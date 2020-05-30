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الرئيسية | مجتمع | فرق برلمانية تُطالب بحماية المُكترين من خطر الإفراغ بسبب كورونا

فرق برلمانية تُطالب بحماية المُكترين من خطر الإفراغ بسبب كورونا

فرق برلمانية تُطالب بحماية المُكترين من خطر الإفراغ بسبب كورونا
هسبريس من الرباط
السبت 30 ماي 2020 - 22:00

أثرت جائحة كورونا على اقتصادات الدول، وأضرت بمدخول الأجراء والعاملين في القطاع غير المهيكل، ما جعل فئة منهم غير قادرة على أداء واجبات الكراء في ظل ظرفية غير مسبوقة تستدعي إجراءات استثنائية لمواكبة هذا الوضع.

وإذا كان عدد من أصحاب محلات السكنى والاستعمال المهني قد تفهموا الوضع الحالي وأبدوا تضامناً مع المكترين لديهم من خلال تأجيل أو الإعفاء من أداء السومة الكرائية مرحلياً، فإن آخرين لجؤوا إلى الإجبار على الأداء أو طلب حكم بالإفراغ لأن سومة الكراء تعتبر مصدر عيش لهم أيضاً.

ولتجاوز هذا الوضع، تقدم برلمانيون بمجلس النواب بمقترحين يهدفان إلى تعديل مقتضيات القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني، والقانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري.

وتروم مقترحات التعديل، التي قدمها فريق حزب الأصالة والمعاصرة، تضمين القانونين سالفي الذكر مقتضيات تنص على عدم الحكم بالإفراغ إذا تعذر على المكتري أداء الوجيبة الكرائية بسبب القوة القاهرة حسب مفهوم الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود، في حال طلب المكري فسخ عقد الكراء.

كما دعا البرلمانيون، ضمن المقترح الذي أحيل على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الجمعة، إضافة مقتضيات تؤكد أن "المكتري يبقى ملزماً بأداء ما تخلد بذمته داخل أجل أقصاه سنة واحدة من انتهاء القوة القاهرة تحت طائلة اعتباره في حالة مطل موجب للحكم بالإفراغ".

وربط الفريق النيابي صاحب المبادرة مقترحاته بمرسوم حالة الطوارئ الصحية الذي تنص مادته الثالثة على إمكانية قيام الحكومة باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم.

وقد تقدم في هذا الصدد أيضاً فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يروم عدم ترتيب واقعة المطل على عدم الأداء طيلة فترة الحجر الصحي، من خلال جعل الوجيبة الكرائية ديناً عادياً عن مدة حالة الطوارئ يمكن استيفاؤها بعد انتهاء فترتها.

وينص المقترح على أنه لا يترتب عن عدم أداء السومة الكرائية عن المدة المذكورة فسخ عقود الكراء، ولا تستحق عنها فوائد ولا تعويضات عن التأخير في الأداء، على أن تمنح للمدين مهلة أداء لا تتعدى 90 يوماً حسب ظروف كل نازلة وحسب وضعيته.

كما تقدم الفريق الاشتراكي أيضاً بمقترح قانون في السياق نفسه لجعل المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن فترة حالة الطوارئ الصحية ديناً عادياً يُستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلاً موجباً للإفراغ دون تعويض.

لكن المقترحات سالفة الذكر ستبقى مرهونة بموافقة الحكومة قبل الشروع في مناقشتها واعتمادها داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب لتمر عبر المسطرة التشريعية قبل أن تصبح قانوناً مطبقاً، وفي ظل الظرفية الحالية التي قل فيها مستوى اشتغال البرلمان، تبقى حظوظ الموافقة ضئيلة جداً.

