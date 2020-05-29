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الرئيسية | مجتمع | الغموض يلف حقيقة علاقات اليوبي ووزير الصحة

الغموض يلف حقيقة علاقات اليوبي ووزير الصحة

الغموض يلف حقيقة علاقات اليوبي ووزير الصحة
هسبريس من الرباط
الجمعة 29 ماي 2020 - 20:40

رفض محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، للمرة الثالثة على التوالي تقديم الحصيلة اليومية للوضعية الوبائية بالمغرب، وسط أنباء عن تقديمه استقالة شفوية من منصبه.

ومنذ يوم الأربعاء الماضي، لم يُقدم محمد اليوبي الحصيلة اليومية لوزارة الصحة، خلافاً لما جرت عليه العادة، رغم تواجده بمقر وزارة الصحة.

وتضاربت الأنباء حول تقديم محمد اليوبي استقالة شفوية رفضها وزير الصحة خالد آيت الطالب، خصوصا في هذه الظرفية الصعبة التي يمر منها المغرب، وقرب رفع الحجر الصحي في العاشر من يونيو، وهو ما يتطلب مجهودات أكبر في معركة "كورونا".

مصادر من وزارة الصحة أكدت أن عدم تقديم اليوبي الحصيلة اليومية بشكل مفاجئ دليل على وجود توتر بينه وبين وزير الصحة، وأضافت أنه تواجد اليوم بمقر الوزارة، لكنه يرفض تقديم تطور الوضعية الوبائية.

ودعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الصحة إلى توضيح صحة الأنباء المتواترة بخصوص استقالة اليوبي، ومزاعم وجود خلاف حول طريقة تدبير الوضعية الوبائية بالمغرب.

وبات محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض، وجهاً مألوفاً لدى عامة المغاربة، لكن طبيعة خلافاته مع وزير الصحة تظل غامضة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (78)

1 - هالة الجمعة 29 ماي 2020 - 20:48
الاستاذ اليوبي أفضل بكثير من وزير الصحة في الحقيقة كلامه كيوصلو بطريقة كتحسسك بالاطمئنان
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232
2 - halim الجمعة 29 ماي 2020 - 20:49
لا نريد خلافات في هذا التوقيت بالضبط ‘ مصلحة الوطن فوق كل اعتبار‘و شخصيا أرى في السيد اليوبي شخصية نزيهة و يعمل بكل روح وطنية
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255
3 - حسن الجمعة 29 ماي 2020 - 20:49
كيبان رجل معقول . انا بعدا كنعرف الحصيلة اليومية غير من عينيه قبل ماينطق بها
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224
4 - كمال المنصوري الجمعة 29 ماي 2020 - 20:49
بصراحة إعتدنا على السيد اليوبي ولينا كنحسبوه واحد من العائلة.
نتمنى عودته سريعا للمشهد الكوروني لي مبغاش يتسالا
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206
5 - الياس الجمعة 29 ماي 2020 - 20:50
تعودنا على رؤية اليوبي يوميا ونتمنى ان نسمع خبر الصفر حالة من عنده
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199
6 - [email protected] الجمعة 29 ماي 2020 - 20:50
يتوجب على الوزارة تقديم توضيح حول الموضوع محمد اليوبي جندي محارب لكرونا بغينا انا شخصيا كنرتاح فاش كيقدم الحصيلة اليومية للوباء واتفائل خيرا لرؤيته
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142
7 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الجمعة 29 ماي 2020 - 20:50
غدا سيصدر بيان من وزارة الصحة يكذب الخبر وأما الذين يراهنون على انتهاء الحجر يوم 10 يونيو فهم واهمون لان حالة الطوارئ ستمدد مجدداً
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-185
8 - تعليق الجمعة 29 ماي 2020 - 20:51
هناك مستشارين ينوبون عنه لاداعي لنشر الشائعات
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11
9 - rachid الجمعة 29 ماي 2020 - 20:51
نتمنى لهذا الرجل الإستمرارية لأننا في الحقيقة بحاجة لمثل هذه الكفاءات،التي يهاجر اغلبها للاسف بفعل التهميش والتقليل من اهميتهم من طرف المسؤولين.انه يستحق فعلا ان يكون وزيرا للصحة ،ذلك هو مكانه الحقيقي.
