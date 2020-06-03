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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 56 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 56 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7922 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 239902 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وكشفت المعطيات الرسمية أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة، ليستقر عدد الوفيات في 206 حالات إلى حدود السادسة مساء.
وتم تسجيل 456 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 6866 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
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فاس مكناس +2
Durant les 24 heures
نتمنى ارقام الشفاء تكون صحيحة وايضا ارقام الاصابات
صراحة تركت السيد الايوبي ابلاغ الناس و ظهور مشاكل مع مقربين من وزير الصحة يترك علامات كبيرة
من الصعب تصديق المسؤولين في بلدنا الحبيب
نتمى هده المرة يكونوا صادقين
ياربي ترفع علينا هاد الوباء