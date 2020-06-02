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كُتّاب وآراء
بوطوالة: ملايين المغاربة لا يستطيعون اقتناء الأضاحي هذه السنة
قال علي بوطوالة، الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إن المقترح الذي قدمه للحكومة من أجل إلغاء عيد الأضحى واضح السياق، مستغربا جدل التعليقات الدائر حوله، ومذكرا بأن الملك الحسن الثاني كانت له جرأة إعلان الأمر بسبب ظروف خاصة.
وأضاف بوطوالة أن الظروف التي نعيشها الآن أقسى مما كان عليه الأمر في فترات الإغلاق، مؤكدا أن مطلبه يتعلق أساسا بعدم ذبح الأضاحي، وليس حرمان الناس من فرحة العيد، وذلك لوجود شريحة كبيرة من المواطنين المغاربة لا تستطيع اقتناء الأكباش.
وأوضح السياسي اليساري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدعوة يجب أن تمر عبر فتوى من المجلس العلمي الأعلى، فأغلبية العمال والحرفيين يعيشون الآن بمبالغ الدعم الحكومي الهزيلة، وبالتالي شراء الأضحية مستحيل بالنسبة إلى الملايين.
وأشار بوطوالة إلى أن 34 في المائة من المغاربة يعيشون ظروفا صعبة، حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط (رسمي)، وهو ما يستوجب تعويض آلاف الفلاحين عن خسائر متوقعة، عوض الضغط على ملايين الفقراء لاقتناء الأضحية.
وسجل الأمين العام لـ"حزب الشعلة" أن الحكومة مطالبة بدعم الفلاحين و"الكسابة" المتضررين، مشددا على أن تنظيمه السياسي لا يمكن أن يلحق الضرر بالفئات الهشة من المجتمع، كما تدعي جهات مغرضة طوال الأيام الماضية.
وطالب بوطوالة، في تصريحه لهسبريس، باستحضار قيمة التعاون في الإسلام، والتصدق بمبلغ الأضحية لملايين الأسر التي تعيش أوضاعا اجتماعية صعبة جدا، مؤكدا أن سوق اللحوم بالمغرب يجب أن تبقى مستقرة، وتتفادى الزيادات المعتادة خلال العيد.
وكان حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي رفع مقترحاً إلى رئيس الحكومة قصد إلغاء عيد الأضحى هذه السنة، وذلك بسبب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد على البلاد.
واعتبر حزب الطليعة، خلال اجتماع عقده سعد الدين العثماني مع الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، أن إلغاء الاحتفال بعيد الأضحى (ذبح الأضاحي) هو مقترح "وجيه، وسبق للمغرب أن طبقه في سنوات الجفاف والحرب في بداية الثمانينيات".
وقال التنظيم السياسي اليساري إن غالبية المواطنين المغاربة "لن تكون هذه السنة قادرة عل على اقتناء الأكباش، وحتى بالنسبة للقادرين على ذلك من الأفضل المساهمة بمبلغه لصندوق دعم كوفيد-19".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (96)
من يدعو لإقامة العيد كما قال الزعيم المظلي المدلل لإيريد الخير لهذا الشعب ويكرس إذلاله وتشبثه بتقاليد تجاوزها الزمن والعصر واصبحت تمثل عبئا على ملايين الأفراد
2 . الملك الحسن رحمه الله كان ملك البلاد وعبقري وأنت من أنت لتقارن نفسك به .
3 . تكلم عن نفسك ولا تتكلم باسم المغاربة لأن لديهم ملك يقودهم .
كيف يكون الضمير عندما تعيد انت واخوك المسلم ليس له القدر من شراء الخروف؟ كيف يعقل ان تعيد انت واطفالك وجارك و أولاده ليس لهم شيء.
العيد ليس بلحم فقط بل هوا تواصل وتصالح وذكر الله وحمده.
أما العيد ما هو ديالك باش طالب تلغيه ما هو قانون بشري باش عندك نتا الحق ولا غيرك يبدلوا الله تعالى لي جعلوا موعدا للتقرب والفرح بالنسبة للمسلمين .
نحن المغاربة معروف علينا التضامن خاص غير دولة تبعد صحاب شناقة عن السوق والله حث كلشي غادي يشري عيد يكون في متناول الجميع
اما ان تقول لي يجب إلغاء العيد لان هناك فئة كبيرة لا تستطيع شراء الاضحية، فهذا تناقض كبير مع ما جاء به الاسلام و الشريعة! فالله سبحانه و تعالى لم يرغم ايا كان على اقتناء الاضحية في حالة عدم الاستطاعة، بل على العكس اوصى بالتصدق بجزء منها على الذين لم يضحوا! فلماذا إذن يكلف الناس انفسهم و يقترضون من هنا و هناك قروضا ربوية لكي لا يظهروا فقرهم و عجزهم امام المجتمع ؟!!
يهتمون لما سيقوله الجيران .. و لا يهتمون لما قاله الله و رسوله .. عجيب !
انا في نظري اذا كانت الاسواق ستنضم تنضيما جيدا بحيث لا يكون فيها ازدحام بين الناس، فليتركوا من هم قادرون على اقتناء الاضحية ان يقتنوها تطبيقا للسنة، و دعما للفلاحين لكي لا يدخلوا كذلك في ازمة، اما من لم يستطع فلا حرج عليه، الا إذا اهتم للقيل و القال ...
راحنا مدبوحين
راحنا عامرين اكريديات
الله اخليك أسي. العثماني حيد الحولي
هاد العام .
