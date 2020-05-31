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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجّل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 31 ماي 2020 - 18:09

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 27 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7807 حالات.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 201332 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكشفت المعطيات الرسمية تسجيل حالة وفاة جديدة بمدينة مراكش، ليستقر عدد الوفيات عند 205 حالات إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 58 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5459 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - الحمد لله كثيرا الأحد 31 ماي 2020 - 18:16
الحمد لله، لكن نتمنى من الله ان نأخذ جميع الاحتياطات اللازمة دائما لان الفيروس لا يؤتمن وقد يعاود الصعود في أي لحظة لا قدر الله. ويبقى التباعد الجسدي وعدم الازدحام والكمامة والتعقيم طرق ناجعة. وهو الدواء الوحيد الان للقضاء على الفيروس واخماد ه.
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31
2 - [email protected] الأحد 31 ماي 2020 - 18:17
اللهم ارفع عنا هذا البلاء كنت اتمنى ان يبقى العدد كما كان عليه صباحا ولكن الحمد لله على كل حال
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26
3 - كريزما رجل الأحد 31 ماي 2020 - 18:18
الحمد لله على هدا التطور الاجابي في مكافحة هدا الوباء ولكن بغينا اليوبي يجي
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31
4 - Abdou RABAT Far الأحد 31 ماي 2020 - 18:18
أيوا الحمد لله تمناو من هنا ل 10يونيو ماتبقى حتى حالة. المرجو من الجميع التحلي بالمسؤولية خصوصا فهاد المرحلة الحساسة من الوباء
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17
5 - camalكمال الأحد 31 ماي 2020 - 18:18
المرجو من هسبريس ان تحيطنا علما بصلب موضوع تنحي الأيوبي من مهمته ... و علاقتها بانخفاض الحالات . و شكرا .
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26
6 - مواطن الأحد 31 ماي 2020 - 18:19
ماكينش للي خرج على المغرب قد هاد الاعبين والمدربين والفنانين والممثلين والبرلمانيين ورؤساء الاحزاب اموال الشعب كلها كلاوها ولا هضر شي واحد على حقو يقولو ليه انت خائن حسبنا الله ونعم الوكيل
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25
7 - halim الأحد 31 ماي 2020 - 18:19
الحمد لله مؤشرات إيجابية ‘ إنشاء نحن في الطريق للسيطرة على الوباء‘ لكن متى سيطل علينا السي اليوبي بطلعته البهيه‘
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15
8 - aroub الأحد 31 ماي 2020 - 18:19
نسال الله ان يرحمنا برحمته الواسعة
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32
9 - مواطنة الأحد 31 ماي 2020 - 18:19
كما العادة مع كل نهاية أسبوع نلاحظ إنخفاض في عدد الإصابات (أسباب مجهولة) و و العكس صحيح في بداية الأسبوع. على أي نطلب من الله هاد الإنخفاض يدوم حتى نصل 0 حالة
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6
10 - محب لوطنه وملكه الأحد 31 ماي 2020 - 18:19
الحمد لله، ما علينا سوى الصبر و البقاء في المنازل، أن الفرج قريب ، وعاش ملكنا المحبوب وأسرته العلوية المجييدة
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3
11 - زواقي الأحد 31 ماي 2020 - 18:20
اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم ياساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء.
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19
12 - hamza الأحد 31 ماي 2020 - 18:21
9141 تحليلة
27 ايجابية بنسبة %0.29
19مخالطين
9114 مستبعدة
58 حالة تعافي %69.92
1 حالة وفاة %2.63
2143 تتلقى العلاج %27.45
الدارالبيضاء سطات 16 كاكبر نسبة اليوم %59.28
طنجة تطوان 6
فاس مكناس 1
العيون 1
الرباط سلا 1
سوس ماسة 1
العيون الساقية 1
الفرج قادم ان شاء الله خصوصا بعد انخفاض مؤشر R0 إلى 0.73. يارب الطف بنا.
