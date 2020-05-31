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الرئيسية | مجتمع | الاشتراكي الموحد: وفاة اليوسفي خسارة كبرى للوطن

الاشتراكي الموحد: وفاة اليوسفي خسارة كبرى للوطن

الاشتراكي الموحد: وفاة اليوسفي خسارة كبرى للوطن
هسبريس من الرباط
الأحد 31 ماي 2020 - 16:41

قدم الحزب الاشتراكي الموحد تعازيه في وفاة الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي، قائلا إنه تلقى "خبر رحيل المناضل الفذ الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، أحد القيادات الوطنية البارزة التي طبعت تاريخ المغرب الحديث، ببالغ التأثر".

وشدد الحزب على كون اليوسفي ساهم بنصيبه الوافر "في بناء الوطن من مختلف الواجهات التي ناضل فيها أو تحمل فيها مسؤوليات قيادية، سواء في المقاومة ضد الاستعمار أو في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ثم في الكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وكذا في المسؤوليات الرسمية التي اضطلع بها، علاوة على المسؤوليات التي تحملها في هيئات ومنظمات سياسية وحقوقية دولية".

واستحضر بلاغ التعزية بإكبار حياة اليوسفي "الحافلة بالنضال والعطاء والبذل في العديد من المجالات السياسية والحقوقية والنقابية والرياضية". كما استحضر "أخلاق الفقيد ونزاهته وحكمته واستقامته، الشيء الذي بوأه مكانة مرموقة على الأصعدة الدولية والإفريقية والعربية والمغاربية والوطنية".

واعتبر الاشتراكي الموحد وفاة عبد الرحمان اليوسفي "خسارة كبرى للوطن ولذويه وأصدقائه ورفاقه في الحزب والدرب النضالي"، مقدما تعازيه إلى زوجته هيلين اليوسفي، وإلى أسرته الصغيرة وأسرته الكبيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - ستر الأحد 31 ماي 2020 - 17:01
هناك رجالات في المغرب لو أتيحت لهم الفرصة لجعلوا من المغرب دولة قوية من جميع النواحي .
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2 - KELM الأحد 31 ماي 2020 - 17:02
كل نفس ضائقة الموت، الخسارة و هي تجاهله في تاريخ المغرب.
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3 - محمد ابوا هبة الله الأحد 31 ماي 2020 - 17:04
لا أستطيع نكران إعجابي الكبير بسي عبد الرحمان اليوسفي لكن لما الحديث عن الخسارة هل كلمة الخسارة ناجمة عن عجز السياسي المغربي أن يكون في طهارة النفس واليد مثل المرحوم... هل سي اليوسفي آخر السياسيين المحترمين!؟
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1
4 - موسى الأحد 31 ماي 2020 - 17:07
في عهد عبد الرحمن اليوسفي طبق قانون المغادرة الطوعية مما جعل جل الأطر العلمية تغادر عملها مما جعل المواطنون يستنكرون هذا الإجراء المشؤوم لأنهم في أمس الحاجة لهؤلاء الأطر وخصوصا الأطباء.
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1
5 - anas الأحد 31 ماي 2020 - 17:08
الله احفضناوحفض لنا مليكنا ياربي
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-1
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