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الرئيسية | مجتمع | قرار "التعيين المؤقت" يُشعلُ صراعاً بين أطباء جدد ووزير الصحة

قرار "التعيين المؤقت" يُشعلُ صراعاً بين أطباء جدد ووزير الصحة

قرار "التعيين المؤقت" يُشعلُ صراعاً بين أطباء جدد ووزير الصحة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 31 ماي 2020 - 16:00

أزمة جديدة بين الأطباء العامين المقبولين في امتحان ولوج الوظيفة العمومية للأطباء وبين وزير الصحة بسبب طريقة تدبير الالتحاق بالعمل؛ فقد رفض الأطباء الجدد التوقيع على محاضر الالتحاق بالعمل، بسبب رفض خالد آيت الطالب الإعلان عن مراكز العمل النهائية قبل الالتحاق المؤقت بالعمل.

ووجهت تمثيلية الأطباء العامين المقبولين في امتحان ولوج الوظيفة العمومية برسم سنة 2020 رسالة إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة، قصد التعجيل بإخراج لوائح مراكز العمل النهائية قبل أجل التعيين المؤقت.

وجاء في الرسالة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أنه "وعيا منا بالظرفية الحالية التي تمر بها بلادنا بسبب جائحة كوفيد 19، يشرفنا أن نحيطكم علما أن الأطباء الجدد على أتم الاستعداد لخدمة الصالح العام؛ غير أنه يجب مراعاة الحق في معرفة مكان الالتحاق النهائي، حتى يتسنى لكل حسب ظروفه الشخصية والاجتماعية أن يقرر مآل مساره المهني".

وقال مصدر من تنسيقية الأطباء إنه جرت العادة في السنوات السابقة أن تُعلن وزارة الصحة عن مراكز التعيين النهائية حسب الخصاص، ويتم التعيين حسب الاستحقاق وفق نتائج الامتحان؛ لكن وزارة الصحة عمدت هذه السنة إلى فرض تعيين مؤقت مدته ما بين أربعة وستة أشهر، ثم بعد ذلك الإعلان عن التعيين النهائي.

وزارة الصحة دعت الناجحين في الامتحان إلى توقيع محضر الالتحاق بالعمل قبل الرابع من شهر يونيو، والذي ينص على التعيين المؤقت في الجهة التي ينتمي إليها الناجحون، في ظل رفض تمثيلية الأطباء لهذا الإجراء.

وأوضح المصدر ذاته أن "الأطباء الجُدد لا يرفضون العمل في المناطق النائية، بل يُطالبون بالإعلان عن مراكز التعيين النهائية اليوم حتى تكون الأمور واضحة لديهم منذ البداية بين قبول العمل أو رفضه، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء يحرمُ المتفوقين أيضاً من حرية الاختيار حسب الاستحقاق الجاري بها العمل".

وعلمت هسبريس أن وزارة الصحة ترفض الإعلان عن مراكز التعيين النهائية تخوفاً من عدم قبول الأطباء توقيع محضر الالتحاق بالعمل المؤقت، في وقت يحتاج فيه النظام الصحي بالمغرب إلى تعزيز موارده البشرية في ظل استمرار أزمة "كوفيد 19" وتخفيف الضغط على العاملين بالقطاع.

وهدد مسؤول في الموارد البشرية لوزارة الصحة، في رسالة شفوية إلى تمثيلية الأطباء، بالإعلان عن شغور هذه المناصب وفتح التباري مجدداً عليها بداعي أن القانون ينص على ضرورة الالتحاق بالعمل قبل 30 يونيو؛ وهو تاريخ انتهاء صلاحية المناصب المالية المعلنة، وفق توضيح مصدر من الأطباء.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، منتصف شهر ماي، عن نتائج مباريات لتوظيف أطباء وممرضين وتقنيين ومروضين وقابلات ومساعدين اجتماعيين؛ إلا أن عدد المترشحين في التخصصات الأساسية (أطباء وممرضون) لم يصل إلى المناصب الشاغرة التي حددتها وزارة الصحة.

وترشح لمباراة توظيف طبيب من الدرجة الأولى (سلم 11) 158 شخصاً، علماً أن الوزارة حددت المناصب الشاغرة في 299 منصباً.

