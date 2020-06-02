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الرئيسية | مجتمع | لفتيت عن رفع الحجر: "مئة تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص"

لفتيت عن رفع الحجر: "مئة تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص"

لفتيت عن رفع الحجر: "مئة تخميمة وتخميمة ولا ضربة بالمقص"
هسبريس - محمد بلقاسم
الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:35

رفض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، استسهال الإجراءات التي اعتمدها المغرب بعد شهرين من الطوارئ الصحية، مشيرا إلى أن المطلوب هو تقييم ما كان سيكون عليه الوضع لو لم يتم اتخاذ تلك الإجراءات.

وزير الداخلية وهو يؤكد في جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين، المخصصة لحصيلة قطاع الداخلية في مواجهة جائحة كورونا وتدبير مرحلة الخروج من الحجر الصحي، أن "الفرق عندما لا يؤخذ بعين الاعتبار يتم تبسيط الأمور"، شدد على أن "المغرب اتخذ إجراءات شجاعة جنبت المواطنين أخطار كبيرة"، موضحا أن المملكة تجنبت آلاف الإصابات والموتى بفيروس كورونا المستجد.

وجدد لفتيت التأكيد على أن التمديد الثاني للطوارئ الصحية، إلى غاية 10 يونيو، يعني أن الحجر الصحي مستمر ولم يتم رفعه، مشيرا إلى أن القرارات المناسبة التي يمكن أن تسمح للمغرب أن يتجه نحو المستقبل سيتم اتخاذها في الوقت المناسب.

لفتيت أشار إلى أن عددا من القطاعات لم يتم وقف أنشطتها من طرف الدولة بل توقفت من تلقاء نفسها، موضحا أن "الخوف كان وراء اتخاذ عدد من المقاولات قرار توقيف العمل، ومنها أوراش البناء التي لم يطلب منها أي أحد التوقف لكنها توقفت".

وبخصوص المقاهي والمطاعم، أوضح المسؤول الحكومي أن المنع شمل فقط تقديم الخدمات داخلها، أما تقديم الوجبات والمشروبات عن بعد لم يمنع، مبرزا أن "الخوف كان سبب توقف هذه القطاعات. وأي إجراء يمكن أن تكون له عواقب، فالمطلوب مية تخميمة وتخمية ولا ضربة بالمقص"، يورد وزير الداخلية.

ودعا الوزير في هذا الصدد إلى احترام الإجراءات الصحية لأن عددا من القطاعات يجب أن تشتغل، مبرزا أن القطاعات التي لا تشكل خطرا على الصحة لا يجب أن تتوقف.

لفتيت أعلن رفضه القول إن الطوارئ الصحية هدف في حد ذاته، بل هي لحماية الوطن من مخاطر هذا الفيروس، مبرزا أن "مدينة كورزازات التي كانت بؤرة تمت مواجهتها بقرارات صعبة وإغلاق المدينة، وباستجابة من الساكنة اليوم لم تعد فيها أي إصابة".

وجدد لفتيت تأكيد استفادة 4.5 ملاين أسرة من صندوق مواجهة جائحة فيروس كورونا، موضحا أن "الصندوق ليس للفقراء، بل لتعويض الذين فقدوا شغلهم بسبب الجائحة".

وتحدث وزير الداخلية في هذا السياق عن وجود أسر لا تستحق الدعم ومع ذلك طالبت بالاستفادة من أموال الصندوق، موردا: "الّلي ما حشم وتسجل للاستفادة أشنو ندير لو، وهؤلاء معروفون لدى الجميع، لكن أقول إن التضامن للجائحة وليس للفقراء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (51)

