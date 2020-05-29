الغموض يلف حقيقة علاقات اليوبي ووزير الصحة

هسبريس من الرباط

رفض محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، للمرة الثالثة على التوالي تقديم الحصيلة اليومية للوضعية الوبائية بالمغرب، وسط أنباء عن تقديمه استقالة شفوية من منصبه.

ومنذ يوم الأربعاء الماضي، لم يُقدم محمد اليوبي الحصيلة اليومية لوزارة الصحة، خلافاً لما جرت عليه العادة، رغم تواجده بمقر وزارة الصحة.

وتضاربت الأنباء حول تقديم محمد اليوبي استقالة شفوية رفضها وزير الصحة خالد آيت الطالب، خصوصا في هذه الظرفية الصعبة التي يمر منها المغرب، وقرب رفع الحجر الصحي في العاشر من يونيو، وهو ما يتطلب مجهودات أكبر في معركة "كورونا".

مصادر من وزارة الصحة أكدت أن عدم تقديم اليوبي الحصيلة اليومية بشكل مفاجئ دليل على وجود توتر بينه وبين وزير الصحة، وأضافت أنه تواجد اليوم بمقر الوزارة، لكنه يرفض تقديم تطور الوضعية الوبائية.

ودعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الصحة إلى توضيح صحة الأنباء المتواترة بخصوص استقالة اليوبي، ومزاعم وجود خلاف حول طريقة تدبير الوضعية الوبائية بالمغرب.

وبات محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، وجهاً مألوفاً لدى عامة المغاربة، لكن طبيعة خلافاته مع وزير الصحة تظل غامضة.