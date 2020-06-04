نادي الزمالك المصري يحسم مستقبل أشرف بنشرقي

أوعنا بلعيد

رفض المكتب المسير لنادي الزمالك المصري بيع عقد مهاجمه الدولي المغربي أشرف بنشرقي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب العروض الكثيرة التي توصل بها اللاعب من أندية أوروبية تريد ضمه جراء المستوى المتميز الذي ظهر به منذ بداية الموسم الحالي.

وأكدت إدارة الأبيض المصري، برئاسة مرتضى منصور، تشبثها بخدمات المهاجم السابق لفريقي المغرب الفاسي والوداد الرياضي، وذلك بعدما تألق بشكل لافت مع المجموعة وقادها إلى تحقيق ألقاب ثمينة على المستوى المحلي والقاري.

ومن المقرر أن يجتمع بنشرقي، البالغ من العمر خمسة وعشرين عاما، مع أعضاء مجلس إدارة الزمالك عقب العروض التي توصل بها من قبل العديد من الأندية الأوروبية لمناقشتها، على الرغم من أن رغبة الإدارة هي الاحتفاظ بخدماته والاعتماد عليه ضمن خطط الموسم المقبل ورفض طلبات كل الفرق المهتمة بخدماته.

وكانت مصادر فرنسية قد كشفت في وقت سابق اهتمام أندية عديدة بخدمات المهاجم المغربي، بعدما أبدت فرق نيس وستراسبورغ ومونبولييه من الدوري الفرنسي، وثلاثة أندية أخرى لم تذكر بالاسم، رغبتها الكبيرة بضم اللاعب.

وأوضحت المصادر ذاتها أن ثلاثة أندية أخرى تريد التعاقد مع بنشرقي، ويتعلق الأمر بطرابزون سبور التركي، وستاندر دولييج البلجيكي، وأولمبياكوس اليوناني، عقب التألق اللافت للاعب المغربي بعدما خاض 27 مباراة مع الزمالك، سجل خلالها 13 هدفا، ومنح 8 تمريرات حاسمة.

وسبق للعديد من كشافي الأندية الأوروبية، لا سيما الفرنسية، أن راقبوا أداء اللاعب بنشرقي خلال مشاركته في المسابقات القارية مع الزمالك، التي شهدت تألقه بشكل كبير، خاصة أمام الترجي الرياضي التونسي وغريمه الأزلي الأهلي.

يذكر أن أشرف بنشرقي سبق أن خاض تجربة قصيرة في أوروبا لم يكتب لها النجاح، عندما لعب في صفوف نادي لنس الفرنسي على سبيل الإعارة قادما إليه من الهلال السعودي.