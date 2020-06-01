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كُتّاب وآراء
مصادر: خبر منحة كورونا الاستثنائية يجانب الصواب
أكدت مصادر جيّدة الاطلاع أن مختلف القوات العمومية التي تشتغل في خط التماس الأمامي لضمان التدبير الأمني لمواجهة وباء "كوفيد-19"، بما فيها مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة وعناصر الوقاية المدنية، تشتغل من منطلق "النهوض بالواجب المهني إزاء الوطن والمواطنين، وأن أكبر تحفيز لها واعتراف بمجهودها هو سابــغ العطف الملكي السامي، وثقة وتقدير عموم المواطنات والمواطنين".
جاء هذا التعقيب في سياق الرد على خبر غير صحيح نَسَب لوزارة الداخلية أنها "تتجه لصرف مكافأة لرجال الأمن عبارة عن منحة استثنائية تشجيعا لهم على مجهوداتهم في مواجهة فيروس كورونا"، وهو الخبر الذي تؤكد المصادر ذاتها "أنه نشر، ترجيحا، نقلا عن جهة غير مطلعة ومصدر غير موثوق به، بدليل أنه تحدث عن معطيات مجافية للحقيقة والواقع".
وشدّدت المصادر نفسها على أن مختلف القوات العمومية ستواصل تعبئتها الشاملة لضمان التدبير الأمني الرشيد والمعقلن لمواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد على النحو الذي يضمن صون مرتكزات النظام العام وحفظ أمن وسلامة المواطنين، مع التزامها "بإملاءات الواجب الوطني الذي تسعد بخدمته، وتتشرف بالتفاني في النهوض به، إلى جانب باقي المتدخلين والفاعلين الآخرين، لا سيما الأطر الطبية وشبه الطبية، وذلك تحقيقا للأمن الصحي والجماعي لعموم المواطنات والمواطنين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
بينما الجيش لا يستحق المكافأة لأنه في ثكناته و لم يقم بأي دور في كورونا سوى إستعراض بعض الالات العسكرية في الشراع و التجول بها و الهدف منه اللعب على نفسية الشعب.
نحن نحترم قواتنا المسلحة الملكية و نقدرها، لكن هذا مجرد رأي خاص و مِن باب إعطاء كل ذي حق حقه .
يمكن أن تخلق القليل من الكراهية خصوصا أن التضحية لم تشمل فقط رجال الامن وموظفي قطاع الصحة... كان هناك ايضا رجال التعليم، عمال النظافة، أفراد القوات المسلحة....
الشرطة رجال الامن ،رجال الصحة :أطباء. ممرضين ،اسعاف ،عاملات النظافة ،المختبرات......
كما يستحق كل من كان له دور في مواجهة الوباء
الأمني كيتخلص على الواجب المهني اه وباسثنناء الصحة وعمال النظافة من غيرهم في الواجهة