1 - حاقد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:43
يجب تمديد الحجر الصحي نظرا لوجود بؤر جديدة
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-88
2 - مغربي قح الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:43
اوراش البناء التي لم يطلب منها أحد التوقف لكن توقفت كنتي تقولها منين توقفوا ماشي دابا !السي الوزير فاش كانوا غادي يتنقلوا هاد البنايا وكل وسائل النقل توقفت ؟؟
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35
3 - ردوا بالكم الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:44
وزارة الداخلية تشبه الوضع بضربة المقص السلامة كل واحد ياخذ بالو من لغاليغو
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23
4 - souad الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:45
كلام معقول وفي الصميم ولكن لا بد من رفع الحجر في 10يونيو لان الاغلبية تضررت ولم تعد تسطيع المزيد ولهذا وجب رفع الحجر مع اخذ كل الاحتياطات لتفادي الوباء كما فعلت الكثير من الدول
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33
5 - [email protected] الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:46
التخميمة الحقيقية هي الخلاص والتحرر من حجر كاد يخنق ءنفاس مجتمع برمته
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41
6 - الحقيقة العلمية الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:47
الاكيد هو ان في أواخير يونيو لن تبقى أي دولة في العالم تحت الحجز الصحي لان هناك عدة دراسات علمية بينت انه اصبح بدون فائدة والاصح هو رفع عدد التحليل المخبرية لكشف الحالات التي لا تظهر عليها اعراض وعزلها فقط.أما الحجز تدمير لاقتصاد وهلك للمواطن نفسيا وماديا وخسارة للوطن.
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33
7 - N.H الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:47
شنو كيخربق هذا بكلامو؟؟؟يعني الفقراء لا مكان لهم يمشيو يموتو و لا شنو كيقصد؟؟؟؟
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21
8 - متابع الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:48
القول بأن الدعم غير مخصص للفقراء بل لفاقدي الشغل فيه كثير من الحيف، فليقل لنا السيد الوزير أين يشتغل هؤلاء الفقراء..معظمهم يشتغل في القطاع غير المهيكل الذي توقفت كل مجالاته مع حالة الطوارئ..السيد الوزير كفى من مؤاخذة الفقراء على الاستفادة من هذا الدعم الذي يبقى هزيلا...الدولة لم تمنح يوما فقيرا درهما واحدا فليس من المعقول أن تحرمه الآن في هذه الظروف أو تتبجح بأنه ليس من حقه..بالأحرى حاسبوا الأغنياء الذين استفادوا من الصندوق دون وجه حق..أعرف مقاولا في رصيده أكثر من 700 مليون واستفاد من دعم 1000 درهم
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19
9 - Anas rabat الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:49
الله خليكم يجب أن نساعد السلطات لكي تكمل المجهودات اللتي قامت بها من أجل الحد من هادا الفيروس وإتباع التعليمات السلامة لكي نتمكن من القضاء على الفيروس. و كدالك يجب على السلطات أن تتدخل بحزم لكي نعاقب مخترقي القانون .
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-17
10 - Ali الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:49
تحية كبيرة لسيد لفتيت ولي الملك محمد السادس الله يعطيه الصحة والعافية يارب والله يطول بعمرو والله يبارك في ولي العهد لولا تدخلهم في الوقت المناسب لكان مايحمدو عوقباه عاش الملك
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-19
11 - مهاجر مقلق الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:50
هل المعرب ليس له رئيس الوزراء كالدول الديمقراطية من بداية الحجر والداخلية هي التي تقرر ويقولون ليس دولة مخزنية اسي الوزير وعطينا الجديد والحلول ماشي هضرت الكسلاء التي وصلت المغرب الى هذا الحال راه الناس بدات تتنتحر.
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20
12 - طلقوا الناس الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:51
هل نحن اسوء من ايطاليا وفرنسا واسبانيا و.... والصين وباءا... كفى راه الناس مرضت نفسيا واختلط عليها الليل بالنهار واستوطنت بها العلل والاسقام ...
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26
