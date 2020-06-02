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الرئيسية | مجتمع | باحث مغربي يحذر من العودة إلى نقطة الصفر في مواجهة "كورونا"

باحث مغربي يحذر من العودة إلى نقطة الصفر في مواجهة "كورونا"

باحث مغربي يحذر من العودة إلى نقطة الصفر في مواجهة "كورونا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:00

مرّت ثلاثة أشهر على ظهور أول حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد بالمغرب، يوم 2 مارس المنصرم؛ وهو الوضع الذي تفاعلت معه السلطات المغربية، باتخاذ عدد من الإجراءات جنبت المملكة سيناريوهات كارثية.

وقال خالد الخالدي، أستاذ بجامعة أبي شعيب الدكالي، إن "الدهشة كانت تعلو محيا المسؤولين عن الشأن الصحي بالبلاد، نظرا لعدم معرفتهم بخبايا هذا الداء وكيفية انتقاله بين البشر؛ لكن سرعان ما انتبهوا إلى خطورته وسرعة انتشاره، فاتخذ قرار إغلاق الحدود، وبعدها مباشرة إقرار حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي على كافة التراب الوطني منذ 20 مارس 2020 إلى غاية اليوم".

ويرى الباحث المغربي أن الثلاثة أشهر الأخيرة تميزت بثلاث مراحل لانتشار المرض: وهي مرحلة الظهور والتعرف على المرض، وامتدت من 2 مارس إلى غاية 3 أبريل، حيث لم تتعد الحالات المرضية المكتشفة 100 حالة في اليوم، ليصل مجموع المصابين خلال شهر إلى 791 مريضا؛ لكن توفي خلال هذه المرحلة 48 شخصا أي بمعدل 6 في المائة، وبقي متوسط الحالات اليومية المختبرة ضعيفا ويقارب 200 اختبار.

المرحلة الثانية، وفق المصدر ذاته، وهي مرحلة التكاثر والانتشار، وامتدت من 4 أبريل إلى غاية 11 ماي، إذ إن معظم الحالات اليومية المكتشفة كانت تتعدى في الغالب 150 حالة كل يوم.

ويرى خالد الخالدي أن المغرب تمكن في هذه المرحلة، بفضل احترام المواطنين الحجر الصحي وسهر السلطات العمومية وكذلك حنكة الفريق الطبي المغربي باعتمادهم على بروتوكول علاجي فعال، من محاصرة انتشار المرض، لتظهر فعالية كل المجهودات خلال المرحلة الثالثة.

وأبرز المصدر ذاته أن متوسط الحالات اليومية المختبرة خلال المرحلة الثانية نفسها كان يقارب 2000 اختبار، ونادرا ما تعدى 4000 اختبار. فيما معدل الوفيات انخفض إلى ما يقارب 3 في المائة، وفق المعطيات التي يوفرها تطبيق "كوفيد هسبريس".

أما المرحلة الثالثة الممتدة من 12 ماي إلى اليوم، يوضح الباحث ذاته، فقد ارتفع خلالها متوسط الحالات اليومية المختبرة ليصل إلى 10000 اختبار. هذه هي مرحلة التحكم في المرض، حيث تراجع مجموع الحالات اليومية المكتشفة إلى ما يقارب 100 وانخفض معدل الوفيات إلى ما يقارب 2.66 في المائة؛ فيما ارتفع عدد المتعافين من المرض ليتجاوز 70 في المائة.

وخلص الأستاذ الجامعي إلى أن التراخي في المرحلة الرابعة قد يؤدي إلى العودة إلى نقطة الصفر، "وتكون هناك موجة ثانية للوباء. أما إذا تضافرت جهود السلطات العمومية والمواطنين ودرنا اليد فاليد (مجازا وافتراضيا) فيمكننا آنذاك محاصرة المرض والقضاء عليه، في انتظار دواء علاج أو لقاح".

