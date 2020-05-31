إيسيسكو تدعم ماليا تجربة التعليم عن بعد بالمغرب

هسبريس من الرباط

قدمت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وعدد من الشركاء مبلغ 58 ألف دولار أمريكي للمملكة المغربية للمساهمة في دعم التعليم عن بُعد، قالت اللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة إنه تم تخصيصه لاقتناء أجهزة ومعدات تكنولوجية وتجهيزات تعليمية تم توزيع بعضها وسيوزع الباقي اليوم السبت.

وقد تم تخصيص 30 ألف دولار من المبلغ المذكور للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي، و28 ألفا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال خنيفرة.

وأوضحت اللجنة الوطنية المغربية للتربية والعلوم والثقافة أن المبلغ المخصص لجهة بني ملال خنيفرة صرف في اقتناء وتوزيع 350 جهازا لوحيا (تابلت) على التلاميذ الذين حضروا إلى مقار الوحدات المدرسية بصحبة أولياء أمورهم، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للسلامة.

واستفادت من هذه الأجهزة كل من مدرسة زاوية أحنصال الجماعاتية، ومجموعة مدارس زاوية أحنصال، ومجموعة مدارس تغيغيت ازناتي، ومجموعة مدارس تيغانيميت، وثانوية زاوية أحنصال الإعدادية.

ويتعلق الأمر بمساعدة من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وشركائها من المؤسسات المانحة، في إطار دعم جهود الدول الأعضاء لمواجهة انعكاسات جائحة "كوفيد-19" وضمان استمرارية العملية التعليمية بعد إغلاق المؤسسات التعليمية.

يذكر أن الإيسيسكو تتبنى مبادرة "التعليم من أجل السلام" لمواجهة التحديات الكبيرة للسلم والأمن، وتؤكد على ضرورة العمل معا لبناء مجتمعات تتمتع بمقومات الصحة والسلام والتعايش الآمن.