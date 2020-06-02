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الرئيسية | مجتمع | بوطوالة: ملايين المغاربة لا يستطيعون اقتناء الأضاحي هذه السنة

بوطوالة: ملايين المغاربة لا يستطيعون اقتناء الأضاحي هذه السنة

بوطوالة: ملايين المغاربة لا يستطيعون اقتناء الأضاحي هذه السنة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:00

قال علي بوطوالة، الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إن المقترح الذي قدمه للحكومة من أجل إلغاء عيد الأضحى واضح السياق، مستغربا جدل التعليقات الدائر حوله، ومذكرا بأن الملك الحسن الثاني كانت له جرأة إعلان الأمر بسبب ظروف خاصة.

وأضاف بوطوالة أن الظروف التي نعيشها الآن أقسى مما كان عليه الأمر في فترات الإغلاق، مؤكدا أن مطلبه يتعلق أساسا بعدم ذبح الأضاحي، وليس حرمان الناس من فرحة العيد، وذلك لوجود شريحة كبيرة من المواطنين المغاربة لا تستطيع اقتناء الأكباش.

وأوضح السياسي اليساري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدعوة يجب أن تمر عبر فتوى من المجلس العلمي الأعلى، فأغلبية العمال والحرفيين يعيشون الآن بمبالغ الدعم الحكومي الهزيلة، وبالتالي شراء الأضحية مستحيل بالنسبة إلى الملايين.

وأشار بوطوالة إلى أن 34 في المائة من المغاربة يعيشون ظروفا صعبة، حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط (رسمي)، وهو ما يستوجب تعويض آلاف الفلاحين عن خسائر متوقعة، عوض الضغط على ملايين الفقراء لاقتناء الأضحية.

وسجل الأمين العام لـ"حزب الشعلة" أن الحكومة مطالبة بدعم الفلاحين و"الكسابة" المتضررين، مشددا على أن تنظيمه السياسي لا يمكن أن يلحق الضرر بالفئات الهشة من المجتمع، كما تدعي جهات مغرضة طوال الأيام الماضية.

وطالب بوطوالة، في تصريحه لهسبريس، باستحضار قيمة التعاون في الإسلام، والتصدق بمبلغ الأضحية لملايين الأسر التي تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة جدا، مؤكدا أن سوق اللحوم بالمغرب يجب أن تبقى مستقرة، وتتفادى الزيادات المعتادة خلال العيد.

وكان حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي رفع مقترحاً إلى رئيس الحكومة قصد إلغاء عيد الأضحى هذه السنة، وذلك بسبب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد على البلاد.

واعتبر حزب الطليعة، خلال اجتماع عقده سعد الدين العثماني مع الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، أن إلغاء الاحتفال بعيد الأضحى (ذبح الأضاحي) هو مقترح "وجيه، وسبق للمغرب أن طبقه في سنوات الجفاف والحرب في بداية الثمانينيات".

وقال التنظيم السياسي اليساري إن غالبية المواطنين المغاربة "لن تكون هذه السنة قادرة عل على اقتناء الأكباش، وحتى بالنسبة للقادرين على ذلك من الأفضل المساهمة بمبلغه لصندوق دعم كوفيد-19".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (96)

1 - كم هي فرائض الصﻻة ! الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:15
اذا كان حزبكم !! يرى ان اسر كثيرة تعجز عن شراء اضحية العيد !! فهذه فرصة ثمينة ﻻظهار حسن نواياكم ، والتطوع للشراء اضاحي للطبقات المعوزة أو المساهمة المادية !! ﻻن الزمن زمن اﻻفعال والتضحية !! اما استغﻻل الموقف ﻻجل مصلحة الحزب او ﻻجل اﻻنتخابات المقبلة !! فهذا يعرفه جميع ؤالمغاربة...!!
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94
2 - تايكة غرماد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:16
من يدعو للعيد هذه السنة بشراء خروف بعد المحنة والجفاف لا يعرف واقع البلد ولا يعرف ان ثلاثة ارباع الشعب تعيش في هشاشة وان مصاريف العيد ستدمر الألاف من الأسر وتخلق مآسي كثيرة واحتقان وتقطع اوصال المجتمع !!
من يدعو لإقامة العيد كما قال الزعيم المظلي المدلل لإيريد الخير لهذا الشعب ويكرس إذلاله وتشبثه بتقاليد تجاوزها الزمن والعصر واصبحت تمثل عبئا على ملايين الأفراد
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-11
3 - رشيد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:16
السلام عليكم اخواني المغاربة داخل المغرب وخارجه.نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء. بالنسبة لعيد الأضحى من إستطاع إن يشتري العيد فليشتري لكي لا يضع الفلاح ومن لم يستطع فلا غالب إلا الله لا يكلف الله نفس إلا وسعها
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123
4 - عبداللطيف الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:16
عجيب امر جل المغاربة يفرط في الصلاة المفروضة ومايتزاكلش مع الحولي اللي هو سنة موءكدة واحد سمعتو ف الراديو ويقبض 900شهريا كتقاعد ويحلف حتى تستساغ باش يعيد وباز وشمال من واحد لا يصلي بتاتا .العيد اصبح عادة اكثر منه عبادة
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60
5 - abdallah s الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:16
1 . كيف علمت أن ملايين المغاربة لا يستطيعون اقتناء أضحية العيد .
