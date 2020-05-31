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الرئيسية | مجتمع | 3 إصابات جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7783 حالة في المغرب

3 إصابات جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7783 حالة في المغرب

3 إصابات جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7783 حالة في المغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 31 ماي 2020 - 10:00

أكدت وزارة الصحة رصد 3 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7783 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 197805 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الأحد، ليستقر إجمالي الوفيات في 204.

وتم التيقن أيضا من 11 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 5412 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (53)

1 - [email protected] الأحد 31 ماي 2020 - 10:07
الحمد الله
الله يرفع عنا البلاء و على جميع المومنين
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18
2 - الفرج يا الله الأحد 31 ماي 2020 - 10:08
يا ربي تكون بداية الفرج يا الله وتكون بداية نهاية هذا الوباء إنشاء الله
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19
3 - anas الأحد 31 ماي 2020 - 10:08
نحمد الله ونشكره آناء الليل وأطراف النهار
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15
4 - [email protected] الأحد 31 ماي 2020 - 10:08
الحمد لله الفرج قريب انشاء الله ولتكن كورونا درسا وعبرة . والفاهم يفهم
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10
5 - رضوان لعلالي الأحد 31 ماي 2020 - 10:10
اوا قريب نقولو مبروك امتا نسمعو 0 أنشأ الله كلشي قريب اللهم عجل بالفرج يامحن ياعلي يا قدير كلشي بيذك
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11
6 - مروان الأحد 31 ماي 2020 - 10:10
ها الساعة الجديدة دخلت علينا بالخير والربح، احتمال قريب نقربو من التصفير، تحية للدولة المغربية التي تصرفت بمسؤولية لحماية المواطنين
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1
7 - زواقي الأحد 31 ماي 2020 - 10:10
الحمد لله.... ولا حول ولا قوة إلا بالله.... لنبقى متفائلين... قريبا إن شاء الله.... سينتهي كابوس كورنا....
المرجو من الوزارة الوصية أن تجد لنا حلا مع المدارس الخاصة... يجب إلزام أرباب المدارس الخاصة خصم نصف واجب التمدرس لشهر أبريل وماي ، نظرا لعدة عوامل منها أن الأباء والأمهات و أولياء التلاميذ، هم من أصبحو يراقبون أبناءهم طيلة الحجر...زيادة على تكلفة التعبئات اليومية قصد الربط بالأنترنيت...وإلغاء واجب شهر يونيو...
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2
8 - Bendahmane Youssef الأحد 31 ماي 2020 - 10:12
على السلامة راني ناشط ملئ سمعت هاد الخبار سمحوا للناس يمشيوا للبحر تفوه شوية وطلقوا للعب.
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-27
9 - marocaine الأحد 31 ماي 2020 - 10:12
الحمد لله على السلامة.
الحمد لله على السلامة
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5
10 - Oussamz الأحد 31 ماي 2020 - 10:13
3 اصابات 11 حالات شفاء
114 اصابة 150 حالات شفاء
ترى هده الارقام صحيحة ؟؟؟؟؟
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-3
11 - مواطن عادي الأحد 31 ماي 2020 - 10:13
لطفك ياربي والله سنضهر للعالم نعم المغرب اهل العلم و رجال في ارد المعركة لا يستهان بنا اثمنى المزيد من اجتهاد
♡♡ الله الوطن الملك ♡♡
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5
12 - هشام الأحد 31 ماي 2020 - 10:13
يارب لطف بينا من عندك نترجاوك يا مولانا. راه هد كورونا ديال المغرب بوحدها كتسيف بسم الله الرحمان الرحيم .
بحال الحكومة ديالنا
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4
13 - عثمان الأحد 31 ماي 2020 - 10:13
لاحظنا أن الإصابات تنخفض أيام الأحد و الأعياد و ترتفع في اليوم الموالي
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11
14 - شفيق الأحد 31 ماي 2020 - 10:14
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله خيرا انشاء الله
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2
15 - Loukmane net الأحد 31 ماي 2020 - 10:15
أبشروا الفرج قادم بحول الله، كل المؤشرات تنحو منحى التعافي من الجائحة بالمغرب بإذن الله،كل مانتمنى هو أن يلتزم مختلف المواطنين بالتدابير الاحترازية. ويظل المغاربة يقظين اتجاه الوباء حتى ينصرف عنا هذا الوباء بسلام،،،
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4
16 - شكوري الأحد 31 ماي 2020 - 10:15