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105
10 - GALA الجمعة 29 ماي 2020 - 20:52
الاستقالة في هذه الظروف غير محمودة. اللهم اعن نساء ورجال الصحة ويوفقهم بالقيام بأعمالهم على أحسن وجه. نطلب من الله بأن يرفع عنا هذا الوباء
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46
11 - محسن الجمعة 29 ماي 2020 - 20:52
الوزير يدخل في متاهات، بعد تكذيبه لنفسه، اليوم يعمد على إقصاء الأطر الصحية
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37
12 - Mouatene الجمعة 29 ماي 2020 - 20:52
il faut changer le Ministre de la santé
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39
13 - متتبع الجمعة 29 ماي 2020 - 20:52
تحية خالصة لكل من السيد محمد اليوبي وللسيد وزير الصحة لأنهما ظلا في الواجهة في عز أزمة كورونا. وتحية للأطر التقنية والعلمية والطبية والأدارية التي اشتغلت وتشتغل بوزارة الصحة.
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57
14 - habib الجمعة 29 ماي 2020 - 20:52
السي اليوبي باينة فيه رجل معقول أو دياني
السيد وقيلا بان ليه التخلويد فالوزارة او بغا يمشي قبل مايحصل معاهم
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85
15 - مواطن الجمعة 29 ماي 2020 - 20:53
تولفنا هاد سيد دخلنا لخاطر انسان طيب غي من الملامح تاع الوجه ربي يوفقوا عارفين الانسان لي يخدم بنيتوا فهاد البلاد يحاربوه بشتى الطرق
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64
16 - عبد الحي الجمعة 29 ماي 2020 - 20:53
لماذا لم يقم بذلك هل هو سبب شخصي أم ماذا
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7
17 - زين العابدين الجمعة 29 ماي 2020 - 20:53
واش هدا بعدا يستهل يكون وزير الصحه بزاف عليه لوزاره مثله كمتل بعظ الوزراء الدي ابتليت بهم البلاد والعباد ولقد تعودنا منهم لكيخدام خدامتو ما عندهوهش معاه ليوبي يستهل يكون وزير الصحه
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37
18 - غيور الجمعة 29 ماي 2020 - 20:54
نتمنا ان يتم تغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار
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20
19 - زووم الجمعة 29 ماي 2020 - 20:54
لا تحلو كورونا الا مع السي اليوبي .... وجه ألفناه في زمن كورونا
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32
20 - Karim الجمعة 29 ماي 2020 - 20:54
الاطر النزيهة يكون مالها في غالب الأحيان التهميش في مغرب الولايات الحزبية
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25
21 - مغربي.... الجمعة 29 ماي 2020 - 20:54
سبحان الله داك السيد عندو القبول. عزيز عليا داك سي اليوبي كنتسناه كل نهار نتمناو يكون خير ويرجع لينا سي اليوبي والله من نهار مشا مانفرجت في النشرة تانتسنى حتى كيحطوها في هسبرس....رجعو لينا سي اليوبي ديالنا
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43
22 - yass الجمعة 29 ماي 2020 - 20:55
اذا اسندت الامور الى غير اهلها فانتظر قيام الساعة... السيد ايت الطالب. وزير جديد و جا مه العاصفة د كورونا... و لم يستغل الفرصة و المقومات التي اعطيت له بسبب هذه الجائحة كي يرفع بالمستشفى المغربي و يتهلا ف الاطقم الطبية و يجعلها على اهبة الاستعداد للمواجهة.... فقط كيقلب على يكون ف الواجهة ويبين انه المسؤول... و على حساب من؟ على حساب سي اليوبي لس كلي بدا كورونا و هو مكرفس مع الاحصائيات و الدراسات والتوجيهات... السيد خدام و باين ولد ناس ماشي شلاهبي... خليه يخدم را اهل اختصاص.. و خلينا من العبث و نقي اسيد الوزير ديك الوزارة من المحسوبية و الزبونية... اولها منصب الكاتب العام بالنيابة... و المندوبين اللي مكايدير بعضهم والو..
