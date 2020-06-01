24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2806:1413:3017:1020:3722:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. منظمة تنسب تدنيس "شارع اليوسفي‬" إلى التطرف (5.00)

  2. الأمن يوقف عامل نظافة استغل مريضات جنسيا بفاس (5.00)

  3. في ذكرى معركة أدْهَار أُوُبَرَّانْ .. إنذار الخطابي وغطرسة سلفيستري (5.00)

  4. مختبرات جديدة ترفع فحوصات "كورونا" إلى 16 ألفا في الصحراء (5.00)

  5. منتدى الكرامة: توقيف الريسوني "يثير الشكوك" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | "مكتب الكهرماء" يعلن استئناف عملية قراءة العدادات‎

"مكتب الكهرماء" يعلن استئناف عملية قراءة العدادات‎

"مكتب الكهرماء" يعلن استئناف عملية قراءة العدادات‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 01 يونيو 2020 - 20:07

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، استئنافَ عملية قراءة عدادات استهلاك الكهرباء والماء الصالح للشرب، ابتداء من فاتح يونيو 2020، مع ضمان الاحترام للتدابير المتعلقة بالصحة والسلامة السارية المفعول، "على إثر المواصلة التدريجية لبعض الأنشطة وتحسبا لنهاية الحجر الصحي".

ووفق بلاغ صادر عن المكتب، فإن هذا الأخير وضعَ، ابتداء من 24 مارس 2020، مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز التفاعلات عن بعد مع زبنائه، إما عبر مركز العلاقات مع الزبناء وإما عبر الموقع الإلكتروني.

وللحصول على مساعدة أو طلب معلومات، أهاب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بزبنائه، الاتصال بمركز العلاقات مع الزبناء عبر الهاتف على الرقم 0802007777، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو الاتصال مباشرة بالوكالة الموجودة في منطقتهم السكنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - اسامة الاثنين 01 يونيو 2020 - 20:23
تصوروا لو يستعملوا نظام الاشطر في حساب استهلاك 3 اشهر السابقة. سوف تكون الفاتورات خيالية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.