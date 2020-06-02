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398 حالة شفاء جديدة من كورونا .. نسبة التعافي 80,05% بالمغرب

398 حالة شفاء جديدة من كورونا .. نسبة التعافي 80,05% بالمغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:15

شهدت 5 جهات في المغرب 26 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ10 إصابات على مستوى جهة الدار البيضاء سطات و10 في جهة مراكش آسفي، و4 بجهة طنجة تطوان الحسيمة و1 في الرباط سلا القنيطرة وإصابة أخرى إضافية بجهة كلميم وادي نون.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا قد بلغت 80,05% في المملكة، بعد التأكد من شفاء 398 اليوم و6291 في المجموع، بينما نسبة الفتك 2,61% بـ205 من الوفيات، ويبقى 1363 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2660 حالة في جهة البيضاء و1349 في مراكش آسفي، و1108 بطنجة تطوان الحسيمة و1001 في فاس مكناس، و704 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 187 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 120 في بني ملال خنيفرة، و 89 في جهة سوس ماسة و45 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - مغربي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:22
الحمدالله أرقام تبعت الراحة النفسية والله الحمد، الفرج قريب، اللهم ارفع عنا هذا الوباء،
يا مغاربة الفرج قريب إن شاء الله... استبشروا خيرا ❤
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186
2 - مغربي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:22
الحمدالله أرقام تبعت الراحة النفسية والله الحمد، الفرج قريب، اللهم ارفع عنا هذا الوباء،
يا مغاربة الفرج قريب إن شاء الله... استبشروا خيرا
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66
3 - [email protected] الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:23
الحمد لله ،الحمد لله ،الحمد لله .......اللهم ارفع عنا الوباء ونجينا عداب الدنيا والآخرة .
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96
4 - عبدالرزاق الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:23
كاليك اسيدي الكلوروكين ماصالح لوالو. لواه البعابع. الحمدلله الناس عاقو بديك منظمة المرض العالمية. لهمها تبيع فاكسان بالملايير. مزيدا من الصبر، فالفرج قريب ان شاءالله.
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124
5 - الرزاق الله الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:24
بدأ الوباء وهاهو على وشك الإنتهاء ولله الحمد...وباقي ماستافدنا من دعم أصبحنا عالة على عائلتنا وأصحابنا وأصحاب المحلات البقالة ...خلاونا بحال القط ماأطعموه وماتركوه يبحت عن مصدر رزقه اللهم لك الحمد وشكر لاكن الدعم لم يذهب للغالب لمن يستحقه درنا شكاية ولم يرد عليها ..لاكن الخبر المفرح اننا ان شاء لله غادي نخرجو نسترزقو الله لأن الطلب لغير الله مذلة..والحمد لله على كل حال.
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155
6 - said الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:25
كل شي يبشر بالخير والحمد لله الإصابات قليلة وحالات الشفاء في ارتفاع ونتمنى أن تزول هذه المحنة العابرة ونرجع إلى حياتنا الطبيعة بإدن الله
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52
7 - متتبع الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:25
الحمد لله أخبار سارة تؤكد التطور الإيجابي لكورونا في بلدنا. لكن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أعلنت يوم أمس الاثنين، أن كويكب خطير يقترب من الأرض
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-107
8 - ز....مغربية الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:27
تعجبني هذه الجملة القيمة وعلى كل مواطن المسؤولية بتنفيدها
# أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية#
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35
9 - الغرباوي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:27
إن شاء الله مع آخر شهر 6 غدي تكون درجة حرارة مرتفعة،كورونا تختفي بإذن الله سبحانه وتعالى،الأطباء المغاربة كنتمنى كلهم من ممريضين حتا آخر رتبة في الطب يستحقون الوسام الملكي،هكذا خصنا نشجعهم ونشكرهم باش يحسوا بالمعنويات ديلهم مرتفعة شكرااااااااااااااا لكمااااااا جميعااااااا الطقم الطبي بشتى تخصوصاته.الله،،،،،،،،الوطن،،،،،،،،الملك.
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82
10 - معلق الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:31
الحمد لله على هذه النتيجة اذن نحن في الطريق الصحيح
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16
11 - احمد ابن العربي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:33
الحمد لله هذه أرقام مبشرة بقرب نهاية وجود الفيروس .. لكن يبقى الهاجس الأكبر والمعركة العظمى هي انقاد الإقتصاد وإعادة إحيائه... حتى اللي عندو شي تجارة استهلك راس المال وبقا الله الله.
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13
12 - مولاي ابراهيم بوحميد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:38
ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله صدق الله العظيم نعم ان المغاربة جميعا قاموا بجهود جبارة لأجل الانتصار على الوباء كل من جهته فالاغلبية من الشعب المغربي التزم بالحجر الصحي وبقي ملازما لمنزله طوال المدة والاطباء ومساعديهم وكدا السلطات المدنية والعسكرية قامت بواجبها وها نحن نجني ثمار جهودنا فعاش المغرب
بقيادة الملك الهمام المقدام الشجاع محمد السادس أيده الله ونصره وندعو الله ان يتغمد بحمته موتانا .
