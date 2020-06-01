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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 26 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 26 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 26 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 26 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7833 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 213721 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 205 حالات إلى حدود السادسة مساء، فيما تم تسجيل 434 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5893 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (73)

1 - رأي قد يكون خاطئا الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:09
حسب المعطيات الوباء يتراجع لكنه لم ينتهي كالنريض الذي تحسن ولم يبرأ، فحذار من رفع الحجر في 10 يونيو، قد تكون الضريبة قاسية. انا مع الرفع الضروري للانشطة فقط، والسماح بالخروج والاجتماع للضرورة فقط. احنا المغاربة اجتماعيين بزاف وتنحشمو من سلموش........ اللهم نزيدو شهر او اقل ولا نبقاو عام لا قدر الله.
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-320
2 - [email protected] الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:09
اللهم ارفع علينا هذا الوباء نتمنى الشفاء للجميع و عدم ظهور بؤر جديدة وأعتقد ان هذا هو وقت الحجر الصحي والوقاية .الله يحفظكم جميعا يا رب
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155
3 - زواقي الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:09
تفائلو خيرا تجدوه....الحمد لله... الحمد لله... الأمور في طرقها إلى الانفراج.. فقط... يجب علينا الأخذ بأسباب الحيطة والحذر...ومزيدا من الصبر... والإكثار من الدعاء
""اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم ياساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء"".
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178
4 - هالة الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:09
الحمد لله نسبة التعافي ارتفعات لاول مرة وحتى نسبة التحاليل نتمناو الخير فالأيام القادمة
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122
5 - أطلسي الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:10
الحمد لله على كل حال اللهم ارفع عنا هذا الوباء ولكن فين شا اليوبي توحشناه مسكين.
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82
6 - mohamedn الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:10
الحمد لله اول مرة نتجاوز 400حالة شفاء
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89
7 - idriss الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:10
الذي أخرج يونس من بطن الحوت قادر أن يخرجنا من هذا النفق المظلم
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191
8 - عمر الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:10
الحمد لله والشكر لله والله أخبار جيدة
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79
9 - الحمدلله حمداً كثيرا الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:10
اللهم لك الحمد والشكر ستفرج قريباً بإذن الله هذه بداية نهاية هذا الوباء إنشاء الله
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85
10 - جمال الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:10
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم
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77
11 - آيت كبير الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:10
الحمد لله على كل حال. إلطف بنا يا الله
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53
12 - [email protected] الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:11
الحمد لله الحمد لله يعني المغرب في الاتجاه الصحيح امكن غادي نكونو في الموعد يوم عشرة يونيو
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52
13 - kokito الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:11
الحمد لله المزيد من الصبر اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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47
14 - [email protected] الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:11
نهار غليظ تبارك الله عدد متعافين مرتفع مشاء الله
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46
15 - ريك غرايمز الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:11
الفرج قريييب جدا ان شاء الله الإصابات في تناقص و الشفاء في تزايد اللهم بارك و زد في ذلك نتمنى خيرا في الأيام القادمة
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46
16 - نورالدين الغولي الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:12
اللهما لك الحمد على نعمة الشفاء
اخواتي اخواني عليكم بالصبر ولو لوقت قصير لنتجاوز هاد الوباء الله يرحم الوالدين
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32
17 - احسن خبر الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:12
26 حالة جديدة 12389 مستبعدة 434 حالة شفاء 0 حالة وفاة اش نقولكم هدا هو احسن انجاز ضد هدا الوباء والحمد لله رب العلمين
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73
18 - meknes الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:12
انتهى زمن كورونا كانت أيام عصيبة جدا، وقاسية علينا اليوم انفرجت هذه الأزمة وبأقل الأضرار النهاية .
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47
19 - البيضاوي الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:12
الحمد لله و لكن لا بد من الحيطة والحذر فمزيدا من الحذر و ااحمد للم الأمور بخير فهذا الحجر منعني من الزواج ههه اللهم أزل عنا هذا الوياء دعواتكم لي بالتوفيق إن شاء الله
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57
20 - مهدي الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:13
الحمدلله على عدد حالات الشفا نتمناو يبقى ديما عدد حالات الشفاء في ارتفاع حتى أخر حالة و نسأل الله أن يبعد عنا شر هذا الوباء
و في الأخير يجب أخذ الاحتياط اللازم للقضاء على هذا الفيروس في أقرب وقت ان شاء الله
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22
21 - Yucef الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:13
اتمنى أن تكون كلها من المخالطين و ليست اصابات جديدة، الحمد لله والشكر لله دائماً وأبداً.
