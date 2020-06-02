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هل يبشر انخفاض الإصابات وتزايد المتعافين بنهاية كورونا بالمغرب؟

هل يبشر انخفاض الإصابات وتزايد المتعافين بنهاية كورونا بالمغرب؟
هسبريس - محمد الراحي
الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 08:00

على نحو مطّرد يتواصل انخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب، كما هو الحال في باقي بلدان العالم، خلال الأيام الأخيرة، ما يُنبئ بقرب نهاية الوباء العالمي، خاصة بعد توارد آراء مختصين تفيد بدخول الفيروس التاجي في مرحلة كمون.

في إيطاليا، التي كانت من أكثر الدول التي تفشى فيها فيروس كورونا، وأودى بحياة الآلاف من مواطنيها، أصبحت الحمولة الفيروسية لـ "كوفيد-19" ضعيفة جدا، ولم يعد موجودا سريريا، حسب ما صرح به ألبيرطو زانغاريلو، أحد الأطباء الإيطاليين الذين برزت أسماؤهم ضمن جنود مجابهة الجائحة العالمية، رغم ما أثاره هذا التصريح من سجالات وانتقادات.

وفي المغرب، أثار انتباهَ المواطنين تقلّص عدد الحالات المؤكّدة إصابتها بفيروس كورونا بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة، فيما يتزايد عدد المتعافين، وتمكّنت مدن ذات كثافة سكانية عالية من التخلّص من آخر الإصابات المسجلة بها، كما هو الحال بالنسبة لمدينة سلا، ثاني مدينة من حيث الكثافة السكانية بعد الدار البيضاء.

تقلُّص عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، وارتفاع أعداد المتعافين، لا يعني أبدا أن الفيروس التاجي قد أصبح تحت السيطرة، "بل لا بد من استمرار الحفاظ على اليقظة عند مستوياتها العليا، درْءا لأي مخاطر محتملة"، يقول أبو بكر اليعقوبي، مندوب وزارة الصحة بمدينة سلا، في تصريح لهسبريس.

وكانت إدارة مستشفى مولاي عبد الله بمدينة سلا قد أعلنت عن شفاء آخر مواطن أصيب بفيروس كورونا كان يعالج بهذا المستشفى، أول أمس الجمعة، لكن اليعقوبي شدد على أنه لا مجال لأي تراخٍ، " فغدا، أو بعد غد، يمكن أن تظهر حالة جديدة لا قدر الله، وهذا يحتّم علينا جميعا أن نكون حذرين ومتيقّظين".

وتابَع بأن الجهود التي بذلتها السلطات الصحية، والسلطات العمومية، والسلطات الأمنية، بمختلف أنواعها، منذ أن ظهرت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب، هي التي مكّنت من تقليص عدد الإصابات، وبالتالي الوفيات، مبرزا أن المغرب "دبّر هذه الوضعية بشكل جيد منذ البداية، ومكّننا هذا التعامل من حصد نتائج جيدة".

وبدأت الحياة تعود تدريجيا إلى وضعها الطبيعي في المغرب، مباشرة بعد عيد الفطر، حيث أذنت الحكومة للمقاولات باستئناف نشاطها، وأطّرت هذه العودة ببروتوكول يتضمّن إجراءات صارمة ينبغي التقيّد بها من طرف أرباب العمل والمشغّلين، كما استأنفت بعض القطاعات الأخرى، مثل المقاهي والمطاعم، نشاطها بشكل جزئي، في انتظار ما سيتم تقريره يوم 10 يونيو، الموعد المفترض لرفع حالة الطوارئ الصحية.

وقال أبو بكر اليعقوبي إن التحكّم في انتشار فيروس كورونا، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، ريثما يتم إيجاد دواء فعال أو لقاح له، هو مسألةُ تدبير، وزاد موضحا: "لقد نجح المغرب في تدبير المرحلة المنصرمة، بفضل الاستراتيجية الوطنية التي تم وضعها، وتحلّي الجميع باليقظة، وإذا أردنا أن نستمر في التحكم في الوضع، فعلينا أن نمضي على النهج نفسه".

واعتبر المتحدث ذاته أن المغرب "برهن على أنه في المستوى، بعد أن سخرت الدولة كل إمكانياتها من أجل حماية حياة المواطنين"، موردا أن "المنظومة الصحية الوطنية التي لم يسبق لها أن خضعت لاختبار مثل الاختبار الذي أخضعتها له جائحة كورونا، وبرهنت كذلك على أنها في المستوى".

وبدأت أصوات تنادي بفسح المجال أمام المواطنين لاستئناف حياتهم العادية، بعد أن اقترب انتشار فيروس كورونا من درجة أقل من 0.70، المحددة للرفع الآمن للحجر الصحي، حيث انخفضت نسبة الانتشار إلى 0.73 .

وأكد اليعقوبي أن الحياة لا يمكن أن تعود إلى وتيرتها العادية دفقة واحدة، بل بالتدرج، مبرزا أن هذا هو الحل الوحيد الممكن للتحكم في الوباء، مشددا على "ضرورة استمرار حملات التوعية والتحسيس تفاديا لأي ارتخاء من طرف المواطنين، ولجعلهم مقتنعين بأن خطر الفيروس سيظل قائما إلى حين إيجاد دواء أو لقاح له".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الحذر الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 08:06
تصريح رئيس الحكومة بالاحتراز مدة سنة اضافية إضافة إلى تقرير المندوبية السامية للتخطيط يجعلنا في دائرة الخطر
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10
2 - thrasher الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 08:08
الخوف كل خوف من العودة إلى النقطة صفر في حال رفع الحجر الصحي دون تدابير وقائية ودون مساهمة من المواطنين
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18
3 - fayçal bennis الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 08:10
الحمد لله يجب علينا الإلتزام بالوقاية والنظافة حتى بعد انتهاء الحجر الصحي وميكون غير الخير إن شاء الله
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16
4 - [email protected] الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 08:11
شكرا للأطباء والمشرفين على التمريض، ولكل من ساهم في الحد من تفشي هذا الوباء في بلادنا، وشكرا لكل من ساهم في صندوق الجائحة، الذي استفادت منه الشغيلة والطبقة الكادحة، شكرا لكل المغاربة، والله يشدليكم فالصحيحة.
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16
5 - امتحان للبشرية. الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 08:17
الحمد لله.

من مواطن مغترب في المهجر و بالتحديد في فرنسا التي عرفت انتشار مهول للوباء ضعف ما عرفته البلاد و لله الحمد، أيضا العديد من الدول: ألمانيا ايطاليا اسبانيا......في بلد إقامتي بدأ الخروج التدريجي من الحجر الصحي منذ ال١١ من ماي و اليوم الذي هو الثاني من يونيو تم رفع القيود بأكثر من ٪؜٩٠.
الحمد لله هذا الوباء بدأ فعليا (حسب الأرقام) بالتراجع.

أبشروا ياناس و ستسمعون خبراً مفرحا بوم العاشر من يونيو إن شاء الله.
هذا الامتحان أكيد ذكَّرنا ببعض القيم كنا غافلين عنها.
الحمد لله على كل حال.
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