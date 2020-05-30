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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 66 إصابة جديدة مؤكدة لـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 66 إصابة جديدة مؤكدة لـ"كورونا" خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 66 إصابة جديدة مؤكدة لـ"كورونا" خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 30 ماي 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 66 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7780 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 192218 من بداية انتشار الفيروس في المملكة وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكشفت المعطيات الرسمية تسجيل حالتَي وفاة جديدتين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 204 حالة، بينما تم تأكيد 130 حالة شفاء إضافية ليرتقي العدد الإجمالي للمتعافين إلى 5401 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - أفريكانو السبت 30 ماي 2020 - 18:10
كلما نمر في مسيرة الحياة ونلاقي الأهوال والمصاعب والويلات . فلابد أن نتخطاها ونعبر . وإلا سحقتنا وداستنا وأصبحنا جسورا للعبور .
فلا ينبغي أن نقف ونتفرج يجب أن نجتاز العقبات حتى نصل بر الامان..
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71
2 - أبو رقية السبت 30 ماي 2020 - 18:11
جمع و طوي .. الله إهز علينا هاد البلاء .. فلا طاقة لنا به...
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55
3 - السيد مارك انوار السبت 30 ماي 2020 - 18:11
المهم هو انه عدد حالات الشفاء تفوق حالات الاصابات و ان عدد المصابين كينقص و هذا هو الاساس
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67
4 - halim السبت 30 ماي 2020 - 18:12
لطفك يا رب‘ إنشاء الله نسير في الطريق الصحيح‘ لكن اشتقنا الى سي اليوبي اتفاءل عند رؤيته ‘
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76
5 - هدى الزين السبت 30 ماي 2020 - 18:12
حمدالله على كل حال الله ارفع علينا هد لوباء امور كتبشر بلخير
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40
6 - Idriss السبت 30 ماي 2020 - 18:13
سنعود لسابق عهدنا خلال أسبوع. مزيدا من التفاؤل يا مغاربة
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50
7 - hamza السبت 30 ماي 2020 - 18:13
معكم زكرياء :
الحالة الوبائية بالمغرب خلال 24 ساعة الاخيرة !! :
- الاصابات الجديدة : 66 حالة جديدة
( 55 حالة من المخالطين) 6901 مزالت تحت المراقبة
سجلت بجهات :
49 جهة الدار البيضاء
14 جهة طنجة
2 جهة مراكش
1 جهة بني ملال
- الحالات المستبعدة : 9871 حالة مستبعدة
حالات الوفاة : 2 حالة وفاة للاسف
_نسبة الاماتة : 2.6%
حالات الشفاء : 130 حالة شفاء الحمدلله
_نسبة الشفاء : 69.4%
-18 حالة توجد بالانعاش
-2175 حالة نشطة
الحمد لله غي طنجة و الدار البيضاء لي سجلات حالات جديدة في حين انحصر الوباء في بيقي المناطق.
و في الاخير نتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى بإذن الله
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء برحمتك و لطفك
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215
8 - مشينا فيها☆ السبت 30 ماي 2020 - 18:13
مشينا فيها مرة طالعين مرة هابطين وسبب الكل يتحمل المسؤؤوووولية
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-100
9 - hamza السبت 30 ماي 2020 - 18:13
الحمد لله غي طنجة و الدار البيضاء لي سجلات حالات جديدة في حين انحصر الوباء في بيقي المناطق.
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26
10 - aziz السبت 30 ماي 2020 - 18:13
المغرب يواصل السيطرة على الفيروس وهو في طريقه للتحكم فيه وكل المؤشرات تدل على ذلك :

1- عدد الإصابات في تراجع مستمر، وهذا ينم على أن الأمور تسير في اتجاه تسطيح المنحنى على ما يبدو.
2– عدد المتعافين في تزايد 69.27 %.
3- الحالات التي مازالت تتلقى العلاج في منحى تنازلي 27.91 %.
4- الوفيات في حدها الأدنى 2.62 %.

إن شاء الله سيحصل الفرج قريبا بإدن الله......لكن الجملة المعلومة التي نقرأها يوميا لا بد من ذكرها هنا لأن الفيروس مازال لم يتم القضاء عليه سواء عندنا أو عند غيرنا : ... وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية... يعني المزيد من الحيطة والحذر من فظلكم.
