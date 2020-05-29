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كُتّاب وآراء
الغموض يلف حقيقة علاقات اليوبي ووزير الصحة
رفض محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، للمرة الثالثة على التوالي تقديم الحصيلة اليومية للوضعية الوبائية بالمغرب، وسط أنباء عن تقديمه استقالة شفوية من منصبه.
ومنذ يوم الأربعاء الماضي، لم يُقدم محمد اليوبي الحصيلة اليومية لوزارة الصحة، خلافاً لما جرت عليه العادة، رغم تواجده بمقر وزارة الصحة.
وتضاربت الأنباء حول تقديم محمد اليوبي استقالة شفوية رفضها وزير الصحة خالد آيت الطالب، خصوصا في هذه الظرفية الصعبة التي يمر منها المغرب، وقرب رفع الحجر الصحي في العاشر من يونيو، وهو ما يتطلب مجهودات أكبر في معركة "كورونا".
مصادر من وزارة الصحة أكدت أن عدم تقديم اليوبي الحصيلة اليومية بشكل مفاجئ دليل على وجود توتر بينه وبين وزير الصحة، وأضافت أنه تواجد اليوم بمقر الوزارة، لكنه يرفض تقديم تطور الوضعية الوبائية.
ودعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الصحة إلى توضيح صحة الأنباء المتواترة بخصوص استقالة اليوبي، ومزاعم وجود خلاف حول طريقة تدبير الوضعية الوبائية بالمغرب.
وبات محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، وجهاً مألوفاً لدى عامة المغاربة، لكن طبيعة خلافاته مع وزير الصحة تظل غامضة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (78)
نتمنى عودته سريعا للمشهد الكوروني لي مبغاش يتسالا
السيد وقيلا بان ليه التخلويد فالوزارة او بغا يمشي قبل مايحصل معاهم
Quant au secret d’un éventuel différent entre Layoubi et le ministre ça c’est leurs problèmes.
أتمنى من الله صادقا أن تكون مزعمنا في غير محلها ، و إن كان الأمر كذلك فأتمنى أن يعين في ظل هذه الأزمة في منصب يليق بكفاءاته و لما لا وزيرااااا للصحة ، لأنه أبان عن حنكته العالية في هذه المحنة و المغاربة قاطبة و لو أنني لست ناطقا بإسمهم قد يشاطورني الرأيء و متمكن في تخصصه
التي تقدمها لنا وزارة الصحة ، والطريقة التي تعمل بها ، ودائما هناك تذبدب في المؤشر ، رغم أن الحركة تكاد تكون مشلولة ، في جميع أنحاء المغرب ،
السيد اليوبي شخص كفؤ بسيط وعفوي، كلماته وتصريحاته ينصت لها الصغير قبل الكبير، ندواته متابعة من جميع الفئات العمرية
اظن ان بعض المواقف تتطلب من مهنيي الصحة اعتماد فلسفة تقافة : تسيير و تدبير الأزمات " la gestion des conflits" و لا داعي للتفكير في صب الزيت على النار!
و ما امامنا اليوم الجاءحة و تبعاتها يعد من الواجب الوطني
دائما المواظب الجاد الذي يعمل بكل مهنية و روح وطنية لن يسمح له بالمواصلة إلا في الدول المتقدمة التي تعترف بالكفاءة ولاشيء غير الكفاءة.
مند قدوم السيد الوزير والاستقالات تتقاطر على الوزارة، ودفعة أخرى في طريقها لكنها تنتظر موت هذا الوباء.
الأطر الصحية شغلها الشاغل هو الخروج من كورونا بأقل الخسائر، كما لاحظ الرأي العام أن معالي لايعير اهتماما إلى ما يجري على صعيد التراب الوطني إلا وطرا واحد الإعفاءات في حق الصحية، فعليه أن يراجع حساباته قبل فوات الاوان.
يستحق الشكر و الثناء تعب كثيرا وملامحه تغيرت بفعل الارهاق
Et chacun fait son boulot .
Et les deux hommes aident vraiment le Maroc dans cette période de covid19
J’espère que cette information sera erroné
على حد علمي سيتم اعادة السيد اليوبي إلى منصبه بعدما تدخلت جهات عليا لتوبيخ الوزير ايت طالب الذي اجبره على تقديم استقالته مكرها......صراحة أعتقد أن اليوبي يستحق أن يكون في منصب أحسن من ايت طالب....وزير الصحة غير معروف في المغرب
السيد ايت طالب جاتو الغيرة من اليوبي..حيت كل يوم كيبان في التلفزة بداو لمغاربة كايحبوه..ايت طالب خايف على المنصب ديالو
تحية للأحرار
و علىًاية حال قد يكون الشعب المغربي قد الف ظهوره اليومي لتقديم وضعية الوباء و غيابه هذه الأيام أعطى كثيرا من التخمينات
املنا ان يكون غيابه لامر عادي و ان نراه مجددا و الا فستدعو له بالتوفيق في مهام اخرى حتى و لو بعيدا عن وزارة الصحة