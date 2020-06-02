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الرئيسية | مجتمع | 517 حالة شفاء جديدة .. و"الصحة" تُشيد بالبروتوكول العلاجي

517 حالة شفاء جديدة .. و"الصحة" تُشيد بالبروتوكول العلاجي

517 حالة شفاء جديدة .. و"الصحة" تُشيد بالبروتوكول العلاجي
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:45

في حصيلة جديدة غير مسبوقة، سجل المغرب في ظرف 24 ساعة الماضية 517 حالة شفاء إضافية من مرض "كوفيد-19"، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6410 حالات.

وأفادت وزارة الصحة بأن نسبة التعافي من "كوفيد-19" ارتفعت إلى 81.5 في المائة، مشيرة إلى أن مرد ذلك إلى الحالة السريرية للمرضى المتكفل بهم.

وأوضحت وزارة الصحة، في التصريح الصحافي اليومي، الثلاثاء، أن الحالات السريرية المتكفل بها في المراحل الأولى لبداية الوباء كانت تظهر عليها علامات متوسطة أو متقدمة، مع انخفاض في الحالات الهينة، لكن في المرحلة الحالية، فإن معظم الحالات المصابة بـ"كورونا" يجري اكتشافها دون أن تظهر عليها أي أعراض مرضية، أو تكون أعراضها خفيفة جداً.

وأضافت وزارة الصحة أن مرحلة التعافي من "كوفيد-19" في بداية الوباء كانت تستغرق شهرا أو تتجاوز ستة أسابيع، غير أنه في الوقت الراهن، فإن معظم الحالات باتت تتعافى بسرعة وفقا للمعايير التي حددتها اللجنة العلمية والتقنية للوزارة.

ورغم الجدل الذي أثير حول استعمال عقار "كلوروكين" في علاج المصابين بكورونا، إلى درجة أن عددا من الدول طلبت مراجعة وصفات العلاج، إلا أن وزارة الصحة أكدت أن ارتفاع حالات التعافي خلال اليومين الماضيين راجع أيضا إلى البروتوكول العلاجي الذي أقرته اللجنة العلمية والتقنية بالوزارة.

