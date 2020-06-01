24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2806:1413:3017:1020:3722:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رسالة من مغاربة العالم (5.00)

  2. مؤسسات للتعليم الخصوصي تخفض رسوم الأداء (5.00)

  3. العنف يقسم المتظاهرين بالولايات المتحدة الأمريكية (5.00)

  4. في ذكرى معركة أدْهَار أُوُبَرَّانْ .. إنذار الخطابي وغطرسة سلفيستري (5.00)

  5. الصورة بين المجال الخاص والعام (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | 1860 يعالَجون من كورونا بالمغرب .. نسبة التعافي 73,59 بالمائة

1860 يعالَجون من كورونا بالمغرب .. نسبة التعافي 73,59 بالمائة

1860 يعالَجون من كورونا بالمغرب .. نسبة التعافي 73,59 بالمائة
هسبريس من الرباط
الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:15

شهدت جهات الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الاثنين، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ6 إصابات بالعدوى على مستوى جهة الدار البيضاء سطات و4 حالات مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في جهة طنجة تطوان الحسيمة، إضافة إلى اثنتين ضمن الحيز الترابي لجهة مراكش آسفي.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا قد بلغت 73,59% في المملكة، بعد شفاء 5754 شخصا، بينما نسبة الفتك 2,62% بـ205 من الوفيات، ويبقى 1860 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2641 حالة في جهة البيضاء و1339 في مراكش آسفي، و1104 بطنجة تطوان الحسيمة و1001 في فاس مكناس، و703 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 187 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 116 في بني ملال خنيفرة، و 89 في جهة سوس ماسة و43 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - زهير الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:20
أرقام جد مشجعة ومع ذلك علينا الحفاظ على أقصى درجات الحذر والإبقاء على التباعد بين الأشخاص وتجنب التجمعات الكبيرة والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون واستخدام الكمامات والتوفيق من الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
87
2 - مواطن الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:22
هذا كله بفضل رحمة الله علينا وإلا لأصبحنا في مأزق كبير بسبب تخلف البعض.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
86
3 - رصدي الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:23
الحمدلله فرج الله قريب. اللهم اشف جميع المرضى وارفع عنا البلاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
69
4 - said الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:25
مادام حالات الشفاء في ارتفاع وحالات الإصابات في إنخفاض و الوفيات مستقرة نحمد الله على هذه النعمة ومزيدا من الحيطة والحذر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
75
5 - خيرالدين الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:25
هنيئا للمغارية إنشاء الله الأجواء ستعود كما كانت الحمد لله على كل شيئ الله أرحم من الأم على ولدها يرحمنا برحمته الواسعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
57
6 - مصطفى بوشنافة تازة الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:27
بفضل الله نحمد الله على نعمة الشفاء ونشكر كل من ساهم في هذا المجهود الرائع في التصدي لهذا الوباء وعلى رأسهم جلالة الملك اطال الله في عمره وكل الاجهزه الامنيه والاطقم الطبية عاش الشعب المغربي وعاشت القوات المسلحة الملكية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
7 - ahmed الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:29
الحمد لله دائما وأبدا، اللهم انا نسألك ان ترفع عنا الوباء يا ارحم الراحمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
8 - مغربي و افتخر الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:31
الحمد لله على نعمه. نرجو من الله أن تبقى الوتيرة على هذا المنوال و يرفع الله علينا هذه الجاءحة في أقرب وقت. و مزيدا من الصبر و الحذر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
9 - instagram lalla_lbatoul الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:31
الحمد لله هذا يعني ان كورونا ماضية إلى الزوال إن شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
10 - ادريس الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:32
إصبرو يا مغاربة فالفرج قريب إنشاء الله أرقام من حسن إلى أحسن وستكون آخر فترة الحجر. وإن غدا ناظره لقريب..... الحمد الحمد...... لله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
11 - dalo Said الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:39
الحمدلله والشكر لله على رحمة الله تعالى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
12 - خالد الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:44
نحمدو الله هد شي كبشر بالخير و إنشاء الله هد آخر إمداد لحالة طوارئ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
13 - khalid الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:47
من الغريب انه مباشرة مع اختفاء السيد اليوبي مدير مديرية الاوبئة، بدأت حالات الاصابة في الانخفاض!
هل يمكن ان تكون وزارة الصحة تنشر ارقاما مغالطة حتى تشجع الناس على العودة لعملهم و اطلاق عجلة الاقتصاد مرة أخرى، و يكون هذا هو سبب الصراع بين اليوبي و وزارة الصحة، رفضا منه على اعلان ارقام غير صحيحة للمواطنين !!
اتمنى ان اكون مخطئا .. فالامر يدعو للشك!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
14 - Halim الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:54
لا تنسو أن فيروس كورونا. بدأ يفقد قوته. هذا ماقاله. برفسور بارز في ايطاليا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
15 - عبد الحكيم الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:58
الحمد لله هاده النتيجة من فضل الله على عباده اللهم فرج عنى هاد الوباء آمين يا رب العالمين لنرجع إلا أبناءنا فى المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.