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الرئيسية | مجتمع | حموشي يسهر على ترتيبات حالة الطوارئ الصحية في زيارات ميدانية

حموشي يسهر على ترتيبات حالة الطوارئ الصحية في زيارات ميدانية

حموشي يسهر على ترتيبات حالة الطوارئ الصحية في زيارات ميدانية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 20:00

اطّلع المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء، على سير العمليات الأمنية التي تعتمدها مصالح الأمن الوطني بكل من فاس ومكناس والخميسات والقنيطرة، للمساهمة في تحقيق الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، وضمان التدبير المعقلن للتنقلات الاستثنائية عبر نقط المراقبة الأمنية، وذلك في سياق المجهودات التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمجابهة تداعيات وباء كورونا المستجد.

وقد أجرى المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني زيارات ميدانية إلى عدد من نقط المراقبة الأمنية بمدينة فاس، سواء تلك الموجودة في المحاور الطرقية الرئيسية أو التي توجد داخل بعض الأحياء الشعبية، كما استمع لإفادات الشرطيين المكلفين بالمراقبة، واطلع على حصيلة عمل التطبيقات المعلوماتية التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني رهن إشارة موظفيها لضمان تدبير التنقلات الاستثنائية، وكذا تلك المخصصة للإبلاغ حول حالات الخرق المحتملة لفترة الطوارئ الصحية.

وقد كان المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني يرتدي الزي النظامي الرسمي الخاص بحالة الطوارئ خلال زيارته الميدانية التي شملت مدينة فاس، كمرحلة أولى، قبل أن ينتقل مباشرة نحو مدن مكناس والخميسات والقنيطرة التي أجرى فيها زيارات استطلاعية مماثلة، للوقوف عن كثب على طبيعة الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها طيلة أيام الحجر الصحي، وكذا التدابير المزمع اتخاذها في الأمد المنظور، بالموازاة مع القرارات التي ستصدرها السلطات العمومية لمواجهة آثار وباء كورونا المستجد.

وتأتي هذه الزيارة التي شملت فاس ومكناس والخميسات والقنيطرة، في أعقاب زيارات ميدانية سابقة قام بها عبد اللطيف حموشي إلى مناطق مختلفة بمدن الدار البيضاء والرباط والمحمدية في بداية الحجر الصحي، كما أنها تندرج أيضا في إطار الترتيبات الأمنية التي تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني اتخاذها في مرحلة ما بعد 10 يونيو المقبل، وما تفرضه هذه المرحلة من مواكبة أمنية دقيقة كفيلة بضمان مرتكزات النظام العام، وصون الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - تحية نصر الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 20:17
تحية عالية لرجال الامن ومختلف السلطات العمومية والامنية والعسكرية والشبه امنية. وعاش الملك
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24
2 - abdo الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 20:18
الرجل المناسب في المكان المناسب بالتوفيق ان شاء الله
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29
3 - إسماعيل الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 20:18
شكر خاص لهذا الرجل ولأمثاله الرجال الشرفاء الغيورين على بلدنا الحبيب
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24
4 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 20:26
مدير الأمن يعرف أن الدارالبيضاء من الأماكن التي تعرف اكبر خرق لحالات الطوارئ والتي تسجل أكثر الإصابات. فهي من تستحق زيارات تفتيشية متكررة وإنزالا أمنيا لفرض صرامة الحجر الصحي
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20
5 - مصطفى الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 20:27
سيد الحموشي نمودج لرجل المناسب في المكان المناسب فى عهده تغير الكتير حتى اصبحنا نرى رجال الامن يؤدون التحية للمواطنين كل الحب
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8
6 - Naturaliat الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 20:28
يجب تشديد الرقابة على وضع الكمامات...وإصدار العقوبات لكل من لم يضعها وكل من وضعها كدكور ولم يضعها على الفم والانف......

بعض الناس بدؤوا يخرجون بدون كمامة واخرون يضععونا فقط على العنق أو في احسن الحالات عل الفم فقط

وكذلك بدأت التجمعات في بعض الاحياء .....

الناس بدأت تطمئن أن كورونا انهزمت ولكن كما يقول المثل الفرنسي

Il ne faut jamais vendre la peau d'un ours avant de le tuer

و شكرا
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-4
7 - ke xx zte الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 20:30
تحية لهادا الرجل العملاق نخوة وخبرة ودكاء
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8
8 - الزغاري الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 20:39
واش نفهم من هاد الكلام ان رفع الحجر الصحي يعقبه اجراءات منع تنقل ام ماذا
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3
9 - [email protected] الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 20:41
تبرك الله عليك الله يعينك هدا هو المضمون فيك كنشكروك على العمل الجبار الذي تقوم به وا الشكر والتقدير والاحترام الى الفرقة الوطنية لي الامن الوطني مين طنجة إلا ݣويرا
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