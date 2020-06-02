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الرئيسية | مجتمع | الحجر الصحي يعيد الاعتبار إلى الروابط الأسرية

الحجر الصحي يعيد الاعتبار إلى الروابط الأسرية

الحجر الصحي يعيد الاعتبار إلى الروابط الأسرية
هسبريس – محمد لديب
الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:37

تسبّب الحجر الصحي والبيانات المتدفقة من المغرب وخارجه، المرتبطة بتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في القارات الخمس، في التأثير سلبا على الحالة النفسية بشريحة كبيرة من الأفراد؛ من ضمنهم المغاربة، لكن في الوقت نفسه أعادت الجائحة الاعتبار للروابط الأسرية.

واعتبرت نادية الشرقاوي، الاختصاصية في الأمراض النفسية، أن الحجر الصحي الذي طبق في المغرب كان له تأثير واضح على الجانب النفسي للمغاربة، خاصة في ظل الحد من التواصل المباشر مع باقي الأشخاص والبقاء في المنزل لساعات طويلة.

وأوضحت الشرقاوي، في الندوة التي نظمتها مؤسسة "التجاري وفا بنك" حول التأثيرات النفسية للحجر الصحي على المغاربة، أن المراهقين يعتبرون من أكثر الفئات التي تأثرت نفسيا نتيجة تطبيق الطوارئ الصحية خلال الشهرين المنصرمين عبر أرجاء المملكة.

وقالت الاختصاصية في الأمراض النفسية إن "هذا التأثير ناتج عن القطع مع العلاقات الاجتماعية المباشرة مع الأصدقاء والمعارف وزملاء الدراسة، في الوقت الذي طغى فيه العالم الافتراضي في كل التعاملات اليومية المعتادة، ومن ضمنها الدراسة والتواصل الاجتماعي".

من جهته، أكد الطبيب والمحلل النفسي هاشم طيال أن المغاربة وجدوا أنفسهم مضطرين للتأقلم مع وضع غير معتاد بتاتا، وتمثل في الحجر الصحي، وعندما تطول مدة هذا الحجر فإن ذلك يؤثر بشكل مباشر على التوازن النفسي للشخص.

وأوضح المتحدث أن التزام الشخص بالمكوث في المنزل لمدة طويلة لا يوجد في معايير العيش التي اعتادها في حياته اليومية؛ وهو ما يتسبب في ظهور ضغوط نفسية كبيرة، تؤثر في الغالب على الحالة النفسية الداخلية للفرد.

واستطرد المحلل النفساني قائلا: "في مقابل كل هذا، لاحظنا عودة الروابط الأسرية التي تقوم بشكل كبير خلال هذه الفترة؛ وهو ما يستدعي من الجميع استغلال هذه الفرصة للمحافظة عليها مستقبلا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - bouthirit الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:47
لا اتفق مع المقال لقد أدى الحجر إلى تشتيت العائلات و عجز العديد من التحرك ورؤية زوجاتهم. وأبنائهم لقد تقطعت الطرق في كل مكان وانعدمت الحريات في التنقل . أرى أن الإنسان والمغرب من مصلحته أن يتغايش مع المرض كما تعايش مع السرطان والسيداء وداء الكبد وكل الانفلونزات السابقة . خصوصا ان كورونا اتبت بعض العلماء أن هناك من يحاول المبالغة في خطورته. وكل دلك سيتبته التاريخ والعلوم مستقبلا واتمنى ان لا يتم تدمير اقتصاد الدولة وتدمير أنشطة بعض السكان الدين قد لا يجدون عملا بعد الحجر .
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4
2 - simo الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:49
الأثر السلبي للحجر الصحي او بالأحرى الإقامة الجبرية اوالمكوث في المنازل على الجانب النفسي والمادي بالأساس ومانجم عنه من مشاكل اسرية وحالات انتحار في بعض الحالات اكثر من تقوية الروابط الاسرية التي يتحدثون عنها
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5
3 - naima الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:51
sur le plan théorique ça laisse à réfléchir. Mais sans études pratiques on ne peut rien avancer. Je voudrais savoir sur quels on peut déduire de tels propos ?
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1
4 - خالد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:58
بل العكس الحجر الصحي قطع الاراحام بين الناس فلماذا الكذب .هناك من لم يرى والديه مند واولاده من شهرين
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4
5 - مقهور الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:02
الى الاستادة نادية الشرقاوي المشكل ليس في الحجر الصحي، المشكل الأكبر هو المصارف اليومية والسكن الظيق، هل تعتبرون أن المغاربة كلهم متوفرون على سكن100م مربع 80٪من المغاربة يسكنون في أقل من60متر مربع، هناك ناس لديهم امراظ ظيق التنفس كيف يتحملون هاذه المدة الحجر الصحي بالنسبة لهم
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3
6 - Abdou الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:12
Vivre dans une villa avec piscine pendant le confinement n'a rien à voir avec le confinement dans un bidonville,le psychique est évidemment très différent.
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1
7 - احمد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:15
مرحبا ارجو الرد راح تنتهي منع التجول في 10يونيو انا من العراق
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