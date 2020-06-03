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الرئيسية | مجتمع | محمد اليوبي: فكّرت في تقديم استقالتي مراراً .. ومصلحة بلدي أولاً

محمد اليوبي: فكّرت في تقديم استقالتي مراراً .. ومصلحة بلدي أولاً

محمد اليوبي: فكّرت في تقديم استقالتي مراراً .. ومصلحة بلدي أولاً
هسبريس من الرباط
الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:00

يُواصل محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، الغياب عن تقديم الحصيلة اليومية للوضعية الوبائية الناجمة عن تفشي فيروس "كوفيد ـ 19"، في ظل استمرار تواتر الأخبار حول حقيقة صراعه مع خالد آيت الطالب، وزير الصحة، دون وجود أي توضيحات رسمية إلى حدود اليوم.

وأكد محمد اليوبي أنه ما زال في منصبه كمدير للمديرية سالفة الذكر يمارسه مهامه بشكل عاديّ، وقال في السياق ذاته: "امتنعتُ عن الإجابة، لأن الوضع بالفعل مسموم ومتوتر".

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية (النسخة الفرنسية)، أنه يُفضل الاستمرار في منصبه في ظل الظروف الصعبة التي تمر منها البلاد والمرتبطة بمعركة مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، مورداً: "لقد فضلت مصلحة البلاد قبل أي اعتبار آخر، وفي الوقت الحالي لم أقدم استقالتي".

افتعال المشاكل

واتهم اليوبي، في تصريحه، محيط وزير الصحة بـ"افتعال المشاكل"، وزاد قائلاً: "فضلت أن أترك جانباً كل الخداع من حاشية السيد الوزير (خالد آيت الطالب)، وألا أعير اهتماماً كبيراً لهذا الأمر، مع وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار".

وأكد مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة أن لا مشكل لديه مع الوزير الوصي على القطاع؛ لكنه اتهم ما أسماه بمحيط الوزير بـ"تسميم الأجواء"، مضيفاً: "لسوء الحظ، كان سببه شخصان من محيط الوزير. ليس لديّ أي مشكلة معه أنا أحترمه؛ لكن هذين الشخصين على وجه الخصوص، أو دعنا نقول ثلاثة من محيط الوزير تسببوا في افتعال المشاكل".

المسؤول ذاته بوزارة الصحة ختم تصريحه لهسبريس فرنسية بالتأكيد على أن كل "هذه المشاكل مفتعلة ومستمرة منذ فترة طويلة، إلى درجة أنها أصبحت لا تطاق على الأقل بالنسبة لي".

وكانت مصادر إعلامية كشفت، استنادا إلى مصدر من وزارة الصحة، أن حالة التجاذب والتوتر كانت دائما سائدة بين محمد اليوبي من جهة، ووزير الصحة والكاتب العام للوزارة ومستشار الوزير من جهة ثانية، قبل تسجيل أول حالة وبائية بالمغرب.

وأضافت المصادر ذاتها أن محمدا اليوبي كان، منذ استوزار خالد آيت الطالب، ضمن لائحة الأسماء المراد إبعادها من داخل الوزارة؛ غير أن الظرفية الوبائية الحساسة فرضت تأجيل تصفية هذه الكفاءة.

تقديم الاستقالة

وأكد المسؤول بوزارة الصحة أنه فكر في تقديم استقالته أكثر من مرة، وأنه "لم يكن يرغب في الحديث عن الموضوع لوسائل الإعلام؛ لأن هذا الأمر ليس في صالح النظام الصحي لبلدنا".

"لكن في النهاية تم تسريب هذا الموضوع، وأعتقد أن نفس الأشخاص يستمرون في تسريب وترويج المعلومات، غالبا خاطئة، من قبيل ترويج انتمائي إلى حركة سياسية وكل هذا غير صحيح، مع احترامي لجميع الأحزاب السياسية"، يورد اليوبي، والذي أكد أن "الانتماء إلى حزب سياسي ليس بجريمة، وأنا لا أنتمي إلى أي حزب".

ونفى مدير مديرية علم الأوبئة بروز هذه التوترات بسبب شائعات حول تغييرات على مستوى هرم الوزارة، خاصة ما راج حول تعيين الكاتب العام لوزارة الصحة، وأكد أن هذا الأمر "لا يعنيني، بل بالعكس لقد كُنت أول من هنأ الكاتب العام ولم أكن أنوي الترشح لهذا المنصب".