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27
11 - Fatimazahra السبت 30 ماي 2020 - 18:14
الله يا ربي فوقاش يقول صفر اصابة و المستشفيات المغرب فارغة بدون اي اصابة
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34
12 - عالم فزيائي السبت 30 ماي 2020 - 18:15
اطالب من الحكومة الموقرة ان تتخد اجرأت صارمة فى ضل الحجر الصحي لا لرفع الحجر الصحي لا لفتح المقاهي والمطاعم والاسواق المقاهي بؤرة جديدة لهدا الوباء الخطير اطالب من الموطنين عدم ترك الاطفال خارج المنزل او في بعض الاماكن العامة لان الامر خطير وخطير جدا
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-30
13 - البيضاوي السبت 30 ماي 2020 - 18:16
مادام ربي موجود فكل شيء ممكن و لكن لابد من ألأخد بالأسباب وعلى الدولة تحمل مسؤوليتها في البؤر كما يضربن من وجدوه خارجا وجب عليهم تحمل ما يقع في المصانع من تجاهل للتعليمات السلامة و الإكتظاظ .....خير إن شاء الله
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14
14 - محمد مداني السبت 30 ماي 2020 - 18:17
الأطر الطبية في محاربة كورونا ووزير الصحة منكب على محاربة الأطر العليا لوزارتة ، ولقد جاء الدور على للبروفيسور اليوبي وهذه وصمة عار في الظرفية الحالية.
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29
15 - محمد السبت 30 ماي 2020 - 18:18
المعامل هي التى تسجل اما المواطن المغلوب فلقد لبى النداء و التزم بيته رغم الظروف القاسية التي يمر بها حسبنا الله و نعم الوكيل ، هل معمل الشكلاط ضروري يفتح الابواب و يفرخ كورونا ؟؟
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25
16 - عبدالحق السبت 30 ماي 2020 - 18:18
لا نقاش فيها يجب قفل كل طرق الدار البيضاء وتكثيف التحليل فيها.
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14
17 - متفاءلة السبت 30 ماي 2020 - 18:21
الحمد الله على كل حال الله يدير ليفيها الخير والله يفاجيها من عندو
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5
18 - زواقي السبت 30 ماي 2020 - 18:21
الحمد لله.... ولا حول ولا قوة إلا بالله.... لنبقى متفائلين... قريبا إن شاء الله.... سينتهي كابوس كورنا....
المرجو من الوزارة الوصية أن تجد لنا حلا مع المدارس الخاصة... يجب إلزام أرباب المدارس الخاصة خصم نصف واجب التمدرس لشهر أبريل وماي ، نظرا لعدة عوامل منها أن الأباء والأمهات و أولياء التلاميذ، هم من أصبحو يراقبون أبناءهم طيلة الحجر...زيادة على تكلفة التعبئات اليومية قصد الربط بالأنترنيت...وإلغاء واجب شهر يونيو...
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10
19 - hassan السبت 30 ماي 2020 - 18:22
هادشي اولا حامض واش اعباد الله 2 مدن غلبوكم ,؟؟؟؟علاش ماطبقش الجهوية فهادشي هنا عينا بغينا غير نتسامحوا مع الوالدين
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11
20 - الوعي دواء كورونا السبت 30 ماي 2020 - 18:25
وعي أهل ورزازات يتحدى كورونا من 503 مصاب إلى 0 حاله.
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8
21 - Momo السبت 30 ماي 2020 - 18:28
الى المعلق رقم 12،الذي يقول لا لرفع الحجر الصحي،اوا اعطينا الحلول يا عالم فيزيائي كما تدعي.
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15
22 - رجاوي السبت 30 ماي 2020 - 18:29
نكول واحد الحاجة واخا بزاف تاع ناس ميعجبهوش تعليق مهم الحاجة زوينة ف هادي انا عدد الحالة الكبير غير ف 2 مدن هم لي كاينين من الحسن يكون هاكا ولا يكون داكشي منتشر ف كول مدينة 10 كان يكون الأمر صعيب مي منين ف 2 مدن الحمد الله باش هاد المدن بتعملو معاه و يركزو عليها باش يحيد الوباء منهوم و يرجعو كيما كول المدن و هادا مجرد رأي و اي نتقاد على تعليق ديلي نتقبلو و شكرا
وإنشاء الله الفرج قريب و غادي يدوز هادي و غاذي يحيدو علينا الحجر نهار 10 يونيو
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7
23 - Fcjyd السبت 30 ماي 2020 - 18:29
كيبالي اغلب التحاليل لهيا اصلا قليلة جدا كتعمل عي ف جهة الدار البيضاء.
