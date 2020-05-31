الاشتراكي الموحد: وفاة اليوسفي خسارة كبرى للوطن

هسبريس من الرباط

قدم الحزب الاشتراكي الموحد تعازيه في وفاة الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، قائلا إنه تلقى "خبر رحيل المناضل الفذ الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، أحد القيادات الوطنية البارزة التي طبعت تاريخ المغرب الحديث، ببالغ التأثر".

وشدد الحزب على كون اليوسفي ساهم بنصيبه الوافر "في بناء الوطن من مختلف الواجهات التي ناضل فيها أو تحمل فيها مسؤوليات قيادية، سواء في المقاومة ضد الاستعمار أو في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ثم في الكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذا في المسؤوليات الرسمية التي اضطلع بها، علاوة على المسؤوليات التي تحملها في هيئات ومنظمات سياسية وحقوقية دولية".

واستحضر بلاغ التعزية بإكبار حياة اليوسفي "الحافلة بالنضال والعطاء والبذل في العديد من المجالات السياسية والحقوقية والنقابية والرياضية". كما استحضر "أخلاق الفقيد ونزاهته وحكمته واستقامته، الشيء الذي بوأه مكانة مرموقة على الأصعدة الدولية والإفريقية والعربية والمغاربية والوطنية".

واعتبر الاشتراكي الموحد وفاة عبد الرحمان اليوسفي "خسارة كبرى للوطن ولذويه وأصدقائه ورفاقه في الحزب والدرب النضالي"، مقدما تعازيه إلى زوجته هيلين اليوسفي، وإلى أسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة.