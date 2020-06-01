"مكتب الكهرماء" يعلن استئناف عملية قراءة العدادات‎

هسبريس من الرباط

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، استئنافَ عملية قراءة عدادات استهلاك الكهرباء والماء الصالح للشرب، ابتداء من فاتح يونيو 2020، مع ضمان الاحترام للتدابير المتعلقة بالصحة والسلامة السارية المفعول، "على إثر المواصلة التدريجية لبعض الأنشطة وتحسبا لنهاية الحجر الصحي".

ووفق بلاغ صادر عن المكتب، فإن هذا الأخير وضعَ، ابتداء من 24 مارس 2020، مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تعزيز التفاعلات عن بعد مع زبنائه، إما عبر مركز العلاقات مع الزبناء وإما عبر الموقع الإلكتروني.

وللحصول على مساعدة أو طلب معلومات، أهاب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بزبنائه، الاتصال بمركز العلاقات مع الزبناء عبر الهاتف على الرقم 0802007777، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو الاتصال مباشرة بالوكالة الموجودة في منطقتهم السكنية.