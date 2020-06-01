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- المغرب يسجل 26 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (73)
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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 26 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 26 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7833 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 213721 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 205 حالات إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 434 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5893 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (73)
""اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم ياساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء"".
اخواتي اخواني عليكم بالصبر ولو لوقت قصير لنتجاوز هاد الوباء الله يرحم الوالدين
و في الأخير يجب أخذ الاحتياط اللازم للقضاء على هذا الفيروس في أقرب وقت ان شاء الله
بالنسبة للتطبيق وقايتنا .. أنا وثلاثة اصدقائي مهندسي معلوميات تأكدنا أنه نافيهش شي حاجة تاع التجسس و code source ديالو موجود يعني مافيه تا خطر .. من الافضل ندخلوه للهواتف
اللهم ارفع عنا هدا الوباء يارب
اللهم عجل بالفرج فقد ضاق بنا الحال بسبب الحجر الصحي
بلدنا في الطريق الصحيح للقضاء على الوباء أن شاء الله
اللهم بلغنا 10 يونيو و نحن 0 حالة آمين يا رب العالمين
حفظ الله وطننا الحبيب..
منتصف الحجر رخفو شوية مع رمضان اغلبية خرجات التحاليل بين 5000 و 8000 الاصابات بين 50 و 100
الان الاغلبية رجعات تخدم و كلشي مطلوق التحاليل بين 8000 و 12000 الاصابات بين 3 و 50
كيفاش عملولا هاذي و بلا منهضر على الشفاء بارح 58 و ليوم 400
على المغاربة ان لا يستاهنوا بهذا الفيروس كونه من الفيروسات اللعينة او الشيطانية حيث يبدو انه اختفى فيفاجئك بعد ايام.
فالإحتراز كل الإحتراز الله يهديكم والتزموا بيوتكم وطبقوا الحجر الصيحي إلى غاية 10 بونيو لعل الله يرحمنا ويرقع عنا هذا الفيروس الخداع
اللهم لك الحمد دائما
كنبغي نقوليه اشريف الا نتا الخلصة كدوز لك شهريا وعيت بيخير دير فبالك راك كاين لي مسكين مبقا لاقي حتى لخبز ياكلو
الفيروس ليس لعين و ليس شيطاني انما ابتلاء من رب العالمين ، فيه شر و فيه خير كبير ( تحسن جودة الهراء ، التئام ثقب الاوزون .... ) لعل الامر في مصلحة البشرية و ليس العكس ..
مزال مقطعنا الواد و مزال منشفو رجلينا ..
الوقاية الوقاية الوقاية
ربي يحفظ بلدنا و يحفظ البلدان المسلمة