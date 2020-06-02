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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 33 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 33 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 33 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 33 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7866 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 226785 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بمدينة طنجة، ليصل عدد الوفيات إلى 206 حالات إلى حدود السادسة مساء.

وتم تسجيل 517 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6410 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (62)

1 - زواقي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:09
لحمد لله... بفضل وقوة الله سبحانه وتعالى... الأمور في طرقها إلى الانفراج.. فقط... يجب علينا الأخذ بأسباب الحيطة والحذر...ومزيدا من الصبر... والإكثار من الدعاء...
""اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم ياساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء"".
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236
2 - الحمد لله الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:09
نحن في سفينة واحدة، وكل من لا يحترم تعاليم وزارة الصحة والجهات المسؤولة سيخلف ثقبا في السفينة، وكثرة الثقوب لا قدر الله..... تعرفونها
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140
3 - youssef الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:09
اللهم احفظنا بحفظك وانت خير الحافظين اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
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126
4 - يارب الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:10
اللهم لك الحمد والشكر على حالات الشفاء و نقصان عدد الحالات الجديدة. اللهم طهورا و شفاء عاجلا و رفعا للوباء قريبا يارب
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98
5 - مكناسي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:10
الحمد لله الأمور في الطريق الصحيح حيث نسمع عدد الذ
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35
6 - يوسف الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:10
الحمد لله اخيرا بشائر الخير تلوح في الأفق في انتظار 0 حالة ان شاء الله
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55
7 - زكرياء الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:11
الحمد لله بدأ الفرج و نسبة الشفاء في ارتفاع هذا بفضل الله و البروطوكول العلاجي لي قالوا عليه يضر بالصحة الله يهدي ما خلق فقط نرجوا منك هيسبريس تحديث المعطيات فيما يخص جهة الدار البيضاء سطات
ستفرج ان شاء الله
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32
8 - Ingenieur الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:11
نسبة الوفاة /بالشفاء في الدول العربية و آسيا صغيرة جدا مقارنة بأوروبية و أمريكا
قطر: 30000 شفاء، 38وفاة(0.1%)
البحرين:6600 شفاء، 19وفاة(0.2%)
السعودية: 62000 شفاء، 503 وفاة(0.8%)
الإمارات: 18000شفاء، 264 وفاة(1.4%)
الكويت: 12900شفاء، 220وفاة(1.7%)
عمان: 2600شفاء، 50 وفاة(1.9%)
المغرب: 5754 شفاء، 205 وفاة(3.4%)
تونس: 960شفاء، 48 وفاة(4.8%)
العراق: 3200 شفاء، 201 وفاة(6%)
الجزائر : 5700شفاء، 653 وفاة (10.2%)
انجلترا : 32% ..فرنسا:% 30 ..ايطاليا : 18% ..أمريكا: 15% ..كندا :13%...اسبانيا : 12%
و حتى انتشار كورونا في الغرب أكبر بكثير من الدول العربية...
هل كورونا يستهدف دول الشمال ام له علاقة بعامل السن؟
هل هناك حرب اقتصادية بين الصين ودول الغرب؟
هل الحرارة تضعف كورونا في الدول العربية؟
هل مناعة الدول العربية و نمط العيش يربك حسابات كورونا؟...
كل هذه اسباب من ورائها إرادة قادر ...
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36
9 - [email protected] الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:12
عفاكم قولونا الحالات حسب المدن
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12
10 - نهيلة الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:12
الحمد لله يارب الحمدلله والشكر لله أرقام تبشر بالخير ان شاء الله
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17
11 - متفائله في زمن كورونا الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:12
الحمد لله ارتفاع كبير لحالات الشفاء . الله يشافي جميع المرضى و يرفع عنا هذا الوباء . ان شاء الله 10 يونيو متبقاش حالات كورونا و نرجعو لحياتنا العادية
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22
12 - said الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:12
اللهم ألطف بنا بدأ الوباء يرحل عنا وهذا بفضل الله عز وجل كل المؤشرات تدل على ذالك المهم مزيداً من الحيطة والحذر
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19
13 - مهدي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:12
ياربي تحفظنا يا ربي و تبعد علينا هاد الوباء
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19
14 - [email protected] الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:13
الحمد لله نحن في أواخر الطريق للقضاء على الفيروس إنشاء الله
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14
15 - Farah الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:13
517. حالة شفاء قريب غادي نتغلبوا على هاد الوباء بإذن الله تعالى
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20
16 - كمال العرابي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:13
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولله الحمد نلاحظ تحسن في الحالة الوبائية بارتفاع حالات الشفاء. نستبشر خيرا وندعو الله أن يرفع عنا الوباء. ونشكر كل الأطر الساهرة على صحتنا. شكرا هيسبريس.
