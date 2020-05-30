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الرئيسية | مجتمع | ساعات المغاربة تعود إلى العمل بـ"التوقيت الصيفي"

ساعات المغاربة تعود إلى العمل بـ"التوقيت الصيفي"

ساعات المغاربة تعود إلى العمل بـ"التوقيت الصيفي"
هسبريس من الرباط
السبت 30 ماي 2020 - 09:40

تعود المملكة إلى توقيت "غرنيتش + 1" عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 31 ماي الجاري.

وسيكون المواطنون بالمملكة مدعوين إلى إضافة ستين دقيقة إلى ساعاتهم بحلول الساعة الثانية صباحا من يوم غد الأحد.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد أعلنت عن الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (غرينيتش)، عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 19 أبريل المنصرم، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، موضحة أنه بعد الشهر الفضيل ستتم العودة للعمل بتوقيت (GMT+1)، وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 31 ماي 2020.

ويأتي هذا الإجراء طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (50)

1 - الغزواني السبت 30 ماي 2020 - 09:51
الله يهديكم واش باغيين تحمقوا هاد الشعب بزيد نقص زيد نقص وهاد الساعة خاصها تبقى فبلاصتها والى بعيتو تغيروا غيروا الوقت الاداري من 7:30 الى 15:30 ها الساعة بقات فواقتها علاش زيد نقص والشركات تدير الوقت اللي يناسبها وخليوا الساعة عليكم
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143
2 - متضررة من الساعة السبت 30 ماي 2020 - 09:52
الله يهديكم درتو على ساعة على قبل الاقتصاد باش تزيدو تربح جاتكم كورونا هدمت كلشي وراكم شفتو أن الساعة ما عندها لا ايجابيات لا والو غير سلبيات خاصة على الأشخاص والأمراض اللي تسببها وراجعو نفسكم في هاد الساعة راها زايدة ليس لها معنى اللي معايا لايك
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231
3 - محمد السبت 30 ماي 2020 - 09:52
لا نقول إلا :
حسبنا الله و نعم الوكيل و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
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116
4 - انوار السبت 30 ماي 2020 - 09:53
هاد الشي بزااااااف عيقتوا علينا بزأاااااااف بزيد نقص هاد الشي زاد على حدوووووو
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87
5 - وفاء السبت 30 ماي 2020 - 09:54
زيد ساعة حيد ساعة حتى هرسنا المكانة .نهار غيرجع فيه أسبوع :)
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63
6 - متضرر السبت 30 ماي 2020 - 09:55
أقبح مرسوم، و أخبث قرار!!! الإستقرار النفسي منعدم تماما بسبب هذا المرسوم وهذا القرار... ألا يحق لنا نحن المغاربة أن نحتج ضد هذا التوقيت غير القانوني؟؟ إلى متى سنبقى نساير مراسيم وقرارات حكومة يسعدها تعذيب الشعب؟؟
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116
7 - مواطن السبت 30 ماي 2020 - 09:55
لحد الآن لم أجد غاية مهمة و ملحة لتغيير الساعة في المملكة .. و تم تغييرها في رمضان بدعوى تقريب آذان المغرب .. لقد تضررنا من هذه الساعة و لم نجد منفعة واحدة تنعكس علينا .. اللي فاهم يفسر لينا و شكرا.
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57
8 - وحيد السبت 30 ماي 2020 - 09:55
باقي واحلين مغ الساعة ،لا حول و لا قوة إلا بالله
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32
9 - Ouafaa السبت 30 ماي 2020 - 09:56
وًأخيييرا ! أحب هذا التوقيت ، أستمتع بنسيم الصباح العليل
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-127
10 - متتبع السبت 30 ماي 2020 - 09:56
العمل بتوقيت GMT+0 أو 1+GMT على مدار السنة بما في ذلك شهر رمضان. حماقتوا عباد الله وحماقتوا محركات البحث
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39
11 - Ain -Sfa السبت 30 ماي 2020 - 09:57
زيد ساعة نقص ساعة هاذ الشيء لي قدرتو عليه
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38
12 - محمد السبت 30 ماي 2020 - 09:57
زادو ف كولشي مفيها باس يزيدو ساعة
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16
13 - جابر السبت 30 ماي 2020 - 09:59
لا حول ولا قوة إلا بالله !!! ألا يرى هؤلاء ما نحن فيه ليزيدوننا هما على غم ؟؟؟؟؟ الكل معطل ، إذن، ما الجدوى منها ؟؟؟ اللهم إليك تضرعنا فإرفع مقتك وغضبك ومن كان السبب في هذه المصيبة عنا.
