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كُتّاب وآراء
المغرب يسجّل 27 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 27 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7807 حالات.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 201332 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وكشفت المعطيات الرسمية تسجيل حالة وفاة جديدة بمدينة مراكش، ليستقر عدد الوفيات عند 205 حالات إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 58 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5459 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
27 ايجابية بنسبة %0.29
19مخالطين
9114 مستبعدة
58 حالة تعافي %69.92
1 حالة وفاة %2.63
2143 تتلقى العلاج %27.45
الدارالبيضاء سطات 16 كاكبر نسبة اليوم %59.28
طنجة تطوان 6
فاس مكناس 1
العيون 1
الرباط سلا 1
سوس ماسة 1
العيون الساقية 1
الفرج قادم ان شاء الله خصوصا بعد انخفاض مؤشر R0 إلى 0.73. يارب الطف بنا.
وعلى كل حال الحمد لله على كل حال
الحالة الوبائية بالمغرب خلال 24 ساعة الاخيرة !! :
- الاصابات الجديدة : 27 حالة جديدة
( 19 حالة من المخالطين) 7313 تحت المراقبة
سجلت بجهات :
جهة الدار البيضاء سطات 16
جهة سوس ماسة 1
جهة العيون الساقية الحمراء 1
جهة طنجة 6
جهة فاس 1
جهة الرباط 1
جهة بني ملال 1
- الحالات المستبعدة : 9114 حالة مستبعدة
حالات الوفاة : 1 حالة وفاة للاسف بمراكش
_نسبة الاماتة : 2.6%
حالات الشفاء : 58 حالة شفاء الحمدلله
_نسبة الشفاء : 69.9%
-الحالات النشطة : 2143
و في الاخير نتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى بإذن الله
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء برحمتك و لطفك
وشكرا
مزيدا من الصبر بقاو في ديوركم باش نتغلبوا على العدو اللامرئي
حفظ الله المغرب من طنجة إلى الكويرة من كل سوء
Merci à toute personne de loin ou de près e leurs efforts aussi à nos citoyens disciplinés.
رغم أن الاعداد المتعلقة بجهة الدار البيضاء لم يتم تحيينها بعد، يعني أن عدد المتعافون سيكون أكبر من
6157
الحمد لله اقتربنا من السيطرة على الوباء بفضل التزامنا بإجراءات الحجر الصحي
و كل مرة كيجبرو بؤر ف الاسواق و المعامل و هيداك تقريبا نفس عدد الاصابات.