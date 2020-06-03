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خبير مغربي يُثمن تحسن الحالة الوبائية ويحذر من موجة ثانية للعدوى

خبير مغربي يُثمن تحسن الحالة الوبائية ويحذر من موجة ثانية للعدوى
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 03 يونيو 2020 - 13:00

تعرف المملكة منذ أيام انخفاضا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد مقابل ارتفاع في عدد الأشخاص المتعافين؛ ناهيك عن أن عدد المتوفين وكذلك الموجودين في أقسام الإنعاش يعرف تراجعا، وهو ما يثبت أن "الوضعية مسيطر عليها" حسب جمال الدين بوزيدي، الأخصائي في الأمراض التنفسية والصدرية، لكنه في الآن نفسه يحذر من إمكانية الإصابة بموجة ثانية من العدوى تكون أقوى من الأولى.

البوزيدي، ضمن تصريح لهسبريس، قال إن قراءة الأرقام تثبت أن "الوضعية مسيطر عليها، خاصة أن مؤشر العدوى بات أقل من واحد، وأن المصابين قل عددهم"، مؤكدا أن "التحسن راجع إلى القرارات الرشيدة التي تم اتخاذها في الوقت المناسب؛ ناهيك عن أن الفيروس مثل نظيره من الفيروسات ضعيف أمام الحرارة".

وقال البوزيدي إن "النتائج الحالية مفرحة ومشرفة، فالمغرب أبان أن له سيادته الكاملة، من خلال اتباع البروتوكول العلاجي لهيدروكسي كلوروكين رغم الدراسة المشبوهة التي نشرتها ذا لانسيت البريطانية"، مؤكدا أن هيدوكسي كلوروكين يكون فعالا جدا في المرحلة الأولى للمرض ولا ينفع في المراحل المتأخرة.

وحذر البوزيدي من إمكانية انتشار موجة ثانية من المرض، إما تكون الآن أو في الخريف المقبل، قائلا إن تاريخ العلوم يثبت ذلك، ومدليا بمثال الجائحة الإسبانية في 1918 التي لم تقتل الموجة الأولى منها الناس بقدر الموجة الثانية.

وتحدث الخبير عن ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية رغم التطور الحاصل، وخاصة خلال فترة رفع الحجر الصحي، من قبيل الالتزام بثقافة حمل الكمامات واحترام المسافة الآمنة، مشيرا إلى أن المعامل والإدارات التي تشتغل حاليا عليها احترام شروط الوقاية، واحترام المسافة بين العاملين، وقياس حرارتهم بشكل مستمر، مع القيام بالمسح النشيط الكلي قبل الولوج إلى العمل.

وأكد البوزيدي أن التطور الذي استطاعت المملكة تحقيقه الآن هو بفضل القيادة الرشيدة للملك، والشعب المغربي الذي يظهر في الأزمات أصالته ونوعيته النادرة، باستثناء بعض الناس الذين لديهم انعدام للمسؤولية.

ويقول الخبير إن البلاد تعد نموذجا لعدة اعتبارات، خاصة أنها انطلقت في اتخاذ إجراءات إيجابية منذ بداية المرض، على عكس ما قامت به بلدان مثل البرازيل أو أمريكا أو المملكة المتحدة، وزاد: "لو كان الأمر كذلك لكنا في وضعية كارثية".