13 - Robot الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:51
"كن شديت درهم على كل تخميمة كن دبا عندي 100 درهم" - العثماني
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10
14 - مراقب الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:52
السي الفتيت إحتراماتي وتقديراتي ... طلقنا نخدموا ... راه المقاولات لي سدات من تلقاء نفسها مع من غادي تخدم مع الجنون ؟ كل الأمور إنقلبت أسفل على عقب .. قرارات وزارة الداخلية كانت واضحة .. شلل شبه تام لكل القطاعات الحيوية التي تدير إقتصاد البلاد ... تكايسوا على الناس .. الخدمة ضرورية .. شوية ديال دروس توعية .. ما بعد الحجر ... شوية ديال التحفيز ... أو طلقو الناس لي في الحباسات بسبب هاذ الجائحة .. أكيد أن الأغلبية تحبسوا باطل ... المهم لعبة كورونا نتمنى تكون في المراحل ديلها الأخيرة ... المسلسل إلى فات 30 حلقة تايابسال . اللهم يسر ولاتعسر .
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21
15 - عادل البيضاوي 7 الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:53
وبخصوص المقاهي والمطاعم، أوضح المسؤول الحكومي أن المنع شمل فقط تقديم الخدمات داخلها، أما تقديم الوجبات والمشروبات عن بعد لم يمنع، مبرزا أن "الخوف كان سبب توقف هذه القطاعات. ههه طلع كول الكرموص نزل شكون قالها ليك
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16
16 - عاش المغرب الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:55
رفع الحجر الصحي واجب خليو ناس تتعايش مع لڤيروس لان ولله الحمد مابقاش قوي لمؤشر كف ماكان في لول ىاه ناي مالقيا ما تاكل خليكم من سياست فرنسا هدا لمغرب يا حكومت ميكي
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8
17 - ريان الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:55
تصريح ربما يمهد لمرحلة ثالثة من الحجر الصحي الامرالذي سيكون له آثار نفسية وخيمة على المواطنين يمكن أن تضاهي خطر الفيروس بذاته.
إن ما شهده المواطن المغربي دون بقية العالمين ترك أثرا بادية في النفوس والابدان فلا داعي لأسلوب التخويف فقد نال المغاربة القسط الكافي منه وللننهج اسلوبها متوازنا معقلنا يجنب الناس ويلات الوباء وقهر الحجر.
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11
18 - citoyen الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:56
نعم اكيد ان المغرب قد تفادى مجموعة من الاصابات والموتى بنهجه الحجر الصحي....ولا ننسى بان المواطنين اصبحوا واعين بخطورة الفيروس....وهذا ما نلاحظه عند خروجنا الى التبضع.....المواطنون يحترمون الشروط الاحترازية كحمل الكمامة ومسافة الامان...وغسل اليدين واستعمال المعقم....وعند تحميل وقايتنا سنصبح في مامن نسبيا.....
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2
19 - خالد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:57
يا قوم يا قوم أفيقوا كفاكم من الاستمساك بهذا القانون سوف تفلس البلاد ها هم الغرب يسارعون الوقت من اجل رفع هذا القانون كليا من اجل انقاد البلد من الافلاس لانهم توصلوا الى أن هذا المرض ليس بشيء لهذا نقول لكم كفاكم
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13
20 - العم حام الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:57
......موضحا أن الصندوق ليس الفقراء ..بل للدين فقدوا شغلهم بسبب الجائحة.!.....ّّ
وزاد مصرحا ..إن التضامن للجائحة وليس للفقراء !
انتهى ،!
فيافقراء هدا البلد ...الله لكم وحده
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10
21 - دكتور انيس الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:57
بغيت نعرف السي الفتيت فين ساكن واش شقة 50 متر ولا فبلا 3000متر. وأيضا الشهرية ديالو واش 2000درهم ولا 70000درهم مع التعويضات ...،. تيقولو محس بالمزود غير لمضروب بيه
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17
22 - مستفيد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:57
هناك واحد المثل في المغرب كايقول كانت لالة زوينة وزادوها الخلاخل
هههه
هذا هو إلي واقع في المغرب بذات كانت الحكومة مزيانة في المغرب وزادوها بهذا الحجر الصحي
مابقى إليهم غير يزيدو هذا الحجر في دستور ويصبح جزء لا يتجزء من المجتمع المغرب
الله ينعل الي مايحشم
بغيتو تبقاو طو الحياة وناس محبوسة
حسبنا الله ونعم
