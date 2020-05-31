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الرئيسية | مجتمع | حزب مغربي يقترح إلغاء "عيد الأضحى" بسبب جائحة "كوفيد-19"

حزب مغربي يقترح إلغاء "عيد الأضحى" بسبب جائحة "كوفيد-19"

حزب مغربي يقترح إلغاء "عيد الأضحى" بسبب جائحة "كوفيد-19"
هسبريس من الرباط
الأحد 31 ماي 2020 - 17:00

رفع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي مقترحاً إلى رئيس الحكومة قصد إلغاء عيد الأضحى هذه السنة، وذلك بسبب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد على البلاد.

واعتبر حزب الطليعة، خلال اجتماع عقده سعد الدين العثماني مع الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، أن إلغاء الاحتفال بعيد الأضحى (ذبح الأضاحي) هو مقترح "وجيه، وسبق للمغرب أن طبقه في سنوات الجفاف والحرب في بداية الثمانينات".

وقال التنظيم السياسي اليساري إن غالبية المواطنين المغاربة "لن تكون هذه السنة قادرة عل على اقتناء الأكباش، وحتى بالنسبة للقادرين على ذلك، من الأفضل المساهمة بمبلغها لصندوق دعم كوفيد-19".

عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كان قد كشف استعدادات وزارته لعيد الأضحى لهذا العام، الذي يتزامن مع استمرار أزمة كورونا والجفاف الذي عانى منه الموسم الفلاحي، معلنا أن "كوفيد-19" "منع المغاربة من عيد الفطر، ولكن عيد الأضحى له خصوصية، لأنه مناسبة لوجستيكية".

وأكد المسؤول الحكومي وجود تعاون ثنائي بين وزارتي الداخلية والفلاحة لبحث سبل تدبير فترة "العيد الكبير"، وتنظيم حركية المواطنين بأسواق الماشية استعداداً لهذه المناسبة.

من جهة ثانية، وبالنسبة لقانون المالية التعديلي، أكد الكاتب العام لحزب الطليعة، علي بوطوالة، ضرورة "تعزيز المداخيل، خاصة وأنها مرشحة للانخفاض بسبب توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي حتمية تراجع المداخيل الضريبية".

وقال بوطوالة: "لقد أصبح الإصلاح العميق للنظام الضريبي يفرض نفسه ليصبح نظاما منصفا وعادلا وذا مردودية. وهذا يقتضي محاربة جدية للفساد والتهرب والتملص الضريبيين، وإحداث ضريبة تصاعدية على الثروة وعلى الإرث".

وطالب التنظيم السياسي ذاته، في تقريره، بـ "تقليص الحسابات الخصوصية للخزينة (ما يسمى بالصناديق السوداء) إلى أقصى حد، وتحويل اعتماداتها إلى صندوق قار للدعم المباشر يضمن دخلا أدنى للعيش كما هو معمول به في الدول الديمقراطية".

وختم "الطليعة" مقترحاته بالتأكيد أنه "كيفما كانت الخطط والبرامج، بدون القضاء على فيروس الفساد الذي ينخر المؤسسات والمجتمع، وبدون تجاوز الاحتقان بإطلاق المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والسلمية وإيقاف المتابعات في حق الصحافيين والمدونين، وإعادة المغاربة العالقين في الخارج والمغاربة المقيمين بالبلدان الأجنبية والعالقين في المغرب، ستخيب آمال المغاربة من جديد وتضيع فرصة التغيير، وسيزداد الاحتقان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - anas الأحد 31 ماي 2020 - 17:08
هذا من بين الأحزاب لا يعلم أعضاءه عدد الصلوات المفروضة في اليوم...فيأتون ليفتون ويعضون...سكت دهرا ونطق كفرا..ولاحول ولا قوة إلا بالله
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2 - مسمار جحا الأحد 31 ماي 2020 - 17:09
بسبب الفيروس يريدون محو الشعائر الاسلامية احذروا ايها المسلمين فهذا هو الهدف من كورونا؛ لماذا تم حل المقاهي و المطاعم و الملاهي دون المساجد، احذروا العلمانيين يريدون مغرب علماني كامريكا و كل الاحزاب منخرطة في هذه الجريمة العالمية
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3 - مضحك الأحد 31 ماي 2020 - 17:10
عوض اقتراح حلول ناجعة من قبل دعم الأسر المعوزة و تمكينها من اقتناء أضاحي العيد ها أنتم تقترحون سلب المواطن المسكين فرحة العيد التي من شأنها رسم ابتسامة مفقودة في سنة عصيبة كهاته
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4 - فلاح فلاح الأحد 31 ماي 2020 - 17:11
والفلاح اسي الحزب فكرتو فيه راه كاين الناس لي شاط لبهم الحولي من العام الفايت وهو يعلف وزيد الجفاف وزيد العلف غالي والتبن راه دير 40 درهم للبالة ولمكانش العيد يعني الفلاح ثافي غيطلق الغلم ويجري عليها واش يبق يصير في الفلوس والبيع مكينش ولبغا هاد الحظب يحيد العيد يعوض الفلاح في هامش الربح وليشري ليه العلف هاد الحزب لو كان قلنا لاعضاء ديالو متاخدوش نص الشهرية السمينة لعندهم واش يبغيو ولعالهضرة وزيدون هوما راهم دبما معيدين والايام كلها عندهم عيد واش 4 المليون ماشي راه العيد طول السنة
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5 - هااااني الأحد 31 ماي 2020 - 17:12
و كيف يمكن إذا مساعدة الفلاحين على تخطي هذه المرحلة الصعبة؟ بالعكس يجب شراء خروفين على الأقل من طرف من لم تتضرر مداخيلهم جراء كورونا. لابد من التكافل في القادم من الأيام قصد ضخ الحياة في الحركة التجارية و عدم فرض مزيد من الحضر على قطاعات بعينها.
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6 - مواطنة الأحد 31 ماي 2020 - 17:12
من طلب من هذا الحزب أن يتقدم بهذا الاقتراح !؟ أولاً لأول مرة أسمع بهذا الحزب !! لكي يشتهر تقدم بهذا الطلب !!! الشعائر الدينية دائما فيها خير والله ينزل فيها البركة .دعونا نبتهج ونفرح بهذا العيد .
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