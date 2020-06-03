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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 56 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 56 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 56 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:00

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 56 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7922 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 239902 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات في 206 حالات إلى حدود السادسة مساء.

وتم تسجيل 456 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6866 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - اللهم الطف الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:07
الحجر سيرفع يوما ما، لم يتبق الا القليل، لكن التهاون وعدم الاكتراث بتطبيق التوصيات المقررة سنعود لنقطة الصفر لاننا نواجه فيروسا يتحور ويتطور وغير مرئي ومعدي.وتذكروا جمبعا ان امكانباتنا ضعيفة، وعليه يجب ان تحتاط ونلعب خطة احترازية ودفاعية، كلها يقوم بواجبو، والا غنخسرو المباراة
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50
2 - Marrakech الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:07
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف يا ارحم الراحمين يارب العالمين
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75
3 - [email protected] الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:08
الحمد لله على كل حال فالملاحظ ان عدد الحالات المتامثلة للشفاء قد إرتفع وهذا أمل كبير لنا
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50
4 - anas الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:08
13 ألف تحليلة والعدد 56 حالة و850 هو عدد المرضى فقط..فكما دعوا إلى الوقوف بالشرفات والقيام بتحية العلم مع رجال الشرطة والأمن..أدعو إلى القيام بصلاة الشكر وحمد الله
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74
5 - A man from this world الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:08
الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر. اللهم ارفع عنا الوباء.
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43
6 - ادريس الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:08
لكل شيء اذا ما تم نقصان الحصيلة في انخفاض
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23
7 - الزيتوني الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:09
الله يسثرتنا او يحفضنا او جميع المسلمين وجلالة اللمللك محمد السادس نصره الله مشكورا علي مجهوداته
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9
8 - مواظف سابق الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:09
تقريبا 14 الف تحليلة منها 56 اصابة شيئ جميل لكن لزم عدم الترخي
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17
9 - الكرموسي الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:09
56 إصابة رغم هدا الإرتفاع الطفيف نجد 13117 تحليلة عكس ما كنا عليه من قبل 1000 تحليلة و المعدل كان أكتر من 100 إصابة الحمد لله 456 حالة شفاء نحن في الطريق الصحيح للقضاء على الوباء يجب علينا جميعا أن نتعاون و نأخدو جميعا كل درجات الحيطة و الحذر و في الأخير علينا جميعا الإكثار من الإستغفار لله سبحانه و تعالى لكي يرفع عنا هظا الوباء والبلاء إنه على كل شيئ قدير سوف يأتي اليوبي و يقول 0 و 0 و 0
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15
10 - واقعي الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:11
لازال الحذر مطلوبا، لذلك تحية لرجال السلطة الذين عادو صبيحة هذا اليوم لتحذير الناس من التراخي، وحثهم على مزيد من البقظة، حتى نسلم جميعا من هذا الوباء إن شاء الله
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10
11 - [email protected] الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:11
الحمد لله إن شاء الله مع نهاية حالة الطوارئ المرتقبة في 10 يونيو سيكون نسبة التعافي 100٪
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9
12 - مغربي الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:11
لقد قلتها الأمس في تعليق لي و تعرضت لهجوم ديسلايك، قلت أن نتائج الخرجة و الازدحام الذي سبق عيد الفطر تستبدأ نتائجه في الظهور باعتبار أن فترة حضانة الفيروس تصل ل 14 يوم، لا أفهم بعض الناس يريدون التفائل واختفاء الفيروس لوحده و الناس يصرون على عدم إختفاءه بالمساعدة على نقله، قليل من الناس من يحترم قواعد الحماية من الفيروس، تعبت من النصح، أشتغل في مؤسسة عمومية سامية في العاصمة و لا أحد يضع الكمامة، الفيروس سيظل معنا لفترة طويلة للأسف و ربما سنفقد من نحب، استعدوا لوقف الحجر الصحي و لا تلوموا الدولة لأنها فعلت ما لم تفعله دول عظمى لكن الشعب لا يستجيب و لا يستمع،الكل يريد الخروج سوف تخرجون و سترون الكساد الحقيقي بعد أن يعود الخوف و نعود لنقطة الصفر
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5
13 - azedine الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:12
الدار البيضاء سطات +19
طنجة تطوان الحسيمة +16
مراكش أسفي +13
الرباط سلا القنيطرة +6
فاس مكناس +2

