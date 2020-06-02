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الرئيسية | مجتمع | "صندوق الضمان" يدشن العجز في 2024.. والحل رفع سن التقاعد

"صندوق الضمان" يدشن العجز في 2024.. والحل رفع سن التقاعد

"صندوق الضمان" يدشن العجز في 2024.. والحل رفع سن التقاعد
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 16:00

يدشن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أول عجز هيكلي سنة 2024، وذلك حسب ما كشف عنه مدير الصندوق بالنيابة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، مذكرا بما وصفها إكراهات ومحدودية نظام معاشات الصندوق.

عبد اللطيف مرتقي، المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قال خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، في إطار دراسة موضوع "قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة"، بالإضافة إلى استعراض القرارات والتدابير التي اتخذها الصندوق لمواجهة جائحة كورونا، (قال) إن "أول عجز هيكلي للصندوق سيسجل في عام 2024"، كاشفا أن نضوب الاحتياطيات يرتقب أن يتم سنة 2038.

وأوضح عرض مكتوب لمرتقي، توصل به النواب، أن هذه المعطيات جاءت بناء على دراسة تم إنجازها لتقييم النظام الحالي سنة 2018، وتقديم نتائج سيناريوهات الإصلاح التي ما تزال قيد الدراسة بالمجلس الإداري، مشيرا إلى هزالة الحقوق بالنسبة للمؤمن لهم الذين لم يتمكنوا من تجميع 3240 يوما من فترات التأمين، موضحا عدم الاستفادة من فترات التأمين التي تعدت 7560 يوما.

من جهة ثانية، أكدت الدراسة عدم وجود آلية لإعادة تقييم المعاشات سنويا، وعدم وجود آلية لإعادة التقييم التلقائي لسقف الاشتراكات، منبهة إلى عدم ربط السن القانوني للإحالة على التقاعد بتحسن متوسط العمر، في حين إن نمط تدبير توظيف الاحتياطيات غير ملائم.

وأكد مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن خلاصات الدراسة المنجزة حول إصلاح نظام معاشات الصندوق أوصت بتعديل بعض المقاييس، من قبيل تعديل سن الإحالة على المعاش، والرفع من نسبة الاشتراك، وإعادة تقييم سقف وعاء الاشتراكات المتعلق بالمعاشات، وإعادة تقييم المعاشات.

ووفقا لمعطيات الدراسة، فالمطلوب القيام بإصلاح نظامي يروم إعادة النظر بشكل كلي في منظومة معاشات الصندوق بشكل يندمج مع الرؤية الشمولية للإصلاح التي تشتغل عليها اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد بقيادة رئاسة الحكومة، مشددة على ضرورة القيام بشكل عاجل بإصلاح مقياسي في انتظار التنزيل الفعلي للإصلاح النظامي، بهدف تحسين ديمومة نظام معاشات الصندوق على المديين القريب والمتوسط.

وبخصوص المبادئ التوجيهية للإصلاح، يتطلب الأمر وفقا للدراسة ذاتها المحافظة على ديمومة نظام معاشات الصندوق، وتعزيز الصلة بين المساهمات ومستوى المعاشات المقدمة من قبل الصندوق، مع ضرورة تشجيع مؤمني الصندوق للبقاء خاضعين للنظام لفترة أطول، وتحسين معدلات استبدال مؤمني الصندوق، وكذا الأخذ بعين الاعتبار بتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مواطن الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 16:06
حيدوه و رجعوا للناس فلوس الاقتطاعات . اصلا المغربي غير كيوصب 65 عام كيبانوا فيه كاع الامراض و كيموت مفقوص بالكونصير
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36
2 - زهير ركيز الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 16:06
الله اكبر ، كملات الباهية ، ماخصو فيل زيدوه فيلة ، هزلت
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17
3 - abdelilah الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 16:09
السؤال : متى سوف يشتغل الشباب ؟
الجواب : حتى يصبح الشباب شياب
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22
4 - زفتاوي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 16:11
ديرو سن التقاعد مفتوح حتى وفاة المنخرط .
هو يموت و سيفطو ليه الضرائب للقبر يخلصها
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28
5 - مراقب الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 16:11
مني كل الاحترام ايها الراي وانظر لهذا القر ار سوف يقتل ثلاثه اجيال او اثنين ولكم واسع النظر...
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9
6 - الفشتالي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 16:11
لماذا لا ترفعو سن التقاعد إلى 120 عام و اللي وصلها هو اللي ياخد التقاعد؟؟؟ أنا مكانكم نحشم نتكلم على زيادة سن التقاعد و الله ينتقم من كل مختلس... نحن شعب مسكين و مغلوب على أمرنا لكن احذرونا إن استفقنا!!!
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20
7 - كمال المنصوري الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 16:12
لا يُعقَل أن يتم إختلاس الصندوق و لا يُعقَل أنْ يكون هناك سوء التسيير و لا نسمع عن محاكمة أحدهم أو سجنهم أو الحجر على ممتلكاته لإسترداد الأموال، ثم نعاقب الشعب بالرفع من سن التقاعد أو نساعد الصندوق من أموال الدولة؟!!
لا أفهم هذه الحلول التي يلجأ إليها أصحاب القرار؟!
لو تمت محاسبة المسؤولين الفاسدين و محاكمتهم و الحجز على ممتلكاتهم لإتخذ الجميع العِبرة و سوف نلاحظ تحسناً في كل القطاعات.
و ماذا عن برلمانيين و وزراء يعملون لشهور قليلة ثم يحصلون على تقاعد سمين لعقود ثم يموتون و ترث زوجاتهم التقاعد؟!! بينما الموظف عليه أن يعمل 40 سنة ليحصل على دراهم معدودات في التقاعد؟!!
على الشعب أن يُعاقب المسؤولين و الاحزاب الفاشلة في الإنتخابات القادمة إن شاء الله
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