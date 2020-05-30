المغرب يسجل 66 إصابة جديدة مؤكدة لـ"كورونا" خلال 24 ساعة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 66 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7780 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 192218 من بداية انتشار الفيروس في المملكة وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكشفت المعطيات الرسمية تسجيل حالتَي وفاة جديدتين، ليرتفع عدد الوفيات إلى 204 حالة، بينما تم تأكيد 130 حالة شفاء إضافية ليرتقي العدد الإجمالي للمتعافين إلى 5401 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.