Durant les 24 heures
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9
14 - a س HD الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:12
لاحول ولا قوة الا بالله عادي هذا هو حال الوباء يوم منخض ويوم مرتفع مادام الوباء باقي في البلد يجب على المواطن الحيطة والحذر احمي نفسك واهلك الغاليين
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10
15 - الموجة الثانية الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:12
الحكومة المغربية أمام معادلة صعبة وهي التوفيق بين الصحة والاقتصاد والعمل والامن
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10
16 - hanafi الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:13
bon courage tout les homme et femme de sante
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3
17 - مواطن الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:13
مزيدا من الحيطة والحدر.اكتشاف حالات جديدة خير من عدم اكتشافها و ترك المجال للڤيروس للتفشي اكتر.
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2
18 - Rayyan الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:14
الوباء سيرفع بادن الله لان الله رحيم بعباده ولكن هل وصلتكم رسالة الله وفهمتموها ؟؟؟؟؟
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3
19 - Yassine الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:14
هناك تذبذب في حالات الإصابة رغم ارتفاع معدل الشفاء، اللهم ارفع عنا الوباء.
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20 - عبد الله الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:14
الحمد لله بوادر الامل تتجلى في الافق و نتائج الحجر الصحي تُجنى ثمارها ..مزيدا من الصبر و العزيمة القوية و الالتظام بشروط السلامة ...و الله لا أكن اية ظغينة لاحد ..سواء من اساء إلي أم لم يسئء
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21 - mi madre الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:15
الله يرفع علينا هاد الوباء يا ربي
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2
22 - متفائلة الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:15
الحمد لله كثيرا على الاخبار السارة لكنسمعو . الله يشافي جميع المرضى و يرفع عنا هذا الوباء . ان شاء الله قريب نخرجو
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2
23 - منصف التازي الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:15
ان شاء الله القادم افضل
نتمنى ارقام الشفاء تكون صحيحة وايضا ارقام الاصابات
صراحة تركت السيد الايوبي ابلاغ الناس و ظهور مشاكل مع مقربين من وزير الصحة يترك علامات كبيرة
من الصعب تصديق المسؤولين في بلدنا الحبيب
نتمى هده المرة يكونوا صادقين
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2
24 - رفع الحجر أصعب من فرض الحجر الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:15
تزادو شوية الحالات على الأيام لي دازت.كنتمنا من الناس ترد البال كثر من لول حيت دبا الدولة غالبا مغاديش تزيد فالحجر الكرة دبا عند المواطنين باش نحافظو على هاد المعدل حتا ينقص و يسالي ان شاءالله و يحفظ الجميع
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25 - [email protected] الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:15
؟؟؟؟؟????? ما بقيت فاهم والو و الله اعلم
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26 - mouna الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:16
كنضن هاد الارتفاع ديال هادوك الناس لكانو خرجو من بعد ليلة 27
ياربي ترفع علينا هاد الوباء
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27 - Hassane labihi الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:16
الله يلطف ببلادنا وبلاد المسلمين
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28 - said الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:17
اليوم الحصيلة مرتفعة شيءا ما ولكن لادعية للقلق مادام حالات الشفاء في ارتفاع و الوفيات مستقرة بإدن الله سيكون كل شيء بخير
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29 - جمال الأربعاء 03 يونيو 2020 - 18:17
جميل جدا ان ترى كثير من من يتعافون لكن يبقى ان لا نتهاون في تباعد الاجتماعي والحذر كل الحذر
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