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الرئيسية | مجتمع | مصادر: خبر منحة كورونا الاستثنائية يجانب الصواب

مصادر: خبر منحة كورونا الاستثنائية يجانب الصواب

مصادر: خبر منحة كورونا الاستثنائية يجانب الصواب
هسبريس من الرباط
الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:05

أكدت مصادر جيّدة الاطلاع أن مختلف القوات العمومية التي تشتغل في خط التماس الأمامي لضمان التدبير الأمني لمواجهة وباء "كوفيد-19"، بما فيها مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة وعناصر الوقاية المدنية، تشتغل من منطلق "النهوض بالواجب المهني إزاء الوطن والمواطنين، وأن أكبر تحفيز لها واعتراف بمجهودها هو سابــغ العطف الملكي السامي، وثقة وتقدير عموم المواطنات والمواطنين".

جاء هذا التعقيب في سياق الرد على خبر غير صحيح نَسَب لوزارة الداخلية أنها "تتجه لصرف مكافأة لرجال الأمن عبارة عن منحة استثنائية تشجيعا لهم على مجهوداتهم في مواجهة فيروس كورونا"، وهو الخبر الذي تؤكد المصادر ذاتها "أنه نشر، ترجيحا، نقلا عن جهة غير مطلعة ومصدر غير موثوق به، بدليل أنه تحدث عن معطيات مجافية للحقيقة والواقع".

