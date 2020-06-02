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إجراء استثنائي ينقل عالقين في المغرب نحو الديار الفرنسية والبلجيكية

إجراء استثنائي ينقل عالقين في المغرب نحو الديار الفرنسية والبلجيكية
عبد الكريم هرواش من الناظور
الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 11:00

تستمرّ الرّحلات الاستثنائية التي تتم بشكل تدريجي لعودة المواطنين العالقين بالمغرب من ذوي "الجنسية المزدوجة" نحو بلدان الإقامة.

وفي السياق ذاته، انطلقت في الساعات الأولى من صباح اليوم الثّلاثاء رحلتان من مدينة النّاظور، نقَلَتا 114 شخصا صوب فرنسا وبلجيكا.

ومن المنتظر أن تستأنف الرّحلتان الاستثنائيتان، اللتان خُصّصت لهما أربعُ حافلات كبيرة وناقلتان صغيرتان، مسارَيْهما نحو فرنسا وبلجيكا انطلاقا من مطار محمّد الخامس الدولي في ضواحي الدّار البيضاء.

وأشرفت السّلطة المحلية والعناصر الأمنية بالنّاظور على إجراءات تنظيم الرّحلتين، وفق التدابير الاحترازية المتّخذة في ظلّ انتشار فيروس كورونا المستجدّ، مع فرض وضع الكمامات واحترام مسافات الأمان وتخصيص حافلة واحدة لكل 25 راكبا.

الرحلة الأولى المتجهة صوب فرنسا انطلقت من أمام أحد فنادق مدينة بالناظور، في تمام الساعة الثالثة صباحا، وشملت 40 شخصا مع غياب مسافر واحد؛ فيما انطلقت الرحلة الثانية المتجهة صوب بلجيكا في تمام الساعة الرّابعة من أمام "المحطة الطرقية القديمة"، وشملت 74 شخصا.

وليد بنزريوح، شابّ من الجالية المغربية المقيمة في مدينة "ليل" الفرنسية، قال إنّه أخذ إجازة عشرة أيّام قضاها في الناظور، ابتداء من 9 مارس المنصرم، قبل أن يجد نفسه عالقًا في المغرب بعد إيقاف جميع الرّحلات وإغلاق الحدود.

وأكّد وليد، الذي ترك والديه بفرنسا، أن المدّة التي قضاها في المغرب كانت في الحجر الصحي المنزلي عند عائلته، بعد تفعيل حالة الطّوارئ في المملكة، باستثناء الخرجات الضرورية لاقتناء الحاجيات والتّواصل مع السلطات بخصوص رحلة العودة إلى بلد الإقامة.

حكيم راحيل، المقيم بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، قال ضمن تصريح لهسبريس : "قرار تعليق الرّحلات لم يكن متوقّعًا، لذلك لم نأخذ كامل احتياطاتنا لمثل هذه الظروف الاستثنائية، لأننا كنا بصدد قضاء عطلة قصيرة الأمد قبل العودة".

"كانت ظروفًا صعبة خلال هذه المدة التي ناهزت 3 أشهر"، يتابع المتحدّث في تصريحه، قبل أن يضيف: "من جهة أخرى؛ ما جرى كان مناسبة طيبة لقضاء أطول مدّة في بلادنا المغرب ومع أفراد عائلاتنا، ونقدّر كلّ الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية لأنّها كانت من أجل حماية الجميع".