2 . الملك الحسن رحمه الله كان ملك البلاد وعبقري وأنت من أنت لتقارن نفسك به .
3 . تكلم عن نفسك ولا تتكلم باسم المغاربة لأن لديهم ملك يقودهم .
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-72
6 - مواطن الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:17
الملايين رقم مبالغ فيه، أصلا المغاربة يذبحون ما بين 4 مليون و5 مليون أضحية في العيد. التحليل والخروج هكذا يجب أن يؤسس على أرقام حقيقية ولا فقط تقديرات وتوقعات. أسيدي نحن في بلد الحريات من اراد الذبح فله ذلك ومن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. وسنرى تكافل الشعب المغربي قبيل العيد لتوفير الاضاحي للفقراء.
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45
7 - كريمو الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:17
هذا صحيح والازمة اصبحت شبه عامة الله المعين
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19
8 - سنة الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:19
السلام عليكم . (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) الاية. الاضحية سنة .فمن لم يستطيع فلا شيء عليه. فلا تركزوا على السنة اكثر من الفرض.
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60
9 - citoyenne الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:19
فعلا العديد من المغاربة لا زال يعاني من مخلفات أزمة كورونا. من ناحية أخرى وبعيدا عن الماديات لاقتناء الاضاحي تكتض الأسواق وتكثر التجمعات ناهيك عن التجمعات العائلية أيام العيد وبعده.........مما قد يساهم فى ظهور بؤر جديدة لا قدر الله...
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15
10 - البوهالي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:20
وما العيب في ذلك فهي سنة في حق القادر المستطيع ومن لم يستطع وتركها فقد امتثل امر السنة أيضا لكننا جعلناها أهم من اركان الإسلام فتجد أحدهم لا يصلي ولا يؤقر فيه ذلك ولكن لا يفرط في الأضحية لأنها زردة
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36
11 - شاعري الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:21
اقترح هذه الاقتراحات على أهلك وأحبابك في الغرب في ما يتعلق بأعيادهم خاصة إلغاء احتفالات رأس السنة الجديدة للعام المقبل تضامنا مع ضحاياهم بالآلاف في ايطاليا واسبانيا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا. كيف يفرحوا والضحايا لا يزالون يتساقطون؟أما المسلمون فلهم من يقترح عليهم ويحلل أوضاعهم منهم وهو أدرى بقضاياهم.
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-16
12 - Abdelghani الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:22
لقد كتبتها مرارا ومنذ ان شرعت الحكومة في عملية قفة رمضان بانه يجب علئ الحكومة ان تقدم للمحتاجين والفقراء خروف عيد الاضحئ وقفة عيد الاضحئ وليس فقط التباهي بتقديم القفة في رمضان فقط بل وجب تقديمها في عيد الاضحئ وفي عيد عاشوراء وفي اي مناسبة دينية,السنا بدولة اسلامية ونتبع قواعد الاسلام ومن بينها مساعدة الدولة او الاغنياء للفقراء,اليست الحكومة المغربية وهي تصرف يوميا ما قدره 380 مليون سنتيم علئ نواب الامة الذين وجب عليهم تمثيل الشعب والوقوف معه في محنته لكي نجد العكس بانه يمثل نفسه وعائلته فقط.كفئ استهتارا بشعبكم وقدموا له مساعدات مادية اولا ومعنوية ثانيا.باراكا عيقتوا عايشين غير نتوما في المغرب لاباس رغم انكم لاتساوون شيئا في العالم.
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17
13 - ديرو الخير الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:22
الحل الوحيد بش تفرح الاسر المتدررة وليس الفقيرة كما يقول البخلاء . هو صرف 1000dh كمعاونة من صندوق كورنا الادخال الفرحة على المغاربة والناس دالحج ره الحج هنا شكرا
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19
14 - الحل الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:23
الحل بما ان لديكم ارقام الاسر التي استفادة من الدعم ارسلو لهم 1000 درهم عشرون يوم قبل العيد . لنعرف انكم مع المواطن المقهور ولو بقليل .
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12
15 - مواطن الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:24
اذا كان هذا البرلماني اليساري يراعي حالة المغاربة لعدم قدرتهم على شراء أضحية العيد . فلماذا يريد ان يسلبهم مبلغا اضعف ما يمكن ان يكون هو 2000 درهما قصد ايداعها في صندوق كوفيد 19 وهم اصلا محتاجين الى اكثر من ذلك كما بيرر هذا البرلماني
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-5
16 - انس الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:24
انا ارى الامر مم زاوية اخرى: لم لا تنسينا الدولة هذه الاربعة اشهر العجاف و تبقي على تضامنها خصوصا و انها اصبحت تعر جيدا من هم البسطاء مع العلم انها لن تخرج سنتيما من صناديقها. احسن عيد فالعااالم...
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3
17 - fahd الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:26
اتفق مع الاقتراح %×% لمدة سنتين او تلاتة سنوات، اما ادا كان العيد ستترتب عنه مشاكل عائلية كثيرة، نحن الآن في ازمة ومزال امامنا طريق طويل حتى نخرج من هده الازمة تنتظرنا بعد رفع الحضر 4شهور من الماء والكهرباء او ياخدون لك العداد وينتظرنا الدخول المدرسي او اطفالك لايدرسون والغريب هو رب الاسرة الان موقوف عن العمل وليس له دخل ويفرضون عليه العيد اي عيد عند المواطن المزلوط ولك الاختيار ايها المواطن الفقير المقهور والمغلوب
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19
18 - جويييييييييييييل الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:26
من نضري أن نتخلى هاد العام من العيد الاضحى،
كيف يكون الضمير عندما تعيد انت واخوك المسلم ليس له القدر من شراء الخروف؟ كيف يعقل ان تعيد انت واطفالك وجارك و أولاده ليس لهم شيء.
