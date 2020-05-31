"كوفيد-19" في المغرب .. بروز العدوى بجهة العيون الساقية الحمراء

هسبريس من الرباط

شهدت جهات العيون الساقية الحمراء والدار البيضاء سطات وسوس ماسة 3 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الأحد، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بحالة وحيدة في كل واحدة من هذه الجهات الثلاث، لتعود عدوى "كوفيد-19" إلى العيون الساقية الحمراء بعدما كان قد تم، إلى حدود مساء أمس، النجاح في التخلص من الجائحة عقب شفاء المصابين الـ4 المسجلين محليا.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا قد بلغت 69,54% في المملكة، بعد شفاء 5412 شخصا، بينما نسبة الفتك 2,62% بـ204 من الوفيات، ويبقى 2167 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2620 حالة في جهة البيضاء و1337 في مراكش آسفي، و1094 بطنجة تطوان الحسيمة و1000 في فاس مكناس، و702 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 187 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 115 في بني ملال خنيفرة، و 89 في جهة سوس ماسة و43 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.