر و الاحطياط، اظن على ان هذا الأسبوع و القادم من الأيام ستكون مرحلة خطيرة لأننا بدأنا نتغافل عن الوقاية،
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1
15 - متفائل الجمعة 29 ماي 2020 - 18:15
الحمد لله على كل حال...اللهم إرفع عنا هذا البلاء يارب العرش العظيم
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9
16 - كمال المنصوري الجمعة 29 ماي 2020 - 18:15
هد الفيلم مغديش يسالي.
طلقو الناس تعيش حياتها و حلو الحدود و حليو الناس ترجع للمنازل ديالها و باركة من لفهامات لعوجة و تخبيو راسكم فالتراب بحال النعامة
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-16
17 - Sabrina الجمعة 29 ماي 2020 - 18:15
من خلال هاد الارقام كيتبين باللي المنحنى اديال الوباء اتسطح اوغادي يبقا هاكا .لانه اصبح مرض ابحال جميع الامراض.اوكاينين امراض اخطر منو واكثر عدوى ولازلنا نتعايش معها ابحال السل .لهذا فإن رفع الحجر اصبح ضروري واللي اغلب ايعف .
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0
18 - Youssef الجمعة 29 ماي 2020 - 18:16
تم تخفيف إجراءات العزل الصحي وبعض الناس فهموه انه رفع الحجر.
مع هاته الارقام لا شيء تغير. فلننتظر الاسوأ في القادم من الأيام . الصيف والحرارة وعيد الأضحى وسنرجع إلى منازلنا لنعاود الحجر .
فلنتق الله في أنفسنا ووطننا ونحترم التباعد الاجتماعي ونأخذ الحيطة والحذر في تعاملنا.
الفيروس مازال بيننا
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-4
19 - Youssef Rabat الجمعة 29 ماي 2020 - 18:16
ييدو أنه سيفرض علينا التعايش مع الفيروس لوقت طويل، الى أن يظهر اللقاح ( رغم الشكوك حوله).. قد نتأكد مع الوقت أننا على أبواب نظرية المليون الذهبي (نظرية ماسونية !) .. يبقى كل شيء وارد.. و لن يضرنا شيء الا اذا شاء الله القدير.
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2
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