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كُتّاب وآراء
44 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7910 حالة في المغرب
أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، رصد 44 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7910 حالات في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 235362 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات في 206.
وتم التيقن أيضا من 233 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 6643 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
وتذكّرنا بأن الخروج من سطوة الحاضر الضيّق
يكون بنظرة إلى القادم الأوسع ..
صباحكم مودة..
ياربي ترفع علينا هاد الوباء ونولو نسمعو 0حالة 0حالة 0 حالة
ربي لاننكر ان الحائحة علمتنا وعلمتنا وكانت رحمة منك ان علمتنا لنجتهد ونغير سلوكياتنا وتفكيرنا وبرامجنا وقراراتنا واهتمامنا بغيرنا علمتنا الكثير، لكن ربي لاتجعلها نقمة علينا فربما لم نعي كيف نتصرف فيها فأعنا على الخروج منها بوحي وصبر وعمل وتضامن بين الكل وزرع الحب بين عبادك والاخلاص التام في العمل ورسم الاهداف التي ستفلح للعباد اجمعين،آمين يارب العالمين
اريد فقط أن افهم كيف أن عدد التحاليل أصبح يفوق 10000 في حين عدد المخالطين يبقى ثابت حوالي7000؟ مع العلم ان عدد التحاليل تهم 80 في المئة من المخالطين، شكرا على الإجابة من فضلكم