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18
13 - Rachid الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:42
الحمد لله على هدا الرقم ،لكن ما السر في ارتفاع هدا العداد بعد ما بقاش كيبان لينا سي اليوبي ؟
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8
14 - محمد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:44
كل المغاربة يستبشرون خيرا ، وسيقدم المغرب عند نهاية هذا الوباء نموذجا في التضحية والصبر والتلاحم ملكا وشعبا ، كما شهد له التاريخ بذلك ، إن الله لا يضيع أجر الصابرين ، وألف ألف شكر للطاقم الطبي الذي أبان على كفاءات وطاقات هائلة يجب الالتفات إليها وتحفيزها ، لأن الصحة والتعليم والقضاء هم قوام كل أمة ناجحة .
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20
15 - أبوزيد الطالب الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:45
مع 6مساء 945شفاء ان شاء الله. اسبشروا خيرا.
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12
16 - مغربية مسلمة الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:46
الحمد لله على كل حال. نلاحظ ارتفاع نسبة الشفاء و انخفاض نسبة الاصابات و مع ذلك يجب اتخاذ المزيد من الحذر، لا للتراخي، لا للاستهتار، لأنه كاينين أشخاص اللي غادي يقولو مع نفسهم الوباء كيمشي و غادي يتراخاو و يتغاضاو على شروط الوقاية و السلامة. اللهم ارفع عنا الوباء و اجعله مغفرة للذنوب. و قنا شره. و احفض بلدنا و المغاربة كاملين.
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7
17 - ramo الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:46
غادي تجي لاسقة مع نهار 9 يونيو، إلى بقينا فهاد الريتم.
نهار 10، 0 حالة في المستشفى.
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11
18 - متفائل الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:46
نحمدك و نشكرك يا الله
اللهم ارفع عنا الوباء و البلاء يا الله
انشاء الله نسمع 0 حالة
و 0 وفات
و 100% شفاء
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8
19 - [email protected] الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:47
الحمد لله على المجهودات التي بدلتها الدولة بجميع اطقمها من اطباء ورجال سلطة وعمال النظافة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلاللة الملك محمد السادس نصره الله ونطلب من الله تعالى أن يرفع عنا هذا الوباء وعلى الأمة الإسلامية
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9
20 - المغرب الحبيب الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:47
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم إني أسألك العفو والعافية من هذا البلاء الذي أرعبنا، واللهم اجعل بلدي المغرب بلد الخير والوقاية والصحة و الأمن و السكينة.
آاااامين يا رب العالمين
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4
21 - ZakariaJ الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:48
الخطأ الكبير أن يعتمد على هاته الأرقاو و تفتح الحدود بين المدن فهاذا سيؤدي الى نتائج وخيمة. و حتى وإن رفع الحجر الصحي يجب على أصحاب العقول الإلتزام ببيوتهم و إحترام معايير الوقاء بما فيها وضع الكمامات بالخصوص في الحافلات، ترك المسافة الكافية بين الناس في المعامل و المحلات التجارية، عدم التجمع. لأنه هناك العديد ممن هم مصابون دون أن يدرو ذالك. و العمل بهاته الأجراءات لمدة 3 او 4 اسابيع يمنع من إنتشار الوباء حيتما يشفى المصابون من تلقاء أنفسهم.
من تفهم هاته الإجراءات و أقتنع بهاذا الرأي فعليه أن يعمل على تطبيقها و نشرها بين أهله و أصدقائه.
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16
22 - تلميذ الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:48
نعم نحمد الله على هذه المعطيات و لكن أين هو السيد محمد اليوبي اللذي شاركنا منذ بداية الحجر الصحي و كنا نعلم صدق ما يقوله
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11
23 - المكناسي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:54
في عز بداية هذا الوباء ..وفي أيام الحجر الأولى القاسية على كل المغاربة..تنبأت بأن المغرب سيكون من اول الدول التي ستنتصر على هذه الجائحة..بفضل السياسة الناجعة والاستباقية التي نهجها ملك البلاد مفصلا شعبه على اقتصاد البلاد...لكني مع الأسف تلقيت عددا كبيرا جدا من الدسلايكات.. وها هو المغرب ان شاء اله سيقضي على هذا الوباء ..تحية للجيش الأبيض ولعزيمة كل المغاربة وصبرهم.. ولكل أفراد الأمن .و......
