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الرئيسية | مجتمع | "كوفيد-19" في المغرب .. بروز العدوى بجهة العيون الساقية الحمراء

"كوفيد-19" في المغرب .. بروز العدوى بجهة العيون الساقية الحمراء

"كوفيد-19" في المغرب .. بروز العدوى بجهة العيون الساقية الحمراء
هسبريس من الرباط
الأحد 31 ماي 2020 - 10:20

شهدت جهات العيون الساقية الحمراء والدار البيضاء سطات وسوس ماسة 3 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الأحد، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بحالة وحيدة في كل واحدة من هذه الجهات الثلاث، لتعود عدوى "كوفيد-19" إلى العيون الساقية الحمراء بعدما كان قد تم، إلى حدود مساء أمس، النجاح في التخلص من الجائحة عقب شفاء المصابين الـ4 المسجلين محليا.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا قد بلغت 69,54% في المملكة، بعد شفاء 5412 شخصا، بينما نسبة الفتك 2,62% بـ204 من الوفيات، ويبقى 2167 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2620 حالة في جهة البيضاء و1337 في مراكش آسفي، و1094 بطنجة تطوان الحسيمة و1000 في فاس مكناس، و702 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 187 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 115 في بني ملال خنيفرة، و 89 في جهة سوس ماسة و43 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - محفوظ صحراء الأحد 31 ماي 2020 - 10:27
اصابة العيون كانت بفندق بالحجر الصحي يعني الحمد الله ليس لها مخالطة داخل السكان
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21
2 - زواقي الأحد 31 ماي 2020 - 10:36
اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم ياساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء.
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13
3 - Jamal الأحد 31 ماي 2020 - 10:37
اتمنى ان لا يكون هدوءا قبل العاصفة.
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-1
4 - مواطن مغربي الأحد 31 ماي 2020 - 10:40
السبب هو التراخي في عطلة العيد
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-3
5 - صحراویة مغربیة الأحد 31 ماي 2020 - 10:43
بسبب التنقل بین المدن اصبح هناک حالة اخری فالعیون
الحالة قادمة من مدینة اکادیر
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2
6 - Anas fes الأحد 31 ماي 2020 - 10:46
الله خليكم متى ستنتهي هده المسرحية؟ . أين هي الحقيقة؟ . و هل و جد الطب طريقا ليأكل من الكعكة كما أكلها الأخرون ؟
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-6
7 - بنهدي عادل المجتمع المدني الأحد 31 ماي 2020 - 10:50
للأسف أخيرا وصلت كورونا أو سارس كوف 2 إلى مدينة العيون و أعتقد أن السبب الاساسي هو السفر بين المدن مما يحمل الدولة المسئولية الكاملة في هذا الصدد خصوصا مع الضعف الكبير جدا الدي تشهده المنظومة الصحية بالمدينة و تقاعس العاملين بالمستشفى بلمهدي القيام بعملهم بطريق غريبة جدا تم توتيقها المدة الاخيرة المرجو من الله رفع هذا الوباء عن الوطن و باقي العالم ندعو ساكنة مدينة العيون للتكاتف و التضامن و لله الامر من قبل و بعد
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