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الرئيسية | مجتمع | 12 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7819 حالة في المغرب

12 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7819 حالة في المغرب

12 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7819 حالة في المغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:00

أكدت وزارة الصحة رصد 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7819 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 208366 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الاثنين، ليستقر إجمالي الوفيات في 205.

وتم التيقن أيضا من 295 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 5754 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - عبدو الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:06
خبر مفرح الحمد الله صباحكم بكل خير وصحه وعافيه
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151
2 - الكرموسي الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:06
الحمد لله على نعمة الله 12 إصابة و 7034 تحليلة و 295 حالة الشفاء نحمد الله و نشكره تدرعو كثيرا إلى الله وأكثرو من الإستغفار لله كي يرفع عنا الوباء و البلا إنه على كل شيئ قدير
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186
3 - saber الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:07
الحمد لله حالات الشفاء كيبشر. بالخير مابقى والو انشاء الله
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118
4 - بالشفاء ان شاء الله الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:07
الحمد لله 295 حالة شفاء تبين انشاء اللخ ان هدا المرض ليس فتاك في المغرب عكس بعض الدول
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84
5 - مغربي الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:07
الحمد لله على كل حال
اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا ارحم الراحمين .
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67
6 - ماجد واويزغت الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:09
الحمد لله على كل حال و نعوذ بالله من حال أهل النار
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67
7 - saufaine الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:09
الحمد لله بوادر الانفراج بدأت تظهر وهذا بفضل الله وإنشاء الله سيمر كل شيء بخير و سنرجع إلى حيتنا الطبيعة المرجو أخد الحيطة والحذر لكي لا نرجع إلى نقطة البداية وخاصة في الأيام القادمة
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55
8 - اذكى شعب في العالم الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:10
هاد الشي غادي وكيتزاد خاصنا شهر آخر على مابان ليا.
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-296
9 - زواقي الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:10
اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم ياساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء.
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70
10 - مواطن مغربي الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:11
الحمد لله، المنحنى اصبح يتسطح شيئا فشيئا، لكن المزيد من الحذر حتى غياب اية حالة، على جميع الناس الالتزام بالاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي. لقد شاهدت بعيني شخص يصافح آخر غير مبال.
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45
11 - فاطمة الطايق الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:11
الحمد لله الفرج قريب إنشاء الله
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43
12 - المنطق الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:11
كورونا بدون عودة إن شاء الله
بالشفاء العاجل لجميع المرضى
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54
13 - Ibrahim الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:13
الحمد لله، فَرَجُه قريب بإذن الله..
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20
14 - رياض الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:13
الحمد لله حمدا كثيرا يليق بجلاله،بوادر الانفراج بالملموس ،مزيدا من الصبر والمثابرة لنصل جميعا الى بر الامان ،فموعدنا الصبح ،اليس الصبح بقريب ،
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20
15 - FAIQ الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:14
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا
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29
16 - [email protected] الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:14
بالشفاء العاجل ان شاء الله لجميع المصابين
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19
17 - زمن الكورونا لطفك يا رب الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:14
الحمد لله على كل حال. تقال مهما عصفت بنا رياح الإبتلاءات .
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12
18 - أفريكانو الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:14
الحمد للّه.... الخير قادم إن شاء الله..أبشروا وتفاءلوا....بمزيد من الاحتياطات وشروط السلامة الصحية سنقضي على هذا الوباء بإذن الله...ىداية أسبوع موفقة أحبائي.❤
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17
19 - saidmeftah الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:15
ساعة الفرج قريب اللهم أرفع عنا الوباء الحمد.لله فضل الله كبير علينا
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11
20 - سعيد الصبار الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:15
الحمد لله حمدا كثيرا على رفع الوباء
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13
21 - كن اسدا وكلني الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:16
اللهم رب العالمين ارفع الوباء عن البشر اجمعين
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14
22 - محمد الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:18
الحمد لله الفرج قريب إن شاء الله والله يفرجها على كل مغربي ومغربية
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10
23 - Hassan الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:20
هذا كورونا في العالم بدأت بأعلى نسبة ثم النزول اما المغرب مابقنا فاهمين والو ياربي هز علينا هاذ الوباء مرة نازلين كنقولو لباس في الصباح في المساء كترتفع النسبة اش هادشي
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-32
24 - حميدو الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:20
الحمد لله والشكر لله هذا من فضل ربي
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14
25 - Aziz الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:21
ما بقا والو شوية الصبر او نخرجوا بإنجاز عظيم و نصر يشهد له القريب و البعيد و إعطاء صورة عالمية لما يستطيع الشعب المغربي الأبي أن يفاجئ به العالم رغم كل شيء بتضامنه و تعاونه و توحده واقتياده بالتدابير و نصاىح الهيئات المسؤولة. و حبه لوطنه أن ينتصر على جائحة أركعت الدول الكبار و أعجزتهم لتتحقق المعجزة الكبير أن المغرب كبير او ما منوش جوج تحياتي لساهرين و جنود الخفاء و العاملين كيفما كانوا احييكم من هنا جنوب المملكة من الصحراء المغربية دمتم فخرا لنا .
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11
26 - Jjjjjjj الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:22
الخبر المفرح ان شاء الله هو تسجيل 0 حالة في العالم
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15
27 - Abdo الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:23
خبر مفرح اننا نسير في الطريق الصحيح ان شاء الله فقط مزيدا من الصبر و الحظر بتطبيق التباعد الاجماعي واستعمال الكمامات سنخرج منها سالمين قريبا
ان شاء الله
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5
28 - بشائر خير الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:26
الحمد لله هذه بشائر خير واجابة لكل من يشكك في نجاعة البروتوكول العلاجي الذي تبناه القائمون على المجال الصحي في وطننا الغالي .
مع تحياتي لكل المعلقين الذين كانوا يؤيدون احد رواد هسبريس والذي كان مصرا في بداية الوباء ان نسبة الوفيات مرتفعة في المغرب وان النسبة الحقيقية هي 130 في المائة كما اتمنى الشفاء لكل من من يخوض في مواضيع تحتاج الى دراسة تكوين ودراية ولا تعتمد على المزاجية والتنجيم .
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13
29 - Simo الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:34
اللهم لك الحمد ياالله يارحيم ياغفور ياكريم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فعفوعنا
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2
30 - سعيد الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:37
ارض الشرفا لا خوف عليها سينهزم العدو اللذوذ كورونا في هاته الارض الشرفاء
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0
31 - هشام متسائل الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:41
ومع ذلك 36 مليون إنسان في الحصار المنزلي