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47
14 - شخبوط السبت 30 ماي 2020 - 10:00
وراه اسبووووووع باش تبدلات عندي الساعة .. الحصول ما كاين منقول غير الله يهديهم علينا
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32
15 - halim السبت 30 ماي 2020 - 10:00
هذا أكبر مرض‘زيد نقص ‘ خليونا ف جرينيتش وصافي
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43
16 - حسن السبت 30 ماي 2020 - 10:00
الساعة القانونية للمغرب هي GMT
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51
17 - mayssa السبت 30 ماي 2020 - 10:00
وسيمبدأ مسلسل التذمر . خلينا ليكم الله
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36
18 - هشام السبت 30 ماي 2020 - 10:01
......................................وكلنا عليهوم الله.
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36
19 - خالد السبت 30 ماي 2020 - 10:02
صراحة لا أفهم لماذا تصر الحكومة على تعذيب المغاربة بهذه الساعة المشؤومة و المرفوضة من طرف أغلب المغاربة؟ هل الحكومة تمثل فعلا الشعب؟ الشعب عبر عن رفضه القاطع لهذه الساعة لانها ببساطة لا تلائم التوقيت الطبيعي الموافق لاوقات طلوع الشمس و غروبها في المغرب، حتى أكذوبة الاقتصاد في الطاقة كذبتها أغلب الدراسات الأوروبية. شيء غريب جدا أن تجد حكومة تصر على أمر يرفضه شعبها دون أن تقدم أي تبربر منطقي. والاغرب من ذلك هو سرعة اتخاذ قرار زيادتها حيث تمت الدعوة لاجتماع حكومي في 24 ساعة فقط بحيث اجتمعوا يوم الجمعة و تم تشغيل المطبعة الرسمية في يوم السبت اي يوم عطلة لطبع القرار المشؤومة و نشره ، لو كان الامر يتعلق بأمر فيه مصلحة الشعب فوالله لتم تأجيله و تأجيله و انتظار المناقشات و التصويت و المعارضة وغير ذلك، لكن لان أمر الساعة مرفوض شعبيا فقد تم الامر بلمح البصر
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63
20 - عبد اللطيف السبت 30 ماي 2020 - 10:02
رونو علقات وخلاتكم ما شابعين نعاس ما قاضيين غرض
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44
21 - مغربي السبت 30 ماي 2020 - 10:03
سيترك المغاربة رغم أنوفهم الساعة القانونية للعودة الى الساعة غير القانونية..
هكذا تصرح وسائل الإعلام نقلا عن الجهات الرسمية في خرق سافر لقانون المغاربة..
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25
22 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي السبت 30 ماي 2020 - 10:03
مع هذا الحجر الصحي الايام صارت الايام تشبه بعضها والكل عاطل لم تعد للوقت قيمة سواء زادوا ساعة أو حتى خمس ساعات
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17
23 - kamal السبت 30 ماي 2020 - 10:03
Que dieu ne pardonne pas les responsables marocain ,ils nous ont torturé physiquement et psychiquement ,il faut laisser une seule heure le long de l’année même en ramadan car ces maudis changement nous rendront fou
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19
24 - حسن الريش السبت 30 ماي 2020 - 10:03
انا لله وانا اليه راجعون حكومة الشؤم الله ياخذ الحق ...مرضونا بالزيادات
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25
25 - غريب في بلادي السبت 30 ماي 2020 - 10:03
هناك شبكات الاتصال زادت في الساعة بعد رمضان مباشرة مستهزءة بالمغاربة ولا حسيب ولا رقيب.... أو الوقت لم يبقى مهم في هذه الجائحة ارجوا من المحكومة سحب ونقص السوايع كاملين وتخليها صفر ساعة
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22
26 - مغربي من وراء الشمس السبت 30 ماي 2020 - 10:06
بإضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة( القانونية).
