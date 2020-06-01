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كُتّاب وآراء
12 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7819 حالة في المغرب
أكدت وزارة الصحة رصد 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7819 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 208366 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الاثنين، ليستقر إجمالي الوفيات في 205.
وتم التيقن أيضا من 295 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 5754 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا ارحم الراحمين .
بالشفاء العاجل لجميع المرضى
ان شاء الله
مع تحياتي لكل المعلقين الذين كانوا يؤيدون احد رواد هسبريس والذي كان مصرا في بداية الوباء ان نسبة الوفيات مرتفعة في المغرب وان النسبة الحقيقية هي 130 في المائة كما اتمنى الشفاء لكل من من يخوض في مواضيع تحتاج الى دراسة تكوين ودراية ولا تعتمد على المزاجية والتنجيم .
بعد تصفير الحالات سوف تظهر حالة هنا أو هناك ويقولون لنا سيمدد الحجر الصحي أسبوعين إضافيين.
والحمد لله الحدود مغلوقة. عند فتحها ٱراكم للفراجة من جديد
مجرد رأي اوى هعلاش خص الدولة ترفع من شان الأطباء ماديا و معنويا شكون لي الان في الصفوف الأمامية شكون لي نصح بكل شيء هل المغنيين او الرياضين الله ينصر الأطباء الله أقوهم و هناك المزيد يتبع