وبخصوص حالات الإصابة بكورونا الجديدة، وعددها 33 حالة مؤكدة، فقد سجلت 13 حالة بالدار البيضاء، وحالة واحدة في كل من برشيد وسطات، و10 حالات بمراكش، و3 حالات بطنجة، وحالة واحدة في كل من العرائش وتطوان، وحالتين بالرباط، وحالة واحدة بجهة كلميم واد نون.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 33 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس بالمملكة إلى 7866 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 226785 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - عبدالله الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:47
الحمدلله، على كل شيء،. شيء جميل، احب يا وطني
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74
2 - نسرين الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:49
الحمد لله الحمد لله ولله الحمد كنتمناو الشفاء العاجل لباقي المصابين آمين يا رب كل نهار ملي كنسمعوا خبر الشفاء نفرح كنتمناو يا رب غدا ولا بعدوا نسمعوا خبر عدم تسجيل أي إصابة يا رب
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64
3 - مواطن الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:49
هذا من فضل ربي، الحمد لله الاحصائيات مريحة والأخبار صارت مفرحة، الفرج قريب بإذن الله.
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53
4 - مراد اسماعيلي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:51
هذا الرقم جدا افرحني اليوم اللهم لك الحمد والشكر ثم الشكر لجميع الاطر الطبية والامنية ومزيد من الصبر حتى تمر هذه المحنة بسلام
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51
5 - شكرا الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:52
تخية عالية لوزارة الصحة بمل مكوناتها
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31
6 - الياس الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:53
الحمد لله على سلامتهم هذا بصيص امل على ان الضيف الثقيل سيرحل فالقريب هذا ان تعاونا جميعا
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8
7 - رضى الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:55
واش بصح المغرب قطع الواد ونشفو رجليه .خبر مفرح أن شاء الله ترجع الأمور عادية.
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6
8 - Sabrina الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:59
هاد الارقام المفرحة الى مكانتش كيرافقها اجراءات تخفيف الحجر الصحي .راها كتجي ناقصة اوما عندندهاش حتا شي قيمة.غير تكرار الهضرة اوصافي .يعني اللي قلناه اليوم انعاودوه غدوة والايام كتدوز والعمر كيمشي.اليوم شفت القنات الاولى الفرنسية القلب كيتفاجا الناس فرحانين اوناشطين.واحنا باركين اعلينا غير بلخلعة.
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9 - محمد الجابر الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:59
تحيه خاااااااالصه من واحد من الشعب لجلاله الملك محمد السادس،
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3
10 - حكيمdz الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 18:59
فيروس تلاشي ولم يعد بتلك القوة التي يدخل بها الانسان للانعاش ويسبب له اتلاف الرءتيين ربما له مدة زمنية يعيش فيها او انه موسمي مع ذلك الف تقدير وعرفان وشكر لاسلاك الصحة الامن الحماية المدنية في جميع انحاء العالم لانكم خضتم حرب ضد مجهول خاصة فالبداية بينما كان الشعب يجري وراء تكديس المواد الغذاءية تحسبا للاختباء كنتم في الصفوف الاولي وادرع لنا
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11 - زهير الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 19:00
الحمد لله على كل حال ونشكر الله على نعمته
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2
12 - محمد التطواني الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 19:00
حمدا لله على نعمه ، الله يحب بلدنا المغرب والمغاربة الطيبين ، وأقول ان الله استجاب دعاء الصالحين والصابرين ، وتضامننا المطلق مع رجال الصحة الأفداد ورجال السلطة والقضاء ابذين كانوا حازمين صارمين ، في مواجهة هذا الوباء . والله لا يضيع اجر الصابرين ، بشرى لنا فرجت .
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13 - مريم الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 19:01
نسأل الله العفو والعافية لكل مصاب بهدا الوباء وان يرفعه الله عنا ونرجع لحياتنا الطبعية، وكذالك لا ننسى الشكر والامتنان لصاحب الجلالة ملكنا وحبيبنا نصره الله وكذالك الاطباء وكل مجالات الصحة و رجال الامن من القوات المساعدة والامن الوطني الذين صهروا على ضحوا بانفسهم والاولدهم من اجل شعبنا ومغربنا الحبيب الله ويحفظ ملكنا ويحفظ وشعبنا من كل سوء
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14 - amalou الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 19:02
الحمد لله والشكر إليه نسأل الله العضيم رب العرش العضيم أن يحفض بلادنا وجميع بلاد المسلمين ونرجو من جميع المغاربة الحيطة والحذر فى الايام القادمة لاأننا لاحضنا ولله الحمد أغلب المهن رجعت ولكن لاحضنا خروج الاطفال والنساء وكذلك الشيوخ الكبار ولاحضنا بعض التجمعات فى شوارع وعدم لبس الكمامة وهذا كله مخالف لما توصي عليه الوزارة الحجر مازال لم ينتهي بعد كونو على حذر
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15 - مغربية الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 19:02
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
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16 - هنيئا لكم الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 19:03
نتفاءل خيرا والحمد لله على لطفه واحسانه الشكر الجزيل إلى الأطر الصحية التي تفانت في عملها من أجل الوصول إلى هاته النتائج
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17 - عزيز التامي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 19:04
الصبر إن فراج الله آتي لا محالة إستعينوا بالله يوتيكم خيرا
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18 - مغربي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 19:06
يا مغاربة استعينوا بالصبر والصلاة .ادعوا ربكم ليلا ونهارا وتوسلوا وتضرعوا وألحوا إنه مجيب الدعوات.
إن الله لا يرد من دعاه شريطة أن يكون الدعاء من القلب صافيا. يقيننا في الله وسنخرج منها سالمين بإذن الله
المزيد من الحيطة والحذر.وشكرا لجميع من ساهم في الصراع ضد هذه الجائحة من أطباء رجل الأمن الوقاية المدنية.خصوصا المغاربة المتحضرين الذين خضعوا لأوامر المسؤولين .تحية مغربية لكل المغاربة الأحرار الذين يحبون ملكهم وبلدهم
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19 - رشيد القنيطرة الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 19:06
المغرب تعامل بذكاء مع المرض واستفاد من )بلادة( بعض الدول المتقدمة في تقدير خطورة المرض.
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20 - klifiha الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 19:06
تحية طيبة للجيش الابيض ولجميع الاطقم الطبية على هاد المجهود الرائع لي قامو بيه يعجز اللسان عن التعبير رفعو لينا راسنا الفوق أمام العالم كامل الحمد والشكر لله
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