وشدد اليوبي، في تصريحه، على أن "التعيينات لا تهمني، وأنا أريد فقط احترام التسلسل الإداري داخل كل مصلحة خاصة في مديرية الأوبئة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - مواطن يعاني الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:09
الله ينصركم عليهم.وتأكد أنه مهما طال الظلم لابد أن يعلو عليه الحق
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40
2 - على تمرها كتاكل النخلة العصا الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:11
راني داىما كنقول اللهم ارفع عنا جميع الجايحات التي نعاني منها ‘ليس كورونا فقط. السي اليوبي انت علي راسنا وعنيينا بقيتي او مشيتي احنا راه كنعرفو الزين من الخايب. ومن هذا المنبر كنعاود نشكرك والله ينصرك على من عداك. والله يهدينا ويهدي الجميع
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30
3 - مهاجر الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:15
ياكما كيقولو ليك متقولش الحقيقة.هادشي فيه شي حاجة غامضة
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19
4 - المصطفى الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:17
للأسف متل تلك العقول المتحجرة و الأنانية و إفشال الكفاءات الوطنية جعلت العالم الكبير السلاوى يغادر البلاد بعقله السليم قبل أن يتم تعطيله من طرف العصابات التي تحتكر المناصب و خيرات البلاد...سي ايوبي خاصك صبر أيوب لكي تتمكن من مواجهه هاد الغول تاع الفساد
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16
5 - soso الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:18
الى اخواني المغاربة ارجو التوقف عن انتقاد الآخرين فإن دارنا من زجاج
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-22
6 - عبد السلام الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:19
الوزن الحقيقي لكل مشارك،
ما زلت اتذكر ظهور اليوبي في الايام الاولى التي كان فيها ينين ان الوضعية بسيطة وكل شيئ تحت السيطرة الخ. اكن سرعان ما تعقدت الامور. ليعلم السيد اليوبي ان الوزارة تعتمد على طاقم ولجن متكاملة وما هو الا عضو بسيط في اللجنة يقدم النتائج التي تجمعها اطفم الوزارة. ان استقلن او ذهبت او جليت فلن يتغير اي شيئ. فمزيدا من التواضع . وذهابك ان يحزن عليه العالم. اشتغل واسكت لانك ما تقوم به سوى تقديم ورقة مكتوبة. وعاش من عرف قدره
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-76
7 - sami الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:20
لهادا الصحة في بلادنا بخير لك الله يا ابناء وكفاءات هادا الوطن
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6
8 - كرزازي عبدالقادر الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:20
الدكتور اليو بي محمد نجم يطل علينا كل يوم ليعطينا معلومات قيمة حول جائحة كورونا بمهنية عالية جدا وتواضع كبير والإدارة المغربية معروف عنها انها تضم بين اروقتها عناصر لا تفكر إلا با لاغتناء الحرام فهي تربت على المكر و الخداع و المؤامرة فلا يمكنها أن ترتاح وهي ترى محبي وطنهم يبذلون ما في وسعهم لرقي البلاد وهذه الخيانة بعينها أن حب الأوطان من الإيمان بارك الله فيك يا دكتور الأيوبي. إننا ندرك تماما اخلاصاك وحبك لوطنك اننا ننتظر اطلالتك علينا من خلال الشاشة و نقول سحقا لكل من لا يحب هذا الوطن و ملكه
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16
9 - mimouass aliouass الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:21
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم إن في بلدنا هذا خونة و أياد خفية تريد تخريب البلاد تريد المناصب من أجل التخريب وربما ليسوا مغاربة بل اجانب أعداء الوطن و الدين تمغربوا و يقولون نحن مغاربة و هناك أيضا عملاء اعداءينا فلما ياوزير الصحة لا تريد أن تقدم البلاد و العباد تريدها عوجا حسبنا الله و نعم الوكيل اليوبي منذ أن عرفناه لم نعرف عليه إلا الخير و الحمد لله رب العالمين
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7
10 - Assia الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:22
كنحترم هاد السيد بزاف معرفتش!؟ كيجيني معقول.
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27
11 - bochaib الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:22