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12
27 - عبد المنعم السبت 30 ماي 2020 - 10:09
صراحة قررت أن أترك ساعتي على غرينتش بشكل دائم حتى في عملي الشخصي ساتبع غرينتش واذا أردت الذهاب لإدارة نود صبح بكري ونقضي غرضي
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3
28 - مروان السبت 30 ماي 2020 - 10:13
أن كانت إيجابية صباحا، لكنها تطير بركة الوقت الذي تحس به مع هذا التغيير يجري بسرعة
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0
29 - ابراهيم السبت 30 ماي 2020 - 10:13
الله يهدي هاذ مسؤولين هاد ساعة طيبتوها بتبدال بدل رد بدل رد بدل رد بزاف
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3
30 - حتى من تيلوفونات حمقتوهم السبت 30 ماي 2020 - 10:14
والله معرفت هد الساعة لخدمين بها الآن لأي منطقة تابعة لاهية توقيت اوروبا الصيفي ماهية توقيت غرب إفريقيا ماهيية توقيت غرينيتش الصفي
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1
31 - Bouna السبت 30 ماي 2020 - 10:15
العودة الى الساعة القنونية؟فهل كنا في ساعة غير قانونية؟!
رغم تقارير اوربية تثبت الٱثار الجانبية للساعة المشؤومة على الصحة العامة لازال الاصرار على تبنيها..تبا للشركات الاوربية..أثبتت أزمة كورونا أننا قادرون على الانتاج الصناعي..فقط اعادة النظر في بعض الأمور..أحلم باليوم الذي ستغير فيه دولة اوربية توقيتها الرسمي ارضاءا للشركات المغربية..الله غالب..
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3
32 - مقهور بالساعة الاضافية السبت 30 ماي 2020 - 10:16
كون غا دارو خير في العباد وخلاو لينا ساعة الطبيعية ديالنا. ما سمحنا ليهم ف ديك الساعة الاضافية. خربقات لينا البيولوجيا ديالنا. من هاد المنبر. ادعو الحكومة اعادة النظر فداك المرسوم والعودة لغرينيتش لان الساعة الاضافية لا فائدة منها سوى تدمير اجسامنا رويدا رويدا
اوصلو اصواتنا ايتها الاقلام النبيلة
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4
33 - عادل السبت 30 ماي 2020 - 10:17
الشركات لي خربقتولنا الساعة بسبابهوم،قربو يمشيو فحالهوم و تبقالكوم غير ساعة و كولوها.
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5
34 - طارق السبت 30 ماي 2020 - 10:19
ماهو دور الساعة في هذا الوقت ؟ وما الأساس منها؟ لا فائدة العالم باسره متوقف لا اقتصاد ولا عمل . أن لم أفهم شيئا !
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3
35 - ملك السبت 30 ماي 2020 - 10:19
دولة المجانين ما الفائدة من زيادة الساعة أو نقصانها حكمنا اطباء نفسيين ليدمروا نفسياتنا أكثر مما هي مدمرة ....
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2
36 - دليمي السبت 30 ماي 2020 - 10:20
وراه الساعة تبدلات نهار العيد اللهم الى كنتو غادين تزيدو ش ساعة اخرى باش نتقادو مع المريخ
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0
37 - ايمن السبت 30 ماي 2020 - 10:25
في هذه الضروف الصعبة أكتشفت الدولة و بالصدفة عن وعي الشعب المغرب و تحميله للمسؤولية و حبه لهذا البلد و لملكه . كما فهموا معنى الراسمال اللامادي الذي يتوفر عليه المغرب و التي ندى بها جلالة الملك عدة مرات حيث تم اكتشاف طاقات مغربية قادرة على تغيير و تطوير اقتصاد و سياسة المغرب بالاعتماد على المكانيات المتاحة . و رغم ذلك لازالت الحكومة تستحمر و تفرض وصايتها على هذا الشعب باتخاذ القرارات و الاوامر التى تاتيها من الخارج دون مراعات ضروف المواطن المغربي . لا للتلاعب بصحة الشعب و لا للتلاعب بالساعة
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0
38 - مواطن2 السبت 30 ماي 2020 - 10:26
الحكومة لم تتراجع في زيادة 60 دقيقة بل اصرت على ذلك وعللته بتعليلات متعددة .المهم من هذا كله ان المواطن خضع للامر الواقع رغم رفضه لذلك. ورتب شؤونه على التوقيت الجديد وبعد ان تعود عليه يفاجأ بتغيير التوقيت لمدة شهر رمضان فقط....اي بعد قضاء 11 شهرا بتوقيت + 60 دقيقة. شخصيا تذمرت من التغيير الذي حصل خلال شهر رمضان وفضلت البقاء على التوقيت المعمول به طيلة السنة.فقضية الاذان اصبحت مالوفة عندنا بزيادة ساعة.وخلاصة القول ان الحكومة اذا اصرت على التوقيت الحالي ...فلا داعي لتغييره خلال رمضان لكي لا يتعرض المواطن للخلل في جدول اعماله. ومن المعلوم ان العامل النفسي له دور كبير في تقبل الموضوع من رفضه.
