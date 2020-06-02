24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/06/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2806:1413:3017:1120:3822:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. منظمة تنسب تدنيس "شارع اليوسفي‬" إلى التطرف (5.00)

  2. تعاونية تنتج كمامات للأطفال لسد الخصاص في الأسواق المغربية (5.00)

  3. الأمن يوقف عامل نظافة استغل مريضات جنسيا بفاس (5.00)

  4. "أمنستي" ترفض استغلال المنظمة في بيان التضامن مع الريسوني (5.00)

  5. سابقة .. المغرب يُطور اختبارا تشخيصيا لفيروس "كورونا" المستجد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | لفتيت: تخفيف التدابير لا يرفع الطوارئ .. وخطر "كورونا" مستمر

لفتيت: تخفيف التدابير لا يرفع الطوارئ .. وخطر "كورونا" مستمر

لفتيت: تخفيف التدابير لا يرفع الطوارئ .. وخطر "كورونا" مستمر
هسبريس - محمد بلقاسم
الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:00

قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن الإعلان عن بعض القرارات في الآونة الأخيرة لا يعني بأي حال من الأحوال رفع حالة الطوارئ الصحية أو نهاية الحجر الصحي، ودعا المغاربة إلى الالتزام بالتدابير الصحية المتخذة لكون خطر انتشار فيروس كورونا المستجد مازال مستمرا، وهو ما يحتم القيود المعمول بها.

لفتيت أبرز خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، التي خصصت لحصيلة قطاع الداخلية في مواجهة جائحة كورونا وتدبير مرحلة الخروج من الحجر الصحي، أن هناك مؤشرات تؤكد صواب وفعالية المقاربة التي اعتمدتها الدولة، مشيرا إلى أن "اتخاذ أي قرار بتخفيف التدابير أو الإبقاء على الوضع كما هو عليه الآن يتعين إرجاؤه إلى حين نهاية فترة الطوارئ الصحية يوم 10 يونيو الجاري".

وأوضح لفتيت أن حالة الطوارئ الصحية ما زالت سارية المفعول إلى غاية 10 يونيو الجاري، ولا ينبغي فهم ممارسة بعض القطاعات لأشغالها على أنها رفع لحالة الطوارئ، مشددا على ضرورة مواصلة العزلة الصحية، لأن جهود السلطات لم تعط أكلها إلا بالتزام المواطنين بالتدابير الوقائية.

وأكد لفتيت أن الدولة المغربية قامت بالعديد من الإجراءات لحماية صحة المواطنين، وفي الوقت نفسه تعاملت بحزم مع كل محاولة للتشويش على الجهود الوطنية وردع مخالفة الطوارئ الصحية، مشددا على اعتماد مقاربة صارمة لكي لا يتعرض الأمن الصحي للمغاربة للخطر.

وفي حصيلة رقمية لمراقبة حالة الطوارئ الصحية منذ الإعلان عنها، كشف لفتيت أنه "تم تحريك المتابعة القضائية في وجه 91 ألفا و623 شخصا قاموا بخرق حالة الطوارئ، إلى جانب ارتكاب جرائم أخرى، منها العنف في حق السلطات، التي بلغت 179 حالة في حق 181 فردا"، مشيرا إلى أن المعتقلين احتياطيا بلغ 4 آلاف مخالف.

وفي الوقت الذي شدد فيه المسؤول الحكومي على أنه "سيتم إجراء تقييم دقيق للوضعية الوبائية في المغرب عبر المؤشرات العلمية"، أوضح أن "المغرب واجه الفيروس الفتاك بإقرار عدد من الإجراءات"، موردا أن التحديات لم تعد تقتصر على المجال الصحي فقط، بل وأيضا الاجتماعي والاقتصادي، وما فرضه من وضع جديد.