ولفت الخالدي الانتباه إلى أنه، حسب المنظمة العالمية للصحة، في "أحسن الأحوال لن يكون أي لقاح متوفرا حتى نهاية السنة الجارية؛ ما يعني أن الأمر يحتاج إلى التعايش مع المرض وتحريك عجلة اقتصادنا، مع ما يلزم من أخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الكفيلة بعدم انتشار المرض، خصوصا التباعد الاجتماعي والتعبئة الإعلامية والمواكبة".

وشدد المتحدث على أنه "بفضل التعاون البناء وتوحيد الجهود بين مختلف مكونات المغرب والسياسات التشاورية والشفافية للسلطات، فيمكننا التصدي للوباء وربما التخطيط لمغرب ما بعد الجائحة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - عادل الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:06
الڤيروس أضحى ضعيفا جدا، فلا داعي لخلق الهلع والخوف في قلوب المغاربة، فلنتق الفتنة ...الحجر الصحي سينتهي قريبا وسنعود الحياة الطبيعية وانتهى الأمر.
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39
2 - ahmed الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:09
مع كل احترامي للاستاذ الكريم ولكن يبقى ما يقوله كلام فقط لا يغني من جوع لا أساس علمي له ، اعتقد ان مسؤولي الدولة المغربية لهم من الكفأة والمعطيات ما يجعلهم قاديرين على إرجاع البلاد إلى عهدها السابق وذلك بالاعتماد على معطيات دقيقة وليس على تحليلات لم تنفعنا بشيء
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31
3 - معجب الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:09
أولا أود شكر هسبريس على المستوى الكبير ديال العمل. تحياتي.
بالتوفيق لوطننا الحبيب.
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3
4 - مغربي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:10
اشنو زعما نبقاو فدار، توقف الدنيا، هدشي لي عطا الله، نتعايشو مع الوباء مع اقصى الحيطة و الحذر... اما الحجر راه حل مؤقت و ليس دائم...
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37
5 - La verite الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:12
اعتقد أن هذا الباحت لا يشعر بمعاناة الناس البسطاء الذين يعانون في صمت ولا يجدون اليد في اليد في حاجياتهم اليومية وان هذا الباحت لا يعرف باننا لا نتوفر على اجرة شهرية متله وان الناس تعاني من الاكتئاب والقلق ولم يتبق سوى أن تنفجر بسبب ظغط المشاكل الصحية والمالية المتراكمة وشكراً على بحتك الذي لن يفيد نا.
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47
6 - Khalil الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:12
أظن أن العودة إلى نقطة الصفر هو المراد، كانت 0 حالة ان لم تخني ذاكرتي
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10
7 - mowatine الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:13
شهر رمضان أخمذ كورونا ؛ لأنه شهر الخمول والنوم؛ لو لم يكن رمضان لكنا وصلنا ما لا يحمد عقباه
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-14
8 - محمد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:13
يقول المثل المغربي فأل الله و لا فالك
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18
9 - ادريس الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:15
سبحان الله. كل واحد يقرأ رأيه . المرحلة الأولى التانية والتالتة والرابعة وووووووو قهرتونا بهاد الأراء و الأفكار. بغيت غير نعرف واش عمر شي واحد شاف التحاليل ديال كورونا
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13
10 - بن عمي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:15
ماكاين لا عودة الصفر ولا الى ناقص صفر .المغرب دولة فتية والمغاربة يتمتعون بمناعة قوية والحمد لله.باركا اعلينا من الفوبيا راه كاين اللي كيخاف مسكين .افهاد المرحلة خاص اتشجعو الناس باش تخرج ماشي اتخوفوها .واش ما اسمعتوش بداء الكوخ .هاد الداء اخطر من كورونا كيخللي ابنادم ما ايقدش يخرج من الدار من الخوف.
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13
11 - احمد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:20
هذه المعطيات يعلمها الخاص والعام لا يمكنها ان تفوق دقة وتحليلا مانسمعه يوميا من لدن الاطباء الاخصاءيين وكبار اساتذة الامراض الوباءية والتعفنية.واخصاءي الامراض التنفسية..المرجو من من هو خارج داءرة الاطباء والاخصاءيين ان يلجم نفسه عن التصريحات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
