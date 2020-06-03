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الرئيسية | مجتمع | أول مكتب محاماة افتراضي يرى النور في المغرب‎

أول مكتب محاماة افتراضي يرى النور في المغرب‎

أول مكتب محاماة افتراضي يرى النور في المغرب‎
هسبريس من الرباط
الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:39

كشف مكتب المحاماة "العجوطي" بالدار البيضاء، إطلاقَه أول مكتب محاماة افتراضي بالمغرب، في ظل قيود التنقل والإجراءات الصحية التي فرضتها إجراءات الحجر الصحي، "التي تفرض التفكير بشكل جديد، ورفع تحديات جديدة خاصة بوصول المواطنين إلى الخدمات بشكل سلس، وفي احترام تام لإجراءات الحجر الصحي".

ووفق بلاغ للمكتب المذكور، "جاءت فكرة إنشاء مكتب محاماة افتراضي يمَكّن من توفير كل الخدمات القانونية عن بعد، دون ضرورة التنقل والتواجد فعليا، عبر استعمال ما توفره لنا التقنيات الرقمية والوسائل التكنولوجية الحديثة".

ويطرح المكتب الافتراضي للمحاماة إمكانية حجز موعد افتراضي، "إذ يتوصل الموكل برابط على بريده الإلكتروني بعد قيامه باختيار المواعيد المتوفرة ودفع ثمن الاستشارة، بعد ذلك يمكّنه من الاتصال مع المحامي عبر تقنية مؤتمرات الفيديو وهو في بيته أو مكتبه. كما يمكّن، كذلك، من التوصل بعرض الأتعاب الإلكتروني، بعد التوصل بطلب من الزبون بعد 24 ساعة من التوصل بالوثائق الخاصة بالملفات".

المكتب الافتراضي يوفر، أيضا، وفق المصدر ذاته، "خاصية المحادثة الفورية على الموقع، بالإضافة إلى التواصل السريع عبر تقنيات "واتساب" و"السكايب" والبريد الإلكتروني".

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