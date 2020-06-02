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أمكراز يبشّر الفلاحين و"سائقي الطاكسيات" بالتقاعد والتغطية الصحية

أمكراز يبشّر الفلاحين و"سائقي الطاكسيات" بالتقاعد والتغطية الصحية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 13:00

بشر محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، ممتهني عدد من المهن الحرة بقرب استفادتهم من التغطية الصحية والتقاعد، وفي مقدمتهم الفلاحون وسائقو "الطاكسيات"، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن أنظمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف فئات العمال المستقلين المغاربة.

جاء ذلك ضمن اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، في إطار دراسة موضوع "قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الإستراتيجي والحكامة"، بالإضافة إلى استعراض القرارات والتدابير التي اتخذها الصندوق لمواجهة جائحة كورونا.

وقال وزير الشغل: "إن الاشتغال اليوم مستمر بوتيرة كبيرة مع العديد من الفئات قصد إصدار المراسيم الخاصة بها"، كاشفا أنه "تم إنهاء التشاور مع فئة المفوضين القضائيين"، وأن "التشاور مستمر مع العديد من الفئات، كالتجار ومهنيي النقل عبر "الطاكسيات"، والفلاحين، والصناع التقليديين والمرشدين السياحيين".

المعطيات التي كشفها الوزير أمكراز تشير إلى أن عدد المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصل الآن إلى ثلاثة ملايين منخرط، موضحا أن "المشاريع التي جاءت بها الحكومة للحماية الاجتماعية ستجعل هذا الرقم يتضاعف أكثر من مرة، إذ يرتقب أن يصل إلى 8 ملايين؛ وذلك بإضافة خمسة ملايين عامل مستقل".

وأوضح أمكراز في هذا الصدد أن نسبة التغطية الصحية قبل سنة 2005 لم تكن تتجاوز 16 في المائة بالمغرب، في حين أننا اليوم نتجاوز 64 في المائة، موضحا أن التغطية الصحية والتقاعد للمستقلين يستهدف 5 ملايين عامل مستقل.

وفي مقابل تأكيد المسؤول الحكومي أنه "إذا أضيف للمنخرطين من المهن المستقلة ذوو حقوقهم فإن العدد سيصل 11 مليونا؛ وبالتالي فإن نسب التغطية الصحية للمغاربة بعد تنزيل قوانين المستقلين ستكون في حدود 90 في المائة"، مشيرا إلى أن جميع المراسيم التنظيمية صدرت لتنزيل هذه القوانين.

