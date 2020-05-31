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كُتّاب وآراء
3 إصابات جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7783 حالة في المغرب
أكدت وزارة الصحة رصد 3 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7783 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 197805 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الأحد، ليستقر إجمالي الوفيات في 204.
وتم التيقن أيضا من 11 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 5412 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (53)
الله يرفع عنا البلاء و على جميع المومنين
المرجو من الوزارة الوصية أن تجد لنا حلا مع المدارس الخاصة... يجب إلزام أرباب المدارس الخاصة خصم نصف واجب التمدرس لشهر أبريل وماي ، نظرا لعدة عوامل منها أن الأباء والأمهات و أولياء التلاميذ، هم من أصبحو يراقبون أبناءهم طيلة الحجر...زيادة على تكلفة التعبئات اليومية قصد الربط بالأنترنيت...وإلغاء واجب شهر يونيو...
الحمد لله على السلامة
114 اصابة 150 حالات شفاء
ترى هده الارقام صحيحة ؟؟؟؟؟
♡♡ الله الوطن الملك ♡♡
بحال الحكومة ديالنا
عمل كبير واحترافية كبيرة في تسيير الازمة...
نستعد لان يكون يوم 10 يونيو يوم خروج منضم هادئ ونتحمل مسؤوليتنا. ..
الحمد لله، نحن في آخر النفق، سوف تفرج.
القضية فيها ان شاءالله الله خير
رحمة و رأفة بالناس و الأطفال و المرضى علينا طي صفحة الإحصائيات و جعل الناس يستقبلون الحياة بصدر رحب و بابتسامة و تفاؤل.
معرفة الإصابات اليومية خلقت في الناس إدمانا و حبا لمعرفة الإحصائيات، كما خلقت في نفوسهم رعبا و هلعا يصعب علاجه مع مرور الأيام.
فلنطوي تلكم الصفحة و لنتفائل بالله خيرا.
اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحمد كما ترضى ولك الحمد حتى الرضى
لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى
بوادر الانفراج تلوح في الافق
مزيدا من العمل و الانضباط
شكرا لاطر الصحة و السلطات الامنية و المحلية
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد دائما ابدا
لكل شيئ بداية ونهاية وهذه سنة الله في الكون. فأجملوا في الطلب وادعوا ربكم تضرعا وخفيا. واسألوا الله أن يصلح أحوالنا وأن يعيدنا إلى طريقه المستقيم وأن يرفع عن الوباء والبلاء والمحن إنه هو القادر على كل شيء