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الرئيسية | مجتمع | سابقة .. 434 حالة شفاء من "كورونا" خلال يوم واحد في المغرب

سابقة .. 434 حالة شفاء من "كورونا" خلال يوم واحد في المغرب

سابقة .. 434 حالة شفاء من "كورونا" خلال يوم واحد في المغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:45

في سابقة من نوعها منذ بداية الحالة الوبائية بالمغرب، سجل هذا الأخير 434 حالة شفاء دفعة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 5893 حالة.

وتواصل نسبة الوفيات التراجع بشكل كبير في المغرب؛ إذ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد الوفيات عند 205 حالات إلى حدود السادسة من مساء اليوم الاثنين، بمعدل فتك بلغ 2.6 في المائة، وهو من بين أقل معدلات الوفيات الموجودة في العالم.

وبخصوص توزيع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد وعددها 26، فقد سجلت مدينة الدار البيضاء 15 حالة، تلتها مدن مراكش وطنجة والعراش بحالتين في كل منها، ثم جهة بني ملال خنيفرة بأربع حالات، وسيدي إفني بحالة واحدة.

وأجرت المختبرات الوطنية المرجعية خلال الـ24 ساعة الماضية 12.415 تحليلا مخبريا، جاءت نتائج 26 منها إيجابية، و12.389 سلبية.

وانخفضت الحالات التي تتلقى العلاج إلى 1735 بعد توالي حالات التعافي في الأيام الماضية بشكل كبير جداً. وبلغ متوسط سن المصابين 35 سنة، منهم 61 في المائة من الرجال و39 في المائة من النساء.

الحالات الخطيرة التي تتواجد في أقسام الإنعاش جراء "كوفيد-19" سجلت بدورها تراجعاً كبيراً، لتنحدر إلى 13 حالة فقط، موزعة بين الدار البيضاء بست حالات، وطنجة بأربع حالات، ومراكش بحالتين، ومدينة فاس بحالة واحدة.

وأكدت وزارة الصحة، في التصريح الصحافي اليومي، الاثنين، استمرار تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية، ودعت إلى مزيد من الحيطة والحذر والالتزام بقواعد السلامة الصحية للحفاظ على المكتسبات.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 26 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المملكة إلى 7833 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مخبرية سلبية، قد بلغ 213721 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - عادل الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:51
الحمد لله على القرار الاستباقي لاستعمال العقار المثير للجدل (السيادة نعمه)
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47
2 - ازيلال الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:51
سلام عليكم ورحمة وبركاته الحمد الله الحمدالله الحمدالله ان الله معنا الحمدالله
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35
3 - متفائل الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:51
اللهم ارحمنا و ارحم ضعفنا .....اللهم انا نسألك الشفاء لباقي المرضى يا عزيز يا جبار
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37
4 - حقيقة الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:52
هدا ان دل على شيء فانما يدل على ان هدا الوباء ليس بالفتاك كما كانت تزمر وتطبل بعض الابواق الاعلامية
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14
5 - ماندي الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:52
خبر جد مفرح. الله يزيد فالشفاء و التعافي. تذكروا نهار لي تخرجوا خدموا البلاد مزيان. راه العالم كله الان راسي يا راسي.
Stop رشوة و الغش و جميع اشكال التخلف. المستقبل بيدكم كورونا ضروري تكون دارت العقل لشي وحدين
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60
6 - Younes الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:53
الحمد لله وشكر لله ولا حول ولا قوة الا بالله سننتصر باذن الله ان مع العسر يسر الله يحفظ بلدنا الحييب يارب
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13
7 - [email protected] الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:53
الحمد لله الله إزيد في إرتفاع الشفاء ياااااارب
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9
8 - KELM الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:53
اللهم ابعد عنا البلاء والعناء والوباء ، وارفع شأننا في الأرض والسماء ، وتولنا برحمتك في السراء والضراء ، وارزقنا العافيه من كل مكروه و شر و بلاء .
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14
9 - رابحة رابحة الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:53
اللهم لك ألف حمد و شكر
اللهم اشف باقي المرضى و أرحم جميع الموتى و احفظ بلدنا العزيز
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11
10 - الحمد لله الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:55
الحمد لله، ونتمنى اكنل ما بقا ع خير، لكن دائماً الاحتياط لان الفيروس لا يؤتمن
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7
11 - youssef الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:55
الحمد لله على نعمه. اتمنى، صادقا، ان يرفع عنا" السجن الصحي" كلنا في انتظار هذه اللحظة التاريخية.
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9
12 - ز....مغربية الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:56
الحمد لله الذي سترنا وكان فضله علينا ظاهرا، الحمد لله الذي سترنا وكفانا شر هذا الوباء بتفشي عارم ،الحمد والشكر له ان جعل عمل الاطر الصحية والسلطات والمشاركين في التغلب على هذه الجائحة عمل ايجابي اعطى اكله وفلاحه،فلولا فضل الله على هذا الشعب بما فيه لما وصلنا الى هذه النتائج التي توجها الله بالنجاح ،وقَولي هذا في كل ماالتفت الى الجائحة ومافعَلته في الدول الاخرى استوجب علينا كلنا ان نحمد ونشكر الله العظيم ، (ولان شكرتم لازيدنكم)