نشكر الله العلي القدير على هذه النتيجة ونتنبا بالخير القادم ان شاء الله .وتحية شكر لجميع الموظفين الحكوميين من اعلى رتبة الى اقل رتبة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ووفقه للخير وأعانه .
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4
17 - MUSTAFA الأحد 31 ماي 2020 - 10:16
الحمد لله فقد تم القضاء على كورونا باقل الاضرارولكن يجب على الجميع اتباع شروط السلامة بعد العاشر من يونيو
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1
18 - الحامد و المبتهل الأحد 31 ماي 2020 - 10:16
اللهم نبتهل اليك جميعا و ندعوك يا الله بضراعة ان تشفي المصابين بهذا الداء،و المرضى و ان تعظم اجر كل من فقد شهيدا بهذا الداء،و ان تعين كل من يعين على كشف هذه المصيبة من أطباء و ممرضين و غيرهم بمختلف الاعمال و الاعانات،و التعاطف و التآزر و انواع الاحسان
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19 - محمد الأحد 31 ماي 2020 - 10:16
الحمد لله ربي لك الحمد والشكر ،ان شاء الله نرى 0 حالة قريبا
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2
20 - ablal الأحد 31 ماي 2020 - 10:18
3 إصابات فقط سبحان الله والحمد لله هذا يعني أن اقتصاد المغرب سينتعش
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-1
21 - نورالدين الأحد 31 ماي 2020 - 10:18
أتمنى عدم السماح بأي تعليق حتى تظهر نتائج بقية اليوم .
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2
22 - سكان الشمال اصولهم موريسكية الأحد 31 ماي 2020 - 10:18
ازيد من 6500 تحليلة طلع منها 3 اصابات...
عمل كبير واحترافية كبيرة في تسيير الازمة...
نستعد لان يكون يوم 10 يونيو يوم خروج منضم هادئ ونتحمل مسؤوليتنا. ..
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23 - Bidawi الأحد 31 ماي 2020 - 10:18
يا رب الفرج من عندك والله حت عييينا بزاف
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2
24 - صديق العورف الأحد 31 ماي 2020 - 10:19
الحمد لله وشكر له هاهي الاصابات بدأت تتقلص والحمد لله
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25 - الحامد الشاكر الأحد 31 ماي 2020 - 10:19
حمدا لله، شكرا لله، الفرج قادم بحول الله اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء وأنصح إخواني المغاربة جميعا بالإلتزام بقواعد وشروط السلامة الصحية بعد رفع الحجر ، والحمد لله بدءا وأخيرا
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2
26 - منير المغربي الأحد 31 ماي 2020 - 10:20
نتمنى من الله عز و جل أن يستمر العدد في الانخفاض حتى الصفر
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27 - mohamed الأحد 31 ماي 2020 - 10:20
الحمد لله ان شاء الله تعود الحياة
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28 - Doc الأحد 31 ماي 2020 - 10:22
ministère santé Commujniqué18heures
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-4
29 - الله الوطن الملك الأحد 31 ماي 2020 - 10:22
السلام عليكم
الحمد لله، نحن في آخر النفق، سوف تفرج.
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1
30 - عزيز المغربي الأحد 31 ماي 2020 - 10:24
هناك أمور تدعو للتفاؤل الأولى أن الحالات الثلاث تم اكتشافها ضمن أكثر من5000 تحليلة أي أكثر من نصف المعدل اليومي للتحليلات، والثانية هي الانخفاض في البؤرتين الرئيسيتين أي الدار البيضاء وطنجة ولله الحمد، أما ما يدعو للقلق وهو أن الكثير من الأسر المغربية قضت يوم العيد مجتمعين مع الأهل والأحباب، ما يعني أننا يجب أن ننتظر مرور فترة كمون الفيروس أي 14 يوما تقريبا للتأكد من عدم وجود حالات عدوى لاقدر الله، وإلا سنبدأ من جديد في البحث عن المخالطين ومخالطي المخالطين وزو... الله يحفظنا جميعاً
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2
31 - الغولي نورالدين الأحد 31 ماي 2020 - 10:24
بالمقارنة بعدد حالات الشفاء عدد حالات الإصابة
القضية فيها ان شاءالله الله خير
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32 - امواطتة الأحد 31 ماي 2020 - 10:25
الحمد لله اللهم أدمها نعمة اللهم لك الحمد قبل الرضى و لم الحمد عند الرضى و لك الحمد بعد الرضى
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33 - عبدالحق ج.د.بلعامري الأحد 31 ماي 2020 - 10:25
يجب أن نفتخر بالاطر الطبية على تضيحاتهم وكل العاملين بالقطاع
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3
34 - كلميمي الأحد 31 ماي 2020 - 10:25
الحمد لله حصيلة مشجعة...نتمى أن يستمر منحى الإنخفاض في قادم الأيام
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2
35 - مواطن غيور1/ الرحمة الأحد 31 ماي 2020 - 10:26
السلام عليكم
رحمة و رأفة بالناس و الأطفال و المرضى علينا طي صفحة الإحصائيات و جعل الناس يستقبلون الحياة بصدر رحب و بابتسامة و تفاؤل.
