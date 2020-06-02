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الرئيسية | مجتمع | 26 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7859 حالة في المغرب

26 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7859 حالة في المغرب

26 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7859 حالة في المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:00

أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، رصد 26 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7859 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 221154 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات في 205.

وتم التيقن أيضا من 398 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 6291 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - vraie الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:08
الحمد لله الفرج قريب إنشاء الله
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2 - Nabil الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:09
AlhamdouliAllah, on est dans le bon sens.
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5
3 - خاااالد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:10
اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم ياساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء.
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12
4 - سعد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:10
الحمدلله ارقام مشجعة، ارجوا من المغاربة عدم الاستهتار و التراخي في الدقائق الأخيرة. لا تكونوا كبوحدوز و استمروا في الحفاظ على ما وصلنا له
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11
5 - الحسن الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:11
الحمدلله على فضله واحسانه الامور بدات تتحسن بأذن الله سننتصر على هذا الوباء في اقرب الاجال ونشكر المغاربة قاطبة على مساهمتهم في القضاء على هذا الوباء بالتزامهم التام بالحجر الصحي الذي بدأ يعطي أكله وشكرا للمغاربة جميعا
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5
6 - [email protected] الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:11
اللهم احفظنا بحفظك وانت خير الحافظين اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
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4
7 - omar الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:11
ولله الحمد على ما اعط وما اخد نحن اليوم نسير في طريق النجاح
اللهم انك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا
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4
8 - [email protected] الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:12
الحمدلله، نسبة التعافي في تزايد مطرد، حفظ الله بلدنا الحبيب من كل مكروه وابعد عنا هدا الوباء برحمته و جوده الواسع اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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3
9 - said الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:12
اللهم ارفع عنا هذا الوباء والطف بنا حالات الشفاء في ارتفاع وحالات الوفيات شبه مستقرة وحالات الإصابات لم تستقر بعد والحمدلله على كل حال الالتزام بالنظافة والوقاية والابتعاد عن الاختلاط سنساهم في الحد من انتشار هذا الوباء بإذن الله
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10 - أم زكرياء الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:12
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يشفي الجميع ياربي العالمين ا وتحفظنا يالله
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11 - marwane rabat الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:12
يا رب تشافي كل المسلمين وترفغ عنا هدا الوباء
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4
12 - المراكشي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:13
الحمد لله على كل المغاربة الاقوياء، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا و موتى المسلمين. le maroc en force
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13 - الغوثي مفتاح الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:13
على مايبدو ان هذا الفيروس الخبيث سيطول مقامه معنا .. كل يوم حالات جديدة يارب سلم سلم .
هذه الارقام في فترة الحجر الصحي المنزلي فماذا لو خرج كل المغاربة يوم10يونيو ؟
اخشى ما اخشى ان نعود الى البداية ونضرب كل المجهودات في الصفر .
الله المستعان
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14 - marwane rabat الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:13
يا رب تشافي كل المسلمين وترفغ عنا هدا الوباء وينتهي الحجر الصحي بسلام
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15 - kamal الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:14
لبارح 26 اليوم صابحة 26 هل هي صدفة
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16 - youness الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:14
الحمد لله والشكر لله الفرج قريب أن شاء الله
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17 - خديجة الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:15
خوتي الحمد لله بغينا 0حالة تقهرنا بالمكوت في البيت وانا ازداد وزني والعمل لم يستأنف بعد قطاع البناء انا أصبت بالاكتئاب اللهم الطف بنا أن خرجت للتسوق اخاف من العدوى
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18 - محمد الإدريسي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:15
وأصرف عنا برحمتك شر ما قضيت الحمد الله
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19 - مغربية الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:17
الحمد لله ...الوضع جيد ...الله يكمل علينا بالخير....الفيروس فقد الكثير من حمولته....charge virale حسب بعض الأطباء الخبراء...الله يشافي باقي المرضى ويرحم الأموات رحمة واسعة.
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20 - الصداقة الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:17
الحمدالله انشاء الله ستنزيل هاته المحنة نخرج منها الاقوى پإدن من الله
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21 - سعيد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:17
المرجو الحيطة و الحذر من يوم الخروج هاد الفيروس ممعاه بو لعب اقدر نرجعوا الى الصفر باراكا من التعناق و التساع البعضياتنا ماكاين لا محبة لا والو غا النفاق اعطيو التساع البعضياتكم
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