ويرى عدد من المعنيين بهذه المقترحات أن الحكومة أغفلت هذا الجانب الهام؛ إذ لم تقم بسن إجراءات في بداية حالة الطوارئ الصحية، خصوصاً أن الأمر يهم فئة هشة، على رأسها الطلبة والأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، إضافة إلى الأجراء الذين أصبح معظمهم في توقف مؤقت عن العمل يتلقى تعويضاً لا يتجاوز 2000 درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - bonyab السبت 30 ماي 2020 - 22:10
وخاص حتى وكالات الماء والكهرباء والضرائب يرخفو على الناس
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78
2 - مغربي السبت 30 ماي 2020 - 22:11
نتمنى مم الفرق البرلمانية التنازل و لو مؤقتا عن تعويضاتهم في هذه الظرفية...وحتى صاحب الملك في حاجة الى ثمن الكراء .
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102
3 - حمد السبت 30 ماي 2020 - 22:12
تشريع الاستلاء على ملك الغير و تكثير ملفات العقار في المحاكم هذا هو مضمون هدا المشروع لي عندو شي عقار دابا يخاف يكريه لان المكتري ضامن عام ديال عدم الاداء وبالتالي يقول ليك نخوي ليك
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77
4 - Dr Salem السبت 30 ماي 2020 - 22:14
مَن نفَّس عن مؤمنٍ كربةً من كُرَب الدنيا، نفَّس الله عنه كربةً من كُرَب يوم القيامة، ومن يسَّر على معسرٍ، يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، واللهُ في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، سهَّل الله له به طريقًا إلى الجنة، وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطَّأ به عمله لم يسرع به نسبه.
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33
5 - Hill السبت 30 ماي 2020 - 22:15
حسنا و من يحمي حقوق الملاك ؟؟؟ أعضاء حزب الاصالة و المعاصرة يصطادون في الماء العكر و يقومون بحملة انتخابية قبل أوانها لاستمالة اصوات شريحة واسعة من الطبقة الوسطى و الكادحة التي تكتري محلات السكنى أو العمل. لو فعلا نية هؤلاء الأعضاء صادقة فعليهم أن يتنازلوا عن رواتبهم السمينة و يتبرعون بها إلى صندوق التضامن مع المكترين و ليس استصدار قوانين ظالمة لاخذ حقوق الملاك الذين افنوا حياتهم لبناء عقار يدر عليهم دخل.
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85
6 - مقهور السبت 30 ماي 2020 - 22:15
حمد الله على السلامة...حنا عدنا الله اكتري شقة صغيرة ب 900درهم مدة 8 سنوات الان ...اشتغل بالتعليم الخصوصي ب 2000 درهم .لم استفد من صندوق الضمان الاجتماعي ولا من صندوق كورونا ...ام اتوصل لحد اليوم سوى بنصف راتب شهر مارس...وصاحب المنزل رغم انه ليس بحاجة هددني بالطرد ان لم ادفع اجر الكراء يقول ان لديه مصاريف كثيرة من بينها ان ابنته تدرس بمعهد ويجب عليه دفع 3500درهم...لم اجد حلا لمشكلتي سوى الخروج لطلب السلف من بعض العائلة والاصدقاء ودفعت ثمن الكراء رغم اني لم استطع توفير حتى الاكل لنفسي...والدولة وبعض المواطنين منشغلون بكيل الاتهامات وتهديد المدارس....حسبي الله ونعم الوكيل...والله كرهت هذه الحياة
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34
7 - Stop السبت 30 ماي 2020 - 22:16
كل برلماني يخلص على 2 اسر وكلشي بخير,را المالك ماشي غني وهاديك 1500 درهم او 2000 تيعيش بيها ولادو
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51
8 - انا كاري.☆ السبت 30 ماي 2020 - 22:16
قانون في محله صراحة مول الدار سمحلي فشهر تعمال معيا كينين شي مولين الديور عارفين الجائحة و كيجي حتى العندك و يقولك خالصني
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-33
9 - إسماعيل السبت 30 ماي 2020 - 22:16
شحال من واحد كرا المحل ديالو للناس ومشا ليه حنت مكاينش حقوق لتتحميه من بعض المكترين لتيهرفو ومكيخلصوش الكرا والى بغيتي تخرجو خاصك ماهي وما لونها خاصنا حتى هما نردو ليهوم الإعتبار بقوانيين صارمة اتجاه هاد النوع لتيهرف عليهوم داكشي باش ولاو الناس تيرهنو المنازل ديالهوم ومبقاش الكرا موجود
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52
10 - سعيد قنجل السبت 30 ماي 2020 - 22:17
لق إستغل مشغلي ضروف كورونا وقام بفصلي عن العمل لم يراعي ضروفي مع انه يعرف اني متزوج ولدي أطفال.
