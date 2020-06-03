1061 يعالَجون من "كورونا" في المغرب .. نسبة الشفاء تقارب 84%

هسبريس من الرباط

شهدت 4 جهات في المغرب 44 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19"، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الأربعاء، بناء على تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

ويتعلق الأمر بـ16 إصابة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة و14 في جهة الدار البيضاء سطات، و13 حالة مؤكدة أيضا في جهة مراكش آسفي وإصابة واحدة في الرباط سلا القنيطرة.

تحليل بيانات وزارة الصحة على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من كورونا قد بلغت 83,98% في المملكة، بعد التأكد من شفاء 233 اليوم و6643 في المجموع، بينما نسبة الفتك 2,60% بـ206 من الوفيات، ويبقى 1061 يتلقون العلاج.

الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة تصل حاليا إلى 2679 حالة في جهة البيضاء و1362 في مراكش آسفي، و1125 بطنجة تطوان الحسيمة و1001 في فاس مكناس، و706 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة.

المجموع في جهة الشرق 187 إصابة مؤكدة بـ"كورونا المستجد" مقابل 120 في بني ملال خنيفرة، و 89 في جهة سوس ماسة و45 بكلميم وادي نون، و5 في جهة الداخلة و5 إصابات أخرى على مستوى العيون الساقية الحمراء.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين، منذ بداية تفشي الفيروس في المغرب، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.