بعد تصفير الحالات سوف تظهر حالة هنا أو هناك ويقولون لنا سيمدد الحجر الصحي أسبوعين إضافيين.

والحمد لله الحدود مغلوقة. عند فتحها ٱراكم للفراجة من جديد
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-27
32 - مهتم الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:43
يعيش القطاع الصحي باطبائه وممرضيه. يعيش التعليم.
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6
33 - Manal الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:47
الحمد لله حالات الشفااء في ارتفاع يا ربي تهز علينا هاد الوباء و بالشفاااااء العاجل للمرضى لي بقاو تفاااؤلو خيرااا تجدووووه الفرج قريب و 10 يونيو غيتهز علينا الحجر ان شاءالله باراكا من التشاؤم و لي بغا الحجر يتزاااد هداااك ماخاسر والو و المانضااا ديالو داااخلا الكرش الشبعانة مكتفكر في الجيعانة
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4
34 - مواطنة الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:52
السلام عليكم الحمد لله
مجرد رأي اوى هعلاش خص الدولة ترفع من شان الأطباء ماديا و معنويا شكون لي الان في الصفوف الأمامية شكون لي نصح بكل شيء هل المغنيين او الرياضين الله ينصر الأطباء الله أقوهم و هناك المزيد يتبع
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4
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