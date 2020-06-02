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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 33 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 33 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7866 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 226785 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وكشفت المعطيات الرسمية أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بمدينة طنجة، ليصل عدد الوفيات إلى 206 حالات إلى حدود السادسة مساء.
وتم تسجيل 517 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6410 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (62)
""اللهم أنت الميسر والمسبب والمسهل والمفرج والمساعد.. اللهم فرج بحولك وبقوتك ما نحن فيه، يا من له حسن العوائد.. اللهم ارسل فرجا قريبا واعف عنا ولا تباعد.. اللهم ياساتر الستر عند إحاطة البلاء ويا منزل الستر من عنان السماء اللهم ارفع عنا ما حل من وباء وبلاء"".
ستفرج ان شاء الله
قطر: 30000 شفاء، 38وفاة(0.1%)
البحرين:6600 شفاء، 19وفاة(0.2%)
السعودية: 62000 شفاء، 503 وفاة(0.8%)
الإمارات: 18000شفاء، 264 وفاة(1.4%)
الكويت: 12900شفاء، 220وفاة(1.7%)
عمان: 2600شفاء، 50 وفاة(1.9%)
المغرب: 5754 شفاء، 205 وفاة(3.4%)
تونس: 960شفاء، 48 وفاة(4.8%)
العراق: 3200 شفاء، 201 وفاة(6%)
الجزائر : 5700شفاء، 653 وفاة (10.2%)
انجلترا : 32% ..فرنسا:% 30 ..ايطاليا : 18% ..أمريكا: 15% ..كندا :13%...اسبانيا : 12%
و حتى انتشار كورونا في الغرب أكبر بكثير من الدول العربية...
هل كورونا يستهدف دول الشمال ام له علاقة بعامل السن؟
هل هناك حرب اقتصادية بين الصين ودول الغرب؟
هل الحرارة تضعف كورونا في الدول العربية؟
هل مناعة الدول العربية و نمط العيش يربك حسابات كورونا؟...
كل هذه اسباب من ورائها إرادة قادر ...
و المزيد من الحظر
اللهم اصرف عنا وعن بلدنا هذا الوباء
الدار البيضاء
مراكش
طنجة
لابد من إضافة أسبوع حجر إضافي مع تركيز عمل السلطة ومضاعفة الاختبارات
انه على كل شي ء قدير
نسبة الشفاء تجاوزت 80%
البارحة 450 حالة شفاء
اليوم 517 حالة
الحالات المتبقية من المجموع 1455 يعني اذا بقيت نسب الشفاء تتجاوز 400 حالة يوميا فإنه ستختفي الحالات الماثلة للشفاء في غضون 3او4 ايام
ماذا يعني..؟!
الفقرات التواصلية القادمة + اظافة لبعض المعطيات ، يتبين أنها مهمة للتحكم في تطبيق أسس الوقاية.
ك يا رب إشف عبادك ألهم إرفع مقتك وغضبك عنا )حسبنا الله سي
ؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلىربنا راغبون(
ولينا كنسجلو إصابات قليلة وحالات شفاء بزاف
الان اصبحنا و الحمد لله في قيمة ثابة تحت الخمسين بعدها اظن سوف نستقر في قيمة اقل من 20 لمدة تتراوح ما بين اسبوع ام اسبوعين إلى ان نصل إلى قيمة اقل من عشرة
اما الوصول إلى 0حالة فهي تبذو بعيدة ولكن سوف نصل إليها ولكن بعد ان يكون التطبيق الصارم للتعليمات الاحترازية بشكل شبه شامل لكل المواطنين و انشاء الله سوف نتغلب على الفيروس
-غسل اليدين باستمرار.
-ارتداء الكمامة.
-التباعد ثم التباعد ثم التباعد...
وليكن أبناؤنا تحت أعيننا.
ومغادرة المنزل لا تكون إلا للضروريات، حتى يأذن الله برفع هذا الوباء.
تقاسموا هذا العهد مع محبي الخير لهذا الوطن الغالي.
je regrette cette foit ci je vais vous faire cette remarque. le rapport entre les deces et guerison n a absolument aucun sens. cette statistique ne signifie rien et dans l absolu c est pour cela que ni le ministere de la sante ni L OMS ne preconise ce rapport.
les chiffres de 30 pour cent en europe est inquietant.heureusement en europe on sait lire les chiffres.
هذا مايجب علينا تنفيده الى الآخر