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18
11 - بدون السبت 30 ماي 2020 - 22:18
غاتولي حكرة حيت الخسارة على الجميع و مايمكنش حنا كانتمعشو من داك الكرا و نتحرمو منو راه حرام هادشي
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45
12 - المداح ع السبت 30 ماي 2020 - 22:21
فقط يطالبون؟
ولماذا لا يأتون بقانون يرظي الطرفين ويوقعونه كما وقعو على حالة الطواريئ في رمشة عين
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34
13 - azul hassan السبت 30 ماي 2020 - 22:22
المشكل ديال الكراء المخصص للسكن كبير جدا، نطلب من المسؤولين في الدولة، توفير مشروع الكراء الإقتصادي ، لأن ثمن الكراء مرتفع جدا مقارنة بالمدخول الشهري لعمال الطبقة المتوسطة
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5
14 - GALA السبت 30 ماي 2020 - 22:23
الأمور ستعود إلى مجاريها رويدا رويدا فلماذا تغيير القانون وتعقيد الأمور. من الواجب أن يتفاهم المكري والكاري حبيا إما باداء نصف الكراء والباقى يبقى دينا أو ما شابه ذلك
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4
15 - متقاعد السبت 30 ماي 2020 - 22:24
أقول لاحول ولاقوة الابالله حسبنا الله ونعم وكيل ؟؟؟؟؟؟
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0
16 - Sabrina السبت 30 ماي 2020 - 22:26
هادي فكرة ازوينة لان هادي قوة قاهرة . واللي اغلب ايعف.لعل الله يعفو اعلينا كاملين ويرفع اعلينا هاد الادا.
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-8
17 - محمد السبت 30 ماي 2020 - 22:28
أظن أن مسألة إعطاء أجل للاداء لصالح المكتري يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب الجماعات المتعلقة بالضرائب المحلية التي لم يتم تأجيل أجل ادائها.
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3
18 - عبد العالي السبت 30 ماي 2020 - 22:29
أصلا الكاري دائما يضيع صاحب الملك حتى قبل كرونا كل من عاتقه الكراء حتى اداصدر الحكم عليه بالاداء والافراغ يهرب من السكن...وينتهي الامر ولن يؤدي شيئا انا شخصيا ..الكرايا داو ليا 75 الف درهم...والمحكمة دات ليا 12 الف درهم بينها والمحامي..وفي الاخير خرجت الى الشارع خاوي الوفاض ..فالاحكام التي تصدر في هذا الشأن مجرد حبر على ورق لاتساوي شيئا لأنها لاتنفذ....اولا فراغ قانوني خطير في قانون المراء الاوهو عند مايخرج الكاري ويذهب الى مكان مجهول تقول لك المحكمة لابد ان تبحث عنه حتيى تعرف سكناه الجديدة لتنفذ عليه واذا نفدت عليه لم يؤدي ماعليه تقول لك ابحث هل عنده مايحجز.يعني طلع وهبط بدون فاىدة ..انا شخصيا بحثت على رقم معاشه حتى حصلت عليه وعملت دعوة الحجز وحكمت المحكمة بالحجز وبعد مانفدت على صندوق تقاعد رفض الحجز على اموال المحجوز عليه بدوعة هناك قانون لايسمح بالحجز الا في النفقة المهم اصحاب العقار فقدو التقة في القضاء وانا شخصيا لن اعد استثمر في الكراء مع العلم انني ...كل ضرائب الدولة كانخلصها ولكنها لاتحمي أصحاب الملك
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13
19 - Maroc السبت 30 ماي 2020 - 22:30
المرجو من مالكي المنازل والمحلات التجارية المخصصة للكراء، أن يؤجلوا الأداء للذين تقطعت بهم سبل الأداء كفقدانهم لمنصب الشغل بسبب الجائحة، أما من لم يتأثر بالجائحة فعليه الأداء، لأن المرحلة مرحلة التضامن.
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3
20 - jaafari السبت 30 ماي 2020 - 22:30
السلام على فريق الأصالة بغيت نعرف واش غادين يخلص ليا الكريدي ديال الدار إلى حنا كارينها
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6
21 - ولد الشعب السبت 30 ماي 2020 - 22:31
يعني لكرا تابعك تابعك غدي اكونو مشكيل فالكراء ناس يله كنت تجيب تعادل فايام العادية مابالك الان مجموعة عليها 3اشهر
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0
22 - الفاضلي نعيمة السبت 30 ماي 2020 - 22:31
من فضلكم هل اخذتم بعين الاعتبار أن صاحب المحل اوالسكن إنسان عادي او متقاعد وله ذلك الكراء هو مصدر عيشه وفيه قرض بنكي ملزم عليه بأدائه كل شهر. فالمرجو الأخد بالاعتبار جميع الفءات.
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12
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