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8
23 - مغربي قح الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:58
ماذا سيفعلون بالمشردين الذين اووهم من كورونا هل سيعيدونهم الى الشارع وهل سيتوقف الدعم عن الاسر الفقيره مع نهايه الحجر ام سيستمرون في دغم كل منفقد شغله حتى تتعافى الامور رغم اننا سنتعايش مع الفيروس حتى يجدون له لقاحا الامور لا ندري الى اين هي ذاهبه مع هده الحكومه الله يحضر السلامه قولوا للناس اش غادين ديرو باش متوقع شي مفاجأه غير مرغوب فيها كلنا مغاربه احرار
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4
24 - Abderrahim الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:59
Moi personnellement je suis très fatigué et je n’en peux plus
Trois mois sans travail
Je n’ai reçu de l’état rien du tout
J’ai 55 ans ni retraite ni cnss
Je dois sortir gagner ma vie et celle de ma famille
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7
25 - ورديني الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 21:59
في خطاب السيد الوزير على القرارات التي اتخذتها الدولة مع اصحاب المقاهي
والموءكولات الخفيفة يظهر بشكل واضح ان التنسيق يغيب بشكل كبير مع السلطة المحلية لان إغلاق هذه السلطة كانت بالقوة
ولو تخوف المواطنين من الوباء لما بقيت الأسواق والمحلات التجارية مفتوحة
اتخذ القرار في ظرف وجيز لم يراعي ما ترتب على المهنيين في القطاع سالف الذكر من خساءر
ما يثبت هذا الكلام كالتالي وزارت الداخلية اغلقت ووزارت الصحة من امرت بفتح المحلات أليس هذا تناقض
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4
26 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:00
الكثير يحلم بأن 10 يونيو نهاية الحجر الصحي. إننا في المرحلة الثالثة و بعدها الرجوع إلى المرحلة الثانية وبعدهما المرحلة الأولى وعندئد ستنُاقش مسألة رفع الحجر من استمراره. وقد يأتي علينا عيد الأضحى ونحن لا زلنا في الحجر..
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-2
27 - yaaaaaaaaadris الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:00
ربما هي تسخينات أو إرهاصات من أجل التمديد، نتمنى من الله العلي القدير أن يَرْأَفَ بنا
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2
28 - جميل الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:01
الحالة المادية للمغاربة ليسة مثل اروبا يعني المغربي الي عندو دخل متوسط يسافر مرة في 5 سنين اما الاروبي يسافر 5 مرات داخل وخارج بلاده اما في مدينته يتجول 24 ساعة ليل نهار لدالك لاتقارنو المغربي اللدي يعيش حجرا منزليا رغما عنه قبل ان تضهر كرونا من العمل للمنزل اما لاروبي يتنقل في جميع لاتجهات وهدا سبب انتشار كرونا السريع في البلدان المتطورة
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4
29 - قدور الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:01
.هاذ العبارة دوخاتني بصراحة .السيد لفتيت يوضح أن صندوق كورونا ليس للفقراء بل للذين فقدوا الشغل بسبب كورونا.الي فهم شي حاجة يفهمنا من فضلكم.
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5
30 - مواطن غيور1/ الحياة الطبيعية الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:01
السلام عليكم
الحكومة متفرقة في كيفية التعامل مع الوباء، فهناك الداخلية و لفتيت التي استحلت الحجر و ربما تريد استمراره للأبد، و هناك وزراء الإقتصاد و الصناعة بنشعبون و العلمي الدين يريدون العودة للحياة الطبيعية.
الوباء يجب أن نتركه وراءنا بما له و ما عليه، فلا يمكن أن نستمر في غلق الناس في البيوت بدون هواء و لا ماء و لا طعام.
الدول التي تعرف ما لها، طوت الصفحة نهائيا و لم تعد تقدم تقارير الوباء لأنها عرفت أن ضررها أكثر من نفعها، بما فيها الدول التي كانت أكثر تأثرا بالوباء.
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4
31 - محمد.ب الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:04
بالنسبة لقطاع البناء صراحة وبعض القطاعات الأخرى كان خسهوم يستمروا....والعكس كاينين إلي خسهوم يوقفوا. دبا كمثال بالنسبة لقطاع الصيد البحري وهنا اقصد بالضبط سفن صيد السردين ...تصوروا كل سفيتة كتخدم 25 حتى 35شخص. وكينعسوا فمسافة مكتعداش 3 دالامتار. ومع ذالك كاينين الي موقفوش عن العمل. وكاين الي وقفوا وماستفدوش من الضمان الإجتماعي...حتى خوات جيوبهم ورجعوا للعمل ومنهم أنا والكثير. وفي اخر المطاف قلت الي دارها الله مرحب بها. نضحيو على ولادنا ماشي مشكل.