العيد ليس بلحم فقط بل هوا تواصل وتصالح وذكر الله وحمده.
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27
19 - said الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:27
الأرزاق بيد الله وحده أما بالنسبة للمغاربة فمنذ زمان وهم يتدبرون أمور جميع المناسبات وهل تعتقد أن الأجرة التي يتقاضها معظم المغاربة كافية للعيش
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11
20 - ايمداحن الحسن الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:27
نحن مع ضرورة الاحتفال بالعيد ولكن المرجو من الحكومة تخصيص مساعدة مالية للاسر الفقيرة
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-5
21 - مغربي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:27
دبا جابلكوم الله كتفكرو فالمواطن غير نهار العيد !! فكرو فيهم من غير هاد الايام و ديك الساع تلقاواه جنب الحزب ..
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-4
22 - استاذة الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:28
العيد سنة مؤكدة وأجره عظيم والبسطاء كانوا دائما في عجز عنه لولا المحسنين والجمعيات قد يكون الأمر أكثر صعوبة مع الكوفيد لكن على الحكومة التي قدمت أموالا طائلة من صندوق كورونا أن تقدم الأضاحي خاصة وأن لها احصاءات للمعوزين أو أصحاب الراميد كما يسمونهم والذين تأثروا بعد الحجر لتوقف نشاطهم عوض دعم الصحافيين أو أرباب التعليم الخاص أن كان صحيحا وكل الذين كانوا يدخلون أرباحا خيالية لسنوات ولم يتحملوا ثلاثة أشهر وباب الإحسان سيغطي أكثر دون شك
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1
23 - مغربي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:29
حنا أسيدي باغين نتسلفوا ونتكلفوا ونجيبوا اﻷضحية و نقدموها قربانا لله تعالى ونفرحو وليداتنا ولي ما قدرش يشري نتعاونوا معاه باش حتى هو يفرح كيما كنا كنديرو قبل .
أما العيد ما هو ديالك باش طالب تلغيه ما هو قانون بشري باش عندك نتا الحق ولا غيرك يبدلوا الله تعالى لي جعلوا موعدا للتقرب والفرح بالنسبة للمسلمين .
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-18
24 - وجدي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:29
علي بوطوالة، هضر غي على راسك اما المغاربة يعوضون اخوانهم المضرورين بنية العيد.حرمونا من شهر رمضان وفرحة عيد الفطر وتريدون ايضا حرمننا من فرحة عيد الاضحى
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-11
25 - Nait bra الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:30
رحم الله الحسن الثاني وطيب الله ثراه ألغى دبح الأضاحي حفاظا على المواشي حتى تنمو وتزداد لعامل الجفاف...واليوم لا يد من الغاء العيد بسبب الوباء وتوسع دائرة الفقر وعجز نسبة كبيرة من المغاربة على اقتناء الأضحية لفقدان العديد منهم فرص الشغل ..والدولة قامت بواجبها في هذه الجائحة وقدمت المساعدات لملايين المغاربة ولا يمكن أن تفعل المزيد فرحمة بالعباد لا بد من قرار حكيم للاحتراز من المرض الذي لم يرحل بعد و النظر لحال الفئات الهشة و ضرب الجائحة بحجر واحد اللهم احفظ عبدك وبهيمتك من بلاء المرض والفقر امين.
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7
26 - نعمان الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:31
إلغاء عيد الأضحى من الناحية الإقتصادية هو كارثة إقتصادية عظمى بالنسبة للفلاحين الذين سيفقدون مدخولا مهما، كما أن هناك عدة قطاعات كالنقل و تجهيزات العيد (من مول الفاخر إلى مول التبن و الأواني المنزلية ....) سيفقدون أرباح مهمة، أضف إلى ذلك أن العرض من الأضاحي أكثر من الطلب و إذا أضفنا إلى ذلك قلة الأعلاف فالخسارة ستكون مضاعفة و االسنة المقبلة سيكون العرض أقل بكثيييييير، إلغاءالأضحية يجب أن يكون لمنفعة واضحة كما حدث في الثمانينات حيث كانت فترة الجفاف و كان عدد رؤوس الماشية قليلا، لذلك تم إلغاؤه حفاظا على القطيع، أما اليوم فالعكس هو الصحيح، عيد الأضحى مناسبة دينية مهمة، لكن له أهمية اقتصادية و اجتماعية كبيرة، و لنفرض تم إلغاؤه من سيتحمل الخسارة التي سيتكبدها الفلاحون و الرعاة و مربو الماشية ؟ هل تعتقد أن الشعب سيتبرع بثمن الأضحية علما أن الأغلبية تقترض لتوفير ثمن الأضحية؟ أعتقد أنه إقتراح غير مجدي من جميع النواحي و لا فائدة منه.
