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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة تُسجل تحسناً في الوضعية الوبائية
سجلت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تحسناً في الوضعية الوبائية المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد بفضل استقرار مؤشر انتشاره.
وأشارت وزارة الصحة، في التصريح الصحافي اليومي، إلى استقرار هذا المؤشر تحت عتبة 0.8، وبالضبط 0.73، داعية إلى المزيد من الالتزام بتدابير الحجر الصحي.
وبخصوص حالات الإصابة بالفيروس الجديدة وعددها 27، فقد سجلت 16 حالة منها في مدينة الدار البيضاء وسيدي بنور، و6 حالات في مدينة طنجة، وحالة واحدة في كل من جهات فاس مكناس، والرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، وسوس ماسة، والعيون الساقية الحمراء.
وأفادت معطيات وزارة الصحة بأن نسبة المرض بـ "كوفيد 19" منذ بداية الجائحة بلغت 21.5 لكل مائة ألف نسمة، فيما يتواصل تسجيل استقرار نسبة الوفيات في 2.6 في المائة، مقابل ارتفاع نسبة التعافي إلى 69.9 في المائة.
وبلغت الحالات التي تتلقى العلاج بمستشفيات المملكة والمراكز المخصصة لفيروس "كورونا" ما مجموعه 2143 حالة، أي بنسبة 5.9 لكل مائة ألف نسمة.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 27 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7807 حالات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
1- عدد الإصابات في تراجع مستمر.
2– عدد المتعافين في تزايد.
3- الحالات التي مازالت تتلقى العلاج في منحى تنازلي.
4- الوفيات في حدها الأدنى.
إن شاء الله سيحصل الفرج قريبا بإذن الله……. لكن لا بد من المزيد من الحيطة والحذر.
اما كورونا فهو مجرد وباء سيزول بكل سهولة