سابقة .. 434 حالة شفاء من "كورونا" خلال يوم واحد في المغرب

هسبريس من الرباط

في سابقة من نوعها منذ بداية الحالة الوبائية بالمغرب، سجل هذا الأخير 434 حالة شفاء دفعة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5893 حالة.

وتواصل نسبة الوفيات التراجع بشكل كبير في المغرب؛ إذ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 205 حالات إلى حدود السادسة من مساء اليوم الاثنين، بمعدل فتك بلغ 2.6 في المائة، وهو من بين أقل معدلات الوفيات الموجودة في العالم.

وبخصوص توزيع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد وعددها 26، فقد سجلت مدينة الدار البيضاء 15 حالة، تلتها مدن مراكش وطنجة والعراش بحالتين في كل منها، ثم جهة بني ملال خنيفرة بأربع حالات، وسيدي إفني بحالة واحدة.

وأجرت المختبرات الوطنية المرجعية خلال الـ24 ساعة الماضية 12.415 تحليلا مخبريا، جاءت نتائج 26 منها إيجابية، و12.389 سلبية.

وانخفضت الحالات التي تتلقى العلاج إلى 1735 بعد توالي حالات التعافي في الأيام الماضية بشكل كبير جداً. وبلغ متوسط سن المصابين 35 سنة، منهم 61 في المائة من الرجال و39 في المائة من النساء.

الحالات الخطيرة التي تتواجد في أقسام الإنعاش جراء "كوفيد-19" سجلت بدورها تراجعاً كبيراً، لتنحدر إلى 13 حالة فقط، موزعة بين الدار البيضاء بست حالات، وطنجة بأربع حالات، ومراكش بحالتين، ومدينة فاس بحالة واحدة.

وأكدت وزارة الصحة، في التصريح الصحافي اليومي، الاثنين، استمرار تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية، ودعت إلى مزيد من الحيطة والحذر والالتزام بقواعد السلامة الصحية للحفاظ على المكتسبات.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 26 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة إلى 7833 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مخبرية سلبية، قد بلغ 213721 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.