ونفس الأمر بالنسبة لمباراة توظيف ممرض من الدرجة الأولى (سلم 10)؛ فقد ترشح فقط 321 شخصاً لاجتياز المقابلة الشفوية بينما عدد المناصب المطلوبة محصور في 357 منصباً.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - مريض الأحد 31 ماي 2020 - 16:15
تهلو في الأطباء راه ملي نتا السي الوزير في دارك و انا في داري و الاخر في دارو راه الطبيب هو الي كان في فم المدفع مسامح في ولادو و مغامر بحياتوا باش انا و انت و الاخر نكونو على ما يرام و شكرا.
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139
2 - محمد الأحد 31 ماي 2020 - 16:19
اولا اعتذروا لمدير الاوبئة محمد اليوبي و ارجعوه الى منصبه و كفى من الزبونية و المحسوبية في المناصب و الفساد في الادارة العمومية للصحة، و اهتموا بالكفاءات المغربية قبل ان تهاجر الى الخارج،
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129
3 - سين الأحد 31 ماي 2020 - 16:22
الدولة ما عندهاش الوضوح ديما كتحس بها غادي تنصب عليك.صفي تشرب.
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90
4 - Karma الأحد 31 ماي 2020 - 16:22
ههههه وزير الصحة بغا يغمق عليهم زعما غير خدمو دابا و منين تسالي كورونا نعطيكم مراكز التعيين النهائي باش منين تسالي كورونا ايدير ليهم عامرة فخاوية تيصحابو واش الشباب ديال هاد الزمان بحال ديال شحال هادي، دأبا بد منك المعلم ستتأجل لمطالبهم و تعطيهم مركز التعيين النهائي باش يضمنو راسهم. سياسة لي الذراع تثبث نجاعتها في المغرب شدد هؤلاء المسؤلين اللامسؤولين، و كما يقال، الحقوق لا تعطى بل تؤخذ بالقوة.
أعان الله جميع موضفي الصحة.
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66
5 - immad الأحد 31 ماي 2020 - 16:23
للاسف الوزير الجديد غامض جدا ولا يتعامل بحسن نية ...كنا نتمنى تعيين الدكتور اليوبي وزيرا للصحة لكفاءته العالية وفصاحته وطيبوبته وانسانيته النادرة.
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105
6 - كورونا بح الأحد 31 ماي 2020 - 16:23
الوزارة تعرف اماكن الخصاص و درجات استعجال تعيين طبيب لكنها لا تريد الافضاح عن ذلك . و تبريرها واه جدا اي النخوف من عدم قبول التعيين. و ما الحل؟ لقوالب؟ اجي سني الكونترا و من بعد نسيفطوك فين بغينا.
اعداد المصابين الذين يتلقون العلاج بكورونا انخفضوا كثيرا و نسبتهم حوالي ربع العدد التجمالي و اعداد المخالطين انخفضت تبعا لذلك. و هناك جهات لم يعد فيها مصابون و اخرى في الطريق الى تصفير العدد.
هذا يعني ان تلكأ الوزارة وراءه التخلويض في التعيينات
الحالة لا تستدعي تعيينا مؤقتا الان. و اعداد المغاربة العالقين التي يسمح لها بالعودة صغيرة و متحكم فيها خاصة ان الامر يتعلق بحجر فقط و ليس علاج.
قولوا للماس فين غاديين اخدمو و بلاش من التعيين المؤقت و خليونا من اللعب
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27
7 - مغرب اليوم الأحد 31 ماي 2020 - 16:24
الكل يريد العمل قرب عتبة باب دارهم. يجب الوضع
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-52
8 - #indice509 الأحد 31 ماي 2020 - 16:25
الوظيفة العمومية في مجال الطب أصبحت كابوسا بالنسبة للأغلبية في ظل غياب التحفيز المادي والمعنوي والتحامل الشعبي والتماطل في تغيير أماكن التعيين وغياب الاَفاق وضعف التجهيزات وعدم توفر الشروط العلمية، وذلك في بلد يحتاج على الأقل ل10.000 طبيب إضافي بسبب الخصاص الكبير في الأطر الطبية وكل مايترتب عن ذلك من مشاكل وضغط عمل على الشغيلة الطبية.