و كيفاش دول كقطر و غيرها عندا نسبة سكان قليلة كتسجل اصابات اضعاف اصابات المغرب و حنا لا حجر لا تباعد نص بلا كمامة معامل نص ديالم متشادوش و نص اخر هاهو بدا كيرجاع نلخدمة هادشي لعجب
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5
24 - عبد الرحمان السبت 30 ماي 2020 - 18:30
لطفك يا رب ورحمتك اللهم ارفع عنا الوباء
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2
25 - ز....مغربية السبت 30 ماي 2020 - 18:30
كيف بدء الوباء ينتشر؟ الكل يعلم الجواب مع الاسف نعم مع الاسف اتاسف لان من يعلم يخرج من دون اخد اي احتراز ولا حدر ومن غير كمامة وهذا ما ياسفني، في كل الدول التي تناهز عدد اصابانها مائة الالاف والاف الوفياة بدات بحالة واحدة ،شخص واحد جر من ورائه الالاف ،ارجوكم كلنا نخرج للحياة وللعمل بالتعايش مع الوباء ولاننساه ونجعله كعدو قوي لانستخفي بوجوده لانه يخفي نفسه بين البشر وهذه هي قوته علينا بالحذر الصارم السلطات والاطباء قاموا ومازالوا يقومون بكل ما هو ممكن ولكن علينا بالتضامن معهم ليس بتجاهل الوباء بل بفرضية الاصابة المفاجئة وبهذا نعيش بكل اطمئنان بالتعايش مع الوضع لاننا سنكون مسلحين له بالكمامة والتعقيم والتباعد وهذا هو من سيطمئن وليس الارقام ومتابعتها
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1
26 - مول القزبر والشريحة السبت 30 ماي 2020 - 18:32
اصبحنا مرضى نفسانيين مع هدا المنحنى !!ما بقينا عرفنا واش نفرحوا ولا نحزنوا !! الله يدير شي تاويل ديال الخير
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7
27 - رغد السبت 30 ماي 2020 - 18:38
مدينة الدار البيضاء خيبت أملنا فيها والله.بينتم على جهل غالبيتكم.زاد تجنبي لهذه المدينة بعد هذه الجائحة.
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2
28 - مدوخ السبت 30 ماي 2020 - 18:39
رفع الحجر سيأذي إلى كارثة.يجب آلا نتسرع
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-2
29 - ايمان السبت 30 ماي 2020 - 18:42
يا رحمان يا رحيم برحمتك نستغيت
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2
30 - متتبع السبت 30 ماي 2020 - 18:43
لمن لا يعيش في طنجة... غالبية السكان ملتزمون بالحجر الصحي بإستثناء بعض الأحياء الهامشية... المشكل عندنا هو ظهور بؤر في المعامل والمصانع التي رضخت الدولة لأصحابها... نحن هنا ضحية لجشع الباطرونا... ونحن من ندفع الثمن
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0
31 - MCM PLUS السبت 30 ماي 2020 - 18:43
الوباء يطحن الناس في كل يوم هذه مشيئة الله والدولة تزيد الطين بلى بافكارها وقرارتها الضائعة الشعب المغربي يريد جواب لماذا مصيرون إرجاع الساعة المخروبة لتعذيب الناس الكل يطالب بإرجاع الساعة العادية إلى مكانتها الطبيعية الم يكفيكم عقاب الله الذي نزال كصاعقة على الأمم الكل اصبح عاجز أمام هذه الجنود الله أين بطشكم أين مكروكم أين حيلكم وأين وأين سبب هذا العذاب هو طغيانكم و فرضكم أشياء ماانزال الله بها من سلطان (يالله ان مستضعفون فنتصر( ليس لنا أحد سواك الله )
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