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الرئيسية | مجتمع | 26 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7740 حالة بالمغرب

26 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7740 حالة بالمغرب

26 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7740 حالة بالمغرب
هسبريس من الرباط
السبت 30 ماي 2020 - 10:00

أكدت وزارة الصحة رصد 26 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7740 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 188729 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته؛ تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم السبت، ليستقر إجمالي الوفيات في 203.

وتم التأكد أيضا من 106 حالات شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 5377 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - anas السبت 30 ماي 2020 - 10:07
صراحة أتمنى عدم متابعة الحالات وأن نجعل الناس تفكر في مستقبلها وكيفية إدارة شؤونها..فنسيان المرض والأوبئة بداية العلاج أيضا
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36
2 - القايد السبت 30 ماي 2020 - 10:08
مابقا قد ما فات ،ونمشيوو نتبحرو
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-16
3 - حسين السبت 30 ماي 2020 - 10:09
دائما جهة فاس مكناس باقيا في الواجهة و الريادة
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0
4 - ali السبت 30 ماي 2020 - 10:09
inchalah ya rabi c commence a partir que dieu preserve notre pays ainsi tous les musulmans inchalah
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14
5 - said السبت 30 ماي 2020 - 10:09
كل شي يبشر بالخير والحمد لله الإصابات قليلة وهذا بفضل الله وسترَول هذه السحابة بإدن الله وسترجع الحياة إلى طبيعتها العادية والمزيد من الحيطة والحذر
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18
6 - أفريكانو السبت 30 ماي 2020 - 10:09
مررنا بعدة مصعاب ومتاعب، و لازلنا لم نصل إلى المستوى الذي نطمح إليه فمن الألم نتعلم إذا تغلبنا عليه بإذن اللّــــه
و تبقى بعض العثرات من البقايا القديمة لا تزال تطفو أحيانا و لكن الحمد للـه.
بالأمل رغم الألم نحقق النجاح والأحلام ان شــاء اللّــه.
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12
7 - إبراهيم التقفي السبت 30 ماي 2020 - 10:11
اللهم ارفع عنا هذا الوباء ولا تعدبنا بدوبنا يالله ياأرحم الراحمين
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15
8 - رجاوي السبت 30 ماي 2020 - 10:12
الحمد الله ياربي انشاء الله الامور غادي و تتزين شوية شوية و قريب ربي يفرجها علينا و نرجعو للحياة طبيعية الفرج قريب و انشاء الله يحيدو عليا هاد الحجر نهار 10 يونيو و لكن واخا يحيدوه خاصنا حنا نديرو الاحتياط حيت إزالة الحجر متتعنيس انا الفيروس مشا مهم انشاء الفرج قريب و يحيدو علينا هاد الحجر
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8
9 - ز....مغربية السبت 30 ماي 2020 - 10:14
الحمد لله على كل حال،والحمد لله ف المغرب في ازمة كورونا احسن من عدة دول من كل النواحي لذلك على الفرد ان يرى نصف الكاس المملوء ،
ومن لم يرى بانه مسؤول على نفسه وديه فهو على خطء المرجو مننا نحن المواطنين ان ناخد كل الاحتياطات اللازمة من تباعد وتعقيم ولبس الكمامة الى ان نخرج من الجائحة تماما وتفتح الحدود مع كل الدول من غير استتناء لانه هو الدليل على ان الفيروس تغلب البشر عليه لذلك كل شعب مسؤول عن نفسه ويبدء الشعب من الفرد ،الله يرفع عنا هذا البلاء بسرعة
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4
10 - Yucef السبت 30 ماي 2020 - 10:14
طنجة أصبحت هي العالية في الإصابات الأن، سوارها لم تقدر على صد كورونا
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7
11 - طلب معاشو السبت 30 ماي 2020 - 10:15
ست الف تحليلة و ست وعشرين مصابة المغرب مسيطر على الوضع انظروا الي تهون مصر اين وصلت بدأت اكثر من الف اصابة يجب فقط تجنيد اطباء.. ودعم اطباء.. مادين و معناوين نحن في حرب اتمنى من زيدة التحليل ستكون ضربة قضية لهذا العدو كورونا.
