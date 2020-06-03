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الرئيسية | مجتمع | 44 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7910 حالة في المغرب

44 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7910 حالة في المغرب

44 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 7910 حالة في المغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:00

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، رصد 44 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ16 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 7910 حالات في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 235362 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليستقر إجمالي الوفيات في 206.

وتم التيقن أيضا من 233 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق البيانات الرسمية، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 6643 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - SABRY الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:05
44 حالة ....أبدأ صباحك بإبتسامة و دع كل شيء ... اللہم مع أنفاس هذا اليون ارزُقنا حُلو الحياة. ... الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه
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71
2 - مغربي الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:05
إرتفاع الحالات مقلق جدا الله يحفضنا
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22
3 - حليمة الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:06
رجعت حليمة لحالتها القديمة الحافظ الله
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23
4 - youssef الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:06
لاحول ولا قوة إلا بالله، مزيدا من الحيطة والصبر إخواني المغاربة، والله المستعان.
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41
5 - الكرموسي الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:07
44 إصابة و 8577 تحليلة عكس ما كنا عليه من قبل 1000 تحليلة و المعدل كان أكتر من 100 إصابة الحمد لله 233 حالة شفاء أظن أننا في الطريق الصحيح للقضاء على الفيروس يجب علينا جميعا أن نتعاون و نأخدو جميعا كل درجات الحيطة و الحذر و في الأخير علينا جميعا الإكثار من الإستغفار لله سبحانه و تعالى لكي يرفع عنا هظا الوباء والبلاء إنه على كل شيئ قدير
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79
6 - Salem الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:08
غادي نعودو الحساب من اللول واقيلا ، الحجر سالا الناس خرجو ...
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9
7 - Chomeur الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:09
quoi qu'i peut arriver , dé confiner le 10/6 et lever les restriction sur le voyage entre ville et préparer un protocole de soins à la maison en cas des cas contaminé qui seront confirmés et ils le seront à 100%
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10
8 - أفريكانو الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:09
تفاءلوا دائما.... فالحياة تعلّمنا التفاؤل،
وتذكّرنا بأن الخروج من سطوة الحاضر الضيّق
يكون بنظرة إلى القادم الأوسع ..
صباحكم مودة..
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32
9 - مولع بأخبار هسبريس الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:09
عبدالكبير بوخدو.
ياربي ترفع علينا هاد الوباء ونولو نسمعو 0حالة 0حالة 0 حالة
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28
10 - الحسين ابن الحسن الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:10
الحمد لله ونسأل الله العظيم ان يرفع عنا هذا الوباء
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25
11 - معلق الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:12
أضن اننا رجعنا الى الارتفاع ستعرك يالله
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-23
12 - Ayoub الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:17
لا اعرف السبب وراء هذه الارقام غير الثابتة على منحى واحد اظن ان عملية تتبع المخالطين لا تجرى بالشكل الصحيح أو أن المرضى لا يفصحون عن الأشخاص الذين كانو قد خالطوهم السبب الثاني الشركات و المعامل
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3
13 - لحسن الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:18
المهم دولة قامت بالواجب اتجاه المواطنات والمواطنين بالحجر الصحي مند 20 مارس الى حدود اليوم ولكن الان دور المواطنات والمواطنين بلا منضربو الدولة كلشي في زيرو مع قلت الوعي هد الشي لكيبان الله استرنا رحنا مقطعنا واد منشفو رجلينا الوباء مزال مستمر حداري حداري
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9
14 - ز....مغربية الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:19
الحمد لله على كل حال، ولنرفع ايادينا متضرعين لله سبحانه جل جلاله وارتفع مقامه وعلى علاه لنرفع ايادينا للخالق الاحد الذي يقول لشئ كن فيكون ،لنرفع ايادينا شاكرين مطمئنين متوكلين عليه محسنين الظن فيه هو الحكيم والعليم بقدراته هو الرحمان الرحيم بكل خلقه ربنا لاتآخدنا بما فعل السفهاء منا واعفوا واصفح عنا إنا نحن عبادك الضعفاء اليك الفقراء اليك ، والاغنياء بك والاقوياء بك،
ربي لاننكر ان الحائحة علمتنا وعلمتنا وكانت رحمة منك ان علمتنا لنجتهد ونغير سلوكياتنا وتفكيرنا وبرامجنا وقراراتنا واهتمامنا بغيرنا علمتنا الكثير، لكن ربي لاتجعلها نقمة علينا فربما لم نعي كيف نتصرف فيها فأعنا على الخروج منها بوحي وصبر وعمل وتضامن بين الكل وزرع الحب بين عبادك والاخلاص التام في العمل ورسم الاهداف التي ستفلح للعباد اجمعين،آمين يارب العالمين