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13
12 - Belghiti الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:20
Il serait plus sage de suivre les conclusions stipulées par les maîtres du terrain tel que le Pr Raoult.
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6
13 - نسأل الله اللطف الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:22
دابا الناس باغا تخرج علاود عياوا ها اللي باغي يعوم ها اللي باغي يصيف ها اللي باغي يمشي لحمام ....و عجلة الاقتصاد خصها تدور لكن الخطر و القضية حامضة!!!! الله يصاوب و صافي!!!
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-4
14 - hassan الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:24
très bon article, analyses et conseils simplifié et claire et surtout un message de mobilisation de tous et chacun de vivre avec vigilance a l'égard de la situation sanitaire dans les prochaines étapes ZN attendant un vaccin et remède.
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-5
15 - سعيد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:27
الشعب يتدور جوعا بسبب هذا الحجر الغاشم ارفعوه عنا لقد طفح الكيل .
غالبية المطالبيين بتمديد الحجر هم من الموضفين الذين استحلوا المكوث في منازلهم وسحب الاجرة اخر الشهر .
كل العجب من اشخاص لا علاقة لهم بالطب والبحوث العلمية اصبحوا منضريين في هذه الجائحة و يحذرون ويهولون مع العلم ان الدول الرائدة في العلم والطب رفعت الحجر وانتقلت الى مرحلة التعايش معه.
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1
16 - صحيح الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:27
التسرع في الرفع الكلي للحجر، والعودة الكلية للحياة الطبيعية. قد تكون له عواقب، فالمرجو التريث، ولا ننسى ان دواء الفيروس حاليا هو التباعد الجسدي والاحتياط ما امكن
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0
17 - الفيلالي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:31
على ما يبدو وحسب ما يروج في بعض الدول وخاصة الأوروبية وحسب المنظمة العالمية للصحة سيتمدد الحجر الصحي إلى غاية آخر يوم من يوليوز مع تخفيف الحجر تدريجيا حتى تطمئن كل دولة على مواطنيها من هدا الداء الخبيث
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-5
18 - person الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:32
الفيروس سيعود ان عادت العادات و الازدحام و هذا يدل على مدينة مراكش تراخت في 3 ايام الان ارتفع فيها الحالات اما ان فتحوا الحدود بين المدن فستكون المصيبة الكبرى و ان فتحت الحدود الجوية فاننا للله و ان اليه راجعون بدون مقدمة سوف نصبح اكثر من البرازيل و الله يحفظ هذه البلاد ليست لها امكانيات لتحدي الوياء ان عظم
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2
19 - زهير الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:33
ما هو الجديد في هدا المقال ، المرجو التفكير في مقالات للتفكير في الخروج من الحجر الصحي و خطة الانتعاش الاقتصادي مع التفكير في حل المشاكل العالقة بين المدارس الخاصة و اولياء الامور،عدم استئناف بعض الشركات للعمل .
البرتوكول العلاجي في المغرب اتبت نجاعته و يجب ان لا نتكلم عن النقطة 0...والله الموفق
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1
20 - متتبع الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:33
السلطات المغربية تفاعلت بجد واحترافية مع كورونا والأرقام المسجلة خير دليل على ذلك. ومع ذلك, إخواني الأعزاء, ليكن في علمكم أن مع استمرار "هجوم 2020" القاسي.. ناسا تكشف اليوم عن 5 كويكبات على الأقل تقترب نحونا هذا الأسبوع, لتضيف تهديدا مشؤوما آخر يجب على الناس الحذر منه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
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-1
21 - [email protected] الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:34