مع الاسف دائما الاطر المتميزة توضع امامهم العراقيل اتمنى ان يوضع حد لمثل هذه التصرفات فلا يعقل ان تضيع مثل هذه الكفاءات والسيد اليوبي اطار محترم سيماهم على وجوههم شعرنا معه بالاطمئنان رغم فداحة الامر في البداية .نتمنى ان يعو د الى المنصة وتكون الخاتمة على لسانه معلنا عن صفر حالة
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9
12 - عماد ج كازا الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:23
صراحة رجل خلوق وباين لجميع المغاربة خدام بجد وهذا ظاهر من ملامحه الشاحبة التي تدل على صهره وقلة نومه ... والطالب يلعب على حسابات سياسية ديقة لا يراعي فيها مصلحة الوطن و صحة شعبه ومتل هاد النمادج من يوقف عجلة التنمية والازدهار... واليوبي جزاك الله وبارك فيك وفي امتالك العملة الصعبة النادرة
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10
13 - abdel tazi الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:25
السلام عليكم:
انا شخصيا مزال مصدوم واش الناس واصلين لمناصب سامية ومزالين فيهم تصرفات ديال الاطفال والله تاعيب وعار انا شخصيا كرهت الوجود ديالي بين هاد العينة دالناس بدل ما تخليو السيد يخدم خدمتو توليو كتفكرو كيفاش تحيدوه ايلا مراعيتيو لوجه الملك ليكتوقفو قدامو فحفل التنصيب وراعيو للوجه الله ليغادي توقفو قدامو في يوم البعت ااسسي الوزارة..
عليها البلاد غادا غي فالخسران هادا غي مثال بسيط على اش كيوقع..
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8
14 - thrasher الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:25
يحاربون الكفاء اة تم يسئلونك لماذا تهاجر الأدمغة الوطن. ما لم تتم محاربة الريع و المحسوبية و الزبونية فستتركنا كورونا كما وجدتنا
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4
15 - Badr الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:26
صراحة عقلية الموضف المغربي بشكل عام عقلية لا يزال يشوبها الكثير من الهواية واللامسؤولية والمكر والحسد والغرور من أصغر منصب الى اكبره (إلا القلة القليلة جدا) للأسف يجب على الدولة تخصيص دورات تكوينية مكثفة لتوعية الموضفين وتأطيرهم وتنقية عقولهم و نفوسهم من الأنانية والحضية، بدل ذلك حقنهم بجرعات من الوطنية والمهنية خاصة وأننا أمام فرصة تاريخية لملاحقة كبار الدول فالتقدم والاقتصاد والعلم والديموقراطية... (ان شاء الله علاش لاّ)
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4
16 - تمور الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:27
تصفية الكفاءات والاقالات المتعمدة من زمان واشنو غيبقا في مغربنا الحبيب الخوشبيييش لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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2
17 - الغرباوي الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:27
صدق من قال ، من الأخلاق تسكن القلوب،سي اليوبي كيبان إنسان متخلق ومؤدب ما شاء الله،يوم الإمتحان يعز المرء او يهان،لقد برهنتي لنا أنك تجتزتي الإمتحان ربي يجزيك كل خير إن شاء الله. والله المستعان.
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5
18 - pcglobe الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:29
لن يرتاحو حتى يروه يعمل في المهجر
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4
19 - العدل الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:30
يجب على الوزير هو يقدم استقالته لأنه يعلم ان سي اليوبي مظلوم وهو لا يعطيه اي اعتبار،الساكت عن الحق شيطان أخرس.
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2
20 - Hassan الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:30
كلما جاء أحد مميز لخدمة الوطن والمواطنبن كيحاولو اطيروه قبل مايطيرهم هكا دايرا بلادنا التماسيح بكثرة
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3
21 - امل الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:32
ديما الانسان اللي كيخدم و كيبين على المهنية ديالو كيكون جزاء المعارضة الشديدة من طرف أصحاب المصالح الخاصة بعدو من السيد و كلها يديها ف راسو و العمل خاصو ديما تكون فيه الاحترام و النزاهة و الاتقان و حب الوطن و المواطنين
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3
22 - Amine الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:32
C'est un homme compétent et sérieux c'est pour cela ils vont le pousser dehors
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3
23 - مغربي وافتخر الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:33
