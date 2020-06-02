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كُتّاب وآراء
398 حالة شفاء جديدة من كورونا .. نسبة التعافي 80,05% بالمغرب
شهدت 5 جهات في المغرب 26 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.
ويتعلق الأمر بـ10 إصابات على مستوى جهة الدار البيضاء سطات و10 في جهة مراكش آسفي، و4 بجهة طنجة تطوان الحسيمة و1 في الرباط سلا القنيطرة وإصابة أخرى إضافية بجهة كلميم وادي نون.
تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا قد بلغت 80,05% في المملكة، بعد التأكد من شفاء 398 اليوم و6291 في المجموع، بينما نسبة الفتك 2,61% بـ205 من الوفيات، ويبقى 1363 يتلقون العلاج.
الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2660 حالة في جهة البيضاء و1349 في مراكش آسفي، و1108 بطنجة تطوان الحسيمة و1001 في فاس مكناس، و704 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.
المجموع في جهة الشرق 187 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 120 في بني ملال خنيفرة، و 89 في جهة سوس ماسة و45 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
يا مغاربة الفرج قريب إن شاء الله... استبشروا خيرا ❤
يا مغاربة الفرج قريب إن شاء الله... استبشروا خيرا
# أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية#
بقيادة الملك الهمام المقدام الشجاع محمد السادس أيده الله ونصره وندعو الله ان يتغمد بحمته موتانا .
نهار 10، 0 حالة في المستشفى.
اللهم ارفع عنا الوباء و البلاء يا الله
انشاء الله نسمع 0 حالة
و 0 وفات
و 100% شفاء
آاااامين يا رب العالمين
من تفهم هاته الإجراءات و أقتنع بهاذا الرأي فعليه أن يعمل على تطبيقها و نشرها بين أهله و أصدقائه.
بلدنا يتعافى بفضل الله وبفضل من يسهرون على القطاع الصحي..
أشكر من يطلق عليهم في البلدان الأخرى " خط الدفاع الأول" أو " الجنود بالزي الأبيض" وهم كل من يسهر على القطاع الصحي، وكذا الشرطة والدرك والقوات المساعدة والقياد واعوان الصحة الشرفاء وكذا المغاربة الذين حافظو على التعليمات ومل من ساهم من قريب او بعيد في وصول بلدنا الى هذه النتيجة اي 80% من المتعافين اي 10% من التعافي في ظرف يومين.
اعلموا ايها القراء ان هناك دول متقدمة تحاول جاهدة وبمل ما اوتيت من ميزانية وكوادر طبية، لكن تبقى الإستراتيجية هي الأفضل والتي جنبت المغرب الكوارث في هذه الظروف العصيبة..