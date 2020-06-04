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دراسة: العقوبات الزجرية لا تكفي لصد انتشار الأخبار الزائفة بالمغرب

دراسة: العقوبات الزجرية لا تكفي لصد انتشار الأخبار الزائفة بالمغرب
هسبريس - وائل بورشاشن (كاريكاتير: عماد السنوني)
الخميس 04 يونيو 2020 - 12:00

تؤكّد دراسة تتبّع انتشار الأخبار الزائفة خلال فترة الجائحة في صفحات مواقع وسائل التواصل الاجتماعي المغربية أنّ المجهودات القانونية والأمنية المبذولة في الحدّ من هذه الظاهرة تبقى غير كافية، نظرا لتعقّد انتشار هذه الأخبار وزئبقيّتها، في غياب مقاربة تجمع بين ما هو تربوي وتعليميّ وتقني وقانونيّ وقيمي وأخلاقي ونفسيّ واجتماعيّ.

وتقول الدراسة التي نشرتها مجلة الدراسات الإعلامية في عددها الحادي عشر، التي يصدرها المركز الديمقراطي العربي، أنّه "على الرغم من العوائد الإيجابية المتعدّدة لانتشارِ مواقع التواصل الاجتماعي، فإنّها أسهمت بشكل كبير في انتشار أنماط المعلومات الزّائفة، لتضليل الجمهور".

ويقابل الباحث رضوان قطبي، في دراسته، ما يعتري "التبادل الأفقي للأخبار والمعلومات، التي لا تعتبر نهائية ولا قطعية، بل هي قيد التّطوير باستمرار"، في المنصّات الاجتماعية، عكس "وسائل الإعلام التقليدية التي تقدّم الأخبار والمعلومات كمنتج مكتمل إلى جمهورها بطريقة عمودية". ويزيد: لم يعد يمرّ يوم دون أن ينكشف زيف خبر، أو صورة، أو تسجيل سبق تداوله على ناطق واسع بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

وربطت الدراسة تحوُّلَ الأخبار الزّائفة لتصير "واحدة من أخطر الظّواهر التي تهدّد الحياة الخاصّة للأفراد، وأمن واستقرار المجتمعات"، بـ"اقتحام تكنولوجيا الإعلام والاتصالات الحديثة لحياتنا اليومية، وما نتج عنه من تداول للأخبار والمعلومات بكمّ هائل".

وذكر المصدر ذاته أنّ المغرب صارت منصّاتُه الاجتماعية، مثل الكثير من دول العالم، "نافذته الأولى على العالَم وأخباره"، ولم تسلَم بدورها من "ظاهرة الأخبار والمعلومات الكاذبة، التي تناسلت بشكل كبير عبر العالَم مستغلّة تأخّر العلماء في اكتشاف علاج فعّال بشكل مطلق، أو لقاح يضع حدّا للتّهديدات التي يشكّلها الوباء"، لنشر "مقاطع الفيديو التي تدّعي أن الفيروس عقابٌ من الله تعالى سلّطَه على الظّالِمين، أو أنّه صناعة مخبرية خرجت على السّيطرة ويتمّ توظيفه في إطار مؤامرة كونية كبرى، أو أنّه مجرّد زكامٍ عاديّ لا يحتاج إلى هذا التّهويل والتّدابير الشّديدة"، إضافة إلى "الاستغلال التجاري من طرف البعض، لتسويق بعض المنتوجات أو الأدوية باعتبارها علاجات فعّالة للوباء، أو علاجات قادرة على الوقاية منه".

وإضافة إلى "تدابير الدولة المغربية في تعبئة كل أفراد المجتمع لمحاصرة الوباء، والحدّ من تفشّيه"، تذكر الدراسة أنّ المغرب "يتوفّر على ترسانة قانونية تمكّنه من مواجهة الظّاهرة، بدخول قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة ونشر الصور بغير إذن أصحابها ومقاسمتها مع الغير، حيّز التطبيق ابتداء من فاتح شهر شتنبر 2018"، ويضيف أنّ المصالح الأمنية والقضائية بالمملكة قد شرعت معه في تحريك المساطر القانونية التي تمنع ترويج وتداول الأخبار الزّائفة.

