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الرئيسية | مجتمع | خبير مغربي يحذر من انتقال عدوى "كوفيد-19" بسبب مكيفات الهواء

خبير مغربي يحذر من انتقال عدوى "كوفيد-19" بسبب مكيفات الهواء

خبير مغربي يحذر من انتقال عدوى "كوفيد-19" بسبب مكيفات الهواء
هسبريس - أمال كنين
الخميس 04 يونيو 2020 - 13:00

أظهرت دراسة صينية حديثة أن وسائل التهوية والمكيفات قد تكون سببا في نشر عدوى كورونا، وهو ما يحتم طريقة معينة للتعامل معها، خاصة خلال فترة الصيف التي يكثر فيها استخدام هذه الوسائل، حسب ما أكده خبير مغربي.

الدراسة أظهرت أن شخصًا عديم الأعراض من ووهان نقل العدوى إلى تسعة أشخاص آخرين أثناء تناول وجبة طعام، وكلهم على بعد أكثر من متر. ويبدو أن العامل الرئيسي في هذا الانتشار هو تدفق الهواء من المكيف.

جمال الدين البوزيدي، الأخصائي في الأمراض التنفسية والصدرية، أكد أن احتمال الإصابة بالعدوى يزيد بعشرة أضعاف حينما تكون الأماكن مغلقة، ويزيد ذلك أضعافا حينما يكون بالمكان مكيف هواء، مقدما عددا من النصائح من أجل تشغيل المكيف بطريقة آمنة.

ويوضح البوزيدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العدوى لا تتم إلا حينما يكون عدد الفيروسات بالمكان يتجاوز الألف، مفيدا بأن الأماكن المغلقة يزيد فيها تكاثر الفيروسات، نظرا لقلة الهواء بها، وهو ما يحقق تكاثر الفيروس بسرعة.

ويشرح البوزيدي أنه لا بد من اتخاذ عدد من الاحتياطات حين تشغيل مكيفات الهواء في الأماكن المغلقة، سواء تعلق الأمر بالسيارة أو المنزل أو المعامل وغيرها.

ويشترط البوزيدي خلال بداية تشغيل مكيفات الهواء أن يكون المكان فارغا، مع فتح النوافذ والأبواب، وينبه إلى أنه خلال الخمس عشرة دقيقة الأولى يجب أن يتم تشغيلها على درجة حرارة عالية لتسكين المكان، ثم بعدها خفض درجة الحرارة للقيام بالتبريد لمدة خمس عشرة دقيقة أخرى يكون المكان فيها فارغا ونوافذه مفتوحة.

ويبرز البوزيدي، ضمن التصريح نفسه، أنه بعد هذه المرحلة يمكن إغلاق النوافذ، مع الحرص على عدم توجيه اتجاه الهواء الصادر عن المكيف للناس مباشرة.

