إطلاق تطبيق "وقايتنا" لتتبع مخالطي مرضى كورونا

هسبريس - أمال كنين

أعلنت وزارة الصحة أنها قامت بتعزيز النظام الحالي لتتبع المخالطين بواسطة التطبيق الهاتفي "وقايتنا" للإشعار باحتمال التعرض لعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي تم إطلاقه ابتداء من اليوم الإثنين.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة فهذا التطبيق يأتي "لتعزيز النظام الحالي لتتبع الحالات المخالطة والتكفل بها، الذي تم إرساؤه من طرف وزارة الصحة وأثبت فعاليته، إذ مازال الآلية الرئيسية المعمول بها".

ويوضح بلاغ وزارة الصحة أن تطبيق "وقايتنا" الذي يعتمد على استخدام تقنية البلوتوث، ويُستعمَل على أساس طوْعِيٍّ محض، سيقوم بإشعار مستعمليه في حالة ما إذا كانوا على تقارب جسدي وثيق لمدة معينة مع مستعمل آخر تم تأكيد إصابته بمرض كوفيد-19 في غضون 21 يومًا التي تلت هذه المخالطة، إذ ستقوم فرق وزارة الصحة بتقييم خطر التعرض للإصابة، ومن ثَمَّ التواصل مع الأشخاص المخالطين إذا دعت الضرورة ذلك.

ويدخل إطلاق هذا التطبيق ضمن حملة وطنية واسعة للتحسيس تحت شعار "بوقايتنا....نبقاو على بال"؛ وذلك بهدف تشجيع المواطنين على مواصلة تبني الإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، من قبيل غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار، أو باستعمال المحلول الكحولي، وارتداء الكمامة، إضافة إلى احترام التباعد الجسدي، فضلا عن استخدام تطبيق "وقايتنا" الذي سيكون تثبيته متاحا على مَتْجَرَيْ غوغل بلاي وآب سطور للهاتف.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التطبيق تم إنجازه في إطار شراكة بين كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية، وبتعاون مع وكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وبمساهمة تطوعية ومجانية من طرف الشركات المغربية الخبيرة في هذا المجال، كما تم اعتماده من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالإضافة إلى أن شيفرته المصدرية مفتوحة المصدر.