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-1
32 - Le monde الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:06
لاوحولة و لا قوة الا بالله العلي العضيم كلنا فقراء الى الله
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2
33 - متضرر الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:06
وزير الداخليه وأتباعه من الشرطه والدرك يقبضون أجورهم من الدولة كما يقال خبزهم ساهل لذلك فإن استمرار الحجر لايضرهم أما المياوم هو المضرور الأول لذلك يجب رفع الحجر والتاقم معه
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5
34 - citizen الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:08
الفقراء هم الاكثر تضررا من غيرهم في هذه الأوضاع!!!
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2
35 - المغرب وقى خير من علاج الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:09
فعلا المغرب وقى نفسه قبل أن لايصل إلى العلاج الكثيف، استفاد من تاريخه مع الأوبئة حيث كان الناس يموتون بالمئات والآلاف في المدن والقرى، فاستطاع مع كورونا أن ينهج اسلوبا وقائيا خاصا به فلو لم يفعل لمات المواطنون في الطرقات والمنزل ويصعب ضبط مثل هذه الحالات الصعبة فالمؤسسة الملكية عرفت كيف تواجه الأمر بالعلم والمعرفة وزرع مبدأ التضامن والحزم
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-2
36 - محمد الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:09
والله كورونا ايجابيتها اكثر من سلبياتها مثلا ام نعد نرى تللك النمادج من السكارى والمعربدين واهل السيليسيون واصحاب الرهان القمارة عصاة الله شياطين الانس كانوا مزعجين حقا فبدؤا بالظهور في هذا الاسبوع فهم في اعتقادي انا اخطر من كورونا على قول الله اكبر /الاذان/ شكرا
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-3
37 - علال الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:09
اللي اغلب اعف. اوا كنتو خايفين من ازدحام المستشفيات بمرضى كورونا دبا غادي اتولليو خايفين من ازدحام المستشفيات بالمرضى النفسيين.كما ان هاته الارقام المعلنة لو كانت تسجل في أي دولة أوروبية لكانت أعلنت عن تغلبها على الوباء من زمان.و بالتالي فعدم رفع الحجر دليل على ان الارقام المعلنة ليست حقيقية .
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3
38 - [email protected] الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:10
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته امتا ترفع الحجر الصحي
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1
39 - marwan الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:12
la France à annoncée le deconfinement étape par étape. Et suivant un rythme calculé. Chez nous (avec beaucoup de problèmes ) il n'y a que la langue du bois. Alors ? Que faire ?
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1
40 - مواطن مغربي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:12
الرفع يجب أن تفتح الجهات التي باتت خالية من الفيروس بأسرع وقت لتحريك الاقتصاد وعودة الحياة لن ننتظر خلو البلاد مرة واحدة قد يتطلب شهر إضافي
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0
41 - التضامن ليس للفقراء الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:12
التضامن ليس للفقراء....
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1
42 - الله يرفع علينا كل من ضرنا الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:13