وانتقد وزير الداخلية نشر ثقافة الإحباط المشبوهة بسبب حالة الطوارئ الصحية، منبها إلى أن الوباء شكل فرصة للأخبار الزائفة المنسوبة لمؤسسات الدولة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يمس بأمن المجتمع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - مغربية الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:06
أشتغل في مؤسسة عمومية بالرباط و الموظفين لا يضعون كمامة للأسف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
2 - Malak الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:06
ستمضي وينتهي هذا البلاء بإذن الله وتعود الحياة أجمل ان شاءالله
يااااااارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
3 - زين العابدين الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:06
علاش كيان شي حجر صحي خاليو الناس تخدم علي رسها ونتعيشو مع الفيروز ولا نلقاو جالسين الي ما لا نهايه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
4 - zakia zoe الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:07
سمحلنا واش الحضركاين ولا ماكاينش .ماشي دخليو الناس سرحين وفرحنين وبين عشية وضحاها بداو تحبسو فالناس .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
5 - souad الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:09
الله يرفع عنا البلاء والوباء لكي تعود الامور الى نصابها لان الجميع تضرر من الحجر الصحي طبعا مع الالتزام بالتباعد والكمامات اثناء الخروج والعمل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
6 - مصطفى الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:10
واعباد الله فتحوا الحدود راني توحشت اولادي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
7 - الحسين الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:11
على حسب ما نسمع من بعض المسؤولين يبدو من الآن فصاعدا أن الحجر الصحي لن يرفع يوم عشر يونيو وهناك من يطلب امتداد الحجر الصحي إلى عشر يوليوز اوربما بعد العيد الأضحى المبارك
او بداية شهر شتنبير المقبل .لأن المغرب اختار أن تكون صحة المواطن هي رقم واحد قبل الاقتصاد اوغيرها...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-70
8 - La verite الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:12
ما لا يفهمه الوزير اننا لسنا ضد الحجر الصحي لمدة عشرة سنوات اخرى لكن الحقيقة الغائبة عنه اننا لا نتوفر على اجرة شهرية متله وان كانت بسيطة وان جل الناس بسطاء وان المرحلة المقبلة ستكون صعبة للغاية بالنسبة لنا لان الشغل سيقل بسبب تخوف كترة الناس من الخروج حتى.
لذالك لا داعي لتهويل الناس التي اصلا متعبة جداً بالمشاكل المتراكمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
55
9 - khalid الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:13
على صواب هدشي لي كتقول داخلية نتمنى من ناس يتفهمو أمر ؤ يخدوه بجدية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-35
10 - mouna الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:13
كنضن أنه إن شاء الله غادي اكون الفرج أو غادي نخرجو نهار ١٠ يونيو كل المؤشرات تدل على خير من تناقص عدد الاصابات أو انعدام الوفيات أو حالات الشفاء فاقت ٨٠ في المئة أو كلشي ارجع العمل ديالو أو مايمكنش احلو المقاهي إلى كان الناس ماغاديش اخرجو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
11 - بن عمي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:14
بشرى خير .اخيرا منظمة الصحة العالمية تقر ببداية انحسار فيروس كورونا .مع بوادر فقدانه بقوته.وقريبا سيختفي كما اختفا سابقه سارز.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
12 - محمد108 الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:15
جواب يعرفه المغاربة جيدا منذ البداية و هو : ان الحجر الصحي في المغرب لم و لن يرفع الا اذا رفعه الاب ماكرونا ببلده اي اواخر شهر يوليوز 2020
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
13 - ولد الشعب الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:15
صبر تقادا خلونا نخدمو انا صانع تقليدي موصلني لادعم لا ولو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
14 - kamal الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:15
après le 10/6 quoi qu'il arrive il faut dé-confiner ,les cas contaminés diminuent mais je ne pense pas qu'ils seront à 0 , et je pense qu'après le 10/6 les cas vont augmenter pas à pas , et le peuple marocain ne veut plus de confinement quoi qu'il arrive même si on sacrifie quelques vie mais c'est pour sauver l'économie de 35 million
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
15 - zohiro الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:15
الله يحفظنا من مرض الكرونا ويحفظ جميع المسلمين يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
16 - Robot الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:16
عذرا سيدي الوزير و لكن لن نتحمل مسؤلية بزوغ بئر كورونا في هذه القطاعات، خرقتم حالة الطوارئ بقراركم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
17 - sallem الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:18
اوا صافي ،نتوما خلتو كلشي خرج ،هاد الهدره غي زايده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
18 - متشرد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:20
أيها الوزير تحصؤن عدد الوفيات اليومية بمرظ كورونة ولاتحصؤن عدد الانتحرات اليومية، واش هاد لكينتحرو يوميا ماشي لمغربا إتقو ربكم اللذي خلقكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
19 - ملاحظ الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:20
صحيح علينا الالتزام جميعا، لأن اي تهاون يمكن أن يقضي علينا جميعا. حذار، لاحظنا عدم ارتداء الكمامة من طرف البعض والبعض يضعها في عنقه؟! غريب ام البعض في هذا الشعب. مادامت وضعت الكمامة ضعها بشكل جيد. والانسان يتفادى التجمعات والأسواق...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
20 - صاحب رأي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:23
لا قدر الله و جات موجة ثانية وجب على الأثرياء المساهمة في بناء المستشفيات و مساعدة الأسر المعوزة بشكل يومي، لكن مع ما نشهده في الأيام الأخيرة أظن أننا قد نتغلب على هذا الوباء اللعين إن شاء الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
