24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:26
|06:13
|13:31
|17:11
|20:39
|22:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المنظمة العالمية للصحة تتوقع موجة كورونا الثانية
- رفع "الطوارئ الصحية" يقود العثماني إلى البرلمان
- إعادة تنظيم "أكاديمية المملكة" يختبر "نوايا" الحكومة إزاء الأمازيغية
- أغذية فاسدة تتسبب في إغلاق محل تجاري بدمنات
- الاتحاد الإماراتي يسدل الستار على قضية مراد باتنا
مؤسسة مغربية تُنتج 10 آلاف طقم لتشخيص كورونا قبل متم يونيو (5.00)
تقرير رسمي: 15 ألف محل لبيع الدجاج "خارج القانون" بالمغرب (5.00)
سيناريوهات عالم ما بعد كورونا .. قطبية جديدة و"ديكتاتورية رقمية" (5.00)
الملك يدعو المقاولات إلى إجراء عمليات تشخيص مكثفة لـ"كورونا" (5.00)
- رئيس أكبر غرفة فلاحية بالمغرب يحذر من "كارثة إلغاء الأضحى" - (174)
- هذه حقيقة استئناف المغرب للرحلات الجوية الدولية في 15 يونيو - (95)
- آدم: الأذى النفسي أخر شكايتي بالريسوني .. وحقوقيون ظلموني - (92)
- المنظمة العالمية للصحة تتوقع موجة كورونا الثانية - (86)
- أعلام مغربية لطائفة "الموريش" تظهر في قلب الاحتجاجات بأمريكا - (79)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خبير مغربي يحذر من انتقال عدوى "كوفيد-19" بسبب مكيفات الهواء
أظهرت دراسة صينية حديثة أن وسائل التهوية والمكيفات قد تكون سببا في نشر عدوى كورونا، وهو ما يحتم طريقة معينة للتعامل معها، خاصة خلال فترة الصيف التي يكثر فيها استخدام هذه الوسائل، حسب ما أكده خبير مغربي.
الدراسة أظهرت أن شخصًا عديم الأعراض من ووهان نقل العدوى إلى تسعة أشخاص آخرين أثناء تناول وجبة طعام، وكلهم على بعد أكثر من متر. ويبدو أن العامل الرئيسي في هذا الانتشار هو تدفق الهواء من المكيف.
جمال الدين البوزيدي، الأخصائي في الأمراض التنفسية والصدرية، أكد أن احتمال الإصابة بالعدوى يزيد بعشرة أضعاف حينما تكون الأماكن مغلقة، ويزيد ذلك أضعافا حينما يكون بالمكان مكيف هواء، مقدما عددا من النصائح من أجل تشغيل المكيف بطريقة آمنة.
ويوضح البوزيدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن العدوى لا تتم إلا حينما يكون عدد الفيروسات بالمكان يتجاوز الألف، مفيدا بأن الأماكن المغلقة يزيد فيها تكاثر الفيروسات، نظرا لقلة الهواء بها، وهو ما يحقق تكاثر الفيروس بسرعة.
ويشرح البوزيدي أنه لا بد من اتخاذ عدد من الاحتياطات حين تشغيل مكيفات الهواء في الأماكن المغلقة، سواء تعلق الأمر بالسيارة أو المنزل أو المعامل وغيرها.
ويشترط البوزيدي خلال بداية تشغيل مكيفات الهواء أن يكون المكان فارغا، مع فتح النوافذ والأبواب، وينبه إلى أنه خلال الخمس عشرة دقيقة الأولى يجب أن يتم تشغيلها على درجة حرارة عالية لتسكين المكان، ثم بعدها خفض درجة الحرارة للقيام بالتبريد لمدة خمس عشرة دقيقة أخرى يكون المكان فيها فارغا ونوافذه مفتوحة.
ويبرز البوزيدي، ضمن التصريح نفسه، أنه بعد هذه المرحلة يمكن إغلاق النوافذ، مع الحرص على عدم توجيه اتجاه الهواء الصادر عن المكيف للناس مباشرة.
وتوضح الدراسة الصينية أن العدوى بفيروس كورونا تنتقل عبر الرذاذ الذي يخرج من فم أو أنف الإنسان، والذي يكون محملا بالفيروس الذي يبلغ قطره أقل من خمسة ميكرومتر، وهو ما يمكن نقله عبر الهواء الصادر عن المكيف، من شخص لآخر، وعلى مسافة تتجاوز المتر.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بضرورة الحفاظ على برودة مكان العيش عن طريق فحص درجة حرارة الغرفة ما بين الساعة الثامنة والعاشرة صباحاً والواحدة بعد الظهر وليلاً بعد العاشرة مساءً. وفي الأحوال المثلى، ينبغي إبقاء درجة حرارة الغرفة عند أقل من 32 درجة مئوية أثناء النهار و24 درجة مئوية خلال الليل. "وهذا أمر مهم خاصةً للرضع أو الأشخاص فوق سن الستين أو من يعانون ظروفاً صحية مزمنة"، تقول المنظمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
خبراء في الأقاويل و التوقعات و التخمينات لا أكثر و لا أقل .
أنشر من فضلك حرية التعبير
الحجر الصحي و الصيف و المكيف الهوائي خطير
لا لا قتلونا حسن
ربما ينسمع قريبا.
خبير يحذر من انتقال الفيروس بسبب الاكل والشرب والتنفس