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18
13 - said الأحد 31 ماي 2020 - 18:21
الحمد لله اليوم الحصيلة خفيفة وهذا بفضل الله وهذا لايعني اننا تغلبنا على الوباء ففي هذه ألفترة بالضبط يجب أن نأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب هذا الوباء وكل شيئ سيمر بخير بإذن الله تعالى
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9
14 - عبد الرحمان الرحيمي الأحد 31 ماي 2020 - 18:21
في مثل هذا اليوم الأحد من الأسبوع الماضي أي يوم العيد تم تسجيل 27 حالة جديدة واليم الأحد تم تسجيل 27 حالة جديدة... هل هي صدفة

وعلى كل حال الحمد لله على كل حال
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0
15 - zakaria الأحد 31 ماي 2020 - 18:22
معكم زكرياء :
الحالة الوبائية بالمغرب خلال 24 ساعة الاخيرة !! :
- الاصابات الجديدة : 27 حالة جديدة
( 19 حالة من المخالطين) 7313 تحت المراقبة
سجلت بجهات :
جهة الدار البيضاء سطات 16
جهة سوس ماسة 1
جهة العيون الساقية الحمراء 1
جهة طنجة 6
جهة فاس 1
جهة الرباط 1
جهة بني ملال 1
- الحالات المستبعدة : 9114 حالة مستبعدة
حالات الوفاة : 1 حالة وفاة للاسف بمراكش
_نسبة الاماتة : 2.6%
حالات الشفاء : 58 حالة شفاء الحمدلله
_نسبة الشفاء : 69.9%
-الحالات النشطة : 2143

و في الاخير نتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى بإذن الله
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء برحمتك و لطفك
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12
16 - [email protected] الأحد 31 ماي 2020 - 18:22
الحمد لله هذه بشارة خير نتمنى الا نصدم بارقان مرتفعة بعد العيد باسبوعين كما وقع في النصف من رمضان .كاينين ناس ماعلى بالهوووومش سبحان الله واحد محبوس واحد ممسوق باش اعطل لي محبوس .؟!؟!؟!؟
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3
17 - عابر سبيل الأحد 31 ماي 2020 - 18:22
اللهم ارفع عنا هذا الوباء فلنا آباء و أمهات نريد أن نطمئن عليهم يارب
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8
18 - الزوالي و الزوالي الأحد 31 ماي 2020 - 18:23
اللهم لا تؤاخذ أحبتنا و غيرنا من عبادك الصالحين بذنوبنا . ربي إنا نعصيك سرا و جهرا و لكن رحمتك أوسع. اللهم أبعد البلاء و تب علينا و اهدنا و ارحمنا. انت خير الراحمين.
وشكرا
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5
19 - Rachid tznt الأحد 31 ماي 2020 - 18:23
أضن أن هذا هو سبب استقالة ليوبي...
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-6
20 - souad الأحد 31 ماي 2020 - 18:23
متى نسمع عن صفر حالة ،يارب ارفع عنا الوباء والبلاء واهد مواطنينا لكي يلتزموا بالمعايير الكفيلة بتجنبهم هذه الجائحة
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4
21 - KBS الأحد 31 ماي 2020 - 18:23
Pour plus de précision, il s'agit d'un bilan de 23h non pas 24h
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-3
22 - amina الأحد 31 ماي 2020 - 18:24
الحمد لله الحصيلة في تنازل عقبال 0 حالة ان شاء الله تعالى وبذالك نكون قد انتصرنا بإذن الله العلي القادر على الوباء اللهم إشفي جميع المرضى والمصابين و ارفع الغمة عن اللأمة يارب
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2
23 - Adil الأحد 31 ماي 2020 - 18:24
نسأل الله العلي العظيم أن يرفع عنا هذا الوباء في أقرب الآجال
مزيدا من الصبر بقاو في ديوركم باش نتغلبوا على العدو اللامرئي
حفظ الله المغرب من طنجة إلى الكويرة من كل سوء
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7
24 - Ayoub arn الأحد 31 ماي 2020 - 18:24
مزيدا من الصبر انشاء الله سيزول كل شيء اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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8
25 - عمر الأحد 31 ماي 2020 - 18:25
اللهم لك الحمد ربي. اخوتي مازال لدينا عمل ارتداء الكمامات لم يعد لنا من حماية غيرها. انها السبب في وضعنا رغم عدم احترام المىايين منا للحجر الصحي. اسألوا أرقام موريتانيا و مصر لتجدوا الجواب. الله يكون في عوننا أجمعين.
