المغرب يسجل 33 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 33 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7866 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 226785 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بمدينة طنجة، ليصل عدد الوفيات إلى 206 حالات إلى حدود السادسة مساء.

وتم تسجيل 517 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6410 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.