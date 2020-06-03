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كُتّاب وآراء
مصلي: العنف الأسري انخفض بالحجر .. والتمدرس أربك العائلات
قالت جميلة مصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إن نتائج الدراسات الرسمية تشير إلى أن الأسر المغربية لم تعبر عن الإحساس العام المتواجد القائل بارتفاع العنف الأسري في فترة الحجر الصحي، مسجلة أن "ما تعرفه الأسر هو ضغط نفسي كبير لكون عدد من الأدوار التي كانت تشترك فيها مع عدد من المؤسسات، منها التمدرس، عادت إلى البيوت".
وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية لمناقشة "التدابير المتخذة من طرف الوزارة خلال فترة الحجر الصحي، ومدى نجاعتها وتداعياتها علـــى مختلـف الفئات الهشة والمتضررة"، قالت مصلي إنها تنتظر إجراء دراسة للتأكد من كون هذا الضغط يمكن أن يتحول إلى عنف، ومعرفة حجمه، عبر الشراكة التي تربط الوزارة مع عدد من الفاعلين في الميدان.
وفي مقابل تأكيد المسؤولة الحكومية أنه "تم الاشتغال على الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، التي تم تحيينها"، شددت على أن "المغرب لا يتوفر على دراسة حول ظاهرة العنف في فترة الحجر الصحي"، مؤكدة أن المعطيات التي توفرت للنيابة العامة "تشير إلى تراجع كبير في عدد المتابعات المسجلة من أجل العنف ضد النساء في فترة الحجر".
وأضافت مصلي أن "المعطيات تكشف انخفاض العنف الأسري في فترة الحجر الصحي بعشر مرات مقارنة مع الوضع العادي"، مبرزة أن نتائج البحث الوطني للمندوبية السامية للتخطيط كشفت أن 72 في المائة من المستجوبين يرون أن الجائحة لم تؤثر على العلاقات داخل الأسر، وأن 10 في المائة قالوا إن علاقاتهم سليمة، في حين إن 18 في المائة عبروا عن تدهور علاقاتهم بسبب الحجر الصحي.
وبخصوص الأطفال الموجودين في وضعية الشارع، كشفت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة أنه تم إيواء 803 أطفال عبر توفير 52 مركزا للإيواء خلال فترة الحجر الصحي، مؤكدة أنه تم وضع برامج لمنع عودة هؤلاء الأطفال إلى الشارع بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
وبخصوص تتبع الأطفال في وضعية صعبة، أكدت مصلي أن الوزارة تشتغل على نظام معلوماتي لتتبع هؤلاء عن طريق معرفة مسارهم، موضحة أن الوثائق المتعلقة بهذا النظام تم إرسالها إلى شركاء الوزارة من أجل إبداء الرأي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
هدا الوزراء ما عرفناهوم عايشين في "الموغريب" و لا في شي مجرة أخرى.
هدا الصباح قريت في هسبريس مشكورة، واحد الحوار مع طبيب نفساني يؤكد على أن الحجر أكثر من عشرة أيام يسبب مشاكل نفسية خطيرة، من اكتئاب و تقلق و انفعال عنيف و غير مبرر و عنف أسري.... و الأخبلر ديال الإنتحارات اليومية خير دليل.
أحيانا أتمنى أن نجمع وزراءنا في باخرة و نبادلهم بموطنين عاديين من النرويج أو حتى من الجابون!
بالعكس أصبحت العلاقات في وضع كارثي الكل يتأفف من الكل، أبواي يتبادلان الشتائم طول اليوم وأنا أعيش في عزلة أغلق أذناي بسماعات وأتمنى العذاب للمسؤولين
كنت دائم التسائل عن تلك المؤسسات الإنسانية خاصة الأجنبية التي لطالما شهدنا إمتلاء جعبتها بالإنجازات التي لا نرى أثرها على أرض الواقع ..
من المؤسف أننا نتسارع بالحركة و بالكثافة السكانية دون ملاحظة هؤلاء الأطفال المشردون، نراهم لكنا نتغاضى عنهم لأننا غير متأكدين من حاجتهم لتلك الصدقة التي لا تتجاوز ال ١٠ دراهم أم لا .
الآن وحين إلتزمنا بالحجر الصحي أصبحنا متأكدون من أن هناك عدد ٨٠٠ طفل أي ما يقارب عدد طلاب أصغر مدرسة إبتدائية بالمملكة مُرَمّون بالشارع دون مأوى، مما يعيد النظر في ضرورة إحتواء هؤلاء الأطفال لألا يعودوا إلى حياة التشرد مرة أخرى بعد إنتهاء الحجر الصحي و عودة الحياة لطبيعتها.