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3
26 - موسى الأحد 31 ماي 2020 - 18:25
هدي رحمة من عند الله تعالى على عباده المؤمنين انشاء الله تعالى المجي خير
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4
27 - مواطن مغربي الأحد 31 ماي 2020 - 18:25
le début de la fin inchallah... Mais il faut faire attention en même temps car y on a beaucoup de gens se comportent comme si le virus se termine en 10 juin comme un film ou bien une série.
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2
28 - عربية الأحد 31 ماي 2020 - 18:26
باراكة كلشي بان كورونا مؤامرة صينية امريكية
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-4
29 - Humanité الأحد 31 ماي 2020 - 18:26
Merci à tout les automobilistes d d'offrir un peu de gel désinfectant aux agents d'autorité durant vos passages dans les barrages et même de leur offrir des masques aussi des bouteilles d eau comme des gestes de considération et de respects aux efforts que dieu vous garde .
Merci à toute personne de loin ou de près e leurs efforts aussi à nos citoyens disciplinés.
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-5
30 - ليلى الأحد 31 ماي 2020 - 18:27
الحمد لله هذا بفضل الله و بفضل مجهودات الجميع. اللهم ارفع عنا هذا البلاء عاجلا غير آجل و أرحم موتانا و موتى المسلمين و أشفي جميع المرضى.
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2
31 - سعيد الأحد 31 ماي 2020 - 18:29
الحمد لله الفرج جاي باذن الله خاص غير الصبر وكلنا غادي نوصل لصفر حالة انشاء الله
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0
32 - واحد من الناس الأحد 31 ماي 2020 - 18:29
يوم غريب الاعداد قليلة في الاصابات وفي نفس الوقت عدد المتعافين قليل لا اجد للامر تفسير
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-2
33 - بوهالي الأحد 31 ماي 2020 - 18:29
الحمد لله يا رب العالمين و هناك اخبار مفرحة من أن اللقاح ضد الوباء بنسبة كبيرة سيكون في نهاية العام او قبل ذلك و نسبة النجاح لهذا اللقاح حسب مجلة لانسيت العلميو بلغ %99 و قد نجح في تجارب المرحلة الاولى و الثانية، تفاؤلو يا ناس الفرج قريب بإذن الله
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-2
34 - اكادير الأحد 31 ماي 2020 - 18:30
اتابع كل ماتنشر هسبريس عن كوفيد 19،قمت بجمع عدد المتعافون فوجدته يفوق ما تصرح به، العدد 6157
رغم أن الاعداد المتعلقة بجهة الدار البيضاء لم يتم تحيينها بعد، يعني أن عدد المتعافون سيكون أكبر من
6157
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-1
35 - آدم الأحد 31 ماي 2020 - 18:30
اللهم اشفي الجميع.
الحمد لله اقتربنا من السيطرة على الوباء بفضل التزامنا بإجراءات الحجر الصحي
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-1
36 - ريماس الأحد 31 ماي 2020 - 18:30
الحمد لله .. ياربي يسالي هادشي .. عيينا
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0
37 - Taoufik a الأحد 31 ماي 2020 - 18:32
الحمدلله يوم وراء يوم نسمع إصابات قليلة تتزايد فهذا يبشر بالخير نسأل الله أن يغفر لنا وارحمنا وانصرنا عن هذا الوباء
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0
38 - Hheiz الأحد 31 ماي 2020 - 18:34
ملي بدا الحجر و القضية كانت مزيرة شيهحاجا كانت الاصابات بين 150 و 200 و التحاليل بين 3000 و 5000 و ملي ترخف كلشي معا البداية د رمضان و بداو التحاليل كيوصلو 10000 الاصابات نخفضو ننصف كيفاش عملولا هادي.المعامل تقريبا كلشي خدام الاسواق و زنايق عامرين نص بلا كمامة ربع عامل نص كمامة ماكاين لا تباعد لا ولالو. و علماء لقيقولو الحرارة ما الحرارة شوفو مصر ا كتوصل ن 50 درجة و يوميا كيجبرو الاف الاصابات
و كل مرة كيجبرو بؤر ف الاسواق و المعامل و هيداك تقريبا نفس عدد الاصابات.
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