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19
17 - Fouad الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:14
سلام عليكم حمدلله على لطف لله نسبة تعافي في صعود نسأل الله العافية ورفع الوباء عنا ومزيد من الحيطة والحذر لجميع المسلمين اجمعين
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13
18 - omar الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:14
تقول طيور يوما الجمعة يا ربي سليم يا رب سليم خشية ان تقوم ساعة في دالك اليوم اللهم ان نسألك العفو من كل داء وبلاء
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8
19 - متفائل الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:14
الحمد لله على كل هذا الوعي الذي أظهره المغاربة والذي لم يكن يتصوره أكبر المتفائلين
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9
20 - مغربي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:15
نعم مع رفع حالة الطوارئ بطريقة تدريجية و لا مع فتح الحدود مع الخارج هناك دول غرقت ما يغرقوناش معاهم
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12
21 - الوليد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:15
الحمد لله بتنا وشيكين من الانتصار على المرض
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11
22 - Sam.spagna الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:16
لا بأس أن شاء الله بلدنا على الطريق الصحيح افظل من أكثرية بلدان العالم فحصيلة العدد المصاب منذ البداية لحذ الان يوازي يوما واحدا ببلدان اروبي وغربية وآسيوية ..
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9
23 - سعيد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:16
على ما يضهر ان يوم صفر حالة اصبح بعيد
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-44
24 - Mekkaoui الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:16
الحمد لله والشكر لله
و المزيد من الحظر
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6
25 - عماد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:16
اللهم لك الحمد. 30 حالة بدون أعراض و 3 حالات بأعراض خفيفة. اللهم تقبل الموتى في واسع رحمتك
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17
26 - ولد حميدو الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:17
1250 ممن تتلقى العلاجات تقريبا كلها من الدارالبيضاء و رغم دلك فالامور لا تدعو للقلق لان المصابين الجدد تناقصوا كثيرا
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5
27 - Najib الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:17
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك. الفرج قريب بإذن الله. اللهم احفضنا بحفضك يارب
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11
28 - ضمير الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:17
مازال الوباء يدور والناس بدأت تتهيأ للتحرر من الحجر الصحي
اللهم اصرف عنا وعن بلدنا هذا الوباء
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11
29 - محمد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:17
الحمد لله و الشكر لله ارقام تبشر بالخير ولكن من الضروري اخد الحيطة و الحذر فالوباء لم يمت بعد ونود ان نشكر الله اولا على رحمته بامة محمد عليه الصلاة والسلام والشكر للطاقم الطبي وجميع فئات السلطة الوطنية
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13
30 - زكرياء الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:17
الحمدلله على كل هدا نتفائل بمستقبل مشرق. يحب على الجميع المزيد من الحيطة والحذر
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6
31 - مجرد احساس الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:18
والله احس بعدم الراحة حينما أشاهد عدد الشفاء رغم الفرحة فانا مغربي واحب وطني
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-25
32 - [email protected] الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:18
واش هاد كورونا مبغاتش تمشي تبعد منا
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-11
33 - سعيد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:19
الحمدلله لم يبقى الكثير موعدنا 10 يونيو إنشاء الله
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11
34 - حمد الله مع الحذر الل الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:19
الحمد الله غي تناقص الله. يرفعو عنا عندي تخوف بعد تخفيف الحجر ورفعه تخوف ناس متحافضش علا التباعد الاجتماعي والكمامة ويكترو التجمعات والزيارات العايلية راه خص يكون رفع الحجر بتخفيف منرجعوش لتجمعات والتنقل بين المدن يكون عند الضرورة الالتحاق بالعايلة الدي يعيش معها العالقين والمستخدمين او ضرورة التطبيب راه حرام يكونو مدن صفر حالة وتختلط بمدينة اخرا ينبغي محاصرة المرض
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7
35 - الحمد لله الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:19
و الحمد لله را تقهرنا بالحجر الصحي و الخوف من المرض الحمد لله الحمد لله و الله انا فعمري 23 سنة مولف لاصال و الخدمة و نتحرك معا الكلسة فالدار ركابيا ولاو يضروني بغيت غا نجري جنب البحر يا رب الشكر الجزيل لكاع الناس لي ساهرين و خدامين ملي بدا الحجر الصحي و شكرا للناس لي محتارمة الحجر الصحي
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16
36 - mohamed الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:19
اللهم اشفی الجمیع یارب وارفع عنا البلاء
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7
37 - ميمون الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:19
المدن التالية
الدار البيضاء
مراكش
طنجة
لابد من إضافة أسبوع حجر إضافي مع تركيز عمل السلطة ومضاعفة الاختبارات
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2
38 - Hamza الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:20
ابشرو سترحل كورنا وسترجع الحياة طبيعية فاحسنو الظن بالله لقد علمتنا الشيء الكثير اقلها الجلوس في بيوتنا مع ابائنا وامهتنا واتصالنا بربنا ليرفع عنا مانزل بنا
انه على كل شي ء قدير
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10
39 - فاسي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:20
الحمد الله راحنا غاديين ف الاتجاه الصحيح الله يرفع عنا هدا الوباء
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4
40 - كمال نجمي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:20
الحمدلله اللذي بنعمته تتم الصالحات والصلاۃ والسلام علی سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم تسليما اللهم فرجا قريبا عاجلا غير اجل يا رب العالمين
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5
41 - حسن الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:20
الحمد لله تقلص متزايد في عدد المصاببن وازدياد عدد حالات الشفاء. اللهم عجل بالفرج. ان شاء الله سنربح الرهان وسنكون في الموعد. يوم 10يونيو .بحول الله وقوته.
