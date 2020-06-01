وكالة التأمين الصحي تحدث مكتب ضبط إلكتروني‎

هسبريس من الرباط

أعلنت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أنها أحدثت وفعلت خدمة مكتب الضبط الإلكتروني، الذي أوصت به وكالة التنمية الرقمية، موضحة، في بلاغ لها، أن هذا الإجراء "يأتي حرصا منها على تحسين وضمان استمرارية خدماتها لفائدة المرتفقين وشركائها المؤسساتيين، وتنزيلا للتوجيهات المتعلقة بتدبير الإدارات والمؤسسات العمومية، خلال فترة الطوارئ الصحية التي تمر منها المملكة جراء جائحة كورونا".

وأوضح البلاغ المذكور أن هذه الخدمة، المتاحة عبر العنوان الإلكتروني https://courrier.gov.ma/virtualbo، تمكن المرتفقين والمهنيين والإدارات من إيداع مراسلاتهم الإدارية عن بعد، مقابل إشعار باستلام رقمي سيمنح لهم عبر هذه المنصة التي تديرها وكالة التنمية الرقمية.

وشدد البلاغ على أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تسعى، من خلال مكتب الضبط الإلكتروني، إلى تعزيز خدماتها الإلكترونية لفائدة المواطنين والمرتفقين وشركائها المؤسساتيين، وكذا ضمان الانتقال التدريجي إلى رقمنة تبادل المعلومات والبيانات والوثائق، انسجاما مع استراتيجيتها (2020-2024).