انا غير كانشوف باحث مغربي من شي جامعة مغربية تانعرفو غالبا غير طالقها و لا أساس علمي لكلامه... ديروا أبحاث جادة و جيبونا إحصائيات أم إطلاق الكلام على عواهنه فأي واحد من العوام يجي و يقدر يقول نفس الكلام لي قال اشنو الفرق
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-2
22 - الحاجة خديجة الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:34
تحليل رايع وقد حلل السيد الاستاذ الجامعي الموضوع بكل دقة وانا شخصيا اشاطره الراي تحية اجلال واحترام في كل من ساهم في احتواء الوباء او الضرر وكل من تحلى بروح المسؤولية والمواطنة الصادقة فردا فردا بما في ذلك من تضامن الشعب والتاخي والتازر ابان شهر رمضان ولاشك انكم تشاطرونني الراي ولو عديت الناس الطيبين المسؤولين الساهرين على حالة وصحة الفرد المغربي الابي لما كفيت ووفيت والحمد لله والشكر لله على كل حال وان في ذلك لحكمة ربانية لايعلمها الا الله جل في علاه
يارب ترفع عنا هذا الوباء والبلاء والغلاء يارب العالمين
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-1
23 - [email protected] الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:35
المرجوا من المواطنين العمل على اعتماد طرق الوقاية الازمة باستخدام الكمامات والنظافة المستمرة و التباعد الإجتماعي في هده الفترة حتى نتمكن من الحفاظ على هدا المكسب ونسأل الله العظيم رب العرش أن يرفع هدا الوباء وهدا الهم عن وطننا وعن أمة سيدنا محمد جمعاء
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4
24 - باحث عن لقمة العيش الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:35
ماذ تريد أيها الباحث هل تريد تمديد الحجر الصحي ومن يتحمل مسؤلية الانتحرات اليومية والامراظ المزمنة اللتي نعيشه منذو فطرة الحجر الصحي، الشعب المغربي 80٪مريظ بأمراظ أشد من مرظ كورونا، عليك أخي الباحث ان تبحث عن من هو احسن ليك
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-2
25 - شمهروش الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:37
مع.كل.احتراماتي للاستاذ الباحث على هذه المعلومات....ولكن هل سنستمر في الانكماش والخوف...والاقتصاد المغربي يغرق في المشاكل...علينا التسلح بالوعي واحترام الشروط الاحترازية...حتى نتغلب على الفيروس اللعين.
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0
26 - citoyen الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:37
on n'a pas le choix on doit vivre avec le virus tant que la guérison est possible déjà ça fait plus de deux mois qu' on vit avec ce virus avec bien sûr les mesures de barrières et d'hygiènes sinon on restera confinés jusqu'à la découverte du vaccin et à savoir ce qu' il aura comme effets secondaires sur l'être humains donc le monde entier est dans le doute et on sait pas ce que l'avenir nous réserve
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3
27 - عابر الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:38
تحليل منطقي للمعطيات، يجب علينا علينا إحترام التباعد و اليقظة الدائمة حتى بعد رفع الحجر الصحي.
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0
28 - تــنـــغـــيـــر الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:42
نــريـــد عــــودة الحــافـــلات و الـطـــاكـســـيات لـنـــقــل الـمـواطـنـيــــن بــيـــن الـــمـــدن و الأقــــالـــيـــم للإلـتحاق بالعائلة بـــــاراكـــــــــــــــــــــــــــــا.
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1
29 - عبد الجليل الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:42
خدوا العبرة قبل فوات الاوان ، التسرع سيأدي للكارثة العبرة من مراكش من 0 حالة على 10 نتيجة التراخي و الجهل
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30 - azaar Brahim الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:43
مع احترامي ليمكن أن نكونو رجعنا الى نقطة صفر لأن هدا فيروس سوف يصبح عادي ويكون له إسم في قائمة الأدوية في الصيدلية ويصبح عادي لكن ليس له إنسحاب على لبشر
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2
31 - مستفيد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:44
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
بحال يلا عندهم علم الغيب
استغفر الله العظيم
