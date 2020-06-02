398 حالة شفاء جديدة من كورونا .. نسبة التعافي 80,05% بالمغرب

هسبريس من الرباط

شهدت 5 جهات في المغرب 26 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ10 إصابات على مستوى جهة الدار البيضاء سطات و10 في جهة مراكش آسفي، و4 بجهة طنجة تطوان الحسيمة و1 في الرباط سلا القنيطرة وإصابة أخرى إضافية بجهة كلميم وادي نون.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا قد بلغت 80,05% في المملكة، بعد التأكد من شفاء 398 اليوم و6291 في المجموع، بينما نسبة الفتك 2,61% بـ205 من الوفيات، ويبقى 1363 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2660 حالة في جهة البيضاء و1349 في مراكش آسفي، و1108 بطنجة تطوان الحسيمة و1001 في فاس مكناس، و704 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 187 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 120 في بني ملال خنيفرة، و 89 في جهة سوس ماسة و45 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.