وهذه الجملة كفتني فنسختها من هسبريس
# إن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.#
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13 - مواطن متفائل الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:56
الحمد لله هذا يبشر بالخير 11000 تحليلة من بينها ما يقل عن 30 حالة فقط الحمد لله يا رب ارفع انا هذا الوباء يا رب
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10
14 - اكرم الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:56
اللهم لك الحمد، اللهم اشفي كل المرضى المتبقيين ان شاء الله، وكل الاحترام والتقدير للأطر الطبية التي تسهر ليل و نهار من أجلنا جميعآ.
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15 - محزوم الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:57
الحمد لله على لطف الله.
اللهم احفظ بلدنا وبلاد المسلمين.
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16 - مغربي قح الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:57
الحمد لله ويرجع ذلك لتقليص مدة العزل الصحي داخل المستشفيات من 14 يوم الى 9 ايام.المملكة تخطوا خطى ناجحة نحو بر الامان.
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17 - Fouad 2020 الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:58
ماشاء الله الفرج قريب ان شاء الله
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18 - البصير محسن الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:58
معدل فتك بلغ 2.6 في المائة، وهو من بين أقل معدلات الوفيات الموجودة في العالم.
هذا صحيح الا انه لا يعني ان المغرب متقدم في مجال الصحة بل ما نلاحظه ان الدول العظمى و المتقدمة اقتصاديا و كذلك في مجال الصحة هي الأكثر انتشارا بهذا الوباء بفعل الحركية النارية في مجتمعاتها اقتصاديا .....
فهذا الداء يمكن ان نطلق عليه داء الكبار .....
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19 - كوفيد 19 الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:58
الحمدلله أن مع العسر يسرا بدأت نهاية الوباء تلوح في الأفق تحية تقدير للذين عملوا بتفان من أجل تحقيق هاته النتائج وهنيئا للشعب المغربي
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20 - مغربية و افتخر الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:59
الحمد لله والشكر لله وشكرا لكل من قام بواجبه الوطني على احسن وجه
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21 - abdel الاثنين 01 يونيو 2020 - 18:59
الحمدلله علا كلشي، ياربي كل نهار نشوفو فحال هكا ولا كثر، الحمد لله على كل شيء
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22 - البحر من وراءكم والعدو امامكم الاثنين 01 يونيو 2020 - 19:01
لقد أطلقت كورونا ساقيها للريح ولادت بالفرار لم تجد في المغاربة مرتعها وفي الأيام القليلة المتبقية ستختفي ان شاء الله علينا. ولكن علينا بالحدر والوقاية فهي السلاح الفتاك ضد هاده الجاءحة والمغاربة اقوياء ومعروفون في كل المجالات فاش ما جيتيهم هما موجودين حتى في التعاون الاخوي والغير اخوي
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23 - البيضاوي الاثنين 01 يونيو 2020 - 19:02
السابقة هي ان نخرج نحن الأوائل من هاته الجائحة إن شاء الله بالتعاون ننجخ إن شاء الله
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24 - luk الاثنين 01 يونيو 2020 - 19:02
المؤشرات كلها إيجابية تدل على انحسار الوباء رغم عدم احترام شريحة مهمة من المواطنين لإجراءات الحجر الصحي ، فمن الواجب توخي الحذر و اتخاذ الاحترازات اللازمة و التفاؤل بالخير.
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25 - الكرموسي الاثنين 01 يونيو 2020 - 19:03
الحمد لله على هده النعمة و انخفاض نسبة الوفيات يبشر بالخير معلومة بسيطة أقل نسبة الوفيات من كورونا في العالم توجد في سنغافورة للقوة الهائلة للمنظومة الصحية لهدا البلد
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