لقد حان الوقت لتلتفت الدولة لتنصف هذه الفئة التي أصبحت عدة دول أوروبية تحاول استقطابها من الدول النامية لأنها تعرف أن نبل المهنة ليس عذرا لتفقير الطبيب وتبخيسه حقوقه.
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23
9 - يوسف الأحد 31 ماي 2020 - 16:27
أش هاد المهزلة واش وزارة الصحة تلعب لعبت كاشكاش مع ولا الشعب لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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24
10 - العم حام الأحد 31 ماي 2020 - 16:28
هدا يدل على انعدام المسؤولية وانعدام الضمير المهني. ..وخاصة ميدان الطب الدي هو في الأصل ماهو سوى بدل وعطاء ونكران للدات وتقوى وعبادة ...
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-23
11 - ملاحظ الأحد 31 ماي 2020 - 16:30
اصبحنا نعيش التدليس والخداع في كل شيء الادارة المغربية تمتاز بالمراوغة والضبالية ما هذه المراوغة من وزارة الصحة الناس نجحوا في المباراة فمن حقهم ان يختاروا الاماكن الشاغرة حسب النقط كما هو جار به العمل او كان على الوزارة ان تتضع شرط التعيين المؤقت في الاول هذا هو التحايل. كيف يمكن للمواطن ان يثق في الادارة?
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19
12 - المغريي المعروف الأحد 31 ماي 2020 - 16:31
كل واحد كيضرب على راسو .. كنتدكر الوزير السابق الوردي ملي دار امتحان لطلبة الطب امام الشعب المغربي .. و دعاهم لاستكمال سنتين من الدراسة في المناطق المعزولة نظرا لنقص الاطر الطبية و خدمة لساكنة تلك المناطق مع توفير كل ظروف الاشتغال و توفير اجرة شهرية ايضا ... الاطباء المتدربون رفضو طبعا و ادعو ان المناطق المعزولة لا تتوفر على ادنى ضروف الاشتغال و حتى بعد تطمينات الوزير بتوفير كل ما يلزم في تلك المناطق رفضو و تظاهروا و تدريجيا انسحبو لكي لا يفتضح امرهم امام الشعب .. تدكرت هدا و انا اقرأ هدا المقال بخصوص تعيين اطباء لخدمة الصالح العام .. حتى و لو قام الوزير بتحديد اماكن العمل النهائية هناك من سوف يرفض اماكن نائية مثلا و عندما يرفض شخص الكل يتضامن طبعا .. الطب ليس مهنة انما مهمة انسانية يكلف بها الطبيب للعناية بكل من هو في حاجة .. و ليس للاسترزاق و البحث عن الثروة و السيارات الفخمة و الفيلات
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-12
13 - نور الهدى الأحد 31 ماي 2020 - 16:33
لا أرى بأسا في أن يعين الأطباء الجدد في الجهات التي ينتمون إليها.
أولا لأنه يجب على أبناء الجهة أن يخدموا جهتهم و هكذا سيخدمون وطنهم.
ثانيا ليس معقولا أن يتمركز كل الأطباء في الرباط و الدارالبيضاء و مراكش.
ثالثا الدولة تعمل على تكوين الأطباء و في آخر المطاف الأغلبية تريد العمل في القطاع الخاص. من يفضل القطاع الخاص كان عليه ولوج كليات الطب الخاص و كفى و تتكلف الدولة بتكوين أطباء يعينون مباشرة بعد إنتهاء تكوينهم.
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-1
14 - مشيتي فيها الأحد 31 ماي 2020 - 16:33
هد الوزير من زهرو كرونا اما كن طار
بزاف على الأغلاط و بلا تفاسير
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11
15 - %%%% الأحد 31 ماي 2020 - 16:34
mrs ait taleb .moi je ne sais pas se qui se passe au ministère de la santé. mais pour éclaircir tout ca le parlement et la commission de gestion de corona doivent se pencher sur le sort de l argent donné par la caisse corona et éclaircir certaines zones d ombre
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4
16 - Against corruption الأحد 31 ماي 2020 - 16:37
"هدد مسؤول في الموارد البشرية لوزارة الصحة بالإعلان عن شغور هذه المناصب وفتح التباري مجدداً عليها بداعي أن القانون ينص على ضرورة الالتحاق بالعمل قبل 30 يونيو"