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20
23 - محمد الجمعة 29 ماي 2020 - 20:55
الدكتور محمد اليوبي الوجه المشرق للمغاربة نريد ان تتضح الامور بخصوص هذا الامر و لا نريد ان يستقل لانه ناضل بالغالي و النفيس في سبيل شعبه ووطنه و مفخرة للمملكة المغربية ككل
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26
24 - ma3loumat الجمعة 29 ماي 2020 - 20:56
نحن هكذا كلما نقترب من حل مشكلة تأتينا مشاكل أخرى خصوصا من المعنيين بالأمر اللهم ثبتنا
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14
25 - سعيد من الريف الجمعة 29 ماي 2020 - 20:56
أناشد جلالة الملك بإقالة الوزير أيت الطالب وتعيين السيد محمد اليوبي وزيرا للصحة، اعترافا بمجهوداته وتضحياته خلال الأزمة الصحية التي تمر منها البلاد.
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30
26 - مغربي حر الجمعة 29 ماي 2020 - 20:57
يضل محمد اليوبي افضل نمودج يحتدى به في وزارة الصحة المغربية لحد الان, وخير مثال ,تفانه في العمل ومواكبة جميع المستجدات لجائحة covid19 كلنا محمد اليوبي.
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19
27 - مبوق الجمعة 29 ماي 2020 - 20:57
بغيناه رئيس للحكومة المغربية علاش لا
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10
28 - Meryam الجمعة 29 ماي 2020 - 20:57
Ce n’est pas le moment de se chamailler messieurs les responsables !!! Faites passer vos désaccords après le bien de la nation qui prime sur tout et surtout sur toutes vos chamailleries !! Tout le monde doit continuer à se mobiliser et à tout faire pour aller de l’avant , tout le monde doit s’engager pour sortir notre pays de la crise actuelle!! Soyez responsables jusqu’au bout
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2
29 - م المصطفى الجمعة 29 ماي 2020 - 20:57
Nul n’est indispensable . Que ça soit al’ayoubi ou quelqu’un d’autre. Ce qui importe pour nous c’est l’information relative au coronavirus sur 24 h.
Quant au secret d’un éventuel différent entre Layoubi et le ministre ça c’est leurs problèmes.
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-8
30 - ابن مقاوم الجمعة 29 ماي 2020 - 20:57
رجاء
أتمنى من الله صادقا أن تكون مزعمنا في غير محلها ، و إن كان الأمر كذلك فأتمنى أن يعين في ظل هذه الأزمة في منصب يليق بكفاءاته و لما لا وزيرااااا للصحة ، لأنه أبان عن حنكته العالية في هذه المحنة و المغاربة قاطبة و لو أنني لست ناطقا بإسمهم قد يشاطورني الرأيء و متمكن في تخصصه
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16
31 - الأيوبي الحبيب الجمعة 29 ماي 2020 - 20:58
السي اليوبي دخل ليا لخاطري وخا معرفتوش حتال كرونا نتمنى له التوفيق والسداد و صراحة يا رب اولي وزير الصحة.
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16
32 - Ain -Sfa الجمعة 29 ماي 2020 - 20:58
بغض النظر عن المشاكل التي قد تكون بينه وبين وزير الصحة نريده أن يوافينا بالمستجدات لقد اصبح وجها مألوفًا لدى الجميع
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11
33 - [email protected] الجمعة 29 ماي 2020 - 20:58
نسأل الله أن يرفع عنا وعن الإنسانية جمعاء هذا الوباء وأن تعود الحياة إلى طبيعتها: مند بداية الحجر الصحي والسيد اليوبي يقدم الحصيلة ، ولكن دائما كان يبدو عليه التوثر من خلال حركاته ، ونبرة صوته ، وهذا يطرح سؤال حول المعطيات
التي تقدمها لنا وزارة الصحة ، والطريقة التي تعمل بها ، ودائما هناك تذبدب في المؤشر ، رغم أن الحركة تكاد تكون مشلولة ، في جميع أنحاء المغرب ،
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3
34 - Hassan D الجمعة 29 ماي 2020 - 20:58
هـذه الصورة لهـا أگثر من دلالة حتى أنهـا مضحگة السيد اليوبي ديما أنيق أحسن من شي بعضين آخر مرة علقت عليه دار بناقص أصافطو مول الجيلي حتى أن هـاد الأخير يحاول تقليد طريقة گلامه وقد نجح في ذالك تحية طيبة للجميع حافظو على سلامتگم
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7
35 - [email protected] الجمعة 29 ماي 2020 - 20:58
للامانة فقط السيد اليوبي اصبح فردا رئيسيا في حياتنا اليومية وظهر جليا سرعة تواصله مع المغاربة خصوصا في هذه الظرفية الصعبة، اتمنى ان يكون المانع خيرا.