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4
32 - نبيل الامازيغي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:46
كورونا خدعة امريكية فرضت على الانظمة والشعوب من اجل انقاد اقتصاد امريكا
المظاهرات و الاحتجاجات التي تجتاح الان كل مدن امريكا تبين للحمير بالملموس والوضوح بان كورونا مجرد كذبة عالمية
انقلب السحر على الساحر . وقد ياتي يوم ستعتذر فيه الانظمة الديمقراطية لشعوبها عن هذة الكذبة الحمقاء
حتى المخزن عاق بالقالب ولهذا لم يصرف الا شهر وحيد يتيم لدعم فقراء الشعب وبسطاء الامة . وبعد ذالك اخد الملايير من صندوق كورونا ووزعها على الشركات والمقاولة كالمدارس الخصوصية ومكاتب الصحافة وبقي فقراء الشعب يقدمون الشكاية تلو الشكاية هههه
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0
33 - مواطن مغربي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:48
لقد انتقد الكثير من المعلقين تحدير الاستاذ، فهذا رايهم، لكن فعلا التدابير التي اتخدتها الدولة كانت ايجابية والحمد لله علما ان الوباء معدي وسريع الانتشار، لكن الحجر الصحي وغلق المحلات وتوقيف الرحلات الجوية والتنقل بين المدن كان صائبا. لكن على ابواب رفع الحجر الصحي يجب العودة الى الحياة الطبيعية تدريجيا مع توخي الحدر شيئا فشيئا حتى غياب العدوى بصفة نهائية. هناك اشخاص غير مبالين بهذ القواعد من بينها عدم وضع الكمامة التي هي ادنى الشروط ناهيك عن عدم التباعد، في الوقت الذي لازالرت تكتشف عدة حالات جديدة الى يومنا هذا مما يمكنها ان تتضاعف في حالة التهاون.
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0
34 - زعيتر الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:49
مثل هكذا بحوث تطرح الأمر كأنه سيقع وستعود موجة ثانية
نتفق على أهمية اللاحتراز بدون مبالغة وبدون هوس مما يخلق اثرا سيئا في نفسية اللانسان
كفى مبالغة ولا يعلم الغيب الا الله تعالى الذي بيده الملك
علينا بالاستغفار والدعاء لانه يرد باذن الله القضاء
ثقتنا بربنا اكبر ولنتفاءل خيرا
الجميع لا زال محتارا في امر هذا الوباء والبعض يتنبأ بعودته بناء على تخمينات وظنون او تجارب سابقة
ويبقى كل هذا مجرد تكهنات
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35 - مشكك في قوة الجايحة الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:51
سينتهي عهد المسمى ڥيروس في الدول الغربية وسيعود الجميع الى العمل وستدور عجلة الانتاج كأن شيئا لم يكن لهذا أتمنى من كل" عقلي" (بدل قلبي)أن يعمل الاخوان الباحثون على طي صفحة الشهور الاخيرة ونسيان بطولة "الغولة كورونا " وتحفيز الناس على العمل بجد لتذارك الوقت لان الجايحة لن تدوم الى الابد ولن تصبح فزاعة كالتي ألفنا سماعها في الصغر تحت مسمى "الغولة أو تروشت " حسب المناطق . عامة الافارقة استمروا في العمل غير مبالين بالحذث والبعض من عقلائنا مايزال يبحث عن حجج غير منطقية لكي يستمر الحجر والخمول والفزع . لايعقل أن تتعطل بعظ الوظائف لاكثر من شهرين و يدخل قطاع التعليم في غيبوبة سبعة أشهر .باركا من الغولة (مرة فوق اسطاح ومرة في الاحدية ووو) . شوف شي أطروحة أخرى أسي الباحث . مع كل الإحترام .
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36 - الخيال العلمي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:51
اسي البكاري قال كلاما يعلمه الجميع ولم يأت بجديد إلا بما يتعلق بالموجة الثانية و نقطة الصفر التي هي من الخيال الغير العلمي، المطلوب من كورونا تحقق لمن أطلقها و الدرس القادم سيكون مختلفا.
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37 - SAID الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:52
لا للقاح فثمنه سيكون بهظا ودون جدوى. مزيد من النحاليل. ومراقبة الحدود. ان شاء الله في هذا الصيف سينتهي الوباء
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38 - إستمع يامستمع الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 14:54
عندما تقترب أية نهاية لتمديد الحجر تبدأ الأقلام بالتفنن بالقول أننا سنعود الى بداية الصفر وأننا سنضيع ما اكتسبناه وما حصلناه....ثم بعد ذلك تكون الظروف مواتية لإخبار المغاؤبة أن التمديد سيستمر 20 يوم آخر كتحصيل حاصل...وهذكا دواليك
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