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كُتّاب وآراء
أحداث "سود أمريكا" تطرح ملف واقع "المهاجرين الأفارقة" بالمغرب
حملة تنديد وتضامن واسعة تعرفها مواقع التواصل الاجتماعي، على امتداد الأيام القليلة الماضية، مع "الأمريكيين من أصول إفريقية"، بسبب موجة عنصرية تطالهم، فجرها مقتل جورج فلويد على يد الشرطة بطريقة اعتبرها المعلقون "مهينة".
وفي كل دول العالم، انتشر وسم "لا أستطيع التنفس" بشكل واسع، في إشارة إلى العبارة التي كان ينطق بها جورج وهو تحت ركبة شرطي أمريكي لمدة تسعة دقائق، فيما تعج شوارع الولايات المتحدة باحتجاجات عارمة لحركة "السود الأمريكيين".
وعلى مستوى المغرب، انخرطت العديد من الشخصيات البارزة في عوالم الرياضة والثقافة والمجتمع المدني في تقاسم الوسم، مع صور تضامنية على صفحاتهم تبرز أيادي بيضاء وسوداء متشابكة، تدل على ضرورة تجاوز الإنسانية لمحنة العنصرية.
ويطالب العديد من الحقوقيين بضرورة الانتباه إلى هذه النقطة، بداية بمعاملة المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء بشكل حسن، ثم وقف كل أشكال العنصرية التي يواجه بها المغاربة بعضهم البعض، خصوصا من خلال ألفاظ تطلق على مختلف مناطق البلاد، أو عبر "نكت سمجة".
خديجة الرياضي، فاعلة حقوقية مغربية، قالت إن سياقات العنصرية بين المغرب وأمريكا تختلف، رغم أن الفعل يظل دائما واحدا، مسجلة أن السلطة بدورها في عديد الأحيان تمارس سلوكا تمييزيا مبنيا على اللون في علاقتها بالمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وأضافت الرياضي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المناطق التي يتكتل فيها المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء تشهد مثل هذه الأمور، كما يجري الأمر ذاته في أوروبا والعالم، منبهة إلى ضرورة التعاطي مع الأمر بجدية.
وبخصوص المغرب، سجلت الرياضي أن التمييز قائم أيضا، خصوصا على المستوى الثقافي، حيث ماتزال اللغة الأمازيغية مهمشة في الفضاء العام، كما تعاني النساء من التمييز على أساس الجنس، وبعض المغاربة كذلك من منطلق اللون.
وأوردت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH) أن التمييز قائم كذلك على المستوى الطبقي، فالتعامل مع فقراء الوطن من قبل الجميع يختلف تماما عن التعاطي مع ميسوريه في قضايا متعددة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (44)
سود امريكا هم مواطنون ويحملون الجنسية الأمريكية مثلهم مثل البيض. أما السود الأفارقة الموجودون في المغرب فهم مهاجرون واغلبهم مقيم بصفة غير شرعية.
رجاء لا تخلطوا الأوراق..
نحن تتحدث على مواطنين امريكيبن ليس مهاجرين لأن المجتمع الامريكي متنوع الاجناس غير ان بعض الاتنيات هي الاكثر عرضة للتهميش والعنصرية أما والمغرب لازال في بداية تحول مجتمعي نتيجة لهجرة افريقية لم تتجاوز 10سنوات فمن السابق لاوانه التحدث عن العنصرية وهدا لا يعني انه ليس هناك عنصرية في المغرب غير ان تلك للعنصرية ليست ممنهجة ومن الدولة بل هي فردية وهده لا يؤخد بها
أما وان تصبح الدول تفرق بين ابناءها حسب لونهم وعرقهم فهاته هي قمة العنصرية
وداءما اغلب المواطنين امام هذا المعطى الجديد يقولون بكل وضوع " اللي جابهم يتكلف بهم " وليس على المواطن تأدية الفاتورة وهذا ما لم يفهمه اَي احد بعد ويطرع عدة علامات استفهام فيما يخص العلاقة بين المواطن والدولة او حكومة الظل بل بؤزمها ويوسع الهوة وسوء الفهم
بأِسره .اما ما يجري في المغرب شئ سيتكلف به المغاربة بأنفسهم. لاكن حين تصل الأمور بقتل مواطن بهاده الطريقة الوحشية فعلى السيدة الراضي ان تفسر ماحدت في امريكا بالضبط. اما ما يحدت في المغرب فأهل مكة ادرى بِشِعَابِهَا
فهذا الموضوع نقول بدأ من دارك اولا
واش فاهمين؟؟
أوافقك الرأي أخي. أنا أيضا من أصحاب البشرة السوداء والله ثم والله إنني لا أستطيع أن أعد كم مرة تم نعتي بلفظ "ع***" أو "ض******" وغيرهما.