السيد اليوبي شخص كفؤ بسيط وعفوي، كلماته وتصريحاته ينصت لها الصغير قبل الكبير، ندواته متابعة من جميع الفئات العمرية
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13
36 - علدالرحيم الجمعة 29 ماي 2020 - 20:58
بصراحة لا نعتقد سي محمد اليوبي يقدم استقالته في الظرفية إلا إذا كان الأمر فيه خطورة؟ صحيح المغاربة الفوا هذا الشخص الذي تبدو عليه ملامح الجدية والمغاربة يققون فيه. منذ أن غاب لم نعد نتابع بشكل مباشر
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10
37 - niama الجمعة 29 ماي 2020 - 20:59
عدم تقديمه يدعونا للقلق انا لاافترض الاستقالة بل افترض انه لا يريد تقديم اخبار زاءفة!
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9
38 - سبب استقالة محمد اليوبي الجمعة 29 ماي 2020 - 20:59
السيد محمد اليوبي قدم استقالته من منصبه إثر تصريح وزير الصحة حيث قال "المغاربة العائدين من الخارج سيدخلون الحجر الصحي لمدة 9 أيام فقط" عكس ما توصي به مديرية الأوبئة حيث أن مدة الحجر حددت في 14 يوم
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8
39 - niama الجمعة 29 ماي 2020 - 20:59
عدم تقديمه يدعونا للقلق انا لاافترض الاستقالة بل افترض انه لا يريد تقديم اخبار زاءفة!
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9
40 - [email protected] الجمعة 29 ماي 2020 - 20:59
السيد اليوبي سيد نزيه ذو كفاءة عالية ونحن بحاجة لأمثاله في هذا الوطن العزير بالاضافة إلى أنه يدخل القلب دون استئذان وعودنا على طريقته السلسة التي تجعلنا نحس بالاطمئنان...
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9
41 - kamal الجمعة 29 ماي 2020 - 21:00
الأستاد اليوبي سميتو في الأوساط العائلية “سكتو سكتو هاهو جا “
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10
42 - ابواسيل الجمعة 29 ماي 2020 - 21:01
لعل ثقل الظرفية و المجهود المطلوب لمواجهة هده الجاءحة و التطورات الصحية بربوع البلاد يستدعيان ترك الخلافات جانبا و التقدم إلى الأمام.
اظن ان بعض المواقف تتطلب من مهنيي الصحة اعتماد فلسفة تقافة : تسيير و تدبير الأزمات " la gestion des conflits" و لا داعي للتفكير في صب الزيت على النار!
و ما امامنا اليوم الجاءحة و تبعاتها يعد من الواجب الوطني
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5
43 - رضوانلعلالي الجمعة 29 ماي 2020 - 21:02
هاد السيد تيعرف اش تيدير ممكن عيه ضغوطات علاما اضن ان السيد ليوبي رفض باش يرفع الحجر في 10 في الشهر القادم
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6
44 - نريد عودة اليوبي الجمعة 29 ماي 2020 - 21:02
كلنا اعتدنا على معرفة الحصيلة اليومية من عند البروفيسور اليوبي. فانا شخصيا ارتاح لشخصه. وأصبح معروف عند الشعب المغربي قاطبة حتى اكثر من الوزير نفسه.