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28
22 - انس الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:13
الحمد الله .. أحسن نهار هوا هذا .. يا ربي يبقا هادشي غادي فتحسن ان شاء الله
بالنسبة للتطبيق وقايتنا .. أنا وثلاثة اصدقائي مهندسي معلوميات تأكدنا أنه نافيهش شي حاجة تاع التجسس و code source ديالو موجود يعني مافيه تا خطر .. من الافضل ندخلوه للهواتف
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26
23 - سعاد... الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:13
عاش الملك محمد سادس والله يخليه لينا ياربي والحمدلله على كل حال يارب
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34
24 - مغربي حتال موت الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:13
الحمد لله عافكم بقاو فداركم باش نخرجو سالمين باش نخرجو فصيف و نتبحرو
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17
25 - bounwara الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:13
الحمد لله على كل حال هدا خبر جيد مفرح اللهم اشفي جميع المرضى
اللهم ارفع عنا هدا الوباء يارب
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25
26 - islam الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:14
رغم انخفاض عدد الاصبات يجب اخد الحيطة والحذر حتا نخرج سالمين غانمين الله ما ابعد عنا وعن امتك كل مكروه
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26
27 - [email protected] الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:14
الحمدلله،الحالة الوبائية بالمملكة أصبحث في تحسن من الأسؤ إلى الأحسن.ولله الحمد.
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22
28 - ام ياسر الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:14
اللهم لك الحمد والشكر على نعمك التي لا تعد ولا تحصى
اللهم عجل بالفرج فقد ضاق بنا الحال بسبب الحجر الصحي
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12
29 - أنا الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:14
و الله العزيز تافرحت هذ اليوم.. الله يجعلها نهاية الوباء و العودة إلى المساجد
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20
30 - [email protected] الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:14
الحمد لله على كل حال يا ناس تفاءلو بالخير تجدوه الله إنصرنا على هاذ العدو قريب إنشاء الله
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12
31 - محمد الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:14
الحمد لله هدا يبشر بالخير .هذه استجابة الاهية للدعوات المغاربة خلال شهر رمضان.اللهم لك الحمد والشكر
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10
32 - متفائلة الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:14
الحمد لله والشكر لله نسبة المتعافين في ارتفاع ،
بلدنا في الطريق الصحيح للقضاء على الوباء أن شاء الله
اللهم بلغنا 10 يونيو و نحن 0 حالة آمين يا رب العالمين
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10
33 - ولد زايو الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:15
الحالة راها تزيان إنشاء الله. المزيد من اليقظة والتباعد الاجتماعي واستعمال الكمّامات. إنشاء في ضرف أسبوعين سيشفى وتعافا كل مصاب.
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6
34 - farah الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:15
ستفرج بإذن الواحد الأحد........مبقاش بزاااف غير شوية تاع الصبر
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8
35 - مواطن الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:16
الفرج قريب بحول الله، ان مع العسر يسرا
حفظ الله وطننا الحبيب..
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9
36 - halim الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:16
الحمد لله‘نحن في الطريق الصحيح
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9
37 - hakim الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:18
الحمد لله. رب العالمين. أطلب من. المسؤولين. الإهتمام. بالتعليم والصحة ومحاربة الفساد و إقتصاد الريع.
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11
38 - mohamed الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:18
الحمد لله ارقام تبشر بالخير ارتفاع في نسبة التعافي
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10
39 - DIWI الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:18
الحمد والشكر لله هده علامات تبشر بالخير الله هم ارفع عنا الوباء واحفظ بلدنا الحبيب
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5
40 - كيفاش هدشي؟ الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:18
بداية الجحر التحاليل بين 3000 و 5000 الاصابات بين 150 و 200
منتصف الحجر رخفو شوية مع رمضان اغلبية خرجات التحاليل بين 5000 و 8000 الاصابات بين 50 و 100
الان الاغلبية رجعات تخدم و كلشي مطلوق التحاليل بين 8000 و 12000 الاصابات بين 3 و 50
كيفاش عملولا هاذي و بلا منهضر على الشفاء بارح 58 و ليوم 400
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-47
41 - الهادی الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:18
يجب فتح الاقتصاد مع محاصرة المدن القليلة الموبوءة والتشدد في الإجراءات معها لغاية نهاية الوباء
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9
42 - يعقوب الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:19
الحمدلله والشكر لله مزيد من الاستغفار و الأخذ بالأسباب الفرج قريب إن شاء الله
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9
43 - كلام في الصميم الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:20
جهة بني ملال خنيبفرة ب4إصابات الحمد لله ان السلطات ابقت على الحجر الصيحي لولاه لكانت الإصابات كثيرة.
