وزارة العدل تفرج عن مقرات تعيين العدول المتمرنين‎

هسبريس من الرباط

أخبرت وزارة العدل العدول المتمرنين (فوج 2018) الناجحين في الامتحان المهني، المجرى بتاريخ 05 يناير 2020، بأنه طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 07 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، فقد تم تشكيل لجنة على مستوى الإدارة المركزية للوزارة، ضمت من بين أعضائها رئيس الهيئة الوطنية للعدول، عُهد إليها بالبت في تعيينات العدول المتمرنين وفق ما اقتضته المصلحة التوثيقية، مع الاستئناس بالرغبات المعبر عنها من طرفهم.

وأوردت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه يمكن للمعنيين بالأمر الاطلاع على مقرات تعيينهم، وعلى الإجراءات القانونية التي يتعين عليهم القيام بها قبل الشروع في ممارسة مهامهم، من خلال البرمجية التي أعدتها لهذا الغرض ووضعتها رهن إشارتهم، والتي يمكن الولوج إليها عبر الرابط الإلكتروني: https://drh.justice.gov.ma/dacfr/account/login.aspx

ونهت الوزارة إلى علم المعنيين بالأمر أنهم بإمكانهم سحب قرارات تعيينهم من النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف المعينين بدوائر نفوذها ابتداء من تاريخ 15 يونيو 2020.

وهنأت وزارة العدل الفوج الجديد الذي يضم لأول مرة 277 امرأة عدل بالنجاح النهائي في الاختبارات الخاصة لولوج مهنة خطة العدالة، متمنية لجميع أعضاء هذا الفوج مسارا مهنيا موفقا مليئا بالبذل والعطاء والمساهمة في الارتقاء بالمهنة وتطويرها وتحديثها والحفاظ على إرثها التاريخي، بما يعزز الأمن التوثيقي للمواطنين ويحافظ على حقوقهم المالية والشخصية.

كما أكدت الوزارة حرصها على مواكبة هذا الفوج بما يلزم من التأطير والتكوين المستمر، ومواكبة المرأة العدل بكل أشكال الدعم لضمان اندماجها وانخراطها في المهنة إلى جانب شقيقها الرجل.