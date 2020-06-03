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الرئيسية | مجتمع | مصلي: العنف الأسري انخفض بالحجر .. والتمدرس أربك العائلات

مصلي: العنف الأسري انخفض بالحجر .. والتمدرس أربك العائلات

مصلي: العنف الأسري انخفض بالحجر .. والتمدرس أربك العائلات
هسبريس- محمد بلقاسم
الأربعاء 03 يونيو 2020 - 16:00

قالت جميلة مصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إن نتائج الدراسات الرسمية تشير إلى أن الأسر المغربية لم تعبر عن الإحساس العام المتواجد القائل بارتفاع العنف الأسري في فترة الحجر الصحي، مسجلة أن "ما تعرفه الأسر هو ضغط نفسي كبير لكون عدد من الأدوار التي كانت تشترك فيها مع عدد من المؤسسات، منها التمدرس، عادت إلى البيوت".

وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة "التدابير المتخذة من طرف الوزارة خلال فترة الحجر الصحي، ومدى نجاعتها وتداعياتها علـــى مختلـف الفئات الهشة والمتضررة"، قالت مصلي إنها تنتظر إجراء دراسة للتأكد من كون هذا الضغط يمكن أن يتحول إلى عنف، ومعرفة حجمه، عبر الشراكة التي تربط الوزارة مع عدد من الفاعلين في الميدان.

وفي مقابل تأكيد المسؤولة الحكومية أنه "تم الاشتغال على الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، التي تم تحيينها"، شددت على أن "المغرب لا يتوفر على دراسة حول ظاهرة العنف في فترة الحجر الصحي"، مؤكدة أن المعطيات التي توفرت للنيابة العامة "تشير إلى تراجع كبير في عدد المتابعات المسجلة من أجل العنف ضد النساء في فترة الحجر".

وأضافت مصلي أن "المعطيات تكشف انخفاض العنف الأسري في فترة الحجر الصحي بعشر مرات مقارنة مع الوضع العادي"، مبرزة أن نتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط كشفت أن 72 في المائة من المستجوبين يرون أن الجائحة لم تؤثر على العلاقات داخل الأسر، وأن 10 في المائة قالوا إن علاقاتهم سليمة، في حين إن 18 في المائة عبروا عن تدهور علاقاتهم بسبب الحجر الصحي.

وبخصوص الأطفال الموجودين في وضعية الشارع، كشفت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أنه تم إيواء 803 أطفال عبر توفير 52 مركزا للإيواء خلال فترة الحجر الصحي، مؤكدة أنه تم وضع برامج لمنع عودة هؤلاء الأطفال إلى الشارع بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.

وبخصوص تتبع الأطفال في وضعية صعبة، أكدت مصلي أن الوزارة تشتغل على نظام معلوماتي لتتبع هؤلاء عن طريق معرفة مسارهم، موضحة أن الوثائق المتعلقة بهذا النظام تم إرسالها إلى شركاء الوزارة من أجل إبداء الرأي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Sabrina الأربعاء 03 يونيو 2020 - 16:18
الله يهديكم واش اللي كاتاكل صىلخا اوعارفة راسها امعا الحجر الصحي ما عندها فين تمشي غادي اتقد اديكلاري .غير اتسناو بلاتي حتا يتسالى هاد الحجر اوديك الساعات غادي اتشوفو نسبة الطلاق.
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2 - مواطن غيور1/الجابون الأربعاء 03 يونيو 2020 - 16:30
السللم عليكم
هدا الوزراء ما عرفناهوم عايشين في "الموغريب" و لا في شي مجرة أخرى.
هدا الصباح قريت في هسبريس مشكورة، واحد الحوار مع طبيب نفساني يؤكد على أن الحجر أكثر من عشرة أيام يسبب مشاكل نفسية خطيرة، من اكتئاب و تقلق و انفعال عنيف و غير مبرر و عنف أسري.... و الأخبلر ديال الإنتحارات اليومية خير دليل.
أحيانا أتمنى أن نجمع وزراءنا في باخرة و نبادلهم بموطنين عاديين من النرويج أو حتى من الجابون!
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3 - عبد اللطيف الأربعاء 03 يونيو 2020 - 16:31
هل العنف في نظركم هو القتل والضرب فقط؟
بالعكس أصبحت العلاقات في وضع كارثي الكل يتأفف من الكل، أبواي يتبادلان الشتائم طول اليوم وأنا أعيش في عزلة أغلق أذناي بسماعات وأتمنى العذاب للمسؤولين
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4 - Kacem الأربعاء 03 يونيو 2020 - 16:34
لقد جربت العائلات ثقل مسؤولية رجل التعليم
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5 - الرفيق دانيل الأربعاء 03 يونيو 2020 - 16:35
ما أعجبني بكل المقال هو " أنه تم إيواء 803 طفل عبر توفير 52 مركزا للإيواء خلال فترة الحجر الصحي" لؤلائك الأطفال المشردون .