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-1
27 - سمحمد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:31
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بالأمس كان عيد سهلا بالنسبة لي اما اليوم اتمنى إلغاء العيد حتى لا احرج أمام أولادي والعائلة
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7
28 - rachid الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:31
من أين أتيت بهذا الحكم : هل قمت بدراسة أو بحث حول الموضوع أم "كنت معاهم أو حسبتي ليهم رزقهم" ؟
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-1
29 - الحسين معوان الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:31
الشرع واظح في هذا الباب من لم يستطع أن يظحي فقد رفع عنه التكليف والشعيرة تبقى شعيرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
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2
30 - هاااني الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:32
هذه فرصة مناسبة لللذين يطبلون صباح مساء لمنجزات المغرب الأخضر كي يساعدوا المعوزين من الكسابة و المشترين. فخامة السيد أخنوش يمكن له في هذا العيد أن يبين لنا رحمته و طيبوبة قلبه. نحن في الإنتظار.
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-1
31 - مغربي و افتخر الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:32
كلام في الصميم.. انا متفق مع السيد علي بوطوالة فيما يخص عدم ذبح أضحية العيد لهذه السنة للأسباب المذكورة، و أتمنى أن ينفذ هذا الإقتراح.
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8
32 - Observateur الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:32
مع الاحتفال بعيد الكبير مع إلغاء ذبح الأضاحي لمدة خمس سنوات
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5
33 - خالد مول البادية الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:32
انا أقول لي بوطوالة خاصك تعرف بلي الفلاح راه مضرور هاد عيد هو مناسبة من أجل تحريك عجلة الاقتصاد بالخصوص العالم القروي فعلا بعض المغاربة ماشي في الاستطاعة ديالهم يشروي العيد لكن لو أن كل البرلمانيين تخلو عن البريمات فلوس المزوط بعض من الامتيازات من أجل دعم العائلات الفقيرة
نحن المغاربة معروف علينا التضامن خاص غير دولة تبعد صحاب شناقة عن السوق والله حث كلشي غادي يشري عيد يكون في متناول الجميع
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1
34 - igore الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:33
خلق صندوق اخر مخصص لعيد الاضحى تضخ فيه اموالا من صندوق كورونا لي ماقادش اشري الكبش اعاونوه بهاد الطريقة نعاونوا الكساب حتى هو مايضيعش
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1
35 - bouzebbal الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:33
صراحة فكرة طيبة رغم آرتباطنا بالسُّنة النبوية ،العيد كما يعلمُ الجميع ليس مفروضا على من ليست له آستطاعة لكن عقليتنا نحن المغاربة يهمُّنا فقط زْرودْ و الرِّياء و ليست السُّنة للأسف،أظن أنَّ كبار التجار في الحكومة للمواشي لن يروقَهُم هذا المُقترح و لا يهمهم سوى الرِّبح و مصلحتهم.
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7
36 - maghribi الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:34
Tout à fait raison, vu la crise que nous vivons. la moitié des marocains sans emploi depuis Mars.
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2
37 - khalid الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:34
إذا كنا نتحدث عن إلغاء التضحية هذه السنة لدواعي صحية لكي لا ينتشر الفيروس في الاسواق فهذا فيه نقاش!
اما ان تقول لي يجب إلغاء العيد لان هناك فئة كبيرة لا تستطيع شراء الاضحية، فهذا تناقض كبير مع ما جاء به الاسلام و الشريعة! فالله سبحانه و تعالى لم يرغم ايا كان على اقتناء الاضحية في حالة عدم الاستطاعة، بل على العكس اوصى بالتصدق بجزء منها على الذين لم يضحوا! فلماذا إذن يكلف الناس انفسهم و يقترضون من هنا و هناك قروضا ربوية لكي لا يظهروا فقرهم و عجزهم امام المجتمع ؟!!
يهتمون لما سيقوله الجيران .. و لا يهتمون لما قاله الله و رسوله .. عجيب !
انا في نظري اذا كانت الاسواق ستنضم تنضيما جيدا بحيث لا يكون فيها ازدحام بين الناس، فليتركوا من هم قادرون على اقتناء الاضحية ان يقتنوها تطبيقا للسنة، و دعما للفلاحين لكي لا يدخلوا كذلك في ازمة، اما من لم يستطع فلا حرج عليه، الا إذا اهتم للقيل و القال ...
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1
38 - ادريس الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:34
اشاطره الرأي. اسلامنا دين يسر وليس دين عسر. والله سبحانه وتعالى رفع الحرج عن الأمة الإسلامية في مجموعة من الأمور. فكيف يستقيم أن يلزم المسلم بفعل شيء هو فوق طاقته. ديننا رحمة وفيه راحة ومبني على الاستطاعة. فلا ترغموا الناس على أشياء لترضوا فئة منكم بحجة العيد فرحة.
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5
39 - Mahmoud الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:35
هاد العام بلاش الدبيحة
راحنا مدبوحين
راحنا عامرين اكريديات
الله اخليك أسي. العثماني حيد الحولي
هاد العام .
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8
40 - لحسن الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:35
هذا هو حال المغرب الاغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا و بؤسا.وعند ربكم تختصمون.
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0
41 - ناصح الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:36
اكثر من 2/3 من المغاربة يعيشون ظروف صعبة.
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5
42 - إلغاء الأضحية الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:37
من رحمة الإسلام بالمسلمين أن جعل ذبح الأضحية سنة لمن استطاع لذلك سبيلا والظروف حاليا في البلاد لا تشجع أبدا على هذا التهور المتمثل في التجمهر لشراء الكبش مع ما يصاحبه من مظاهر اختلاط غريبة دأب عليها المغاربة قبيل وخلال أيام النحر.