جدير بالذكر أن هؤلاء العالقين قضوا ما يزيد عن الشهرين في المغرب، منذ تعليق جميع الرّحلات الجوية والبحرية من وإلى بلدان العالم؛ في خطوة احترازية لحماية الشعب المغربي من انتشار فيروس "كوفيد-19".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - N.H الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 11:11
دابا لي رجع لشي بلاد يعطي لراسو راحة مكين لا سفر لا والو باش هاذ لخطرا لاوقع شي مشكيل متلومو إلا راسكم
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-11
2 - فترة لن تنسى الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 11:20
العالقين قضو هذه المدة رغما عنهم ولذالك معظم العائدين الذين التقيت بهم في المهجر لا يودون الرجوع إلى المغرب في الأعوام المقبلة لأنهم يعتبرون أنفسهم مسجونين مادام بلد الإقامة يرحب بالعودة والبلد الأصلي الذي هو المغرب يرفض بدون حجة تذكر أضف إلى ذالك من فقد عمله ومن ترك أسرته بدون معيل ومن طلب النقود من عائلته في المهجر بحكم كل ما لديه من مال صرفه ووو.....قصص متعددة .
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27
3 - عالقة الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 11:20
اودي راه تقضى الصبر بغيت نرجع لداري هادي اكثر من شهرين ونا حاصلة في فاس ، ماغدي تخسرو والو الا فتحتوا الطريق نرجعوا لديرونا وحشومة هادشي
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26
4 - الدولة في خدمة غير المواطنين الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 11:27
لقد اصبح واضحا للجميع بان حكوماتنا تسعى بكل ما اوتيت من امكانيات في تلبية مطالب مواطنين الدول الاجنبية ولا تكتري لا بحجر ولا هم يحزنون فهذه قوانين خاصة للمواطنين المغاربة. اما بالنسبة للمواطنين العالقين في الخارج فان الدولة بجميع مؤسساتها ومقوماتها وما اتيت لها من امكانيات ولوجستيك فانها ما فتئت تتادرس هادا الموضوع وبجدية وصرامة ولن تتراجع قيد انملة عن تحقيق مطالب المواطنين
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5 - معلق الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 11:27
حرام هادشي كل مرة كنسمعو دولة دبرات على اولادها الحاصلين برا. والعجب هي بعض الدول دبرات على لي عندهم الجنسية وخ هما مشي اولادها. الا الا الا الا الا حنيا. واعجباه اولادنا مرميين في الخارج اكثر من 3 اشهر او مزال كنتفرجو. سبحان الله على....
اوا الله اجازي لكان السبب في هاد التماطل.
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6 - fatiha الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 11:29
والعالقين بالخارج مساكن ماعندهومش وطن يحتاضنهوم
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7 - عبدو الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 11:32
متى يحين السماح للمغاربة اصحاب الاقامة بالامارات بالمغادرة بعد هده المدة من اغلاق الحدود
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8 - المهدي - فرنسا الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 11:35
عندما كان ابنائي يلحّون علي ان أتقدم بطلب الحصول على الجنسية الفرنسية وأنا المهاجر منذ ما يقرب أربعين عاماً كنت أجيبهم انه يكفي أنم حصلوا عليها أما أنا فأفضل ان أبقى بعيداً عن الازدواجية واحتفظ بجنسيتي المغربية فقط وبطاقة إقامة تتجدد كل عشر سنوات .. واليوم ها أنا عالق ببالمغرب منذ أزيد من ثلاتة أشهر دخلت لحضور جنازة والدتي رحمها الله ثم أقفل المغرب ابوابه .. تهاتفني زوجتي وأبنائي عدة مرات في اليوم ويكررون عند كل مكالمة : شفتي أشنو كنّا كنقولو لك وانت راسك قاسح .. والواقع انني ادركت اليوم انهم كانوا على حق وأنا ارى السلطات تسمح لمزدوجي الجنسية بالالتحاق بعائلاتهم ولو لم يمضي على وجودهم في الخارج سوى سنوات قليلة وتمنع من أمضى ثلثي عمره هناك .. أهناك ميز أكثر من هذا هم لهم أبناء واحنا عندنا المشاش ؟
بمجرد رفع الحجر اول ما سأقوم به الذهاب الى المقاطعة لتحضير عقود الازدياد والوثائق المغربية المطلوبة هناك للحصول على الجنسية وشكراً لحكومة السي العثماني التي أقنعتني بما فشل فيه ابنائي ....
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9 - عالقة الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 11:36
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صراحة هاذ شي غرييييب جدا أنا لحد الان معرفة واش هاذ شي حقيقي ولا حلم. تحبسنا تقريبا ثلاث اشهر وباقي معرفين فقاش توصلنا النوبة كنتصلو بالسفارة كيخلونا نستناو أكثر من 20 دقيقة أفي الآخر كيقطعو علينا حسبيا الله ونعم الوكيل
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10 - Abdelghani الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 11:37
وماذا عن المهاجرين المغاربة العالقين في المغرب نحو سويسرا ودول اللوكسمبورغ? الن يحن الوقت بعد? ام ان المغرب يلبي فقط طلبات فرنسا? اعرف اثنين من دول اللوكسمبورغ وثلاثة من سويسرا مازالوا عالقين بالمغرب ولا احد يسال عنهم اواهتم لامرهم.افتحوا المطارات من فضلكم.
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11 - hamouda الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 11:39
السلام عليكم ، بغيت نرجع لفرنسا معرفتش فين يمكن ليا نمشي نسجل انا من اقليم الناظور، كنسول على الجهة المسؤولة.
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12 - مهاجر داخل الحافلة الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 11:42
شكرا جزيلا لكرونا وراتنا الوجه الحقيقي لصحاب القرار في المغرب.لا يهمهم الى المصالح ديالهم حيت لا توجد لديهم كفاءة
الوجهة المقبلة تركيا او البرتغال
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