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4
42 - سين الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:20
الفضل كله يرجع الى حنكة أطقمنا الطبية بالدرجة الأولى ودواء الكلوروكين والطبيب الفرنسي راؤول. وليس للفقهاء والدعاء والتضرع.....أستفيقوا من سباتكم
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-5
43 - مواطن مغربي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:21
سبحان الله امريكا اللي فيها مئات الالاف ديال الحالات خارجين مظاهرات وعامرين الشوارع وترامب خارج للشارع والحراس ديالوا والجيش حتى واحد مداير كمامة وماكاينة مسافة الأمان مبقاو كيهضروا على كورونا وحنا 33 حالة. عجيب هدشي عندنا.
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-7
44 - مغربي وأفتخر الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:23
الحمد لله. الحمدلله. الحمد لله .على هذه الأخبار الرائعة التي بدأنا نسمعها هذه الأيام فالفرج ان شاء الله قريب وتقضي على الوباء. فنحن المغاربة يشهد التاريخ لنا أننا وقفنا وقفة رجل واحد ملكا وحكومة وشعبا من أجل سلامة بلدنا الحبيب .ونتمنى عودة سي اليوبي ليفرحنا بهذه الأخبار الجميلة والقادم أجمل ان شاء الله.
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3
45 - عمالة البرنوصي تضيع الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:25
ودابا اعباد الله مباراة كرة القدم في بلوك 3 وعدد هم اكثر من 40 شخص ولا تدخل امني ولا استباق لكارثة قد تقع والمصيبة ولا وحد داير شي كمامة اذن هادو وقيلا رفع الحجر وحنا ما فراسناش
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6
46 - Mohammed الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:25
الى صاحب التعليق 8 : هل صنفت المغرب كذلك من الدول العربية
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-6
47 - Saidovic الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:26
السلام عليكم
نسبة الشفاء تجاوزت 80%
البارحة 450 حالة شفاء
اليوم 517 حالة
الحالات المتبقية من المجموع 1455 يعني اذا بقيت نسب الشفاء تتجاوز 400 حالة يوميا فإنه ستختفي الحالات الماثلة للشفاء في غضون 3او4 ايام
ماذا يعني..؟!
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3
48 - ابواسيل الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:27
من الممكن أن يباشر قطاع الصحة كيفية تطوير النشرات الإخبارية المتعلقة بتقديم وضعية الجاءحة مع جدولة الحالات لكوفيد ١٩ . لأ ن تكون واحدة يوميا و التركيز على ما هو قادم من الإجراءات الصحية + و المتعلقة بمواكبة المواطنين في تحسين السلوكيات مع الظرفية + دعم الإدارات و القطاع الغير الهيكل.
الفقرات التواصلية القادمة + اظافة لبعض المعطيات ، يتبين أنها مهمة للتحكم في تطبيق أسس الوقاية.
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0
49 - ميلود الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:29
اتمنى ان تكون عناويننا ايجابية ونبدأ حالات الشفاء ونحمد الله حق حمده لقوله تعالى واذ تاذن ربكم لان شكرتم لأزيدنكم ، كفانا سوداوية وتشائم فهناك منا من يحتاج فقط الى ابتسامة تحيي روحه الميتة
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1
50 - مساوي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:30
الحمد لله على كل حال الوضع في تحسن ويبشر بخير لكن وجب الحذر وعدم التراخي واللامبالاة فالفرج قادم إن شاء الله.
