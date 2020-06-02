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كُتّاب وآراء
لفتيت عن رفع الحجر: "مئة تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص"
رفض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، استسهال الإجراءات التي اعتمدها المغرب بعد شهرين من الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن المطلوب هو تقييم ما كان سيكون عليه الوضع لو لم يتم اتخاذ تلك الإجراءات.
وزير الداخلية وهو يؤكد في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، المخصصة لحصيلة قطاع الداخلية في مواجهة جائحة كورونا وتدبير مرحلة الخروج من الحجر الصحي، أن "الفرق عندما لا يؤخذ بعين الاعتبار يتم تبسيط الأمور"، شدد على أن "المغرب اتخذ إجراءات شجاعة جنبت المواطنين أخطار كبيرة"، موضحا أن المملكة تجنبت آلاف الإصابات والموتى بفيروس كورونا المستجد.
وجدد لفتيت التأكيد على أن التمديد الثاني للطوارئ الصحية، إلى غاية 10 يونيو، يعني أن الحجر الصحي مستمر ولم يتم رفعه، مشيرا إلى أن القرارات المناسبة التي يمكن أن تسمح للمغرب أن يتجه نحو المستقبل سيتم اتخاذها في الوقت المناسب.
لفتيت أشار إلى أن عددا من القطاعات لم يتم وقف أنشطتها من طرف الدولة بل توقفت من تلقاء نفسها، موضحا أن "الخوف كان وراء اتخاذ عدد من المقاولات قرار توقيف العمل، ومنها أوراش البناء التي لم يطلب منها أي أحد التوقف لكنها توقفت".
وبخصوص المقاهي والمطاعم، أوضح المسؤول الحكومي أن المنع شمل فقط تقديم الخدمات داخلها، أما تقديم الوجبات والمشروبات عن بعد لم يمنع، مبرزا أن "الخوف كان سبب توقف هذه القطاعات. وأي إجراء يمكن أن تكون له عواقب، فالمطلوب مية تخميمة وتخمية ولا ضربة بالمقص"، يورد وزير الداخلية.
ودعا الوزير في هذا الصدد إلى احترام الإجراءات الصحية لأن عددا من القطاعات يجب أن تشتغل، مبرزا أن القطاعات التي لا تشكل خطرا على الصحة لا يجب أن تتوقف.
لفتيت أعلن رفضه القول إن الطوارئ الصحية هدف في حد ذاته، بل هي لحماية الوطن من مخاطر هذا الفيروس، مبرزا أن "مدينة كورزازات التي كانت بؤرة تمت مواجهتها بقرارات صعبة وإغلاق المدينة، وباستجابة من الساكنة اليوم لم تعد فيها أي إصابة".
وجدد لفتيت تأكيد استفادة 4.5 ملاين أسرة من صندوق مواجهة جائحة فيروس كورونا، موضحا أن "الصندوق ليس للفقراء، بل لتعويض الذين فقدوا شغلهم بسبب الجائحة".
وتحدث وزير الداخلية في هذا السياق عن وجود أسر لا تستحق الدعم ومع ذلك طالبت بالاستفادة من أموال الصندوق، موردا: "الّلي ما حشم وتسجل للاستفادة أشنو ندير لو، وهؤلاء معروفون لدى الجميع، لكن أقول إن التضامن للجائحة وليس للفقراء".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (51)
إن ما شهده المواطن المغربي دون بقية العالمين ترك أثرا بادية في النفوس والابدان فلا داعي لأسلوب التخويف فقد نال المغاربة القسط الكافي منه وللننهج اسلوبها متوازنا معقلنا يجنب الناس ويلات الوباء وقهر الحجر.
وزاد مصرحا ..إن التضامن للجائحة وليس للفقراء !
انتهى ،!
فيافقراء هدا البلد ...الله لكم وحده
هههه
هذا هو إلي واقع في المغرب بذات كانت الحكومة مزيانة في المغرب وزادوها بهذا الحجر الصحي
مابقى إليهم غير يزيدو هذا الحجر في دستور ويصبح جزء لا يتجزء من المجتمع المغرب
الله ينعل الي مايحشم
بغيتو تبقاو طو الحياة وناس محبوسة
حسبنا الله ونعم
Trois mois sans travail
Je n’ai reçu de l’état rien du tout
J’ai 55 ans ni retraite ni cnss
Je dois sortir gagner ma vie et celle de ma famille
والموءكولات الخفيفة يظهر بشكل واضح ان التنسيق يغيب بشكل كبير مع السلطة المحلية لان إغلاق هذه السلطة كانت بالقوة
ولو تخوف المواطنين من الوباء لما بقيت الأسواق والمحلات التجارية مفتوحة
اتخذ القرار في ظرف وجيز لم يراعي ما ترتب على المهنيين في القطاع سالف الذكر من خساءر
ما يثبت هذا الكلام كالتالي وزارت الداخلية اغلقت ووزارت الصحة من امرت بفتح المحلات أليس هذا تناقض
الحكومة متفرقة في كيفية التعامل مع الوباء، فهناك الداخلية و لفتيت التي استحلت الحجر و ربما تريد استمراره للأبد، و هناك وزراء الإقتصاد و الصناعة بنشعبون و العلمي الدين يريدون العودة للحياة الطبيعية.
الوباء يجب أن نتركه وراءنا بما له و ما عليه، فلا يمكن أن نستمر في غلق الناس في البيوت بدون هواء و لا ماء و لا طعام.
الدول التي تعرف ما لها، طوت الصفحة نهائيا و لم تعد تقدم تقارير الوباء لأنها عرفت أن ضررها أكثر من نفعها، بما فيها الدول التي كانت أكثر تأثرا بالوباء.
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
اطلعت على الجنة ، فرأيت أكثر أهلها الفقراء و اطلعت على النار ، فرأيت أكثر أهلها الأغنياء
جامع السعادات ج2 ص78
و في حديث آخر قال صلى الله عليه و سلم
الناس كلهم مشتاقون إلى الجنة ، و الجنة مشتاقة إلى الفقراء.
الله ياودي و الله ما استافدنا إلى يومنا هذا (شكايتكم في طور المعالجة )
"الّلي ما حشم وتسجل للاستفادة أشنو ندير لو،"
و ما هو دور الداخلية أسي ااوزير
خلليو غي الناس تخدم على راسها أما حكومتنا غا نشوفو منها الحلبة