على المغاربة ان لا يستاهنوا بهذا الفيروس كونه من الفيروسات اللعينة او الشيطانية حيث يبدو انه اختفى فيفاجئك بعد ايام.
فالإحتراز كل الإحتراز الله يهديكم والتزموا بيوتكم وطبقوا الحجر الصيحي إلى غاية 10 بونيو لعل الله يرحمنا ويرقع عنا هذا الفيروس الخداع
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6
44 - med الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:20
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 208366 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
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-2
45 - ابراهيم الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:21
اللهم انا نسألك العفو والعافية
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3
46 - abdel الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:21
نريد زيادة شهر آخر للحجر الصحي حتى تنتهي كل الحالات ونجد لقاحا ناجحا للفيروس ، أو حجرا منزليا حتى نهاية الصيف !
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-27
47 - فاطمة الزهرة ياسر الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:22
الحمد لله نلاحظ تراجع ملحوظ في شدة فتك هذا الوباء اللعين. اللهم ارفعه هنا لقد اشتقنا لأحباءنا سواءا داخل المغرب او خارجه.
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4
48 - بني ملال الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:22
الله يرفع عنا هدا الوبا تحليل في تصاعد وكاين تناقص نتمناو متبانش شي بورة صناعية او عايلية ولكن لم افهم هاد 4 حالات في بني ملال منين جاو كانت صفر حالة.كيتنقلو ناس
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2
49 - حسام اكادير الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:23
الحمد الله القاضية غادي كتحسن الحمد الله ربي كبير الله يحفض لينا مليكنا وقف معنا الحمد الله حالات التعافي وصلت اليوم 435 حالة شفاء كل المدن والجهات الحمد الله قربنا o حالة ناس اكادير الحمد الله بقات حالة واحد المشفى انشالله قريب غادي نكونو صفر حالة غير صبر
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3
50 - Adil الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:23
ويبقى السؤال المطروح أين سي اليوبي ؟
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12
51 - سمية من فاس الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:25
الحمد لله و الشكر لله .هذه بشرى خصوصا ان عدد التحليلات في تزايد و عدد الاصابات في تراجع .اضف الى ذلك نسبة الشفاء مهمة نحن البلد الوحيد الذي حقق هذا الانتصار.اللهم احفظ بلدنا و ملكنا و ساءر بلاد المسلمين
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7
52 - Ahmed الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:26
الحمد لله يارب ارفع عنا هذا الوباء ونرجعو الحياتنا العادية
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2
53 - الحسن الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:26
ان مع العسر يسرا تفاءلوا خيرا تجدوه
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5
54 - [email protected] الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:27
إن شاء الله رفع الحجر ممكن دون أي تخوف تمت بعون الله السيطرة على الوباء كل شيء يكون على مايرام والكل يستأنف علمه قريبا ان شاء الله ونكون قد جرجنا منتصريين سالمين.
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2
55 - حواصي الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:28
اللهم لك الحمد قبل وأثتاء و بعد الوباء
اللهم لك الحمد دائما
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5
56 - ايمداحن الحسن الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:28
الحمد لله المغرب بحول الله سيخرج اقوى من هده الازمة ...فقط الوحدة والتضامن وراء رمز الاستقرار والامن والامان القائد المفدى الملك محمد السادس ايده الله ونصره....شعارنا الدائم والابدي الله الوطن الملك ...والصحراء مغربية...
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5
57 - مواطن الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:29
اللهم ارفع عنا الوباء والغباء والجهل
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5
58 - محمد لعيوني الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:29
بمعدل حالتين لكل جهة .نسبة في الاتجاه الصحيح.نتمنى ان تغادرنا كورونا الى غير رجعة
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6
59 - الشيخ الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:30
الحمد لله الأمور تسير في الإتجاه الصحيح. الله يخليكم خاصنا مازال نصبرو باش ما يضيع كل هاد الجهد. مزيدا من الحذر و الحيطة. لا تنسوا الكمامات و الإبتعاد عن بعضنا البعض. لله الحمد هذه بلاد شعب متميز وبه الكثير من الصالحين. فدعاء الصالحين مستجاب.