زد على ذلك الجيوب الفارغة لشريحة وااسعة من المواطنين الذين سيستفيقون قريبا على الدخول المدرسي إضافة إلى الديون المتراكمة التي خلفتها هذه الجائحة.
فعلا من الصواب إلغاء النحر على العموم تفاديا للضغط على الفقراء بسبب الأطفال ثم بيع الأثاث والاقتراض لتوفير كبش العيد في مرارة.
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6
43 - بسمة الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:37
كلام معقول عيد الأضحى يرهق كاهل ملايين المغاربة في السنوات العادية دون وجود وباء فما بالك هده السنة ومعضم الناس توقفوا عن عملهم وتدهورت ميزانيتهم منهم من استفاد من دغم الحكومة واخر لم يحصل على شي حبدا لو يستطيغ الناس دفع واجباتهم الشهرية من كراء ومدارس وأكل ووووووو يجب دراسة الموضوع جيدا والتفكير في ضروف الناس الصعبة قبل اتخاد اي قرار والله المستعان
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5
44 - Jawad الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:38
السلام عليكم المشكل ليس في عيد الاضحى ولكن في ثمن الاضحيه ...الثمن يجب ان لايفوق 1500 درهم .هنا فلاح تعاونوا الدوله والناس تدوز العيد ديالها والناس راه اتعاونوا بينهم. والله يصرف الوباء انشاء الله..شكرا
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2
45 - الجيلالي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:38
واا مع من انت السي بوطوالة !؟؟الشعب
راه مزال خصو سنين طويلة عاد يوعى بهدا
الهدرة !!!راه من خلال التعليقات على الاقتراح ديالك بان انت تتكلم في الشرق
وهما كيتكلموا في الغرب وراه معمرك ما غدي تفاهم معاهم من الاحسن غير خليهم راهم موالفين الزلط والقنط وهانت
غدي ردة الفعل ديالهم،اراك من نوامر حمراء،!!!
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46 - hamid noha الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:38
مقترح في محله لانه مبني على اسس واضحة و موضوعية ومرتبط بالواقع المزري الذي يعيشه معظم المغاربة خصوصا في ظل جاءحة كورونا زاد الوضع تفاقما و استفحالا
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47 - فتح الاه الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:39
لانعترف بحزب اسمه الطليعة ولا ببوطوالة بالمشهد السياسي
ليس باستطاعتهم شراء الاضحية ومع دالك الضراءب والفواتير وغيرها
اتقوا الله ولا تتاجروا ببؤس الفقراء
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48 - rida الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:39
لما ألغي عيد الأضحى كان حينئذ الجفاف وكان عدد الماشية قليلاً وكان يجب الحفاظ عليه لكي لا يفقد في السوق
ثانيا الأضحية سنة مؤكدة على من له القدرة
ثالثا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم و الخلفاء الراشدين كان الفقراء و لم يفتي احد منهم بالصدقة عوض الحج او الاضحية
رابعاً لا تخف على الفقراء فقد أحل الفقيه السكنفل الإقتراض من البنوك لأجل هذه السنة المؤكد رغم ان ذلك حرام حتى في فريضة الحج
خامسا هل تجهل كل هذا أم لغرض في نفس يعقوب
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49 - مريم الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:39
كنتمنو إلغاء العيد الاضحى حيت الناس باقة مابدات الخدمة وباقي تابعنا لكراء والماء والضو ووووو فين غنزيدو الفلوس العيد حتى هو انا كنتمنى مايكونش والى سولت أراء المغاربة ديال بصاح لي مضروررين غيقولو نفس لكلام والله يفرجها من عندو
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50 - Said الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:40
عيد الاضحى ليس فريضة .ولكن لا تمنعوا الناس من الاحتفال به .
قد تختلف اهمية وقدسية عيد الاضحى من مكان الى آخر ولكن غالبية المغاربية سيقتنون الاضحية كيف ما كان الحال .
اضافة الى ان عدم بيع الاغنام في هذا الموسم سيعمق في تأزم الفلاح نضرا لتكاليف العلف و حدة الجفاف
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51 - العالم القروي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:40
هذا الزعيم اليساري الذي يريد منع عيد الأضحى بداعي الظروف غير مواتية لطبقة الفقيرة ولم يتكلم عن الكسابة وما يعانونه هذه السنة الجفاف غلاء الأعلاف وغيرها من الإكراهات .
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52 - مصطفى الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:40
لا حول ولا قوة الا بالله
يعجز الإنسان عن التعبير أمام سياسيينا؟؟؟،،،
كان أجدر اقتراح شراء أضحية العيد لكل فقراء المغرب من قبل الحكومة أو اقتراح شرائها من قبل المحسنين ثانيا او او. او
ويبقى احتمال إلغاء العيد آخر اقتراح اذا لزم الأمر وهو ليس أمرا صعبا أمام إغلاق المدارس و المساجد ووو
آنئذ اعتقد ان الانتقادات ستقل كثيرا
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53 - عادل الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:40
كلمة الحق وجب الأخذ بها ولو كانت من إبليس, هذه السنة العيد وجب إلغاؤه،....فلا حاجة لنا بخلق الفتنة، ففئة عريضة من الشعب لن تستطيع شراء الأضحية ...