وتوضح الدراسة الصينية أن العدوى بفيروس كورونا تنتقل عبر الرذاذ الذي يخرج من فم أو أنف الإنسان، والذي يكون محملا بالفيروس الذي يبلغ قطره أقل من خمسة ميكرومتر، وهو ما يمكن نقله عبر الهواء الصادر عن المكيف، من شخص لآخر، وعلى مسافة تتجاوز المتر.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بضرورة الحفاظ على برودة مكان العيش عن طريق فحص درجة حرارة الغرفة ما بين الساعة الثامنة والعاشرة صباحاً والواحدة بعد الظهر وليلاً بعد العاشرة مساءً. وفي الأحوال المثلى، ينبغي إبقاء درجة حرارة الغرفة عند أقل من 32 درجة مئوية أثناء النهار و24 درجة مئوية خلال الليل. "وهذا أمر مهم خاصةً للرضع أو الأشخاص فوق سن الستين أو من يعانون ظروفاً صحية مزمنة"، تقول المنظمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - فوزي به الخميس 04 يونيو 2020 - 13:16
و ما تعليقك عن المظاهرات بامريكا و الالتصاق بين الاف الاشخاص ...؟؟؟
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56
2 - بغينا نموت الخميس 04 يونيو 2020 - 13:17
لا صافي المرة الجاية قولو لينا حتى قضاء الحاجة في الطواليط كينقل العدوى صافي راه تقهرنا صافي راه الموت وحدة واش فراسكم كاينين ملايين الامراض اخطر بمئة مرة من كورونا و مكيهضر عليهم حتى حد
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62
3 - %%%% الخميس 04 يونيو 2020 - 13:17
parfois quand he lui a nos experts des truc qui font rire .la clim.la clim c un lux une option pour qlq privilégié qui travaillent dans des bureaux et qui ont les moyens de les acheter et la plus part des employés travaillent dans des conditions dieu seul sait comment elle est .et va dire au directeur de te mettre la clim et tu sera le prochain sur la liste des departs .
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7
4 - عنيد الخميس 04 يونيو 2020 - 13:19
فاقد الشئ لا يعطيه كورونا لا يعلمها إلا الله و بعض علماء الغرب فما دخل الخبراء العرب الذين لم نسمع بهم و لو مرة في البحث عن اللقاح أو الدواء!!
خبراء في الأقاويل و التوقعات و التخمينات لا أكثر و لا أقل .
أنشر من فضلك حرية التعبير
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25
5 - Mohamed Ih الخميس 04 يونيو 2020 - 13:19
Les virus ne se multiplient pas dans l'air. Ils peuvent être transportés par le courant d'air et ils restent vivants dans des endroits frais et clos.
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-4
6 - عابر من هنا الخميس 04 يونيو 2020 - 13:20
والله الا عيقتو كل مرة كيخرحو لينا بشي عجب
الحجر الصحي و الصيف و المكيف الهوائي خطير
لا لا قتلونا حسن
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26
7 - ali الخميس 04 يونيو 2020 - 13:21
اصبحتم تبالغون في الامر. هذا يسمى وسواس وليس دراسات.
ربما ينسمع قريبا.
خبير يحذر من انتقال الفيروس بسبب الاكل والشرب والتنفس
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16
8 - رياض الخميس 04 يونيو 2020 - 13:22
لاحول ولا قوة الا بالله اللهم حفظ العباد
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20
9 - absessamad الخميس 04 يونيو 2020 - 13:24
بغت نقول لهاد لخبير ، الناس محتاجة تاكل او تشرب . ومن بعد عاد تبرد
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35
10 - Abdou 1 الخميس 04 يونيو 2020 - 13:24
استنتاج و ليست دراسة، مر عليها شهرين وتمت في قاعة صغيرة ولم تكن هناك المسافات الصحية بين الطاولات.
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9
11 - محمد الخميس 04 يونيو 2020 - 13:26
أول مرة أعرف من هؤلاء الخبراء أن مكيفات الهواء تعمل و النوافد مفتوحة
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17
12 - خبراء من عالمنا الخميس 04 يونيو 2020 - 13:27
لقد كثر الخبراء في زماننا حتى أصبح كل من هب ودب يدعي الخبرة ويصدر الأحكام ويفتي بغير علم وأصبح لا يفرق بين انتشار الفيروسات والأوبئة والحروب الكيماوية والغازات السامة.
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10
13 - الياس الخميس 04 يونيو 2020 - 13:28
غير ابعدوا منا والله الى حنا بالف خير دراساتهم استفدنا منها غير هما بعدا
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8
14 - hamid الخميس 04 يونيو 2020 - 13:28
لست خبيرا وإنما لدي رأي. على الإنسان أن يستأنس مع الطقس البارد قدر المستطاع في الشتاء وكذلك تحمل شيء من الحرارة المفرطة في الصيف. والإبتعاد عن المكيفات واستعمالها سوى في الحالات الحرجة وفي ظروف معينة وليست إعتيادية ويومية. فمن خلال تجربتي فرغم شيء من المعانات من الحرارة المفرطة ولكن أعيش نشوة الصيف التي عاشها آباؤنا وأجدادنا. فطبيعة الإنسان تتأقلم مع محيطها ولما ندخل التصنيع في ملائمة هذا المحيط تظهر معانات على المدى في المستقبل. هذا فقط رأي.
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17
15 - الصراحة الخميس 04 يونيو 2020 - 13:32
السلام عليكم سبحان الله من وقت حلول هذا المرض واصبحنا نسمع كثرة الخبراء والعلماء والمحللين لم يبقى لنا سوى خروج احدهم بأن هاذا المرض ينتقل عن طريق النظر في وجه الاخر ليس هناك من خرج برد فعل ايجابي نعم ديننا الحنيف اوصانا على أشياء وجب فعلها من بينها النظافة والدعاء والرحمة والتكافل وفي هذه الجاءحة وجب فعل مثل هذه الاشياء حسبي الله ونعم الوكيل
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10
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