هههه على اساس انه بعد 30 يونيو غادين يلتاحقو اطباء اخرين ! راه هاد ال135 ويا ربي يقبلو ليكم ! 8500 درهم للشهر لباك+8 يمشي لبريفي احسن ليه من هاد الوظيفة وظروف الاشتغال الكارثية في المستشفى العمومي !
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10
17 - Obs الأحد 31 ماي 2020 - 16:37
في الوقت الذي تبذل فيه الدول المتقدمة قصارى جهدها لإرضاء أصحاب البذلة البيضاء والنزول عند مطالبهم نجد وزارة الصحة في المغرب لا تحيد عن سياستها الملتوية التي لا طائل منها إلا ضياع الوقت والفرص. متى تعرف الدولة أن الطبيب مهضومة حقوقه ولا أدل مثال على ذلك هو الريع الذي تستفيد منه المجالس ( حقوق الإنسان، الصحافة ، الجالية.....) والبرلمان والوزراء .....والطبيب عليه أن يقنع بأجر هزيل ويعمل ليل نهار!!! ويرضخ لنزوات وزارة الصحة. أغلب الأطباء المغاربة غادروا إلى بلدان أخرى حيث الإعتراف بقيمة العلم وحيث تصان كرامة المتعلم. في بلادنا يكرم التافه الجاهل ويعرض عن المثقف. لك الله يا وطني.
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11
18 - halim الأحد 31 ماي 2020 - 16:39
هاد وزير الصحة بان ليا حالف حتى اخربها على هاد البلاد ‘ بدا تصفية الكوادر لي لقا و آخر واحد هو الدكتور النزيه السي اليوبي‘هذا بغا اردنا فحال مصر امكن‘
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14
19 - Med الأحد 31 ماي 2020 - 16:41
في الحقيقة طلب الاطباء غير قانوني وهم بهدا الموقف يعبرون عن احتقارهم لبلدهم الدي سهر على تدريسهم و هلشعب في حاجة اليهم
الاطباء تعودنا عندهم انانيتهم .
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-17
20 - مهتم الأحد 31 ماي 2020 - 16:41
في نظري لو تم إحداث كليات الطب في المناطق التي تحتاج أكثر إلى مساعدة وخدمات هؤلاء الأطباء كما هو الحال بالمناطق الجنوبية، كلميم، العيون، وارزازات، خنيفرة، الصويرة، لما طرح المشكل بهده الحدة
حيث أن متدربي هذه المناطق في غالب الأمر سيحبذون العمل في مسقط رأسهم، أو على الأقل في المراكز الحضرية القريبة
والملاحظ الآن أن كليات الطب والصيدلة، تتركز في الشمال الغربي من المملكة (طنجة، مراكش).
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1
21 - متتبع الأحد 31 ماي 2020 - 16:42
للأسف الشديد هذه هي الطريقة التي تسير بها جميع القطاعات الحكومية بالمغرب, هناك المحسوبية والزبونية وما ينتج عن ذلك من ظلم وفساد اجتماعي واخلاقي... لوان كل مسؤول كيفما كان يعلم أن الله عزوجل فوقه وفوق كل شيء لما ظلم احد. في نظري يجب إقالة وزير الصحة لان لا دور له في هذه الظروف وظهوره هو بروتكول فقط وتصفية حسابات بينه وبين كل مخالفيه.
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3
22 - ابو مروان الأحد 31 ماي 2020 - 16:43
راه متبدل صاحبك غير بماكرف منو. الوزير السابق كان فوق المستوى، كفاءة واخلاق وووو. ولكم ان تقارنوا اليوم
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0
23 - مدوخ الأحد 31 ماي 2020 - 16:46
توضيف مؤقت يعني أنك مجرد عبد مدة صلاحيتك محدودة وسيرمى بك في القمامة قريبا
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24 - مغربي الأحد 31 ماي 2020 - 16:46
هذاك السي ليوبي اذكرني بواحد الشخص تقلد منصب نائب إقليمي في جهة الشرق واه كفاءات عالية زيادة على وطنيته و نظافة سيرته وفي الاخير تم اعفاؤه لك الله يا وطني العزيز
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0
25 - احمد محمد الأحد 31 ماي 2020 - 16:50
Si j'ai bien compris les zones lointaines sont
boudées par les nouveaux medcins
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26 - ait Taleb dégage الأحد 31 ماي 2020 - 16:52
ايت الطلب احد السياسيين الفاشلين نتمنى طرده من الوزارة لان وجوده سبب كثير من المشاكل ومن بينه ظلمه للاستاذ المحترم اليوبي و و و و