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54 - مهاجر الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:40
دولة تعيد في بلاصتي.كلجفاف كبحال الفقر
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55 - ااواقعي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:41
من يعلقون ضد الغاء أضحية العيد هذه السنة هم ممن يعيشون الدين في جانبه الفلكلوري و الاستعراضي و يخلطون بين الفرض و السنة و لا يهتمون الملايين التي لن تقدر على اقتناء أضحية العيد. اعتقد ان اكثر ما يؤلم هو الاطفال كيف لك ان تقتني العيد و جارك لا يستطيع و لديه اطفال يشاهدون و اطفالك يستفزونهم باضحية العيد.يجب التضامن و الغاء أضحية العيد هذه السنة
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56 - كن اسدا وكلني الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:41
يجب على اغنياء المغرب المسلمين ،ان يقتنوا اكباشا للفقراء ،
وأيضا الجالية التي لا تستطيع ان تذبح ، وأنا منهم ،ان تشتري للمحتاجين،و ترسل ثمن العيد المغرب ،منها نضرب عصفورين بحجر واحد ،تخيلوا لو ان مليون مغربي ارسل فقط 200euros ,العيد ،سندخل 200مليون اورو العيد فقط .
اعلم اننا غاضبين من الدولة ،لسوء تدبيرها لملف الجالية ، لكن المغاربة الفقراء اخواننا ، لهذا يجب مساعدتهم.
والله ستحسون بفرح عارم اضعافا مضاعفة ،فرح وارتياح لم تألفوه وانتم تخزنون النقود ،عندما تدخلون الفرحة الى قلب عائلة فقيرة ،اضعافا مضاعفة مما
لا لاسقاط شعيرة من شعائر الدين ،حتى الفقراء المسلمون يعلمون انها سنة مؤكدة يعني مثل الفرض فهل ترضون ان تلغى فريضة ؟
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57 - Mr.Sufian الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:42
عيد الأضحى من شعائر الله... لا تراويح و لا صلاة العيد الفطر... و نزيدو حتى عيد الاضحى... لا يمكن أيها الحزب العلماني.... ان الله قادر على عباده
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58 - ABDO الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:42
نعم هذا الحزب معه حق في إلغاء ذبيحة العيد وليس العيد بمفهومه الديني ﻷن غالبية المغاربة ليست لهم القدرة على اقتناء أضحية العيد ومستلزماته وقد حصل ذلك في عهد الرسول عليه الصﻻة والسﻻم وكذلك في عهد الملك الحسن الثاني رحمه الله أكثر من مرة و قد كان الحسن الثاني أعلم بالدين اﻹسﻻمي أكثر من غالبية الفقهاء و علماء عصره
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59 - موحا الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:44
راه من شحال هاذي اغلب لمغاربة مقادرينش يشروا حولي ديل عيد واش لكان كيتصلف باش يشربه قادر
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60 - مراكشي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:45
نتمنى جرأة الحسن التاني الله يرحمو بالغاء العيد
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61 - azzaz abdelilah الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:46
السلام عليكم هاد الموضوع ديال عيد الأضحى جا في وقتو لانه وفي هاد الضروف ديال الجائحة و الحجر الصحي الامكانيات ديال الأضحية ما كيناش
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62 - مغربية الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:48
انا ارى الأمر ليس فيه اي مشكلة ولا يضرك ديننا باي شيء ،لأن أغلب الناس متضررين بالحائحة. وأموال الأضاحي تعطى لأم أرملة والأيتام والعجزة وغيرهم من الذين اتعبهم الحصول على طرف الخبز،
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63 - youssef الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:48
غير حشمو يقدمو مقترح بإلغاء الصوم في رمضان ! ف80 في المئة بمقدورهم أن يضحو فالمذا نحرمهم من فرحة العيد ثم مذا فعل الفلاح حتى يعاقب هذا العقاب عن أي دعم تتكلمون الفلاح والله ما يصله شيء من تلك الإشهارات....
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64 - [email protected] الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:48
العيد مكيناش غير عل دراوش اما لي لباس عليه راه دابح اربي كبير شوفو من حال دراوش خلينا من الهدرة إلغاء العيد اللهم ان هاد منكر
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65 - محمد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:51
عريب ان يأتي هذ النداء من آمين عام حزب. هل لديه أدنى عواقب الاقتصادية على هذا الاقتراح البائس خصوصا على العالم القروي والفلاحين؟
عيد الأضحى هي فرصة لتحويل مبالغ مالية للعالم القروي خاصة الكسابة الذين هم في أمس الحاجة للسيولة المالية لكي يتمكنوا من سداد ديونهم وتدبير حاجاتهم.
يجب أن نعلم اننا في أمس الحاجة لتدوير الإقتصاد الوطني وتقوية الطلب الداخلي. لأن الأموال التي ستصرف ستبقى داخل الإقتصاد الوطن وتمكن فئة عريضة (العالم القروي الذي يمثل 45% من ساكنة المغرب) التي تنتظر بكل صبر هذه المناسبة لإنعاش مدخولها و تعويض بعض من خسائر الكسابة التي تكبدتها بسبب الجفاف......