كنت دائم التسائل عن تلك المؤسسات الإنسانية خاصة الأجنبية التي لطالما شهدنا إمتلاء جعبتها بالإنجازات التي لا نرى أثرها على أرض الواقع ..

من المؤسف أننا نتسارع بالحركة و بالكثافة السكانية دون ملاحظة هؤلاء الأطفال المشردون، نراهم لكنا نتغاضى عنهم لأننا غير متأكدين من حاجتهم لتلك الصدقة التي لا تتجاوز ال ١٠ دراهم أم لا .

الآن وحين إلتزمنا بالحجر الصحي أصبحنا متأكدون من أن هناك عدد ٨٠٠ طفل أي ما يقارب عدد طلاب أصغر مدرسة إبتدائية بالمملكة مُرَمّون بالشارع دون مأوى، مما يعيد النظر في ضرورة إحتواء هؤلاء الأطفال لألا يعودوا إلى حياة التشرد مرة أخرى بعد إنتهاء الحجر الصحي و عودة الحياة لطبيعتها.
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6 - شاب الأربعاء 03 يونيو 2020 - 16:37
الحكومة تقول لا وجود للعنف وبعض الجمعيات النسوية دايرين ضجة من أجل 200 حالة من أصل 33 مليون نسمة ، علاش التضخيم والبروباغندا ؟ ساهموا في حلول اقتصادية للنساء عبر انشاء تعاونيات مثلا ، عوض زرع الحقد اتجاه الرجل لي هو خوك وراجلك وباك وولدك.
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7 - البلغيتي الأربعاء 03 يونيو 2020 - 16:37
لا نقبل بالأداء مقابل تعليم شبه عن بعد .. ولا نقبل التنصل السياسي الذي أبداه الوزير ومن خلفه الحكومة .. كيف للوزير أن يطلب من فيدرالية الآباء أن تيسر ونتضامن مع من هم في الأصل يفترض فيهم إن تضامنوا مع اباء أسسوا وبنوا لهم هذه المدارس التي يترجمون بها .. كيف للحكومة التي تعلم أن مننسؤولياتها ضمان مقعد لأبنائنا ترمي بنا الجحيم القطاع الخاص وبدل أن تكون بجانب الآباء الذين يتحملون مسؤوليتها تقف لجانب قطاع تسمنه.. لماذا هذا الصمت وهذا الانحياز .. اتضحت الصورة بإغلاق آلاف المدارس العمومية .. وتوقيف مراكز التكوين .. الفقار الفقير ولتحطيم الطبقة الوسطى .. ولتشجيع الفوارق .. لماذا النواب صامتون والنقابات والأحزاب والاعلام العمومي .. ولماذا الحكومة ليست لها سلطة على من فوضت له مجالا هي الاولى والأخيرة المسؤولة عليه .. يجب على الوزير حذف إعادة التسجيل وتخفيض الأداء الشهري وتصنيف المدارس وفرض جمعيات الآباء ثم إعفاء الآباء من أداء لتعليم شبه عن بعد لا جدوى منه .. هل يعقل أن نؤدي على ساعة لم نتسلمها ولم نستهلكها ؟؟؟؟
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