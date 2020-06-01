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الرئيسية | مجتمع | الاتحاد الأوروبي يدعم سجون المغرب بمليوني درهم

الاتحاد الأوروبي يدعم سجون المغرب بمليوني درهم

الاتحاد الأوروبي يدعم سجون المغرب بمليوني درهم
هسبريس من الرباط
الاثنين 01 يونيو 2020 - 20:54

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه رصد مبلغ مليوني درهم من أجل اقتناء معدات صحية لفائدة المؤسسات السجنية، ودعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في المؤسسات السجنية.

وحسب بلاغ مشترك بين الاتحاد الأوروبي والمندوبية العامة لإدارة السجون، فقد تم تخصيص هذا المبلغ لاقتناء 15000 قناع "FFP2"، و72 جهازا لقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، و5000 واق بلاستيكي للوجه، و4000 بدلة واقية "3M"، و7 كاميرات حرارية مزودة بالشاشات، و33 كاميرا حرارية محمولة.

وتهدف هذه المعدات إلى ضمان الوقاية والحماية من انتشار "كوفيد-19" بين موظفي المؤسسات السجنية أثناء مزاولتهم لمهامهم، وضمان ظروف صحية جيدة للنزلاء في جميع المؤسسات السجنية.

وأكد الاتحاد الأوروبي تضامنه مع المغرب من خلال تخصيص جزء من الأموال المرصودة في إطار برنامج دعم إصلاح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لمكافحة آثار هذه الأزمة على مستوى المؤسسات السجنية.

يذكر أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد قامت باتخاذ العديد من التدابير الوقائية منذ بداية حالة الطوارئ الصحية، وما زالت مستمرة في اتخاد جميع التدابير اللازمة من أجل حماية الموظفين والنزلاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Ali alu الاثنين 01 يونيو 2020 - 21:02
فروس المجاعة لا أحد يتكلم عليه لأنه لا يصيب الا الفقراء ولا تنقل العدوة الي الاغنياء، أصبح الكل يشتغل مع الاعلام بدون راتب،
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5
2 - عبده/ الرباط الاثنين 01 يونيو 2020 - 21:12
مليوني درهم تساوي 200 مليون سنتيم.... مبلغ هزيل لا يستحق كل هذه البهرجة فهو لا يساوي حتى ثمن شقة فاخرة..!!!
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3
3 - سبحان الله الاثنين 01 يونيو 2020 - 21:13
سبحال الله مليبغات ايطاليا الاتحاد الاروبي يعاونها باش تاخد الاجهزة و داكشي لي خاص باش تواحه كوفيد كلشي تخلى عليها والمغرب كايعونو هناك إااااااااان كبيرة في الامر واقيلة سخات عليهم
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2
4 - مغربي قح الاثنين 01 يونيو 2020 - 21:31
الاتحاد الأوروبي موالف يتعامل بالاورو ،فشكل هاد المرة تعاون بالدرهم .الاتحاد الأوربي يدعم المغرب بماله والمغرب يدعم افريقيا بماله .اي واحد داير عينيه فشي قنت تايدعمو!
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-2
5 - ayoub الاثنين 01 يونيو 2020 - 21:33
جمع راسك احنيني السجن ينتضرك ...اي حاجة درتيها بالغلط غتديك لسجن ..حداري من غلطة تندم عليها حياتك كاملة
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2
6 - مغربي فرنسي الاثنين 01 يونيو 2020 - 21:51
إلى صاحب التعليق (سبحان الله ) أخي الكريم عليك أن تتابع الأخبار إذا كنت مهتما بالشأن الأوروبي و أن تتفادى أخبار السوق و الطاكسيات. ألمانيا و فرنسا قررتا و بمساعدة باقي دول الاتحاد الغنية أن تساعد الدول الأكثر تضررا و خصصتا لذلك مبلغ 500 مليار أورو، ستأخذ منها إيطاليا الجزء الأكبر 140 مليار أورو ثم إسبانيا 130 مليار أورو.
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0
7 - racg الاثنين 01 يونيو 2020 - 21:56
والله ما دوايت غير لي يمشي يعاود ليهم هاد التعاليق بحرا يسدو الروبيني و نشوفو هاد المعلقين واش غا يدفعو شي ريال من جبيهم او يبقاو يبكيو و يشكيو قالك غير 200 مليون (مع العلم انها فقط مخصصة لاقتناء معدات ... ) عطيهم انت غير 5000 درهم يا الله. واحد ا خور قالك زعما السخاوة. عرفتي انت اشنو كان واقع فالفترة ديال الجائحة .. عاطينها لي الاخبار ديال الفايسبوك و الزعت
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