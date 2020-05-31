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كُتّاب وآراء
قرار "التعيين المؤقت" يُشعلُ صراعاً بين أطباء جدد ووزير الصحة
أزمة جديدة بين الأطباء العامين المقبولين في امتحان ولوج الوظيفة العمومية للأطباء وبين وزير الصحة بسبب طريقة تدبير الالتحاق بالعمل؛ فقد رفض الأطباء الجدد التوقيع على محاضر الالتحاق بالعمل، بسبب رفض خالد آيت الطالب الإعلان عن مراكز العمل النهائية قبل الالتحاق المؤقت بالعمل.
ووجهت تمثيلية الأطباء العامين المقبولين في امتحان ولوج الوظيفة العمومية برسم سنة 2020 رسالة إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة، قصد التعجيل بإخراج لوائح مراكز العمل النهائية قبل أجل التعيين المؤقت.
وجاء في الرسالة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أنه "وعيا منا بالظرفية الحالية التي تمر بها بلادنا بسبب جائحة كوفيد 19، يشرفنا أن نحيطكم علما أن الأطباء الجدد على أتم الاستعداد لخدمة الصالح العام؛ غير أنه يجب مراعاة الحق في معرفة مكان الالتحاق النهائي، حتى يتسنى لكل حسب ظروفه الشخصية والاجتماعية أن يقرر مآل مساره المهني".
وقال مصدر من تنسيقية الأطباء إنه جرت العادة في السنوات السابقة أن تُعلن وزارة الصحة عن مراكز التعيين النهائية حسب الخصاص، ويتم التعيين حسب الاستحقاق وفق نتائج الامتحان؛ لكن وزارة الصحة عمدت هذه السنة إلى فرض تعيين مؤقت مدته ما بين أربعة وستة أشهر، ثم بعد ذلك الإعلان عن التعيين النهائي.
وزارة الصحة دعت الناجحين في الامتحان إلى توقيع محضر الالتحاق بالعمل قبل الرابع من شهر يونيو، والذي ينص على التعيين المؤقت في الجهة التي ينتمي إليها الناجحون، في ظل رفض تمثيلية الأطباء لهذا الإجراء.
وأوضح المصدر ذاته أن "الأطباء الجُدد لا يرفضون العمل في المناطق النائية، بل يُطالبون بالإعلان عن مراكز التعيين النهائية اليوم حتى تكون الأمور واضحة لديهم منذ البداية بين قبول العمل أو رفضه، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء يحرمُ المتفوقين أيضاً من حرية الاختيار حسب الاستحقاق الجاري بها العمل".
وعلمت هسبريس أن وزارة الصحة ترفض الإعلان عن مراكز التعيين النهائية تخوفاً من عدم قبول الأطباء توقيع محضر الالتحاق بالعمل المؤقت، في وقت يحتاج فيه النظام الصحي بالمغرب إلى تعزيز موارده البشرية في ظل استمرار أزمة "كوفيد 19" وتخفيف الضغط على العاملين بالقطاع.
وهدد مسؤول في الموارد البشرية لوزارة الصحة، في رسالة شفوية إلى تمثيلية الأطباء، بالإعلان عن شغور هذه المناصب وفتح التباري مجدداً عليها بداعي أن القانون ينص على ضرورة الالتحاق بالعمل قبل 30 يونيو؛ وهو تاريخ انتهاء صلاحية المناصب المالية المعلنة، وفق توضيح مصدر من الأطباء.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، منتصف شهر ماي، عن نتائج مباريات لتوظيف أطباء وممرضين وتقنيين ومروضين وقابلات ومساعدين اجتماعيين؛ إلا أن عدد المترشحين في التخصصات الأساسية (أطباء وممرضون) لم يصل إلى المناصب الشاغرة التي حددتها وزارة الصحة.
وترشح لمباراة توظيف طبيب من الدرجة الأولى (سلم 11) 158 شخصاً، علماً أن الوزارة حددت المناصب الشاغرة في 299 منصباً.
ونفس الأمر بالنسبة لمباراة توظيف ممرض من الدرجة الأولى (سلم 10)؛ فقد ترشح فقط 321 شخصاً لاجتياز المقابلة الشفوية بينما عدد المناصب المطلوبة محصور في 357 منصباً.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
أعان الله جميع موضفي الصحة.
اعداد المصابين الذين يتلقون العلاج بكورونا انخفضوا كثيرا و نسبتهم حوالي ربع العدد التجمالي و اعداد المخالطين انخفضت تبعا لذلك. و هناك جهات لم يعد فيها مصابون و اخرى في الطريق الى تصفير العدد.
هذا يعني ان تلكأ الوزارة وراءه التخلويض في التعيينات
الحالة لا تستدعي تعيينا مؤقتا الان. و اعداد المغاربة العالقين التي يسمح لها بالعودة صغيرة و متحكم فيها خاصة ان الامر يتعلق بحجر فقط و ليس علاج.
قولوا للماس فين غاديين اخدمو و بلاش من التعيين المؤقت و خليونا من اللعب
لقد حان الوقت لتلتفت الدولة لتنصف هذه الفئة التي أصبحت عدة دول أوروبية تحاول استقطابها من الدول النامية لأنها تعرف أن نبل المهنة ليس عذرا لتفقير الطبيب وتبخيسه حقوقه.
أولا لأنه يجب على أبناء الجهة أن يخدموا جهتهم و هكذا سيخدمون وطنهم.
ثانيا ليس معقولا أن يتمركز كل الأطباء في الرباط و الدارالبيضاء و مراكش.
ثالثا الدولة تعمل على تكوين الأطباء و في آخر المطاف الأغلبية تريد العمل في القطاع الخاص. من يفضل القطاع الخاص كان عليه ولوج كليات الطب الخاص و كفى و تتكلف الدولة بتكوين أطباء يعينون مباشرة بعد إنتهاء تكوينهم.
بزاف على الأغلاط و بلا تفاسير
هههه على اساس انه بعد 30 يونيو غادين يلتاحقو اطباء اخرين ! راه هاد ال135 ويا ربي يقبلو ليكم ! 8500 درهم للشهر لباك+8 يمشي لبريفي احسن ليه من هاد الوظيفة وظروف الاشتغال الكارثية في المستشفى العمومي !
الاطباء تعودنا عندهم انانيتهم .
حيث أن متدربي هذه المناطق في غالب الأمر سيحبذون العمل في مسقط رأسهم، أو على الأقل في المراكز الحضرية القريبة
والملاحظ الآن أن كليات الطب والصيدلة، تتركز في الشمال الغربي من المملكة (طنجة، مراكش).
boudées par les nouveaux medcins
من جهة أخرى يجب على الحكومة بتوفير السكن بثمن مناسب للممرضين والأطباء عوض رفع أجورهم، نفس السياسة يستفيد منها بااقي الموضفين و هاذا من جهته يشجع الميدان العقاري و يقلص من الأثمان المبالغة فيها للسكن.
و من جهة أخرى يجب رفع الظرائب على الأطباء الخصوصين
فى الدول المحترمة, يعلن على التوظيف مسبقا فى الجرائد ومواقع الوزارات محددة فى ذلك الوظيفة, الولاية والمؤسسة الموظفة وكل الشروط المطلوبة للمناصب الشاغرة لتفادى المشاكل الشخصية التى تظهر بعد التبارى على المنصب.
وهنا اقصد الجارة الشرقية وتعاملها فى التوظيف حيث اقرا يوميا تلك الاخبار.