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-2
51 - xyz الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:31
الحمد لله المؤشرات جد ايجابية منذ عدة ايام القرارات التي كانت اتخذت اثبتت اليوم نجاعتها قليلا من الصبر ونتفوق جميعا في هاذ الامتحان الصعب
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-3
52 - smail الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:34
ألحمد لله الله الموفق والمرجو أخذ ألحيطة والحذر لكي لا تذهب ألجهود سدى يارب إشف عباد
ك يا رب إشف عبادك ألهم إرفع مقتك وغضبك عنا )حسبنا الله سي
ؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلىربنا راغبون(
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0
53 - هنيئا للشعب المغربي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:35
هنيئا للشعب المغربي الصامد. لكن لا تنسوا آلاف العالقين خارج الوطن وهناك من أضاع عليهم حق العودة بوعود كاذبة. فنحن الآن نطلب فتح الحدود فقط لأن "الميساج" وصل منذ مدة.
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0
54 - فرحان او ماقاداني فرحة الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:38
الحمد الله والشكر لله المغرب عندو بزاف دالقدراة

ولينا كنسجلو إصابات قليلة وحالات شفاء بزاف
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2
55 - سعيد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:40
كما تبين اننا بدانا في الأول ننزل على عتبة 100 و نرجع لما فوقها بين الفترة و الأخرى و بعدها أصبحنا ننزل تحت 50 حالة و نرجع لما فوقها من الحين إلى الآخر
الان اصبحنا و الحمد لله في قيمة ثابة تحت الخمسين بعدها اظن سوف نستقر في قيمة اقل من 20 لمدة تتراوح ما بين اسبوع ام اسبوعين إلى ان نصل إلى قيمة اقل من عشرة
اما الوصول إلى 0حالة فهي تبذو بعيدة ولكن سوف نصل إليها ولكن بعد ان يكون التطبيق الصارم للتعليمات الاحترازية بشكل شبه شامل لكل المواطنين و انشاء الله سوف نتغلب على الفيروس
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-1
56 - محب لوطنه وملكه الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:41
أيها المغاربة الأحرار، نتعاهد من هذا المنبر الحر "هسبريس" على أن نلتزم بالوصايا الثلاث لوزارة الصحة الآن وبعد رفع الحجر الصحي:
-غسل اليدين باستمرار.
-ارتداء الكمامة.
-التباعد ثم التباعد ثم التباعد...
وليكن أبناؤنا تحت أعيننا.
ومغادرة المنزل لا تكون إلا للضروريات، حتى يأذن الله برفع هذا الوباء.
تقاسموا هذا العهد مع محبي الخير لهذا الوطن الغالي.
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-4
57 - Ahmed dakhla الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:41
الحمد لله رب العالمين قرابة 1000 حالة شفاء في يومين وهدا من فضل ربي أسأل الله العظيم أن يرفع عنا الوباء آمين يارب العالمين
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-1
58 - ait sidi bouali الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:41
يجب العمل بتعاليم وزارة الصحة المغربية و ان نتق في مؤسستنا وفي منظومتنا الصحية مع التشبت بكل سبل الوقاية مع احترام التباعد و وضع الكمامات اثناء الخروح من المنزل.
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-1
59 - asb9 الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:47
INGENIEUR.8
je regrette cette foit ci je vais vous faire cette remarque. le rapport entre les deces et guerison n a absolument aucun sens. cette statistique ne signifie rien et dans l absolu c est pour cela que ni le ministere de la sante ni L OMS ne preconise ce rapport.
les chiffres de 30 pour cent en europe est inquietant.heureusement en europe on sait lire les chiffres.
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-2
60 - fahmi الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:48
الحمد الله 13الف و 64 تحليلة اليوم المغرب يتجه نحو نجاة مزيد من الصبر ان شاء لله نمر الي المرحلة أخيرة مع 0حالة قريبا
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61 - الله يحفظنا من ما بعد الحجر الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:49
امر عجيب للغاية اختفاء اليوبي ,اتقرارعدد الاصابات بين 27و30 حالة وعدد المتعافين الي ارتفع بشكل يدعو للريبة خصوصا ان كل المعطيات اجتمعت في فترة وجيزة لتؤسس لرفع حجر 10 يونيو والعجب هذا
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62 - ز....مغربية الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 19:16
# وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.#
هذا مايجب علينا تنفيده الى الآخر
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