يجب على الملك أن يتدخل وينصب سي اليوبي رجل عظيم ، يعمل بجد عكس النائمون في قبة البرلمان وفي آخر يقولوا العام زين.
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24 - مواطنة محبة لبلدها الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:33
كل الاحترام والتقدير للسيد اليوبي ونتمنى رؤيته قريبا وهو يعلن صفر حالة ببلادنا الحبيب وخلوه من الوباء واتمنى من المسؤولين الأحرار ببلادنا وقف تصفية الكفاءات ( الدكتور الفايد مثلا) لأنه بسبب حسابات شخصية يتم تضييع العديد من فرص التقدم على بلادنا بفضل هاته الكفاءات ولكم خير مثال في العالم السلاوي الذي تم ابعاده بسبب تصفية حسابات شخصية وها هو يعلو عاليا في سماء العلم لكن للاسف تحت راية غير رايتنا ارجوكم أوقفوا هاته التصرفات وانصفوا الكفاءات والعلماء اتمنى ان تولى لهم العناية اللازمة شكرا هسبريس
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25 - ولد لبلاد الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:34
الرجل المناسب في المكان المناسب.وطنية صادقة.
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26 - متتبع الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:34
الحسد والبغض يعمي الإنسان فتصبح الأنا تطغى على كل شيء.فأتمنى من السيد وزبر الصحة ان يجد حلا عاجلا بين السيد اليوبي وبين الأشخاص الثلاثة لأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.أما مسألة المناصب تبقى ثانوية إذا كان الوطن في نظر الجميع هو الاساسواستغرب كل الاستغراب أننا لم نسمع تدخل السيد رئيس الحكومة لوضع النفط على الحروف.ام انكم داءما تريدون العيس في الماء العكر.وينتظرون تدخل ملكنا حفظه الله في كل شيء و لاهم اكم الا مما تتقاضزنه من أجور سمينة وتعويضات على سباتكم.استيفظوا لبناء مغرب الغد.
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2
27 - مراد الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:35
كل احترام و التقدير لهدا الرجل العظيم المتواضع.كان يطل علينا كل يوم.لكن هناك دائما ماتجد الاصحاب السوء متربصين.حول كل ماهو جميل.لك الله يا بلادي الغالي
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2
28 - مواطن صالح الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:38
اعتقد ان هناك حربا في الخفاء !!!! ولكن حول ماذا ؟ ولماذا ؟ الله اعلم
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1
29 - الكرموسي الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:38
السيد اليوبي أصبح محبوبا عند كل المغاربة لكن للأسف جهات لا تحب من يريده المغاربة هذه هي العقول الفارغة التي جعلت بلادنا في مراتب متأخرة في عدة مجالات يجب على جلالة الملك نصره الله التدخل لطرد مثل هؤولاء الفاسدين الدين لا يحبون الخير لبلادنا و ينعمون في خيراته ناكرين الجميل
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4
30 - رشيد الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:38
كل المشاكل والمضايقات ستنزاح عنك بعد أن صرحت أنك لست منتميا لأي حزب .. احتراماتي سي اليوبي
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1
31 - مواطن الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:38
في البلدان الديموقراطية ﻻ وجود للمحابات والزبونية داخل مراكز القرار ومؤسسات الدولة الجميع يؤدون واجبهم كل في حدود اختصاصه ومهامه ﻻوجود بتاتا لماهو معمول عندنا من تراتبية وتفضيل لهدا الموظف او داك حسب قربه اوبعده من المسؤول الحكومي
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32 - محمد محمد الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:39
سماهم على وجوههم و هذا واضح على وجه السيد اليوبي الذي حظي باحترام كبير و شعبية من طرف المواطنين
نعلم أن بعض المغاربة و للاسف رغم ثقافتهم و وعيهم تجدهم حسودين و حاقدين على زملاءهم يكنون لهم الضغينة و المكيدة طمعا في منصبه
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33 - متتبع الأربعاء 03 يونيو 2020 - 08:40
السي اليوبي من الأشخاص الأكفاء القلائل داخل الإدارات. والمغرب محظوظ بأمثال هؤلاء الأشخاص. لكن للأسف أعداء النجاح من الوصوليين لا يشتغلون ولا يتركون من يشتغل. ولأنهم غير أكفاء فإنهم لا يتقنون سوى وضع المطبات في طريق من يحقدون عليهم. ولا يتقنون إلا القيل و القال وأعمال الجوسسة
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