مع احترامي لسيد لفتيت ره موت وحدا في دنيا راه عيشتنا مدخلنا توقفات ال وحدين كيصفقو لححر صحي راهم مستفيدين من رميد نيتفدين من الاجره تعويضات بريمات متيازات دبلاثمات ودخرو المال مدة 4اشهر لسفر لتركيا او أسبانيا او فرنسا او مصر أو لدول أخرى بناخد عدد من الأزواج له نظيفين ومن له مناصب أخرى يدخر ملايدخره لبسطا الزبن يدفعون ضراءيب وحبيات طيله 30 ال 40 سنه الحكومه وجمعات تنكرو لنا أين لمفر دوا لمرض لمعيشه كهرماء كريديات سومه كراىه واش اسي الوزير نقشر لحيط ناكلو رحنا ميامين في متصاص لبطاله وكل نهار نسنعو خبار وعطينا حقنا من ضراءيب ومن خيرات وثروات لبلاد ونيدو علينا حت 2022 مكين مشكل خلصو علينا كريديات وضريبه وعطونا باش نعيشو ونموشو حتن لطواليط حشاكم راه قاله مالك المغرب الحسن الثاني طيل الله ثراه جنوي وصلات لعضم كيف نعيش كيف نتعايش مع زوجه تريد طلاق تريد أن تغادر منزل لان مبقتش راجل وليت مصيبه اسي لوزير لان كنا غادين مع الوقت عايشين بماقصم الله مقاتلين مع زمن والاغلاء عل قولت الله اكبر ولاكن قبل من كرونا وحنا كنعانيو بتريتات وسياره بدون دعم بعد تجديده اليوم وقفين حن شفورات وعالتهم رباط سلا
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3
43 - سلمى الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:15
نتمنى خيرا للهم رفع هنا هدا الوباء
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1
44 - azul hassan الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:15
ما نراه الآن أنه لم يعد الحجر الصحي موجود، فئة كبيرة من الناس وللأسف تستصغر خطورة الفيروس، وهذه الشرذمة هي من ستجني على الجميع لا قدر الله...
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-2
45 - علاء الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:17
استمرار الحجر الصحي بعد الان هو الهلاك لا صحيا ولا دينيا ولا نفسيا ولا اقتصاديا . صافي الان كل وشانه خمس راسك فحال انفلونزا موسمية . جمع وطوي
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2
46 - مراقب الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:17
ييدو ان الحكومة تستمتع بمعانات المغاربة بسبب الحجر الصحي وتحس بنشوة كبيرة عندما يشاهدون ملايين الاسر تتشرد والمئات تنتحر بسبب الازمة الخانقة... ما يجب ان تعرفه هاته المحكومة ان دول اوروبا اكثر القارات تضررا بالفيروس رفعوا الحجر الصحي والطوارئ وخففو من معانات شعوبهم .. وللعلم ان لا مجال للمقارنة مع المغرب فامكانياتهم تفوقنا بمئات المرات وباستطاعتهم ان يمددوا الحجر الصحي لشهور اخرى مع دفع التعويضات و الاجور لكل مواطن لكن فهموا ان اضرار الحجر الصحي والطوارئ لها خطورة اكبر من الفيروس على نفسية المواطنين
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3
47 - [email protected] الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:21
في نظري أن الحجر الصحي لا يجب أن يرفع حتى يكون عدد الإصابات صفر، لأن واحد مصاب يمكن أن يعادي الآلاف، ما يجري الآن في البرازيل ودول أخرى لا يبشر بالخير.
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48 - Ramzi texas الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:24
متفق تماما مع السيد لفتيت، فالدولة متساهلة مع الفئة العاملة، في انتظار افتتاح أصحاب المحلات مع تطبيق أقصى الإجرائات، أما المطالبين بالتخفيف و التجول ليلا نهارا بدون سبب وجيه فهم من الفئة العابثة ااتي لا هم لها سوى التسكع و التمتع بفصل الصيف غير آبهين للظرفية الحالية، فحذار من التهور لا نريد الرجوع لنقطة الصفر و تكرار تجربة سلطنة عمان و الكويت..
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49 - عاشق من آسفي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:26
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم
اطلعت على الجنة ، فرأيت أكثر أهلها الفقراء و اطلعت على النار ، فرأيت أكثر أهلها الأغنياء
جامع السعادات ج2 ص78
و في حديث آخر قال صلى الله عليه و سلم
الناس كلهم مشتاقون إلى الجنة ، و الجنة مشتاقة إلى الفقراء.
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50 - Med chrif الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:26
وجدد لفتيت تأكيد استفادة 4.5 ملاين أسرة من صندوق مواجهة جائحة فيروس كورونا !!!
الله ياودي و الله ما استافدنا إلى يومنا هذا (شكايتكم في طور المعالجة )

"الّلي ما حشم وتسجل للاستفادة أشنو ندير لو،"
و ما هو دور الداخلية أسي ااوزير
خلليو غي الناس تخدم على راسها أما حكومتنا غا نشوفو منها الحلبة
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51 - لطفي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 22:27
سلام عليكم آسي فتيت المساجد فوقتاش غادي تفتحوا راكم نسيتوهم ولا الدين هوا التالي
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