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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 66 إصابة جديدة مؤكدة لـ"كورونا" خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 66 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7780 حالة.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 192218 من بداية انتشار الفيروس في المملكة وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وكشفت المعطيات الرسمية تسجيل حالتَي وفاة جديدتين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 204 حالة، بينما تم تأكيد 130 حالة شفاء إضافية ليرتقي العدد الإجمالي للمتعافين إلى 5401 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
فلا ينبغي أن نقف ونتفرج يجب أن نجتاز العقبات حتى نصل بر الامان..
الحالة الوبائية بالمغرب خلال 24 ساعة الاخيرة !! :
- الاصابات الجديدة : 66 حالة جديدة
( 55 حالة من المخالطين) 6901 مزالت تحت المراقبة
سجلت بجهات :
49 جهة الدار البيضاء
14 جهة طنجة
2 جهة مراكش
1 جهة بني ملال
- الحالات المستبعدة : 9871 حالة مستبعدة
حالات الوفاة : 2 حالة وفاة للاسف
_نسبة الاماتة : 2.6%
حالات الشفاء : 130 حالة شفاء الحمدلله
_نسبة الشفاء : 69.4%
-18 حالة توجد بالانعاش
-2175 حالة نشطة
الحمد لله غي طنجة و الدار البيضاء لي سجلات حالات جديدة في حين انحصر الوباء في بيقي المناطق.
و في الاخير نتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى بإذن الله
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء برحمتك و لطفك
1- عدد الإصابات في تراجع مستمر، وهذا ينم على أن الأمور تسير في اتجاه تسطيح المنحنى على ما يبدو.
2– عدد المتعافين في تزايد 69.27 %.
3- الحالات التي مازالت تتلقى العلاج في منحى تنازلي 27.91 %.
4- الوفيات في حدها الأدنى 2.62 %.
إن شاء الله سيحصل الفرج قريبا بإدن الله......لكن الجملة المعلومة التي نقرأها يوميا لا بد من ذكرها هنا لأن الفيروس مازال لم يتم القضاء عليه سواء عندنا أو عند غيرنا : ... وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية... يعني المزيد من الحيطة والحذر من فظلكم.
المرجو من الوزارة الوصية أن تجد لنا حلا مع المدارس الخاصة... يجب إلزام أرباب المدارس الخاصة خصم نصف واجب التمدرس لشهر أبريل وماي ، نظرا لعدة عوامل منها أن الأباء والأمهات و أولياء التلاميذ، هم من أصبحو يراقبون أبناءهم طيلة الحجر...زيادة على تكلفة التعبئات اليومية قصد الربط بالأنترنيت...وإلغاء واجب شهر يونيو...
وإنشاء الله الفرج قريب و غادي يدوز هادي و غاذي يحيدو علينا الحجر نهار 10 يونيو
و كيفاش دول كقطر و غيرها عندا نسبة سكان قليلة كتسجل اصابات اضعاف اصابات المغرب و حنا لا حجر لا تباعد نص بلا كمامة معامل نص ديالم متشادوش و نص اخر هاهو بدا كيرجاع نلخدمة هادشي لعجب