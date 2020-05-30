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كُتّاب وآراء
ساعات المغاربة تعود إلى العمل بـ"التوقيت الصيفي"
تعود المملكة إلى توقيت "غرنيتش + 1" عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 31 ماي الجاري.
وسيكون المواطنون بالمملكة مدعوين إلى إضافة ستين دقيقة إلى ساعاتهم بحلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد أعلنت عن الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (غرينيتش)، عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 19 أبريل المنصرم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، موضحة أنه بعد الشهر الفضيل ستتم العودة للعمل بتوقيت (GMT+1)، وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 31 ماي 2020.
ويأتي هذا الإجراء طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية .
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تعليقات الزوّار (50)
حسبنا الله و نعم الوكيل و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
هكذا تصرح وسائل الإعلام نقلا عن الجهات الرسمية في خرق سافر لقانون المغاربة..
رغم تقارير اوربية تثبت الٱثار الجانبية للساعة المشؤومة على الصحة العامة لازال الاصرار على تبنيها..تبا للشركات الاوربية..أثبتت أزمة كورونا أننا قادرون على الانتاج الصناعي..فقط اعادة النظر في بعض الأمور..أحلم باليوم الذي ستغير فيه دولة اوربية توقيتها الرسمي ارضاءا للشركات المغربية..الله غالب..
اوصلو اصواتنا ايتها الاقلام النبيلة
انا عن نفسي اي حزب يضع في مشروعه الانتخابي الغاء هذه الساعة الممسوخة سأصوت عليه بلا تردد