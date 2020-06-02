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كُتّاب وآراء
26 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7859 حالة في المغرب
أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، رصد 26 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7859 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 221154 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات في 205.
وتم التيقن أيضا من 398 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 6291 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
اللهم انك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا
هذه الارقام في فترة الحجر الصحي المنزلي فماذا لو خرج كل المغاربة يوم10يونيو ؟
اخشى ما اخشى ان نعود الى البداية ونضرب كل المجهودات في الصفر .
الله المستعان