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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة تُسجل تحسناً في الوضعية الوبائية

وزارة الصحة تُسجل تحسناً في الوضعية الوبائية

وزارة الصحة تُسجل تحسناً في الوضعية الوبائية
هسبريس من الرباط
الأحد 31 ماي 2020 - 19:10

سجلت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تحسناً في الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد بفضل استقرار مؤشر انتشاره.

وأشارت وزارة الصحة، في التصريح الصحافي اليومي، إلى استقرار هذا المؤشر تحت عتبة 0.8، وبالضبط 0.73، داعية إلى المزيد من الالتزام بتدابير الحجر الصحي.

وبخصوص حالات الإصابة بالفيروس الجديدة وعددها 27، فقد سجلت 16 حالة منها في مدينة الدار البيضاء وسيدي بنور، و6 حالات في مدينة طنجة، وحالة واحدة في كل من جهات فاس مكناس، والرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، وسوس ماسة، والعيون الساقية الحمراء.

وأفادت معطيات وزارة الصحة بأن نسبة المرض بـ "كوفيد 19" منذ بداية الجائحة بلغت 21.5 لكل مائة ألف نسمة، فيما يتواصل تسجيل استقرار نسبة الوفيات في 2.6 في المائة، مقابل ارتفاع نسبة التعافي إلى 69.9 في المائة.

وبلغت الحالات التي تتلقى العلاج بمستشفيات المملكة والمراكز المخصصة لفيروس "كورونا" ما مجموعه 2143 حالة، أي بنسبة 5.9 لكل مائة ألف نسمة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 27 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7807 حالات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - yassmina الأحد 31 ماي 2020 - 19:06
يا رب ارفع عنا الوباء والبلاء وتداركنا برحمتك
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66
2 - aziz الأحد 31 ماي 2020 - 19:08
المغرب يواصل السيطرة على الفيروس وهو في طريقه للتحكم فيه وكل المؤشرات المصرح بها تدل على ذلك :
1- عدد الإصابات في تراجع مستمر.
2– عدد المتعافين في تزايد.
3- الحالات التي مازالت تتلقى العلاج في منحى تنازلي.
4- الوفيات في حدها الأدنى.
إن شاء الله سيحصل الفرج قريبا بإذن الله……. لكن لا بد من المزيد من الحيطة والحذر.
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87
3 - Rachid الأحد 31 ماي 2020 - 19:09
الله إي رفع علينا هاد الوباء أو نرجعوا الحياتنا الطبيعة
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49
4 - titwan الأحد 31 ماي 2020 - 19:12
الحمد لله الأرقام التي سجلت اليوم تبشر بالخير رغم ذالك المزيد من الحظر
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40
5 - الحقيقة العلمية الأحد 31 ماي 2020 - 19:13
هناك دراسة علمية تحت على رفع الحجز الصحي لانه اصبح لا فائدة منه مع البقاء على وسائل الوقاية والرفع من عدد التحليل الكشف وعزل فقط المصابين.لكي لاتنهار الدولة إقتصاديا ويهلك المواطنين نفسيا وماديا بسبب فقدانهم وظائفهم.
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6 - مواطنة الأحد 31 ماي 2020 - 19:13
الحمد الله، الفرج قريب ان شاء الله.
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27
7 - كاظم الأحد 31 ماي 2020 - 19:14
بدءت بإذن الله تتحسن الحالة لبلادنا فمزيدا من الحيطة والحذر وستكون الأمور ان شاء الله ممتازة والنبقى حديرين ونحذر بعضنا البعض بالتباعد وارتداء الكمامة ونتقبل النصيحة بالشكر واله ولي التوفيق
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25
8 - مستفيد الأحد 31 ماي 2020 - 19:21
اللهم أرفع عنا هذا الوباء ورحمنا برحتك الذي واسعة كل شيء
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4
9 - Observateur الأحد 31 ماي 2020 - 19:22
مؤشر انتشار الفيروس يقدر ب 0.73 .. مؤشر إيجابي مقارنة مع العديد من الدول. ياريت لو هذه الدلالة (R0) يجيبوها في الإحصائيات كل يوم .. أو على الأقل شي مارضي الوالدين يشرح لينا كيفية حسابها
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5
10 - Azeddine belli الأحد 31 ماي 2020 - 19:24
حالة الوباء الحمد الله في تحسن الاصابات في انخفاظ المتعافين الحمد الله في تزايد .لذلك الله يرحم لكم الواليدين شوفو من حالنا رجعونا لبلادنا عند ولادنا راه صافي الصبر تسالا.
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11 - متتبع الأحد 31 ماي 2020 - 19:25
هناك استعدادات الدولة لرفع الحجر لابد أن تسير ظروف في هذا الاتجاه
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4
12 - خالد خالد الأحد 31 ماي 2020 - 19:28
اللهم ارفع عنا وباء الظلم والقهر والفساد المالي والنفسي وارفع عنا من ظلمنا واهلكنا ومن عادانا من فتن الدنيا
اما كورونا فهو مجرد وباء سيزول بكل سهولة
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4
13 - أبوزيد المسلم الأحد 31 ماي 2020 - 19:34
اتعقد ان عدد التحليلات قليل .ولو كان كثيرا لكان الشفاء اكثر
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14 - السواحلي الأحد 31 ماي 2020 - 19:36
تصدمت اليوم وانا في منطقة الطماريس ودار بوعزة ان ساكنة هاته المنطقة اغلبهم لا يستعملون الكمامة ولا يحترمون المسافة الصحية يعني يعيشون بالشكل العادي مع وجود استثناءات
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8
15 - مراكش الأحد 31 ماي 2020 - 19:42
مراكش قضت على الفيروس . نحن في الامتار الأخيرة.
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5
16 - فراقشي الأحد 31 ماي 2020 - 19:47
إلى أين سنبقى تحت الحجر الصحي بدون مؤونة ولا عمل واطفالنا في خطر من نقصان الأغذية. هل لكم من مزيد من صندوق كورونا نحن في حاجة اليه ارحموا من الأرض يرحمكم من في السماء.
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17 - متتبع الأحد 31 ماي 2020 - 19:48
الحمد لله ، لقد من الله علينا بنظام حكم مالكي يحب شعبه ،ويسهر على مصالحه ،انظروا كيف هي المؤشرات بالدولة النفطية الجارة ،وبقية الدول المتقدمة ،وتلك العربية النفطية الغنية ،نحمدك يا الله على نعمة ملكيتنا ، وحفظ أمير المؤمنين ملكنا المفدى.
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18 - Nouma الأحد 31 ماي 2020 - 19:50
الحمدلله اللهم رفع عنا والاباء وجعل عبادك يتعلمون درسا من هدا وجعل الوعي يشم بلدنا
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19 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأحد 31 ماي 2020 - 19:52
الإصابات المسجلة هذا اليوم قد تكون نتائج يوم العيد وثاني العيد التي فرض فيها حجر صحي شامل وإغلاق للمحلات والشركات..
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