أحيانا يتم نعتي بهذه الألقاب وأنا أمر في الشارع (داخلة سوق راسي) من أشخاص لا أعرفهم ولم أمسسهم بسوء يوما حتى أنني أصبحت أتجنب المرور من بعض الأزقة تفاديا للإساءة التي أتعرض لها.
أثناء فترة تدريبي في إحدى الشركات، كان المهندس المسؤول عني يناديني "ع***" أمام الجميع لعلمه أنني أمقت هذه الكلمة ولكونه كان متأكدا أنني لا أستطيع أن أدافع عن نفسي بحكم أن مصيري الدراسي والمهني بيده.
المواقف كثيييييرة ولا يتسع المجال لذكرها كلها لكن وحدهم ذوي البشرة السوداء من يشعرون بما أشعر به.
العنصرية موجودة ولا داعي لتغطية الشمس بالغربال.
حسبي الله ونعم الوكيل. الحساب يوم الحساب.
شخصيا النص ديالي صحراوي وامازيغي او ما عندي حتى نقص في بلادي المغرب ولا احس باي عنصرية تماما .
العنصرية الكبيرة هي هاد الجنعيات الذين يخلقون وجودها ويخلقون الفتنة بين المغاربة.
المغاربة الحمدلله مغاربة وعلمهم وملكهم واحد او خليونا من التنوعير ديالكم راه الفيلم ديالكم قدام.
عاش المغرب وعاش المغاربة اجمع وعاش ملكنا والموت للخوانة.
انشرو من فضلكم تعليق من مغربي حر يحب وطنه .
ان كان ضروريا المقارنة فلتقارنو بين المغاربة دوو البشرة البيضاء و بين المغاربة دوو البشرة السوداء....والواقع يقول انه نحن المغاربة ليس لدينا هذا النوع من العنصرية...فنحن المغاربة كلنا سواسية و نعامل بعضنا البعض بنفس الشكل...لا فرق بين ابيض و اسود و احمر و عربي و امازيغي...
اما اقحام المهاجرين الافارقة وخصوصا غير الشرعيين فهذا مجانب للصواب....
فالمهاجرين غير الشرعيين يبنون اكواخ في اماكن عمومية و يقومون بممارسات مرفوضة احيانا كما يرتكبون جرائم عنيفة احيانا اخرى..وتبقى طريقة تعامل السلطات معهم أفضل حتى من بعض الدول الاوروبية...
اذا رجاءا لا تقارنو بين ذلك و ذاك...فهذه مقارنة غير سوية مطلقا.
المهاجرون الافارقة يستعمرون حدائق و غابات و حتى موقف للمقطورات بفاس...ينتشرون في الشوارع ويتسولون...لم يهاجمهم مواطن يوما ولم يسبق للسلطات ان قتلت احدهم يوما.
اما المغاربة دوو البشرة السمراء و السوداء فهم مغاربة كاملي المواطنة و الاحترام و لا فرق بينهم في المجتمع لا من حيت المعاملة و لا من حيت العيش.
قد يتلفظ بعضنا ببعض الألقاب التي تشم منها رائحة العنصرية ولكن المغاربة يقولونها على سبيل المزاح لاغير، وهذه الكلمات متداولة بيننا حتى بالنسبة للمغاربة من اللون نفسه.
الأفارقة أنفسهم يدركون أن المغاربة يعاملونهم معاملة راقية ولا أروع...لذلك لامجال للمقارنة...بل إن هذا الملف ينبغي أن نسجله بمداد الذهب ونحتفظ به للمستقبل لأولئك الغربيين الذين سيتكلمون يوما ما بسلبية عن حقوق الإنسان ببلادنا
على الأقل وجب القول: المهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء.
مادا يخسر عليهم المغرب
الكواغط و الماء و الهواء اما الدواء و المساعدات على حساب الاتحاد الاوربي
لكن حسب رايي فالمغرب سيكون عنده نفص في بعض الاعمال خصوصا الاوراش لان اغلبية المغاربة اصبحوا يريدون العمل المريح
جدتي امازيغية وجدي سعيدي نواحي مدينة السطات.