زد على ذلك الجيوب الفارغة لشريحة وااسعة من المواطنين الذين سيستفيقون قريبا على الدخول المدرسي إضافة إلى الديون المتراكمة التي خلفتها هذه الجائحة.
فعلا من الصواب إلغاء النحر على العموم تفاديا للضغط على الفقراء بسبب الأطفال ثم بيع الأثاث والاقتراض لتوفير كبش العيد في مرارة.
راه مزال خصو سنين طويلة عاد يوعى بهدا
الهدرة !!!راه من خلال التعليقات على الاقتراح ديالك بان انت تتكلم في الشرق
وهما كيتكلموا في الغرب وراه معمرك ما غدي تفاهم معاهم من الاحسن غير خليهم راهم موالفين الزلط والقنط وهانت
غدي ردة الفعل ديالهم،اراك من نوامر حمراء،!!!
ليس باستطاعتهم شراء الاضحية ومع دالك الضراءب والفواتير وغيرها
اتقوا الله ولا تتاجروا ببؤس الفقراء
ثانيا الأضحية سنة مؤكدة على من له القدرة
ثالثا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم و الخلفاء الراشدين كان الفقراء و لم يفتي احد منهم بالصدقة عوض الحج او الاضحية
رابعاً لا تخف على الفقراء فقد أحل الفقيه السكنفل الإقتراض من البنوك لأجل هذه السنة المؤكد رغم ان ذلك حرام حتى في فريضة الحج
خامسا هل تجهل كل هذا أم لغرض في نفس يعقوب
قد تختلف اهمية وقدسية عيد الاضحى من مكان الى آخر ولكن غالبية المغاربية سيقتنون الاضحية كيف ما كان الحال .
اضافة الى ان عدم بيع الاغنام في هذا الموسم سيعمق في تأزم الفلاح نضرا لتكاليف العلف و حدة الجفاف
يعجز الإنسان عن التعبير أمام سياسيينا؟؟؟،،،
كان أجدر اقتراح شراء أضحية العيد لكل فقراء المغرب من قبل الحكومة أو اقتراح شرائها من قبل المحسنين ثانيا او او. او
ويبقى احتمال إلغاء العيد آخر اقتراح اذا لزم الأمر وهو ليس أمرا صعبا أمام إغلاق المدارس و المساجد ووو
آنئذ اعتقد ان الانتقادات ستقل كثيرا
وأيضا الجالية التي لا تستطيع ان تذبح ، وأنا منهم ،ان تشتري للمحتاجين،و ترسل ثمن العيد المغرب ،منها نضرب عصفورين بحجر واحد ،تخيلوا لو ان مليون مغربي ارسل فقط 200euros ,العيد ،سندخل 200مليون اورو العيد فقط .
اعلم اننا غاضبين من الدولة ،لسوء تدبيرها لملف الجالية ، لكن المغاربة الفقراء اخواننا ، لهذا يجب مساعدتهم.
والله ستحسون بفرح عارم اضعافا مضاعفة ،فرح وارتياح لم تألفوه وانتم تخزنون النقود ،عندما تدخلون الفرحة الى قلب عائلة فقيرة ،اضعافا مضاعفة مما
لا لاسقاط شعيرة من شعائر الدين ،حتى الفقراء المسلمون يعلمون انها سنة مؤكدة يعني مثل الفرض فهل ترضون ان تلغى فريضة ؟
عيد الأضحى هي فرصة لتحويل مبالغ مالية للعالم القروي خاصة الكسابة الذين هم في أمس الحاجة للسيولة المالية لكي يتمكنوا من سداد ديونهم وتدبير حاجاتهم.
يجب أن نعلم اننا في أمس الحاجة لتدوير الإقتصاد الوطني وتقوية الطلب الداخلي. لأن الأموال التي ستصرف ستبقى داخل الإقتصاد الوطن وتمكن فئة عريضة (العالم القروي الذي يمثل 45% من ساكنة المغرب) التي تنتظر بكل صبر هذه المناسبة لإنعاش مدخولها و تعويض بعض من خسائر الكسابة التي تكبدتها بسبب الجفاف......
حنا ما شفنا هادالدعم اللي تقولو
الناس شدات الآن الدعم ولكن الأكثرية من الفقراء ماشافو والو
لقد انكشف كل شيء صندوق كورونا ماهو الا خدعة لملا خزينة الدولة المنهوب من طرف المسؤولين
الناس راها ناشفة
هل انتم مع او ضد الغاء عيد الاضحى
سترون ان 80 في المائة سيقولون نعم مع الالغاء
يلا. Report هاد تعليق
ولكن يجب على الحكومة أن تساعد الكسابة .
Nous avons remarqué que 80% des français craignent leur perte d’emploi
Ces dernières temps en France les français n’achètent plus de viande
Donc arrêtez de nous parler du mouton
Il faut rattraper le temps perdu et pensez à l’économie du pays car les moments difficiles vont arriver plus tard
عجيب أمر هؤلاء السياسيين الشعب مقهور وهم لازالو يطالبون بالتبرع في صندوق كوفيد والصحفي صلاح الدين الغماري مازال يطالب بالتبرع ولو ب ١٠ دراهم لمادا ليستم لهم الجرءة بمطالبة الوزراء و النواب و البرلمانيين بالتبرع ودعم المواطنين والفلاحين في نفس الوقت
بصراحة كثرة النفاق واستغلال الموجة
نتمنى من الملك ان يلغي التضحية هذا العام.
الصوم لمن فيه شروط الصوم
الزكاة للقادرين ... تعطى للفقراء......
--- هذه ثلاثة من خمسة اركان للإسلام
والدين واضح فهاد المجال ...لايكلف الله نفسا إلا وسعها