1860 يعالَجون من كورونا بالمغرب .. نسبة التعافي 73,59 بالمائة

هسبريس من الرباط

شهدت جهات الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الاثنين، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ6 إصابات بالعدوى على مستوى جهة الدار البيضاء سطات و4 حالات مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد في جهة طنجة تطوان الحسيمة، إضافة إلى اثنتين ضمن الحيز الترابي لجهة مراكش آسفي.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا قد بلغت 73,59% في المملكة، بعد شفاء 5754 شخصا، بينما نسبة الفتك 2,62% بـ205 من الوفيات، ويبقى 1860 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2641 حالة في جهة البيضاء و1339 في مراكش آسفي، و1104 بطنجة تطوان الحسيمة و1001 في فاس مكناس، و703 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 187 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 116 في بني ملال خنيفرة، و 89 في جهة سوس ماسة و43 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.