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10
15 - racg الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:20
الحمد لله انتصرنا على كورونا 10 ل زيرو. ماتش هذا ديال الفوت. احمدوا الله و شكروه على لطفه و طلبو ربي يخرج العاقبة على خير. الهرم السكاني للمغرب جد حاد في الأعلى هذا يعني أن نسبة السكان فوق 75 سنة ضعيفة جدا هذه النسبة من هذه الفئة العمرية في اوروبا و مناطق أخرى هي نسبة مرتفعة و هي الفئة العمرية التي فتك بها الوباء نظرا لعامل السن و تاثير ذلك على الجانب الصحي .. عندنا تلك الفئة قليلة او شبه منعدمة. و باراكاو من الكذوب لان المسمى بالبروتوكول العلاجي و الكلوروكين فقط كذب في كذب لو كان الأمر كذلك لسبقتكم دول كثيرة في ذلك لها مستشفيات واعرة و كفاءات ماهرة و مسؤولة ... و نزلو عليا بديسلايك حيت ما باغيينش الحقيقة
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1
16 - سعاد الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:20
يا ارحم الراحمين..رجعنا من الصفر
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-6
17 - الصحروي الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:22
الله الله بقينا هما وحدةالعام طالعين هابطين
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-1
18 - Hamza الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:23
يمهدون ل 10 أيام إضافية والله أعلم
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-2
19 - وفاء الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:24
44 حالة غي حتال 10 لا لا هاد الفيروس مافيه تقة مرة نفرحوا حيت انخافضوا الحالات مرة نحزنوا وراه ناس بدات كتخرج وقليل الي داير الاحتياطات عند رأسهم سيطرنا على الوضع الله يحد الباس وصافي ونتمناو خير ومزيد من التفاؤل
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4
20 - لمياء الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:24
يا سبحان الله لا ارى اي تدابير وقائية هنا الا القليل وتكاد تندثر .
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0
21 - Safae الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:26
كيفلش كتوقعو الارقام ما ترتفعش و البشر خرج ليلة العيد كايتقدا بحالا نهاية العالم غتكون. الله يرزقنا الصبر وصافي..
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0
22 - مكناسي الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:27
الحمد لله هذه بوادر الخروج من الجاءحة ان شاء الله، فمزيدا من الصبر والالتزام بقواعد الوقاية حتى النهاية.
اريد فقط أن افهم كيف أن عدد التحاليل أصبح يفوق 10000 في حين عدد المخالطين يبقى ثابت حوالي7000؟ مع العلم ان عدد التحاليل تهم 80 في المئة من المخالطين، شكرا على الإجابة من فضلكم
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7
23 - Lamyae الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:29
هنا لا ارى اي احتياطات وقائية من الناس الا القليل وتكاد تندثر
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3
24 - حسن الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:33
زيادة في الأرقام لتبرير التمديد 10يونيو قربات
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0
25 - youssef الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:34
السكن في الدنيا يحتاج إلى فكر ، والسكن في الجنة يحتاج إلى ذكر ، وقد شغلنا الفكر عن الذكر . فإذا مضت عليك لحظات لم تذكر الله فيها فبادر إلى إيقاظ قلبك ولو بتسبيحة أو استغفار . فالغفلة داء ، وذكر الله هو الدواء ، فكلما طهر القلب رق ، فإذا رق راق ، وإذا راق ذاق ، واذا ذاق فاق ، واذا فاق اشتاق ، واذا اشتاق اجتهد ، واذا اجتهد هبت عليه نسائم الجنة ، ، ، جعلني الله وإياك من الذاكرين الشاكرين ، اللهم امين امين يارب العالمين
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0
26 - لا يهم الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:35
ماشي لا كانو الحالات مرتفعة في الصباح راه في العشي غنوصلو لشي رقم خيالي. وسبرا جميلا فالله المستعان
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27 - متفائل الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:35
ماتحلموش بصفر إصابة ولكن هذا لا يعني أن الخطورة قائمة. الفيروس في طور الزوال و قد يظهر في الشهور المقبلة. التعايش مع الفيروسات ليس مستجد و تاريخ الأوبئة منذ زمن قديم عبارة عن محطات وهكذا الحياة. اللهم ارفع عنا ظلم المسؤولين
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3
28 - موحا الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:35
الوضع غير مطمئن. تارة الاصابات تنخفض وتارة ترتفع وربما سنبقى على هذه الحالة متوترين. الشيئ الإيجابي هو ارتفاع عدد المتعافين. 3 جهات تقلق الدار البيضاء -طنجة تطوان ومراكش يجب تكثيف الجهود في هذه البؤر.
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29 - المنطق الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:38
هادا المرض سيلزم علينا أن نتعايش معه، فهو لن يختفي و لن نقضي عليه ابدا، على المغاربة ان يتفهمو هته النقطة. 44 حالة نحمدو الله و نشكروه، ما حد انه الحالات في بلاد ديال 40 مليون نسمة كان سجلو اقل من 200 حالة في النهار و الحالات المأكدة ياله كاتمتل 0.05% من التحاليل راه حنا بخير. لا يمكن ولا سلب للهلع ولا مجال لتمديد حالة الطوارئ وإلا ستقع كارتة اجتماعية و شكرا
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30 - سارة الأربعاء 03 يونيو 2020 - 10:38
صراحة و بغض النظر عن السلبيات لي فبلادنا ولكن الإيجابيات أكثر الحمد لله المغرب أثبت قدراته على تخطي الأزمات، و الحكومة وقفات مع الشعب، و عن نفسي أنا كانفتاخر بملكنا و المنهج الذي يتخذه في تسيير البلاد، الخير موجود الحمد لله و الأمان لي كانعيشو فيه كايفتاقدوه بزااف ديال الدول ،شكرا محمد السادس
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