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1
39 - الساعة القانونيةةةةةةةة السبت 30 ماي 2020 - 10:29
كل واحد فينا خاصوا طبيب نفساني في دار و بهاد تغيير دساعة ولا خاصنا 2 أطباء. ولا دماغنا غير زيد نقص زيد نقص.......
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2
40 - مصطفى اطريمس السبت 30 ماي 2020 - 10:30
اتركوا الساعة لحالها الطبيعي وغيروا أوقات عمل الشركات الكبرى ان كنتم تحكمون وتسيرون وطنكم بالشكل الذي يناسب شعبكم. فإن كان غير ذلك فنسأل الله باسمه الأعظم أن يكفينا شركم بما شاء وكيف شاء عاجلا غير آجل
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7
41 - Khalid السبت 30 ماي 2020 - 10:30
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.هدا الساعة بالنسبة لي اخبث من الفيروس التاجي
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2
42 - عصام السبت 30 ماي 2020 - 10:32
عدنا إلى توقيت رونو من جديد وداعا توقيت جرينتش
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4
43 - abdel السبت 30 ماي 2020 - 10:32
العبقرية الفدة لسي العثماني
خاسو جائزة
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44 - ربيع السبت 30 ماي 2020 - 10:35
هذه الساعة ولات فحال الخمر حتى هي حرام،داكشي علاش في رمضان تتحيدوها غير تيسالي رمضان تترجعوها ههه.
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45 - robinhood السبت 30 ماي 2020 - 10:38
الله ياخد فيكم الحق. كرفستونا و بغيتو تكملو علينا
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4
46 - مواطن متذمر السبت 30 ماي 2020 - 10:49
ارى ان نسبة 99% ضد الزيادة في الساعة. على المحكومة الاذعان للاغلبية.
انا عن نفسي اي حزب يضع في مشروعه الانتخابي الغاء هذه الساعة الممسوخة سأصوت عليه بلا تردد
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47 - أحب وطني السبت 30 ماي 2020 - 10:50
لا أقول إلا لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم و حسبنا الله و نعم الوكيل و عند ربكم تختصمون فإن انا موعدا مؤكدا و محققا أمام رب العالمين و آنذاك نقتص ممن ظلمونا و جوعونا و فقرونا و مرضونا بهذه الساعة فحسبنا الله هو يتولانا و يتولى الظالمين
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48 - ادم السبت 30 ماي 2020 - 10:51
هاد التوقيت الصيفي احنا المغاربة كاملين ماكنعرفوش نتمشاو به علاش كاتفرضوه علينا خليونا الساعة فبلاصتها الله يهديكوم واش تا الساعة اديالنا مامستقلينش فيها خاصنا ضروري انتبعو الاوروبيين فيها لاحول ولاقوة الا بالله تعبنا من هذه التبعية للغرب في كل شيء
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49 - لا أحد السبت 30 ماي 2020 - 11:06
أودي بقات فالساعة، العبودية اللي كاتمارسها فرنسا من القرن الماضي هادي هي آثارها و اللي كانظن غاتبقا للأبد ما دمنا بهاد العقلية ديال دبا.
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50 - حكيمي السبت 30 ماي 2020 - 11:08
حسبنا الله ونعم الوكيل في القيمين على هذا البلد. بيننا وبين أوروبا سنوات ضوئية من التقدم والحضارة والديمقراطية وووووو. يالله الساعة اللي بانت ليكوم. قلدو أوروبا ف الصناعة والعلوم والصحة ونتوما مقابلين غير النهب والسرقة وأكل السحت
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