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27 - حمورابي الأحد 31 ماي 2020 - 16:57
نعم للاعتناء بالاطر الطبية جميعها نعم للتحفيز لكن يبقى قرار التعيين بيد الدولة لا بيد الاطباء كمايعلم الجميع الكل يرغب وليس الاطباء فقط في التعيين بمحور المدن الساحلية والمدن الكبرى وتبقى المدن النائية والجنوبية والشرقية غير مرغوبة لكل الموظفين إذن ما الحل هل نترك مدينة الراشيدية او أرفود او تنغير او السمارة بدون أطباء لايمكن وغير مقبول ليعلم الجميع ان سياسة الدولة بتهميش هذه المناطق هي سبب نفور الناس من العمل فيها مامعنى كل استثمارات الدولة تنجز بمحور طنجة أكادير هل سكان بوعرفة لبسوا مغاربة. عوض انجاز التيجيفي كان الاجدر بناء سكة حديدية تربط مناطق الشمال من وحدة بوعرفة الراشدية ورزازات وصولا للسمارة وخط طريق سيار كذلك وبناء معامل ومصانع هناك كلنا مغاربة حقوقا وواجبات فلماذا الاهتمام بطنجة مثلا واقصاء تنغير قبل البحث عن سبب رفض الناس الاشتغال بمنطقة معينة على معالي الوزير أن يجرب العيش فيها قبل ارسال الناس إليها
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28 - مغربي الأحد 31 ماي 2020 - 16:57
السي الوزير . يجب عليك الحسم ف تعيين هؤلاء الاطباء الشباب بصفة نهائية.حتى يشتغلون في راحة تامة . واعادة الدكتور السيد اليوبي محمد الرجل الكفء. كون مسؤول محترم.
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29 - خليل خليل الأحد 31 ماي 2020 - 17:01
الطبيب قرا في المدرسة العمومية بفلوس الضرائب ديال المواطن...خصو يخدم المواطن فين ما كان.....المرضى ما كاينينش غير فالدار البيضاء و الرباط وطنجة و فاس ووو......
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30 - حقيقة الأحد 31 ماي 2020 - 17:01
عن اي فم مدفع تتكلم يا أخي تعليق واحد. وهل نحن في اسبانيا او ايطاليا. بضعة مرضى بالفيروس حولي 3 آلاف بالمستشفيات تتكلف بهم مئات الآلاف ما بين أطباء وممرضين في أرقى الفنادق وبتعويضات خيالية... حقيقة هذا المشكل وككل سنة إذا تم تعييني بمحور البيضاء قنيطرة سألتحق ان بعثتموني لورزازات أو غيرها لن ألتحق. قمة الأنانية ويلا خاصة أبناء تلك المناطق الذين يرفضون العمل لخدمة أبناء جلدتهم. عاد تخرجتوا وتتشرطو وأسستم تمثيلية نقابية و... خدمنا بكري
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31 - ZakariaJ الأحد 31 ماي 2020 - 17:02
المواطن يجب أن يتحمل شيئا من المسؤولية بإنخراط شهري لكل عائلة قدر 150 او 200 درهم يمكنه من ولوج الخدمات الطبيات. حتى يمكن تغطية مصارف الميدان الصحي و بالخصوص تحسينه.
من جهة أخرى يجب على الحكومة بتوفير السكن بثمن مناسب للممرضين والأطباء عوض رفع أجورهم، نفس السياسة يستفيد منها بااقي الموضفين و هاذا من جهته يشجع الميدان العقاري و يقلص من الأثمان المبالغة فيها للسكن.
و من جهة أخرى يجب رفع الظرائب على الأطباء الخصوصين
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32 - Moad الأحد 31 ماي 2020 - 17:06
لماذا كل هذه العشوائية والضبابية فى التوظيف فى المغرب , اليس باك صاحبى ?

فى الدول المحترمة, يعلن على التوظيف مسبقا فى الجرائد ومواقع الوزارات محددة فى ذلك الوظيفة, الولاية والمؤسسة الموظفة وكل الشروط المطلوبة للمناصب الشاغرة لتفادى المشاكل الشخصية التى تظهر بعد التبارى على المنصب.
وهنا اقصد الجارة الشرقية وتعاملها فى التوظيف حيث اقرا يوميا تلك الاخبار.
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33 - زين العابدين الأحد 31 ماي 2020 - 17:07
كل قطاعات الوزاره ينخروها الفساد والزبونيه والمحسوبيه اما الرجل المناسب في المكان المناسب عصر وقد ولى ألم تاخدو العبرة من كرونا أو عادت حليمه لعادتها القديمه ألم يحن وقت رجوع اليوبي ولا نقولو كرونا مشات
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