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5
45 - رشداوي مدغري الجمعة 29 ماي 2020 - 21:02
تغييب الكفاءات عن المشهد هو نتاج النفاق السياسي.
دائما المواظب الجاد الذي يعمل بكل مهنية و روح وطنية لن يسمح له بالمواصلة إلا في الدول المتقدمة التي تعترف بالكفاءة ولاشيء غير الكفاءة.
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8
46 - najat الجمعة 29 ماي 2020 - 21:02
ألفنا السيد اليوبي وهو يخبرنا بالحصيلة اليومية للوباء، خصوصا وأن الجدية والصرامة والصدق ظاهر على محياه، نتمنى له كل الخير.
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9
47 - احمد الجمعة 29 ماي 2020 - 21:02
بصراحة تعجبني طريقة اليوبي و نلمس فيه الحب والمصداقية وا بديت كمل معانا أسي اليوبي الله يحفظك
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9
48 - علدالرحيم الجمعة 29 ماي 2020 - 21:04
لا ندري لماذا تساءلنا لماذا لا يكون اليوبي وزير الصحة؟ من كلامه تلمس الجدية والرزانة. وقد قارنا بين خطابات اليوبي وخطاب وزير الثحة
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3
49 - caprice الجمعة 29 ماي 2020 - 21:04
غير داك نهار ترامب رجع لور وخلى عالم مغريبي يتكلم يجب دعم الرجل لمجموعة من الاسباب منها الكفائة و الشخصية ...ما احوجنا الى مديريين قادرين على مجابهة الوزراء...تكون وزير وكلشي اكوليك اه نعم اسي لوزير مشي من مصلحت لبلاد خص ناس عندها راي و تعرف تتشبت بيه ادا عندها الحق..و هادا وباء لوزير مغيفهمش حسن من عالم فلاوبئة..
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6
50 - ساكنة عين العودة الجمعة 29 ماي 2020 - 21:05
المهم هو حنا كنتوصلوا بالمعلومات الخاصة ب مستجدات مرض كوفيد 19 المستجد يوميا وبكل شفافية علاش نبحتوا في أمور بسيطة وشكلية والعمل والتضحية كيقومو بهم جميع اطر وزارة الصحة الله يجازيهم خير الجزاء والله يرفع عنا هذا البلاء
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5
51 - صوت بلادي الجمعة 29 ماي 2020 - 21:05
الصراع في الندوة الصحفية بداية الوباء عندما عين السيد الوزير الصحة مستشار الذي لا علاقة بالاوبئة وهمش الرجل الكفىء المدير الأوبئة اليوبي .......ويبدأ الصراع السيد الوزير لا نريد الظلم والاقصاء....... كفى
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4
52 - عمر العوادي الجمعة 29 ماي 2020 - 21:06
الدكتور اليوبي هو واحد من الوجوه التي ألفتها الساكنة المغربية ؛ولديه كريزما في إلقاء الحصيلة اليومية؛الخلاف أو الإختلاف ليس مناسبا في هاته الظرفية؛المرجو من الدكتور اليوبي العدول عن قراره؛والمفروض على السيد الوزير حل مشاكل الوزارة لكونه وصيا عليها
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6
53 - الحكمة تقول الجمعة 29 ماي 2020 - 21:08
أي واحد إقدر إكون وزير الصحة وماشي أي واحد إقدر إكون مدير علم الأوبئة
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6
54 - hafssa الجمعة 29 ماي 2020 - 21:09
ونعمة الرجل انا بعدا عزيييز عليا و انسان كيخدم من نيتو رجل معقووول الصراحة مبغيتوش يمشي و فقدناه هاد 3 ايام
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2
55 - [email protected] الجمعة 29 ماي 2020 - 21:09
اضن أن الدين يوجدون في الواجهة من أطباء وممرضين ورجال الوقاية هم من يجب أن يشكروا وهم يستحقون العناية الكاملة اما الآخرون فلن يقوموا الا بعملهم. اضن أن الأيوبي وغيرهم ما يقومون به شيء عادي. أي أن السيد يجمع المعطيات من جميع أرجاء المغرب ويقوم بعملية حسابية ثم يقدمها للمشاهدة زيادة على العمل الذي يقوم به داخل الوزارة. فهو مشكور لما يقوم به.