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1
24 - رشيد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 10:57
للمعلق رقم 9. فعلا طاقم التمريض يستحق الشكر. لكن هناك جنود اخرون يستحقون الشكر ايضا. ليس الاطباء وحدهم في الصفوف الامامية. اذا قارنا طبيب ويقال مثلا من يخاطر اكثر? الطبيب له الامكانيات لكي يقي نفسه بينما البقال الذي يسهر على توفير ما يستلزم للحياة هل له نفس الامكانيات للوقاية? الله هو الذي يحفظه. تحية لهؤلاء الجنود ولجميع الواقفين في الصفوف الامامية دون توفرهم على ادنى امكانيات الوقاية
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1
25 - مغربي بدبي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 11:01
الحمد لله وواشكر لله..
بلدنا يتعافى بفضل الله وبفضل من يسهرون على القطاع الصحي..
أشكر من يطلق عليهم في البلدان الأخرى " خط الدفاع الأول" أو " الجنود بالزي الأبيض" وهم كل من يسهر على القطاع الصحي، وكذا الشرطة والدرك والقوات المساعدة والقياد واعوان الصحة الشرفاء وكذا المغاربة الذين حافظو على التعليمات ومل من ساهم من قريب او بعيد في وصول بلدنا الى هذه النتيجة اي 80% من المتعافين اي 10% من التعافي في ظرف يومين.
اعلموا ايها القراء ان هناك دول متقدمة تحاول جاهدة وبمل ما اوتيت من ميزانية وكوادر طبية، لكن تبقى الإستراتيجية هي الأفضل والتي جنبت المغرب الكوارث في هذه الظروف العصيبة..
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0
26 - hamza الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 11:02
الحمد لله بدأ الفرج، الفيروس بدأ في الإنحسار. لكن خاص بعض سكان مدن كل من الدار البيضاء، طنجة و مراكش يلتازمو معانا شوية يصبرو غير هاد الأسبوع ولا 10 أيام كأقصى تقدير، حيت حسب الإحصائيات هادو لي باقي كيتسجلو فيهم الإصابات، فاس كانت كتسجل ولكن دابا غير حالات في طور العلاج، وكاينين جهات آخرين تاهوما الحالات ديالهم في طور العلاج. راه ماشي حيت الدولة دارت رفع تدريجي للحجر راه صافي كولشي يخرج دقة وحدة. ولكن هاد نخرجو دقة وحدة حتى متبقى حتى حالة ولا على الأقل باقين أقل من 10 الحالات في المستشفى. ولا غنوليو كنخويو لما في الرملة. من بعد التغلب بشكل كلي على هاد الوباء أتمنى من وزارة الصحة أنها تعوض هاد الأطباء والأطر الطبية على العناء لي عاناو منو والتعب بعد صراع طويل ومعركة شرسة مع الفيروس، ووزارة الداخلية أيضا مع أعوان السلطة وجميع المصالح التابعة لوزارة الداخلية. وعلاش لا منديروش إحتفال وطني بيهم ننسيوهم على هاد التعب لي طرا ليهم فهاد الفترة
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3
27 - متتبع الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 11:04
التفكير الآن يجب أن يصب على مرحلة ما بعد كورونا. أدعو المسؤولين اتخاذ إجرائات جريئة لإنقاذ الإقتصاد الوطني. أولاها خصم 40 في المائة من رواتب الجميع في القطاعين العام والخاص. كذلك تعليق الإحتفال بعيد الأضحى المبارك مدة خمس سنوات للإحتفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيق الإكتفاء الذاتي. كذلك الضرب بيد من حديد على أولائك الذين يصيبون الأزبال في الشوارع وعلى المخربين. شيئ آخر لا يقل أهمية هو إعادة النظر في لغة التدريس لتتلائم مع اللغة التي يفهمها ويتحدث بها الشعب المغربي قاطبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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-5
28 - المستغرب الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 11:07
غريب كفاش هاد التسارع الكبير في وتيره الشفاء ما خفي كان اعضم الله اخد اللباس وحفظ بلادنا من كل شر
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3
29 - [email protected] الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 11:12
الحمد لله اللهم ارفع عنا هذا الوباء
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1
30 - [email protected] الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 11:13
الحمد لله اللهم ارفع عنا هذا الوباء واحفظ بلدنا الحبيب
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1
31 - اليوبي ما بغاشي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 11:14
ربما يكون سي اليوبي تولف الصدق على الجمهور ومشى فحالو
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3
32 - امل الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 11:17
الحمدلله هاد الخبر كيفرح ان شاء الله قريب الفرج غير نصبروا
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1
33 - aziz ben الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 11:19
في 01 يونيو 263 مجموع الذين تحت العلاج في 11 جهة ما عدا الدار البيضاء،ومجموع الذين يتلقون ااعلاج هو 1735 يعني في الدار البيضاء 1472 وفي الموقع covid19hespress تركوا التقرير في 28 مايو لماذا ؟
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-2
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