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66 - Bouchikhi الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:52
كان على صاحبنا أن يطلب من الحكومة إلغاء موسم الاصطياف و العطل الصيفية بدل إلغاء عيد الأضحى فإذا كان كبش العيد يساوي في معدله 2500درهم فإن مصاريف عطلة عائلة تتكون من 4 أفراد يمكن أن تتجاوز في معدلها 6000 درهم. وأضف إلى ذلك ما يدره بيع المواشي من ربح للعالم القروي. إن هذا التصريح من شاكلة هاته الأحزاب ما هو إلا للاستهلاك أحزاب لا جماهيرية لها و لا قاعدة
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67 - عبدالله الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:52
هذه أضحية وهي سنة مؤكدة لا تلزم من به حاجة ، وآن الآوان لفهم الدين، فلا تجب على من به عسرة بل من حقه أن يستفيد من صدقات غيره من لحم ، وبلدان شقيقة عدة لا يصح أن نذكر اسمها لا يضحي كل الناس فيها كما هو الحال في المغرب، ثم إن الشأن الديني خارج عن نطاق السياسة وهو موكول بنص الدستور الى أمير المومنين
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68 - أبوزيد الطالب الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:52
العيد لا بد منه .ثم يضاعفوا الدعم لأصحاب الرميد وغير الرميد.وهكذا يكون كل شئ على ما يرام .ولكن الدعم يقدم ابتداءا من هذا الشهر حتى لايكون الضغط.
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69 - الدومي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:53
وافين هو الدعم اللي تقول
حنا ما شفنا هادالدعم اللي تقولو
الناس شدات الآن الدعم ولكن الأكثرية من الفقراء ماشافو والو
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70 - مرتضى الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:53
العديد من الاسر تم رفض طلب الاستفادة من صندوق كورونا بدون وجه حق وتقولون المساهمة في صندوق كورونا
لقد انكشف كل شيء صندوق كورونا ماهو الا خدعة لملا خزينة الدولة المنهوب من طرف المسؤولين
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71 - SAHRAOUI الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:53
كلامك في الصواب ينصر دينك مكا يحس بالمزود غير اللي مضروب بيه
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72 - عينك ميزانك الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:55
كبش العيد ليس فريضة لي عندو القدرة الله يكمل ولي ما عندوش ما يخنقش راسوا غير شي نسا الله يهديهم تيصبحو دراري ايام عيد الاضحى وتتكلف رجلها مالا يطاق الدين يسر ماشي غير .
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73 - MCO الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:56
أظن كلام معقول. هناك حلين لا ثالث لهما : إما إلغاء عيد الأظحى 2020 أو أن تتكلف وزارة أخنوش بملايين الفقراء بتأدية ثمن الاضحية للفلاحين.

الناس راها ناشفة
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74 - driss الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 09:57
أمثالكم يحسبون أن عيد الأضحى عادة قديمة وليس عبادة وجلكم يستغلون عطلة العيد للسفر إلى أوروبا. ربي كبير الحمد لله. غير تفرقوا علينا
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75 - عبد الله بن عبد الله الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:01
نتما كتجيكم طالبو بالغاء سنة الله ساهلة الي شرعها الله منذ قدييييم المن وحتى شي واحد مكان كيطالب بالغاءها حتى بداتم انتم المغاربة تتجرؤ على سنة الله لماد لا تطالبون باعطاء الناس المعوزة بمبلغ العيد لماذا لا يساهمون الوزراء والبرلمانيين والقضاة والموضفون الذين يقبضون شهرية ضخمة بان يساهمو بنصف شهريتهم واعطائها للفقراء لشراء العيد
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76 - مغربي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:01
استطلاع هسبريس
هل انتم مع او ضد الغاء عيد الاضحى
سترون ان 80 في المائة سيقولون نعم مع الالغاء
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77 - أمين الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:01
تعليقات باقي بنادم يبكي ويشكي أو هو في أصل واخد دعم هادي 3 شهور أو من فوق كيقول ليك مبغيناش العيد أو من فوق هو لي كيقول زيد حجر صحي باش ياخد دعم بعرق بارد أو لي باغي العيد هو لي مخداش دعم أو مقاتل معا وقت بنادم مريض تفو سكيزوفرينيا عندكم طالعة من تحت

يلا. Report هاد تعليق
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78 - mohamed الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:02
بالنسبة لذبح أضحية العيد من له القدرة فقط
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79 - عبد الكريم الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:02
العيد هو سنة موكدة لايحتاج لان تقوم الدولة باعلان عن الغاء العيد الا انه يجب تدخل الدولة بدعم الاسرة المتضررة وذلك بخفض الاثمان من صندوق الدعم حتى يتسنى للمواطن الفقير وكذلك البسيط من اقتناء الاضحية .
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80 - عبقرينو الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:02
فعلا ،على الدولة ان تتحمل المسؤولية كاملة على الاقل تشتري الخروف من عند الفلاح وتضع في اسواق معينة ،وتدفع معونة على شكل صندوق تضامن .وما على المواطن الا ان يسحب المعونة وبذالك التسلل الرقمي الذي اخذ به المعونة يسلمه عند اقتناء الخروف .حتى يستفيد من التخفيض على غرار الكمامات.
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81 - hahamedha الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:03
لا يكلف نفسا إلا وسعها فمن كانت له القدرة على الأضحية فله ذلك و من من لم يستطع فلا حرج عليه. هذا هو ديننا الحنيف, الاضحية سنة لأ أقل و لا أكثر. الكثير من المغاربة يتشبت يالأضحية و هو تارك للصلاة و للزكاة. هذا هو الدين الجديد. دين المظهر. أما المنادون بترك العيد فهم أنفسهم الذين نادوا من قبل بتأجيل صيام رمضان يريدون أن يحرفون كلام الله. من هم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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82 - Aziz الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:03
مقترح جريء و في محله، عسى أن يحظى بالاهتمام الكافي من طرف المجلس الحكومي لدراسة أبعاده الاجتماعية واتخاذ القرار الصالح لعموم الشعب.