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1
56 - حسين الجمعة 29 ماي 2020 - 21:09
محمد اليوبي أضنه أحسن من وزير الصحة على ما أضن
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0
57 - محمد مداني الجمعة 29 ماي 2020 - 21:11
وجة نظر
مند قدوم السيد الوزير والاستقالات تتقاطر على الوزارة، ودفعة أخرى في طريقها لكنها تنتظر موت هذا الوباء.
الأطر الصحية شغلها الشاغل هو الخروج من كورونا بأقل الخسائر، كما لاحظ الرأي العام أن معالي لايعير اهتماما إلى ما يجري على صعيد التراب الوطني إلا وطرا واحد الإعفاءات في حق الصحية، فعليه أن يراجع حساباته قبل فوات الاوان.
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3
58 - الحقيقة بانت الجمعة 29 ماي 2020 - 21:12
راه تيقولهم زيرو الحبل باش نخورجو من هاد ازمة هما خالو الحبل مركوف على هد الحساب ولا سي ليوبي غير تيكدب علينا خليولينا راجل خدام بلاصتو حسن متندمو عليه
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1
59 - هشام حدادي تمارة الجمعة 29 ماي 2020 - 21:12
شخصية متميزة الفناها تدقيق واعطاء شروحات مفصلة نتمنى العودة السريعة ب0 اصابة
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2
60 - مغربي في موريتانيا الجمعة 29 ماي 2020 - 21:13
اللي فيه المعقول و تيبغي المصلحة العامة ميقدرش يخدم مع هادوك الناس ( المسؤولين و هاديك الحكومة )
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2
61 - يحيى الجمعة 29 ماي 2020 - 21:13
في الحقيقة رجل يتقن التواصل عكس العديد ممن قدموا معه بداية الازمة .
يستحق الشكر و الثناء تعب كثيرا وملامحه تغيرت بفعل الارهاق
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2
62 - الجوهرة الزرقاء الجمعة 29 ماي 2020 - 21:14
محمد اليوبي شخص محترم و اعدتنا عليه في هذه الظروف الصعبة ، اظن ان من الخطأ ان يقدم استقالته في هذه الجائحة لاننا في هذا الوقت يجب ان ننسا الخلافات و كل شيء .
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63 - علاء الجمعة 29 ماي 2020 - 21:14
سي اليوبي رجل المرحلة وسبحان الله هادي ملاحظة في المغرب عندما يظهر رجل على قد المسؤولية والشعب كيبغيه يختلق له رؤساؤه مشاكل حتى يطيحوا به أو بدفعوه لارتكاب خطأ أو ينصبوا له فخا لكي يتخلصوا منه.
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64 - مغربي الجمعة 29 ماي 2020 - 21:14
السيد اليوبي قال الصواب هو ضد رفع الحجر الصحي خصوصا ان الاصابات لازالت منتشرة اليوم أعلنت 71 حالةاذن كيف سيتم رفع الحجر و الحالات مازالت تزداد هذا قد يؤدي لكارثة كبرى صراحة يجي إعادة النظر فهذه الأمور لأنها لا تهم شخص واحد فقط بل هي تهم بلدا باكمله
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65 - شعيب الجمعة 29 ماي 2020 - 21:15
شفتي اسي الوزير حتى حد ما حاملك السيد شفتيه دار البوز ويستاحقو على علو اخلاقه وادبه وبغيتي تنحيه هادشي باش معروفة وزارتكم عمرنا نزيدو القدام الله ياخد فيكم الحق
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66 - sami el hadj الجمعة 29 ماي 2020 - 21:16
لتمحيص في شخصية البروفيسور اليوبي انه يعيش توترات ازمة كورونا هو التغيير الحاصل في ملامح وجهه ونقصان في الوزن مما يعني انه يعيش هم المغاربة كلهم اذن هو من الاطر المغربية الكفاة فلا تدعوه يهاجر كما هاجر علماء قبله فالمتربصون ينتظرون
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67 - شيماء الجمعة 29 ماي 2020 - 21:17
صرأحة كنفضل بزاف الأستاذ محمد الأيوبي كتحس بيه إنسان جدي ف أمور والأخبار لي كيقدمها ربما كاين خلاف راجع لرفضه نشر الأخبار الزائفة والعلم لله
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68 - Lolitta الجمعة 29 ماي 2020 - 21:17
السيد اليوبي رجل بمعنى الكلمة تحمل من الظغط ما لم يتحمله الوزير نفسه.السيد اليوبي كلامه يصل للمغاربة بصدق وكل من عمل بصدق يصل للقلب
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69 - laila الجمعة 29 ماي 2020 - 21:18
Vraiment, on s'y habitué à ècouter M El youbi, on l'attendait, ces derniers jours c'était pas lui. Heureusement il n'est pas malade. Sa décision lui revient de droit. C'est lui qui connaît... Bon courage M. El youbi.