وتسجّل الدراسة أنّه "على الرغم من المجهودات القانونية والأمنية المبذولة"، فإنّها "تبقى غير كافية نظرا لتعقّد وزئبقية ظاهرة الأخبار الزائفة"؛ مما يقتضي "تبني مقاربة شاملة ومنفتحة ومتعدّدة المداخل، تجمع بين ما هو تربوي وتعليميّ وتقني وقانونيّ وقيمي وأخلاقي ونفسيّ واجتماعيّ"، مع تذكيرها بأنّ "محاربة الأخبار الزائفة لا يجب أن تكون ذريعة لانتهاك الحريات والحقوق المكفولة قانونا، بل على الجميع احترام القانون وتطبيق مضامينه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مغربي الخميس 04 يونيو 2020 - 12:08
اصبحنا نشهد مشاركة واسعة للحسابات الوهمية على الفايسبوك في التعليق هاى اخبار معينة بهدف خلق رأي عام وهمي يبدو ان الذباب الالكتروني اصبح رائجا في جميع الدول.
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-1
2 - حي يعقوب المنصور الخميس 04 يونيو 2020 - 12:10
تروج بين الفينة و الأخرى أخبار زائفة يستحق أصحابها عقوبة تصل أحيانا إلى الإعدام و العقوبة الزجرية فهي أخف من ذلك
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-2
3 - كونان الخميس 04 يونيو 2020 - 12:11
بغيتو شعب مكلخ ما هو مكلغ الدولة تحصد ما زرعة السنين الماضية تحصدون ما زرعتم مكان شي اخبار زائفة قد هداك لي قالينا مديروش الكمامة او ود قاليك ديروها او قال انه مجرد زكام او عود قال انه فيروس خطير لي نوي اصلح بصح تيبدى براسو عاد اصلح المجتمع
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5
4 - مبالغات الخميس 04 يونيو 2020 - 12:12
طبعا في الدول البوليسية يبقى الهاجس من الأخبار و مواقع التواصل أكثر من غيرها، ففي كل دول العالم هناك استعمال مكثف للوسائط الالكترونية لكن لا يعطى هذا الزخم لما يكتب إلا لماما لأن العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة نظرا لكثرة المواقع الأخبارية الموثوقة و المواقع الحكومية الجادة التي تزود مواطنيها بكل المعلومات أولا بأول و هكذا فالناس بسرعة تعرف الغث من السمين. أما عندنا فالهوس الأمني هو الحاضر و كل ما لا يوافق سياسات الدولة هو زائف و محرض و وجب توقيف صاحبه و غير ذلك.
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12
5 - عادل الخميس 04 يونيو 2020 - 12:14
الدولة فشلت في إخضاع المواطنين من خلال مقاربات زجرية، في حين أن الإسلام يفرض علينا فرائض من خلال تقوية الوازع الديني وربط الأعمال بالخالق فقط، ومن هنا فالدولة مدعوة لإحياء الوازع الديني في القلوب، فالمغاربة شعب يرهبهم الخالق ولا يأبهون لقوانين المخلوق.
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4
6 - هشام الخميس 04 يونيو 2020 - 12:15
انا من عندي عطيهم مؤبد أفعال عدوانية لا يفعلها إلا معقدين وقساة القلوب
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7 - محمد لعيوني الخميس 04 يونيو 2020 - 12:19
فعلا الزجر غير كافي ولكن لكي لا نترك ونعطي الامور بعدا اخر .علي الجميع ان يتاكد بان اي خبر لا ينشر عبر وسائل الدولة الرسمية فهو باطل ادا اقتنعنا ووصلنا لهده القناعة ستصبح المواقع تغرد خارج السرب.
هناك وسائل اخبار رسمية يعتد بها و اي خبر خارج هدا فهو غير موتوق.واقول لمن يتاجر بالاخبار والشائعات كفى .
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