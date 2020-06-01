مصادر: خبر منحة كورونا الاستثنائية يجانب الصواب

هسبريس من الرباط

أكدت مصادر جيّدة الاطلاع أن مختلف القوات العمومية التي تشتغل في خط التماس الأمامي لضمان التدبير الأمني لمواجهة وباء "كوفيد-19"، بما فيها مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة وعناصر الوقاية المدنية، تشتغل من منطلق "النهوض بالواجب المهني إزاء الوطن والمواطنين، وأن أكبر تحفيز لها واعتراف بمجهودها هو سابــغ العطف الملكي السامي، وثقة وتقدير عموم المواطنات والمواطنين".

جاء هذا التعقيب في سياق الرد على خبر غير صحيح نَسَب لوزارة الداخلية أنها "تتجه لصرف مكافأة لرجال الأمن عبارة عن منحة استثنائية تشجيعا لهم على مجهوداتهم في مواجهة فيروس كورونا"، وهو الخبر الذي تؤكد المصادر ذاتها "أنه نشر، ترجيحا، نقلا عن جهة غير مطلعة ومصدر غير موثوق به، بدليل أنه تحدث عن معطيات مجافية للحقيقة والواقع".

وشدّدت المصادر نفسها على أن مختلف القوات العمومية ستواصل تعبئتها الشاملة لضمان التدبير الأمني الرشيد والمعقلن لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد على النحو الذي يضمن صون مرتكزات النظام العام وحفظ أمن وسلامة المواطنين، مع التزامها "بإملاءات الواجب الوطني الذي تسعد بخدمته، وتتشرف بالتفاني في النهوض به، إلى جانب باقي المتدخلين والفاعلين الآخرين، لا سيما الأطر الطبية وشبه الطبية، وذلك تحقيقا للأمن الصحي والجماعي لعموم المواطنات والمواطنين".