وشدّدت المصادر نفسها على أن مختلف القوات العمومية ستواصل تعبئتها الشاملة لضمان التدبير الأمني الرشيد والمعقلن لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد على النحو الذي يضمن صون مرتكزات النظام العام وحفظ أمن وسلامة المواطنين، مع التزامها "بإملاءات الواجب الوطني الذي تسعد بخدمته، وتتشرف بالتفاني في النهوض به، إلى جانب باقي المتدخلين والفاعلين الآخرين، لا سيما الأطر الطبية وشبه الطبية، وذلك تحقيقا للأمن الصحي والجماعي لعموم المواطنات والمواطنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - الحسابات الخصوصية الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:10
الأمن الوطني و الدرك الملكي يتوفران على حسابات خصوصية للخزينة ليسا في حاجة لصندوق كورونا
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-54
2 - sarmad الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:11
ومنحة حارس الامن وعمال النظافة اين هي
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34
3 - N.H الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:12
زوينا هادي في عز الأزمة و البطالة...تصرف منحة إستثنائية هههه هداك راه واجب ديالو و كيتخلص عليه و لا بغاوها باردا
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-128
4 - المكناسي الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:12
نعم يجب إعطاء تحفيزات مالية مهمة للأمن و الدرك و القوات المساعدة و الصحة و عمال النظافة... كما يحب دعم جميع الحرفيين و الصناع التقليديين و التجار الصغار فالمغرب
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77
5 - الطيب الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:13
الاولى بالمكافأة في الصف الاول الاطباء والممرضين تم رجال الامن وعمال النظافة في الدرجة التانية
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40
6 - vraie الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:13
يستحقون نظرا لتفانيهم في العمل و بعدهم على أسرهم و كذلك لأنهم ينتمون لعائلات فقيرة ....
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61
7 - Kamel الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:13
واہو بكل صراحة يستحقون بالاضافة للشكر والامتنان علی المجہودات الجبارة منحة استثناٸية
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47
8 - كمال المنصوري الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:15
رجال الشرطة و القوات المساعدة يستحقون صرف مكافئات على عملهم و كذلك الأطر الصحية و العاملين في القطاع الصحي.
بينما الجيش لا يستحق المكافأة لأنه في ثكناته و لم يقم بأي دور في كورونا سوى إستعراض بعض الالات العسكرية في الشراع و التجول بها و الهدف منه اللعب على نفسية الشعب.
نحن نحترم قواتنا المسلحة الملكية و نقدرها، لكن هذا مجرد رأي خاص و مِن باب إعطاء كل ذي حق حقه .
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21
9 - لطيفة الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:16
إذا كان الخبر صحيحا ... فهم يستحقون الاكثر لانهم فعلا أبلوا البلاء الحسن .... لكن لا تنسو الجنود الاخرى التي عرضت حياتها للخطر في سبيل علاج المرضى وابتعدت عن احبابها ولبست لباس لا تشعر معه بالراحة انهم الاطباء والممرضون ..
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46
10 - مار من هنا الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:17
في اعتقادي انه من الواجب على الحكومة ان تقدم حوافز مالية لرجال الأمن الوطني و الدرك الملكي و القوات المساعدة و رجال السلطة المحلية و بالأخص موظفي قطاع الصحة. نظرا للمجهودات و التضحيات الجبارة التي قدمتها هذه الفئة من الشعب
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49
11 - driss الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:19
ولماذا لا الحقيقة يستحقونها هم و طاقم وزارة الصحة
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39
12 - العزراوي محسن الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:19
الفكرة راقية تستحق التنويه وخصوصا التحفيز المادي لاشخاص ضحو بحياتهم من أجل المواطنين، لكن :
يمكن أن تخلق القليل من الكراهية خصوصا أن التضحية لم تشمل فقط رجال الامن وموظفي قطاع الصحة... كان هناك ايضا رجال التعليم، عمال النظافة، أفراد القوات المسلحة....
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20
13 - سعيد الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:22
رغم تكذيب الخبر.يستاهلو هاد الناس.
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18
14 - متتبع الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:23
لأنهم يدافعون عن الوطن والمواطنين, المتعاقدين هم الأجدر بهذه المنحة الإستثنائية
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-24
15 - لمياء الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:24
هؤلاء القوات العمومية بمختلف وحداتها يستحقون منا كل التقدير والثناء والاحترام لكل ما أبانوا عنه من تضحيات جسيمة خلال هاته الجائحة ولا ننسى أن ننوه ونشيد بالدور الفعال للكوادر والاطقم الطبية و الصحية بمختلف متدخليها وفاعليها . شكرا لكم جزيلا ودمتم دخرا وعزا لهذا الوطن تحت القيادة الرشيدة لعاهل البلاد.
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19
16 - متتبع الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:26
لقد أبان رجال الأمن عن إخلاصهم وتفانيهم في العمل خصوصا في هذه الظرفية الراهنة مما يشكل خطورة على صحتهم ودويهم .فما قدموه من تضحيات وجب على الدولة الإلتفاتة لهم وصرف منح مالية تقديرا لجهودهم كهذه البادرة الطيبة .
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20
17 - كن اسدا وكلني الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:28
لست من الشرطة ،و لا من رجال الصحة ،لكني اتمنى ان تعطى تحفيزات لكل من اشتغل طوعا وكرها مدة الحجر ،لانهم واجهوا المخاطر و طبيعي ان يكافؤوا
الشرطة رجال الامن ،رجال الصحة :أطباء. ممرضين ،اسعاف ،عاملات النظافة ،المختبرات......
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20
18 - الخبر غير برئ الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:29
ملفق الخبر يبدو انه يلهف نحو السبق الصحفي لكنه سقط في المحضور من حيث يدري أو لا يدري . فرجال الامن فعلا هم في الصفوف الامامية و يستحقون كل تقدير ، لكنهم ليسوا وحدهم بل معهم رجال الصحة ، رجال الوقاية المدنية ، رجال القوات المساعدة ، الدرك ، الجيش ..... كل هؤلاء ضمن الصفوف الامامية ، ومن الخطأ اقصاء البعض و مكافأة البعض .التكوين ثم التكوين ثم التكوين ، ماشي عاشري بيسي وقول انا صحفي .
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7
19 - jalak الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:31
المرضين والاطباء اولى بهذه المنحة
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-14
20 - ميموني الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:31
حتى و ان صح الخبر فهم يستحقون
كما يستحق كل من كان له دور في مواجهة الوباء
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17
21 - مواطن مغربي حر الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:32
الأطر الصحية بجميع أطيافها تستحق الإشادة و التشجيع بتحسين ظروفها الاجتماعية و تحسين ظروف العمل.. و تستحق المنح أكثر من غيرها لأنهم في الصف الأول لمواجهة كورونا
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0
22 - العدالة الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:34
"الوطن للأغنياء والوطنية للفقراء" صرفوا للناس منحة بحال كاع دول العالم شكرا على التضحيات المُقدمة، بلا هاد الهضرة نتاع الكيلو كاطنزو على عباد الله، الصحفيين تعويضات خيالية ورجال الأمن والموظفين لهم الشفوي!
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1
23 - عامل نظافة الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:38
اللهم بارك لنا في ارزاقنا واحفظ بلدنا المغرب
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1
24 - قطاع خلف الاضواء الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:46
ألا ينبغي تقديم الشكر أيضا لموظفي قطاع السجون الذين أكدوا على تفاني كبير وتضحيات جسام فهم من قضو شهر كامل داخل السجون في عملية التناوب فكل مجموعة من الموظفين أغلقت عليها الابواب شهرا كاملا مثلهم مثل السجناء دون ارتكاب أي جريمة فقط تضحية ونكران للذات من أجل الحفاظ على الأمن وسلامة الأشخاص ألا ينبغي ذكرهم في المنابر الإعلامية وتقديم الشكر إليهم كنوع من التحفيز واعتراف من المجتمع بالدور الكبير الذي يقدمونه إرحموا هذه الفئة من النسيان والتهميش...
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-1
25 - امني الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:48
الله اكبر على هاته التعليقات الساخطة على الأمن والدرك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الأمني كيتخلص على الواجب المهني اه وباسثنناء الصحة وعمال النظافة من غيرهم في الواجهة
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