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7
60 - ياسين الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:31
الحمد لله الامور فالانفراج ان شاء الله .يبقى السؤال. هو هل يستطيعون المغاربة في حالة الرفع الحجر ان يبقون على النظافة والتباعد الاجتماعي .لانها الخلاصة .كل الدول العالم التي رفعت نبهت مواطنيها بالإجراءات المتخدة من طرف وزارتهم لكي تنقد اقتصاداتها .وتحية خاصة للاطباء المغاربة الدين ابانوا على ان العيب ليس فيهم بل العيب بالتسيير .وشكرا خاص لكل من ساهم في التعبئة الاستتنائية الحالية ...
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3
61 - مغربي الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:32
الحمد لله أصبح الفيروس يتلاشى نتمنى ان نسمع في القريب العاجل صفر حالة
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1
62 - رضى الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:35
الى Abdel هل سوف تتكلف بكل المغاربة من اكل وشرب لزيادة شهر حجر. داز ٣ شهور و باقي المساعدات ما دازت. خلي عُبَّاد الله تخدم على راسا. وبركا من الهدرة الخاوية.
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8
63 - باحو الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:38
ردا على صاحب التعليق الاول : الله اجيبك على خير جميع المعامل والمصانع في الدار البيضاء اليوم تفتحو ومستمرين في العمل ،لازم نتعايشو مع هاد الوباء ، الناس ما لقات ما تاكل او العيد جاي والعطلة والساير ،نطلبو الله يحفضنا ويبعد علينا هاد الوباء
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7
64 - Sabrina الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:38
اللي ابغا ايزيدوا الحجر يجلس افدارو .حتا واحد مابزز اعليه الخروج.
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5
65 - aziz الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:39
الحمد لله نسبة التشافي تبشر بالخير وعدد الإصابات فالإندثار الحمد لله ثم الحمد لله ولله الحمد
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0
66 - سعيد الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:40
فقط اقول للمتشائمين اننا الان قد بدانا في رفع الحجر التدريجي منذ اسبوع ورغم ذالك فان الاصابات في تراجع اما ما بعد 10 يونيو فسوف يتقرر التدابير الأخرى لزيادة لرفع تدريجي يعني ان الدولة ديالنا ظابطة شغلها و نتمناو اننا نوصلو لصفر حالة انشاء
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1
67 - أبو صفاء الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:41
الحمد الله على هاد خبر المفرح اللهم ارفع عنا الوباء وبلاء
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1
68 - الشيخه الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:42
اوي بقا راسك في الحجر الصحي ناس املقيا متأمل وزيدها الكريدي لي عندنا وعاد دويات الي نتا ولا نتي عندك زديه راسك حنا 3 شهور مشرفنا زنقه كدايرا وخصنا نتمشاو راه عندنا مرض مزمن
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69 - صحراوي مغربي الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:42
434 حالة شفاء. اللهم ارفع وابعد الوباء عن. بلدنا الحبيب و اشف كل مريض
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70 - رأي شخصي الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:45
مكينش لي كيقتلني قد داك نوع لي كيقول زيدو فالحجر الصحي
كنبغي نقوليه اشريف الا نتا الخلصة كدوز لك شهريا وعيت بيخير دير فبالك راك كاين لي مسكين مبقا لاقي حتى لخبز ياكلو
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71 - حليم سعيد الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:47
الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه
الفيروس ليس لعين و ليس شيطاني انما ابتلاء من رب العالمين ، فيه شر و فيه خير كبير ( تحسن جودة الهراء ، التئام ثقب الاوزون .... ) لعل الامر في مصلحة البشرية و ليس العكس ..
مزال مقطعنا الواد و مزال منشفو رجلينا ..
الوقاية الوقاية الوقاية
ربي يحفظ بلدنا و يحفظ البلدان المسلمة
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72 - Omar Tánger الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:48
السلام عليكم اخواني. خير ان شاء الله. ستفرج قريبا. الأرقام اصبحت تبشر بالخير والانفراج ان شاء الله. ولكن هناك تناقضات في الأرقام. من ينشر 26 حالة جديدة وهناك 27 حالة. اما عدد المتعافين هناك فرق بين 400 و 700 وما فوق. اين انت يا الدكتور اليوبي مدير الأوبئة منذ اختفيت بدا الدخول والخروج في الارقام. مع الأسف الشديد في المغرب عندما تكون في المستوى العالي ومتمكن من ميدانك يكثر الحساد من حولك ويكيدوا لك كيدا حتى ياخذوا منصبك غصبا وهكذا تتردي الأوضاع بعدك. حسبنا الله ونعم الوكيل.
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73 - simovic89 الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:52
الحمد لله هذه مازال غير البداية . انشاء الله الفرج قريب
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