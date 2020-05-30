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الرئيسية | مجتمع | نقابة تعليمية تنشد الإسراع بتسوية ملفات عالقة‬

نقابة تعليمية تنشد الإسراع بتسوية ملفات عالقة‬

نقابة تعليمية تنشد الإسراع بتسوية ملفات عالقة‬
هسبريس من الرباط
السبت 30 ماي 2020 - 06:26

دعت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى "عدم تعطيل مصالح ومكتسبات وحقوق نساء ورجال التعليم"، مطالبة بـ"التراجع عن الاقتطاع الإجباري للتضامن في 'صندوق كورونا'، والكشف عن تفاصيل التقرير الخاص بالتعليم عن بعد".

كما نادت الهيئة النقابية، ضمن بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، بـ"الإسراع في الإفراج عن الترقيات والحركات الانتقالية، ونتائج الامتحان المهني والملفات الصحية وطلبات التقاعد النسبي لأسباب صحية، وإخراج المراسيم الخاصة بالفئات التي حصل فيها تقدم إلى الوجود (الإدارة التربوية، التوجيه والتخطيط، حاملو الشهادات...)".

وأوضح المصدر عينه أن "مستجدات الساحة التعليمية شكلت محورا رئيسيا في نقاشات المكتب الوطني، خصوصا ما يتعلق بتمادي الوزارة في تغييب إشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والاستفراد بالعديد من القرارات والتدابير، وتجميد الملف المطلبي للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وتعليق مكتسباتها وحقوقها".

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