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كُتّاب وآراء
26 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7740 حالة بالمغرب
أكدت وزارة الصحة رصد 26 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7740 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 188729 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته؛ تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم السبت، ليستقر إجمالي الوفيات في 203.
وتم التأكد أيضا من 106 حالات شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 5377 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
و تبقى بعض العثرات من البقايا القديمة لا تزال تطفو أحيانا و لكن الحمد للـه.
بالأمل رغم الألم نحقق النجاح والأحلام ان شــاء اللّــه.
ومن لم يرى بانه مسؤول على نفسه وديه فهو على خطء المرجو مننا نحن المواطنين ان ناخد كل الاحتياطات اللازمة من تباعد وتعقيم ولبس الكمامة الى ان نخرج من الجائحة تماما وتفتح الحدود مع كل الدول من غير استتناء لانه هو الدليل على ان الفيروس تغلب البشر عليه لذلك كل شعب مسؤول عن نفسه ويبدء الشعب من الفرد ،الله يرفع عنا هذا البلاء بسرعة
هذا راه التخربيق والاستحمار
كيف يعقل لبطاين مازال كطيح بكورونا ويرخص بالعمل في الشركات ويسمح للمقاهي بالعمل و،،،،،،
هادو إنا باغين يهلكو الشعب وإما هذه كورونا مجرد وهم لغاية في نفس الماسونية بالاتفاق بالأمر مع الأنظمة الحاكمة !؟
فلا يمكن جمع متناقضين في آن واحد
نعم كل يوم اصابات و ليس هناك جديد يذكر..............فقط يجب الاشارة الى الخديعة و المؤامرة العالمية ضد الانسانية برعاية بيل جيتس و منظمة الصحة العالمية .
.استفيقواااااااا يا شعوب
يجب تقديم كل من بيل جيتس و كبير المنظمة للعدالة انها جريمة ضد الانسانية بكل وضوح .
لكن لن ننسى ان هناك خالق و مدبر هذا الكون الذي هو اكبر سلطة في كوكبنا ولله الحمد و الشكر
باذن الله تعالى لن يكون لهم مايريدون و ما يطمحون له
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ
نحن مجرد بيادق يا ناس لكن لنا الله لنا الله
انشري يا هسبرس