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70 - avis neutre الجمعة 29 ماي 2020 - 21:20
Les deux hommes sont des médecins de formation .
Et chacun fait son boulot .
Et les deux hommes aident vraiment le Maroc dans cette période de covid19
J’espère que cette information sera erroné
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71 - مواطن الجمعة 29 ماي 2020 - 21:20
السلام عليكم جميعا
على حد علمي سيتم اعادة السيد اليوبي إلى منصبه بعدما تدخلت جهات عليا لتوبيخ الوزير ايت طالب الذي اجبره على تقديم استقالته مكرها......صراحة أعتقد أن اليوبي يستحق أن يكون في منصب أحسن من ايت طالب....وزير الصحة غير معروف في المغرب
السيد ايت طالب جاتو الغيرة من اليوبي..حيت كل يوم كيبان في التلفزة بداو لمغاربة كايحبوه..ايت طالب خايف على المنصب ديالو
تحية للأحرار
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72 - ميموني الجمعة 29 ماي 2020 - 21:20
الظاهر ان الرجل يتميز بواسع الأفق و الصدر الرحب ى من المستبعد ان يكون قد قدم استقالته غي هذا الظرف الصعب
و علىًاية حال قد يكون الشعب المغربي قد الف ظهوره اليومي لتقديم وضعية الوباء و غيابه هذه الأيام أعطى كثيرا من التخمينات
املنا ان يكون غيابه لامر عادي و ان نراه مجددا و الا فستدعو له بالتوفيق في مهام اخرى حتى و لو بعيدا عن وزارة الصحة
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73 - hamid de noha الجمعة 29 ماي 2020 - 21:21
للاسف الشديد هذه طبيعة المسؤوليين المغاربة بمجرد خلاف بسيط او تعبير عن راي يكون مصير صاحبه الباب.
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74 - اسماعيل الجمعة 29 ماي 2020 - 21:21
السيد اليوبي طريقته في إلقاء الندوة الصحفية جميلة أشبهها بندوة محمد الصحاف وزير الإعلام العراقي السابق إبان حرب الخليج الثانية عندما كان جل العرب ينتظرونه على قناة الجزيرة كل مساء
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75 - مغربي الجمعة 29 ماي 2020 - 21:21
المغرب في حاجة الى الكفاءات الوطنية من يجد لنا لقاح للجائحة او دواء لعلاج المصابين اكثر ممن يعطي احصاء المصابين
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76 - MdM الجمعة 29 ماي 2020 - 21:22
السي اليوبي مدير مدرية، كان من المفروض ان يوكل اطارا من المديرية لتقديم الحصيلة اليومية للوباء و يتفرغ هو لاشغال اكثر اهمية. لاكن ذالك لم يحصل و هذه هي النتيجة!
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77 - البيضاوي الجمعة 29 ماي 2020 - 21:22
تقديم الحصيلة اليومية لا تستوجب تقديمه من طرف اليوبي . اي شخص يمكنه تقديم الحصيلة ولا يوجد اي مشكل . وأن كان خلاف . ذلك خلاف داخلي . وعادي .
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78 - وزير .☆ الجمعة 29 ماي 2020 - 21:22
وزير الصحة خاف على بلاصتو من سي اليوبي
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