معرفة الإصابات اليومية خلقت في الناس إدمانا و حبا لمعرفة الإحصائيات، كما خلقت في نفوسهم رعبا و هلعا يصعب علاجه مع مرور الأيام.
فلنطوي تلكم الصفحة و لنتفائل بالله خيرا.
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1
36 - متفائل الأحد 31 ماي 2020 - 10:26
ان شاء الله الاسبوع المقبل الاثنين نسجل 0حالة 0 وفاة وتتوالى الفرحة بتسجيل نفس الرقم على مدار الأسبوع ويتشافى ما تبقى من المرضى وتعم الفرحة بين المغاربة ونبقى متباعدين بيننا والإلتزام بشروط الوقاية حتى ينتهي هذا الوباء.
اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة ولك الحمد كما ترضى ولك الحمد حتى الرضى
لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى
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37 - أمازيغي سوسي الأحد 31 ماي 2020 - 10:26
الحمد... إنها بداية انحسار هذا الوباء بالمملكة المغربية؛ اللهم بشرنا بزوال هذا الوباء...
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2
38 - meknes الأحد 31 ماي 2020 - 10:26
3 حالات هههههههه قربنا من صفر حالة لموهيم المغرب حاصر الفيروس حالات الشفاء قليلة اليوم
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3
39 - عادل الأحد 31 ماي 2020 - 10:26
ها المعقول الحمد والشكر لله قريبا قريبا الفرج يا إخواني اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
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1
40 - kassim الأحد 31 ماي 2020 - 10:30
الحمد لله هذا خبر مفرح لكن نريد أن نعرف كم عدد التحليلات التي تم الكشف عنه خلال 16ساعة الماضية
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0
41 - عبد الرحمان الأحد 31 ماي 2020 - 10:30
مابقا قد مافات ونمشيو نتبحروو ان شا الله
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1
42 - عبدالرحيم الأحد 31 ماي 2020 - 10:30
هذه الأرقام في بعض الأحيان لا يقبلها العقل كنت طبيبا أو لا ندري شي؟ ما معنى انخافض المصابون ل 3 وانخفاض المتعافون الى 13؟
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-3
43 - Yassine الأحد 31 ماي 2020 - 10:37
أرقام غير منطقية تجعل المغرب لن يضبط منحنى الوباء أبدا
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-3
44 - عادل الأحد 31 ماي 2020 - 10:43
الحمد لله و الشكر لله
بوادر الانفراج تلوح في الافق
مزيدا من العمل و الانضباط
شكرا لاطر الصحة و السلطات الامنية و المحلية
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45 - سعيدو الأحد 31 ماي 2020 - 10:44
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد دائما ابدا
لكل شيئ بداية ونهاية وهذه سنة الله في الكون. فأجملوا في الطلب وادعوا ربكم تضرعا وخفيا. واسألوا الله أن يصلح أحوالنا وأن يعيدنا إلى طريقه المستقيم وأن يرفع عن الوباء والبلاء والمحن إنه هو القادر على كل شيء
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1
46 - عبد اارحمان الأحد 31 ماي 2020 - 10:44
الحمد على كل حال الله اعفو علينا
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1
47 - halim الأحد 31 ماي 2020 - 10:45
الحمد لله‘ لم نسمع بهذه الحصيلة منذ مارس الماضي‘اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
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48 - وفاء الأحد 31 ماي 2020 - 10:46
الحمد لله أقل عدد الحالات اليوم أن شاء الله قربنا لنقطة 0 واحد الملاحظة ملي كيكونو عدد الإصابات قلال كتكون حتى حالات الشفاء قلال والعكس كدلك ما السبب
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2
49 - فرحان الأحد 31 ماي 2020 - 10:47
المغرب تفصله إلا أيام معدودة للخروج من ظلمات نفق كورونا. هنيئا لكل المغاربة بدون استثناء وعلى رأسهم ملك البلاد و الأطقم الصّحية والإدارية والقوات الأمنية التي تحلّت بالصّبر ولم تتجاوز نطاق انضباطها أمام القانون.
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2
50 - ابن تومرت الأحد 31 ماي 2020 - 10:49
أجمــــــــل خبر أقرأه منذ عدة شهووور .. 3 اصابات فقط .. ربما أنا أحلم .. اقرصوني لكي استفيق .. هههههه
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3
51 - كاظم الأحد 31 ماي 2020 - 10:49
الحمد لله بدءت تنقشع بوادر الرحمة الله يكمل بخير ونسءل الله الشفاء للجميع الأصدقاء والأشقاء والأعداء وكل البشر نحن مغاربة مسالمون
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52 - منير الأحد 31 ماي 2020 - 10:50
الحمد لله الحمد لله الحمد لله.........
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2
53 - Adil الأحد 31 ماي 2020 - 10:51
الحمد لله بغينا نسمعوا بحال هاد الارقام حتى نصل إلى 0 حالة إن شاء الله.
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