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8
12 - مكناسي السبت 30 ماي 2020 - 10:16
الحمد لله فرج الله قريب شيئا من الصبر . وتعود المياه الى مجراها . كل شيء له بداية ونهاية . ونهاية هذا الوباء قريبة بإذن الله .
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9
13 - citoyen السبت 30 ماي 2020 - 10:17
اللهم ابعد عنا هذا الفيروس اللعين......لتعود حياتنا لسابق عهدها.....ويرجع العالقون والطلبة الى ديارهم امنين.....وتفتح المحلات وينتعش الاقتصاد ونخرج منتصرين من هذه الوضعية والتي اغلبنا لم يعش مثلها من قبل
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9
14 - abdou السبت 30 ماي 2020 - 10:18
اللهم اجرنا في مصيبتنا هاته،واخلفنا خيرا منها.
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9
15 - قاسم السبت 30 ماي 2020 - 10:22
يتوجب على وزارة الصحة رفع الحجر الصحي يوم 10 يونيو و عدم تمديده ، مع زيادة حملات التوعية و فرض غرامات على من لا يلتزم بوضع الكمامة و تفادي التجمعات و عودة الحياة ، و إلا فسنعاني من ركوض اقتصادي و حالات اجتماعية صعبة ، الوباء لن يكف عن الانتشار لذلك يستحسن التعايش معه و فرض الاحتياطات اللازمة
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9
16 - رضى السبت 30 ماي 2020 - 10:23
لا حول ولا قوة إلا بالله
هذا راه التخربيق والاستحمار
كيف يعقل لبطاين مازال كطيح بكورونا ويرخص بالعمل في الشركات ويسمح للمقاهي بالعمل و،،،،،،
هادو إنا باغين يهلكو الشعب وإما هذه كورونا مجرد وهم لغاية في نفس الماسونية بالاتفاق بالأمر مع الأنظمة الحاكمة !؟
فلا يمكن جمع متناقضين في آن واحد
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-23
17 - عبد البر السبت 30 ماي 2020 - 10:25
اعتدنا جهة الدار البيضاء صاحبة حصة الاسد .خصوصا مع انطلاق الشركات للعمل .
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5
18 - مراد السبت 30 ماي 2020 - 10:27
المرجو من جميع المواطنين : الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية . راه المشكل ماشي غي فكورونا اللي مازال ماسليناش معاه . المشكل ففيروسات أخرى خطيرة للي كاينا و كانتعايشوا معاها وفيروسات أخرى جديدة تقد تظهر من بعد . الانسان يدير الاسباب باش يحمي راسو وللي قريب ليه
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19 - عادل السبت 30 ماي 2020 - 10:27
بقينا غادين جايين طالعين نازلين الله احفض اصافي
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2
20 - مؤامرة عالمية السبت 30 ماي 2020 - 10:27
السلام عليكم
نعم كل يوم اصابات و ليس هناك جديد يذكر..............فقط يجب الاشارة الى الخديعة و المؤامرة العالمية ضد الانسانية برعاية بيل جيتس و منظمة الصحة العالمية .
.استفيقواااااااا يا شعوب
يجب تقديم كل من بيل جيتس و كبير المنظمة للعدالة انها جريمة ضد الانسانية بكل وضوح .
لكن لن ننسى ان هناك خالق و مدبر هذا الكون الذي هو اكبر سلطة في كوكبنا ولله الحمد و الشكر
باذن الله تعالى لن يكون لهم مايريدون و ما يطمحون له
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ
نحن مجرد بيادق يا ناس لكن لنا الله لنا الله
انشري يا هسبرس
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4
21 - AzdM السبت 30 ماي 2020 - 10:28
Des chiffres qui donnent espoir et qui montrent l ecxellent travail du personnel soignant et des autorités
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2
22 - ali السبت 30 ماي 2020 - 10:30
الحمد لله على كل حال غير شوية ديال الصبر وكولشي غادي يفووت الى لاحضتو الإصابات في الأوينة الأخيرة كيجيو غير من المعامل و الشركات هدا دليل على أنا الفيروس مابقاش منتاشر في الشوارع بشكل كبير مع دالك خصنا نردو لبال مزيان النضافة و التباعد الإجتماعي و كولشي غايتبحر هاد العام إنشاء
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23 - الدكالي السبت 30 ماي 2020 - 10:34
الحمد لله بدأت الأمور تتحسن واقترب الفرج بإذن الله
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8
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