ويردف البوزيدي: "القرارات الرشيدة التي تم اتخاذها في وقت مبكر، مع اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب، هو ما أدى إلى نتائج جد إيجابية، إضافة إلى عمل جميع الجهات المعنية معا بشكل تحمل فيه الكل مسؤوليته".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - لحسن الأربعاء 03 يونيو 2020 - 13:10
فيروس موجود ولكن اقل فتكا من الاول علينا ان نتعامل معه بجدية نبتعد على كل من فوق السن 70 هده الفئة هي التى يستخلها الفيروس ولكن في الخريف سوف يكون قاسيا على جميع الفئة العمرية ان لم تحترم قواعد الصحة معمول بيها
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-4
2 - لقلعة الأربعاء 03 يونيو 2020 - 13:12
هاد الخبير المغربي مايقوليناش كيفاش نديرو تانخرجو من الحجر و نعاودو نحييو الاقتصاد؟
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10
3 - شخص مر من هنا الأربعاء 03 يونيو 2020 - 13:14
موجة ثانية !!! صحيح هده المرة ستطال مستشفى الأمراض العقلية .دبا امنين كتشوف القنوات الأوروبية اوكتشوف الناس فرحانين اوناشطين اورجعوا للحياة العادية رغم الاف المرضى والموتى اوكتدير 2m او MEd1 اوكتلقا فيها غير الهم ماشي اتسطا.
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30
4 - دماغ مهاجر الأربعاء 03 يونيو 2020 - 13:16
في المغرب الكل بعلم ان الطبيب يمكن ان يشخص المرض و يمكن ان يصف الدواء لكن لا يمكن ابدا ان يعطي وقت انتهاء اخد الدواء لما في دالك من استنزاف لجيب الزبون، لدالك تجد دائما المغربي هو من يتخد هدا القرار عند الشعور بالتحسن و لايقاف نزيف جيبه . نفس الشيئ بالنسبة للوباء، شكرا للأطر الصحية حان الوقت للخروج من الازمة .
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5
5 - حسن الأربعاء 03 يونيو 2020 - 13:18
لم تقل أي شيء جديد .كل ما قلته يعرفه الكبير و الصغير كما أن الوسائل التي كانت متاحة في1918 ليست كما التي متاحة في 2020
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6
6 - جابر الأربعاء 03 يونيو 2020 - 13:19
هنك صنف من البشر يقال فيهم، خالف تعرف . على أي معطيات يستند هذا "الخبير"؟ الموضوع تطرق له علماء و"خبراء" يقام لهم ويقعد، وحسموا فيه رأيهم . والموجة الثانية، يا سيدي الخبير، بدأت تجتاح الولايات المتحدة وفرنسا وإسپانيا... وعوض تصريحات من هذا القبيل، التي تزرع اليأس والإحباط في نفوس المواطنين ، وتدعو إلى الفتنة، فلنتضرع إلى الله أن لا تجتاز هذه الموجة، مضيق جبل طارق. وكفاكم تهورا وطيشا.
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7
7 - Samir الأربعاء 03 يونيو 2020 - 13:20
هاد الفلم ديال كورونا ولا مفروش..
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5
8 - كريم الأربعاء 03 يونيو 2020 - 13:21
الحمد لله ،المغرب قطع اشواطا في محاربة الوباء بفضل القرارات المتخدة في الوقت المناسب وجب الآن التفكير في انتعاشة للاقتصاد،وانقاد الموسم السياحي،وإعطاء حلول للمشاكل العالقة بين المدارس الخاصة وأولياء الامور،توافق بين الكاري والمكتري،استئناف جميع الشركات للعمل والله الموفق.
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9
9 - mohcine الأربعاء 03 يونيو 2020 - 13:24
المرض لا يقلع ولكن نحتاج للوقاية دائما
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8
10 - الصبر الأربعاء 03 يونيو 2020 - 13:26
سترفع حالة الطوارئ تدريجيا يوم11ماي. تحية للشعب المغربي الذي إبان عن تضامنه في الازمات والمحن.
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8
11 - منير الوجدي الأربعاء 03 يونيو 2020 - 13:31
الحمدلله اننا في المغرب الذي ابان ناسه عن معدن أصيل الحمد الله نحن سائرون في خط إيجابي بشهادة الكل. السرعة و الفعالية في اتخاذ قرارات حكيمة و مشجعة كانت لها كلفة على اقتصاد المملكة لكن الدولة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة أكدت ان صحة المواطن المغربي لا تتقدر بثمن فاللهم لك الحمد، فلا رجوع و بمشيئة الله سينتصر
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2
12 - مومو الأربعاء 03 يونيو 2020 - 13:32
أرجوا أن يواصل المغاربة التزامهم بتعليمات السلطات و بنصائح وزارة الصحة، و يواصلوا المشي في الطريق الصحيح. يجب ألا نعلن الانتصار إلى أن نسجل 0 حالة لمدة أسبوعين على الأقل، فالتسرع في الخروج من الحجر و التكاسل في إجراءات النظافة و التعقيم قد يعيدنا إلى رقعة البداية.
اعتبروا بمن احتفلوا بالنصر قبل صافرة الحكم فتجرعوا هزيمة مذلة، لا تقلبوا الصفحة حتى تقرؤوا السطر الأخير.
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-4
13 - مواطن الأربعاء 03 يونيو 2020 - 13:33
ما كاين لا موجة ثانية و لا ثالثة و لا عاشرة كفى من المغالطات و التكهنات الكهنوتية و تهويل الأمور ، البروفيسور ديدييه راوولت الذي تتبعون بروتوكوله العلاجي بافتخار بعظمة لسانه قال أن الفيروس سينتهي لأنه ضعيف و ليس هناك موجة ثانية؛ و الفيديو موجود، هذا البروفيسور المشهود له بالتفوق في هذا المجال عالميا قدم استقالته من اللجنة المكلفة بتتبع ملف هاد كورونا بفرنسا لأنه وجد من لا يفقه شيء في هذا المجال و يقوم بالتهويل و التخويف من موجة ثانية لكي يثير الرعب في الناس و يقبلو على اللقاحات المشبوهة التي تروج لها منظمة اللاصحة، تلك اللقاحات التي تحتوي على سلاسل من DNA و RNA تتفاعل مع DNA البشري ستجعل الإنسان حرفيا مخلوق معدل جينيا و هذا أمر خطيير جدا، انتقلو من تجريب الأمر على الفقراء بالمال في افريقيا و الهند و مناطق الهشاشة الإجتماعية إلى إرادة فرضه على البشرية كاملة و الدريعة حمايتهم من مرض ضعيف جدا اسمه كورونا، الخطة مكشوفة يجب اليقظة و الحذر
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8
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