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83 - الله لا ينسانا الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:04
لنا رب كريم جواد. يعطي ولا يمن ويرزقنا من حيث لا تحتسب فله الحمد في الاولى والاخرة لا نسعاكم ولا نسعى احزابكم ولا حتى نواياكم كفى ثم كفى لقد علمتنا كورونا ان لا احد لاحد سوى الله تعالى هو المسير وهو المدبر لامورنا سبحانه وتعالى له الحمذ وله الشكر وعاش الملك وادامه الله لنا عزا وفخرا
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84 - ملاحظ الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:06
السلام عليكم. اذا كان هم الحزب هو فعلا عدم قدرة شريحة من المواطنين شراء أضحية العيد ، انسي انه هناك شريحة اخرى في العالم القروي تمني النفس بمدخول الاضاحي للاستعانة على مصاريف الحياة ،
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85 - عبدالاله الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:06
‏‎انا مع الفكرة ما دامت اموال العيد ستذهب مباشرة إلى المعوزين الذين لا يمكن لهم باي حال من الأحوال أن يؤدوا هذه ''السنه'' وذلك لضيق الحال خاصة في مثل هذه الظروف التي فيها الكثير من العاطلين.و ارجو من المتدخلين ان يناقشوا الموضوع بدون قذف او اشهار
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86 - عزيز الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:06
اخاف من قول اليساري صاحب المقال أن يكون لايرى مكانة لعيد الأضحى عنده أيديولوجيا.... وبالتالي سيكون حكمه على المغاربة انطلاقا من قناعاته الفكرية وليس رحمة بالفقراء والمساكين. لذلك نقول لصاحبنا لكم الحرية بأن لا تذبحوا الأضحية لكن جل المغاربة لايتفقون معك أيديولوجيا وفكريا... من كانت له الاستطاعة فسوف يضحي ومن لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.....
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87 - الفلاح الصغير الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:07
ما لا يعرفه هذا الشخص اننا نحن الكسابة خاسرين خاسرين بسبب الجفاف وغلق الاسواق ولان هذه السنة الاضحية متوفرة بكثرة والاتمنة مخفظة وفي المتناول ونسال الله تعالى أن يبلغنا العيد.
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88 - نورالدين الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:07
السلام عليكم بالنسبة لأضحية العيد فهي سنة مؤكدة وانا متيقن انا المغاربة سبتضامنون بينهم كما تضامنو من قبل ....فالناس تحتاج لفرحة
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89 - عربي غيور الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:08
يجب الغاء عيد الاضحى وكفى من الغلو في الدين الجميع يعرف ان شريحة كبيرة من المغاربة يعيشون ظروف قاسية بسبب الجاءحة ولا يستطيعون شراء أضحية العيد
ولكن يجب على الحكومة أن تساعد الكسابة .
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90 - Karim الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:08
En France par exemple après ce coronavirus plus de 70 % des Français ne peuvent pas programmer de prendre des vacances et de voyager
Nous avons remarqué que 80% des français craignent leur perte d’emploi
Ces dernières temps en France les français n’achètent plus de viande
Donc arrêtez de nous parler du mouton
Il faut rattraper le temps perdu et pensez à l’économie du pays car les moments difficiles vont arriver plus tard
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91 - بعد الالاه الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:08
عيد الأضحى في هاد الضروف و هاد الجائحة صعيب على المغاربة راه كاين لي معندوش حتى باش يشري الدقيق كنتمى هاد السنة ميكونش
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92 - طارق الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:12
السلام عليكم
عجيب أمر هؤلاء السياسيين الشعب مقهور وهم لازالو يطالبون بالتبرع في صندوق كوفيد والصحفي صلاح الدين الغماري مازال يطالب بالتبرع ولو ب ١٠ دراهم لمادا ليستم لهم الجرءة بمطالبة الوزراء و النواب و البرلمانيين بالتبرع ودعم المواطنين والفلاحين في نفس الوقت
بصراحة كثرة النفاق واستغلال الموجة
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93 - مهاجر الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:13
في هذه الأزمة الوبائية ،يمكن للحكومة ان تقوم بتعويض آلاف الفلاحين عن خسائر متوقعة، عوض الضغط على ملايين الفقراء لاقتناء الأضحية.
نتمنى من الملك ان يلغي التضحية هذا العام.
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94 - الداعي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:13
من قال لك اننا نريد إلغاء الاضحية؟ بل يجب أن تكون هناك سومة شراء الاضحية في متناول الجميع وكذالك يكون هناك صندوق التكافل لجمع المال لمساعدة الأسر المعوزة حتى تقتني اضحيتها.
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95 - ayman الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:14
و بالنسبة الفلاح مسكين لي كيربح غي من العيد العيد
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96 - مراقب... الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:15
الحج (لمن استطاع إليه سبيلا)
الصوم لمن فيه شروط الصوم
الزكاة للقادرين ... تعطى للفقراء......
--- هذه ثلاثة من خمسة اركان للإسلام
والدين واضح فهاد المجال ...لايكلف الله نفسا إلا وسعها
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