أما بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين فكشف وزير الشغل أن عدد المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 1105 عمال، موضحا أن ذلك راجع إلى إصدار المرسوم المتعلق بتحديد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العاملات والعمال المنزليين بتاريخ 03 يونيو 2019، الذي يتضمن كافة الإجراءات الواجب اتباعها من طرف المشغل الذي يشغل عاملة أو عاملا منزليا لكي يضمن لهم حق الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - noureddine الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 13:04
الحكومة ربما بدأت تعي أن الاعتماد بشدة على قطاع مثل السياحة قد فاقم الوضعية الاقتصادية ، ربما هذه خطوة لتشجيع الناس على الاقبال على هذه المجالات لكن ما دامت هذه القرارات لم تطبق في أرض الواقع فلا أثق فيها شخصيا .
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1
2 - malika الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 13:06
و أخييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرا...........
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3 - متفائل الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 13:06
ارا اوكان مدابينا اكون هادشي بصح
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0
4 - الوزير المعجزة الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 13:07
بطبيعة الحال اي كلمة كتخرج من فم الوزاراء لها اهداف و دوافع خفية بحالا غاتسني كريدي من بنك نتى كتسنى عبودية خفية وا بحال هنا بزاف تاع الوعود داها الوقت و جرفها اش كتسناو من وزير عتارف بتمتعو بمعانات العاطلين و قال وجودنا مقرون ببوجودكم اي معاناتكم
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5 - العوثي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 13:07
هذا قرار مفرح لاصحاب المهن الحرة والتجار والفلاحين
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3
6 - مواطن مغربي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 13:08
والكسالة وصحاب الكرارس معليهومش الله حتى هوما؟؟!!
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7 - [email protected] الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 13:09
الفلاحة لم يستفيدوا لا من الصندوق كرونا لا من التعويد عن الجفاف ماذا عن هاذا القطاع برغم من هاذا القطاع هو المتضرر الكبير
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8 - مبارك الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 13:10
هناك شركات لم تصرح بالعمالها وا رباب المقاهي وشركات امن خاصة
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0
9 - hamid الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 13:11
انهم يعتبرون الضمان الاجتماعي الدي يدعون توفيره للمغاربه ينفع لا والله لا ينفع انا عندي الضمان الاجتماعي ولا استطيع التداوي لان الادوية غالية وادا اشتريتها سوف لن يبقى لي ما اشتري به ما اكل او اداء الفواتير المرتفعة الله ياخد الحق في هده الحكومة والحكومات السابقة
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-2
10 - راصد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 13:12
مقدرات البلاد لا تسمح بإرساء أسس تغطية صحية حقيقية للجميع. و عليه، فتعميم هذه التغطية ما هو في الواقع سوى تكريس لسياسات البريكولاج المتعاقبة في المجال الصحي.
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-1
11 - نحن حضارة طارق بن زياد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 13:14
من منكم أصبح يثوق لحكومة حزب الاستقلال حيث كان الشعب بأكمله عايش مزيان...كانت حكامة و كانوا وزراء متمكنين يصدرون القرارات و لا ينتظرون المساعدة من أحد وليس كالآن لا أحد يملك جرأة القرار ....مكانش ف عهد الاستقلاليين هاد الفقر و التهميش و الموت من الجوع و البرد...و الموت جراء الازدحام على خناشي الطحين....الموت بالانتحارات لنساء و رجال لم يجدوا ما يعطوه لابنائهم....والله أصبحنا نثوف للنخبة و المثقفين و المتمكنين الذين يجدون الحل و القرار الصائب....ليس مثل اليوم تائهون غير متمكنين لا يملكون خبرة السيايسة...نتمنى عودة الحزب العتيد الذي يقف مع العمال و الفلاحين و كل طبقات المجتمع
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12 - SALEM الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 13:15
لاءريد ان اكون من الفيءة التي تريد فقط ان تنتقد مهما كان الحال. لكن كيف يمكن لي ان اتق بهذا الخبر، علما ان توزيع مساعدة كورونا وصلة لمن ليس لهم الحق فيها، ولم تصل الى من له الحق فيها.؟ علما ان المساعداة كانت موجودة. اذا اردنا الاءصلاح في بلادنا فعلينا ان نتيح الفرصة للاروبيين في كل المناصب. والمغاربة في مناصب .... اي مناصب يصلحون فيها المغاربة.؟
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13 - كمال المنصوري الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 13:15
جميع المواطنين عليهم التوفر على التغطية الصحية بغض النظر عن أنه لديهم عمل أو لا.
الصحة و التطبيب مِن حق كل مواطن.
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14 - مبادرة مشجعة الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 13:16
مبادرة مشجعة ومثيرة للاهتمام، من الضروري للغاية التركيز على الحرف الغير الرسمية ، الباعة الجائلين ، الفنانين ، الحرفيين ، ... إنه وزن اقتصادي مثير للاهتمام ، والدولة تخسر الكثير من المال وهؤلاء الناس بحاجة إلى الضمان الاجتماعي بشدة وهذا النوع من العمل يضمن نسبة كبيرة من المهنة في المغرب
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15 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 13:17
والتجار الصغار والباعة المتجولون أين محلهم من الإعراب في قاموس التغطية الصحية
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16 - رحمان علي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 13:18
باركة من بيع الوعود الوهمية !! فهل البلد وهو مدمر له امكانيات المادية لتحقيق هذه الوعود !!
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