21 - يجرح و يداوي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:25
واش نخرجو ولا نبقاو في الدار كيف قال عادل امام د انت هاتكل ضرب على تيريكيواز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
22 - المررروكي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:27
هالعار يلا ما ديرو ما دارت فرنسا.حيت نتوما تتعرفو غير كوبي كولي.
فرنسا ماتوا فيها 30000و فتحت المقاهي و الحدائق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
23 - مجمود الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:30
خطر كورونا مستمر لقيام الساعة. انت غير سكت يا خادم الدولة ضربتي أرض في الرباط بطاطا رطل عندك الوجه مازال دوي. ليبغا حول شي لعبة ياخد كورونا سبب. الله ياخد فيكم الحق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
24 - الحمد لله الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:31
السلام عليكم ورحمة الله الشكر لله أولا . ثم شكرا لكم تحية احترام وتقدير لكل من بدل جهدا كبيرا أو صغيرا لتجنيب المغرب بلدنا الحبيب الأسوء .من لم يشكر الناس لم يشكر الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
25 - ayoub الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:31
ألا تعلم سيدي وزير أن اغلب ناس أصبح عندهم اكتئاب واعصاب وان حلات انتحار فزدياد مستمر ...يجب علينا تعايش مع فيروس كما فعلت فرنسا والعديد من دول فالعالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
26 - انيا الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:33
اسي الوزير انا بغيت نمشي لداري انا وابنتي صغيرة حاصلين فاس راه تقدا الصبر ديالي،، فتوحو الطريق لينا كل واحد يمشي لدارو ماشي عيب من حقنا مكنقولش غديين ننصيفوا ولا البحر بغينا غير دارنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
27 - احمد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:34
من الاحسن أن يمتد الحجر الصحي إلى حين اكتشاف اللقاح أن شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
28 - مغترب1 الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:34
المغرب البلد الوحيد اللي كيحدد فيه وزير الداخلية وقت رفع الحجر الصحي من عدمه في الدول الأخرى خبراء الاوبءة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
29 - محمد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:35
المرجو إلحاق أبناءنا الى منازلهم بعد ان كانوا عالقين في مختلف انحاء المغرب .بعدها يمكن التمديد الاخر للطوارئء .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
30 - مواطن الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:36
بزاف ديال الناس يظنون ان رفع الحجر يعني انتهاء الفيروس. الفيروس راه كاين وسيزداد انتشارا مع رفع الحجر الصحي. لذلك دابا خاصنا نزيرو السمطة أكثر ونحتارمو جميع التدابير الصحية كوضع الكمامات واحترام المسافة والخروج إلا عند الضرورة والتعقيم الخ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
31 - Nono الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:37
حكومة بوزراء فاشلين وعود كادبة ليس لها مصداقية نطلب من الملك ان يحل الحكومة وان يختار اشخاص دات مصداقية حقيقية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - يوسف الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:40
زوجتي و ابنتي عالقين في مدينة و انا في مدينة اخرى و نحن اصلا عالقين هنا لما يزيد عن 4 اشهر تركنا منزلنا و عملنا و فواتيرنا في بلد المهجر و لا نستطيع الان العودة لان المطارات لم تفتح والغيت رحلتنا مع لارام ، نفدت النقود التي معي و تم توقيفي عن العمل و ترتبت علي كثير من الديون اقسم بالله ان ابنتي لا تجد ما تلبس فكل ملابسها اصبحت صغيرة ، فعلا اكاد اصبح مشردا في بلدي ( اصبحت عابر سبيل في وطني) . حسبي الله ونعم الوكيل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
33 - الزنديق الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:43
مددوا الحجر الصحي إلى سنة 2090 م كي ترتاحوا أنتم والمواطن العادي يأكل الحجر إذا وجده أنت لديك شهرية رسمية وسيارة فاخرة وفيلا والشرطي العادي ولمخازني من يأكلا الدق كيف يعقل حجر صحي لمدة ثلاثة شهور ولازلتم تريدون تمديده ألا تعلمون أن هناك من المواطنين من لم يستطع الجلوس في المنزل ولو ساعة واحدة لانه ولد حرا والان تعملون من المغرب سجن كبير سوى الدول المتسلطة والمتجبرة والدكتاتورية هي التي لا تريد رفع الحضر لإن هذا يريحها مع المكيف في المنزل
الدول التي تحس بالمواطن وهلكها الفيروس تحدته ورفعت الحجر لكن بشروط ونحن لا زلنا قابعين في سجنكم الى متى هذا المنكر ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - سعد الناصيري الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:45
هذا خبر جد مفرح إذا الفرج قريب إنشاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - زعيتر الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:53
لم يبق سوى سبعة لرفع الحجر (بفتح الحاء والجيم) عن المواطنين فاضافة الى ما تعانيه الفئات الهشة وان كان اللامر لم يصل الى حد المجاعة او التشرد بفضل تضامن المغاربة معها ولو بالقليل فإن الحجر المذكور له تاثير نفسي سيئ على الاطفال والبالغين
لذا وجب إزالة الحجر من على أكتاف المواطنين
ولا يعني هذا التسيب بل لابد من استمرار عمل القوات العمومية ضمانا للامن في حدود القانون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - قرار الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:55
اولا مفهمتش بعد القطاعات لي ماعندها الحق تخدم راها خدمات شحال هادي شي خدام شي لا اوهادشي مشي معقول
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - صاحب رأي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:55
السؤال المطروح بعد رفع حالة الطوارئ في ال10 من يونيو الجاري إن شاء الله هل سيتمكن رواد المقاهي و المطاعم من ولوجها و الجلوس فيها بشكل رسمي عند الرفع أم في منتصف الشهر أو نهاية الشهر؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - youssef الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 17:56
يمكن هاد السيد باغي يحبسنا حياتنا كاملة. ويقول بلاش من لغة اليأس!!! ايوا باز. سمحولي، السياسة لا تعترف بالعاطفة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 38 | عرض: 1 - 38

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.